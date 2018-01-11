DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BOTLARI PATLAYAN 41 KAÇAĞI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan'nın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken, bindiklere lastik botun patlamasıyla ölümle burun buruna gelen ve biri suya düşen 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden müdahalesi ile ölmekten kurtarıldı.Dün (çarşamba) saat 23.50'de, Foça'nın Aslan Burnu kuzeyinde lastik bot içerisinde bulunan bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmasında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçakların botunun mevkii tespit edildi. Botun patlayarak bir bölümünün su aldığının görülmesi ve gecikilmesi halinde can kaybının olabileceği dikkate alınarak, Sahil Güvenlik helikopterinden denize kurtarma platformu atıldı. Bir arama kurtarma operatörü de denize indirildi. Kaçakların bindiği bottan denize düşen bir kişi, arama kurtarma operatörü tarafından can salı üzerine alınarak, sağ olarak kurtarıldı. Ardından, lastik botta bulunan diğer kaçaklar, bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Göçmenlerin kurtarılmasından kısa bir süre sonra, kullandıkları lastik bot battı. Kurtarılan kaçakların kayıp kimsenun bulunmadığını bildirmesi üzerine arama kurtarma faaliyetine son verildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın zamanında yetişmesiyle göçmenler ölümden kılpayı kurtulup, hayatta kaldı. 2016 yılı Ocak ayında aynı bölgede 13 kaçak yaşamını yitirmiş, 12'si kaybolmuştu. Denizden sağ olarak kurtarılan 13'ü Afganistan, 8'i Suriye, 6'sı Sierra Leone, 6'sı Angola, 3'ü Eritre, 2'si Mali, 1'i Irak, 1'i Somali,1'i Komorlar uyruklu toplam 41 kaçak göçmen Foça'ya getirildi. Kaçaklarla ilgili işlemlere başlandı.

Görüntü Dökümü

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- Denize düşen bir kaçağın kurtarılıp sahil güvenlik botuna alınması

- Kaçakların toplu halde, patlak lastik bottaki görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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2)BEYTÜŞŞEBAP'TA SİLAH SESLERİ SUSTU, HUZUR GELDİ, VATANDAŞ MEMNUN

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen etkin operasyonlar nedeniyle bir yıldır silah sesleri susarken, geçmiş yıllarda esnafları perişan eden kepenk kapatma olayları artık yaşanmadığı belirtildi. Önceki yıllarda gece evlerinden çatışmalar yüzünden dışarı çcıkamayan vatandaşlar, artık gece yarılarına kadar ilçede rahatlıkla gezebilirken, güvenlik nedeniyle ilçenin etrafına son sistem mobese kameralar konuldu. Kontrol edilebilir bariyer sistemi ile de bombalı araçların olası saldırı girişimlerinin önüne geçilmiş olurken, vatandaşlar, oluşturulan huzur ortamından memnun olduklarını söyledi. Irak sınırının karşısında bulunan ve PKK terör örgütü mensuplarının bir zamanlar bir çok kampının bulunduğu Katı dağı eteklerindeki Betüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin PKK'ya karşı düzenlediği etkin operasyonlar nedeniyle son bir yıldır silah sesleri kesildi. Geçmiş yıllarda sürekli kepenk kapatma eylemlerinin olduğu, sık sık yaşanan çatışmalar nedeniyle vatandaşların evlerinden dışarı çıkamadığı Beytüşşebap'ta artık huzurun hakim olduğu belirtildi. Geçmiş yıllarda güvenlik sorunu nedeniyle köylülerin ilçeye gelememesi nedeniyle bir çok esnafın iflas ettiği ilçede ticarette canlanmış durumda. Bir yıldır kepenk kapatma eylemlerinin olmadığı ilçede esnaflar her sabah gönül rahatlığıyla işyerlerini açarken, köylülerde artık alış veriş yapmak için ilçeyi günübirlik ziyaret ediyor.

KONTROLLÜ BARİYERLER KURULDU

İlçede, Emniyet Müdürlüğü taraından ilçe merkezi ve çevresine kurulan son model mobese kameralarla ilçe 24 saat didik didik kontrol altında tutulurken, polis noktalarına kurulan kontrollü bariyer sistemi ile de ilçede araçlarla gerçekleştirilebilecek bombalı saldırıların önüne geçilmiş oldu. Kontrollü bariyet sistemi sayesinde bir süre önce ilçe merkezine girmeye çalışan 2 canlı bomba eylem yapamadan yakalanırken, kontrollü bariyer sisteminde araçlar polis noktasına 30 metre mesafede megafonla durdurulup, bagajlarının açılması sağlanıyor, araçlar kontrol edildikten sonra geçişlerine izin veriliyor. Kontrollü bariyer sistemi sayesinde ilçeye silah, bomba, kaçak malzemelerin girişine de izin verilmiyor. İlçenin polis kontrol noktalarında görevli memurlar, araçları kontrol etmenin yanısıra trafik kurallarına uyan vatandaşlara şeker ve çikolata ikramında bulunuyor. Güvenlik güçlerinin bu uygulamalarından araç sahipleri de memnun kalırken, "Herşeyi bizim güvenliğimiz için yapıyorlar. Eskisi gibi bize kaba davranılmıyor. Trafik kurallarına uyanlara çikolata ve şeker dağıtıyorlar. Bize yaklaşımları da çok güzel. Biz huzur istiyoruz" dedi.

KAYMAKAM: GECE ARTIK SOKAKLAR BOŞ DEĞİL

Vatandaşları sık sık ziyaret edip sorunlarını dinleyen, polisin uygulamalarını yerinde kontrol edip eksiklikleri gideren Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, tek amaçlarının esnafın endişesiz bir şekilde işyerlerini açması, vatandaşların ise huzur içinde yaşaması olduğunu söyledi. Kaymakam Murat Şener, "Beytüşşebap'ta esnaf, vatandaş olsun amacımız burada huzurlu bir şekilde hayatlarını sündürmelerini sağlamaktır. Bu huzuru sağlayan öncelikle askerimize, polisimize teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen yıl bu zamanlar Beytüşşebap'ta hava kararınca sokaklar bomboş, insanlar evlerine hapsolmuş oluyorlardı. Bu yıl gece geç saatlere kadar insanlar sokaklarda ve gezip dolaşıyor, birbirlerine misafir oluyor, huzur ortamının tadını çıkarıyorlar. Bir yılda yaşanan bu değişikliğin tek sebebi huzur ortamının sağlanmış olması. Huzur ortamının kalıcı olmasını temin etmek, İnsanların bu huzurun kalıcı olduğuna inanmasını sağlamak ve artık normalleşmenin tamamlanmasını sağlamaktır. Buradaki insanların da gece rahatça dolaşmaya, eğlenmeye hakkı var diye düşündük. Gayemiz normalleşmenin, huzurun tam anlamıyla ilçemize yerleşmesi. Özelikle polisimizin hassasiyetle çalışması ve görevini yapması nedeniyle PKK Terör Örgütüne adrbeler vurarak vatandaşımız burada rahat bir nefes almıştır"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin İlçe girişinde araçları kameralı kontrol edilebilir bariyer ile kontrol etmesinden görüntüler

-Araçların kontrol edilmesi

-Polislerin megafonla sorförleri uyarması ve bagajları ıçtırması

-Polislerin okul taşıtlarını denetlemesi

-Vatandaşların ve araç şoförlerinin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP,()-

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3)İKİ KİŞİYİ YARALAYAN ZANLI PARKTA YAKALANDI

İZMİT'te, iki kişiyi silahla ateş ederek yaralayan M.S.T. parkta yakalandı. 7 Ocak tarihinde 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.S.T., iddiaya göre aralarında husumet bulunan G.O.'yu tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Daha sonra aynı cadde üzerinde bulunan bir siteye giden M.S.T. burada da H.V.'yi silahla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan G.O. ve H.V. tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kayıplara karışan M.S.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin takibi sonucu Doğu Kışla Parkı'nda bulunan M.S.T. yakalanarak gözaltına alındı. M.S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının adliyeye girişi

-Detay görüntüler

Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), () -

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4)MHP'Lİ TAŞDOĞAN: ANTİDEPRESAN KULLANIMI ARTTI

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, toplumda suça eğilim ve sağlık sorunlarında artış yaşandığını, bununla beraber antidepresan ilaç kullanımının da arttığını söyledi.

Bir otelde basın toplantısı düzenleyen Taşdoğan, toplantıya katılan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Basın mensuplarının zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalıştığını ifade eden Taşdoğan "Demokrasimizin vazgeçilmezi olan haber alma hakkı, özgür ve tarafsız bir basının varlığı şeffaf ve demokratik bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birisidir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır" dedi. Kentin sorunlarına da değinen Taşdoğan artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekti. Uyuşturucu kullanma yaşının 10, uyuşturucu sonucu ölme yaşının ise, 12'ye düştüğünü aktaran Taşdoğan şöyle konuştu: "Uyuşturucu kullanımı yuvarlanan bir kartopu gibi büyümeye devam ediyor. Son 10 yılda yeterli sayıda merkez açılmadı, uzman personel yetiştirilmedi. Dahası var olan bazı merkezler ise, kapatıldı. Gaziantep'te 2009-2013 yıllarında yapılan operasyonlarda, 5 bin 357 olay meydana gelirken, 9 bin 253 şüpheli gözaltına alınmış, bunların 7 bin 324'ü serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu mücadelenin acil tedavi kısmı Sağlık Bakanlığı'na yanı AMETEM'e bağlı, rehabilitasyon kısmı ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı. Bu kurumların çalışma ve projelerini arttırması için gereken destek neyse vermeye hazırız."

Taşdoğan, son zamanlarda kentteki cinayet ve şiddet olaylarını da arttığını aktararak kentte olaysız gün yaşanmadığını ifade etti. Toplumun suça yönelme ve sağlık problemlerinde artış yaşandığını kaydeden Taşdoğan şöyle devam etti:

"Araştırmalar ekonomik sıkıntılar ve zor yaşam koşullarının, sağlık problemlerini ve suça yönelme oranlarını arttırdığını gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan verilere göre son 5 yıla ait antidepresan ve benzer özellikteki ilaçların kutu bazında kullanım miktarları da dikkat çekici miktarda artmıştır."

Taşdoğan konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Görüntü Dökümü

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- Basın toplantısına katılanlar

- Muhittin Taşdoğan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 191 MB