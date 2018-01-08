DHA YURT BÜLTENİ-5

4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI: "ÇOK MUTLU OLDUM, RAHATLADIM"

KONYA'nın Ereğli ilçesinde apartmandaki hissesini müteahhitte vermemek için komşularından 3'ünü öldürüp, 1'ini yaralayan, silah siparişi verdiği kişiyi de öldüren Cem Küççüktürk (48) tutuklandı. Küççüktürk'ün ifadesinde "Çok mutlu oldum. Rahatladım. Müteahhitleri öldüremediğim için pişmanım" dediği öğrenildi. Cem Küççüktürk'ün gerçekleştirdiği katliamın ayrıntıları ortaya çıktı. Ereğli'de Rasim Erel Caddesi'ndeki 4 katlı, 8 daireleri bir binanın 3'üncü katında annesi ile birlikte oturan çiftçi Cem Küççüktürk'ün komşuları, binanın yıkılıp yeniden 7 katlı yapılması için müteahhitler Arda Sezen ve ortağı Erhan Kabak ile anlaştı. Binadaki evler boşaltılıp, yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk, evine tahliye etmedi.

15 GÜN ÖNCEDEN PLAN YAPMIŞ

Komşularının 6 Ocak günü binanın yıkımı için müteahhittin ofisinde toplantı düzenleneceğini 15 gün önceden öğrenen Cem Küççüktürk, arkadaşı çiftçi Savaş Kaynak'a 10 bin liraya daha çok mermi ateşlediği için kalaşnikof siparişi verdi. Cem Küççüktürk, 6 Ocak günü sipariş verdiği kalaşnikofu almaya gittiğinde Kaynak, kalaşnikof yerine 3 adet pompalı tüfek verdi. Buna sinirlenen Küççüktürk, "Ben sana 10 bin lira verdim. Sen bana bin liralık tüfek veriyorsun" diyerek Kaynak'ı pompalı tüfekle öldürüp su kuyusuna attı.

ÇAMURLU KIYAFETLERLE GELİP KEŞİF YAPTI

Savaş Kaynak'ı, öldürdükten sonra üzeri çamurlu kıyafetlerle toplantının yapılacağı müteahhittin ofisine gelen Cem Küççüktürk, müteahhitlere tarladan geldiğini kıyafetlerini değiştirip avukatıyla geri geleceğini söyledi. Kıyafetlerini değiştirip tekrar ofise gelen Küççüktürk, 10 kişinin bulunduğu işyerinde, komşuları Müslüm Gök (53), babası İbrahim Gök (80) ile Şaban Kurtsal (57) ve ağabeyi İsmail Kurtsal'a (65) ateş açtı. Toplantıda bulunan müteahhitler Arda Sezen, Erhan Kabak ile diğer komşuları ve çalışanlar kaçarak kurtuldu. İbrahim Gök ile kardeşler İsmail ve Şaban Kurtsal olay yerinde öldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Müslüm Gök'ün beyin ölümü gerçekleşti.

Olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olan Küççüktürk, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLDÜRMÜK İSTEDİĞİM HERKES OFİSE GELMEMİŞTİ'

Binanın yıkılıp yeniden yapılması için hisselerini devretmediğinden komşuları tarafından baskı gördüğü için katliamı gerçekleştirdiğini belirten Küççüktürk, katliamı kalaşnikofla yapmayı planladığını itiraf etti. Kalaşnikof getirmediği için önce arkadaşı Savaş Kaynak'ı, öldürdüğünü sonrada çamurlu kıyafetleriyle ofiste gidip keşif yaptığını belirten Küççüktürk'ün, ifadesinde, "Öldürmek istediğim herkes ofise gelmemişti. Ben de çamurlu kıyafetlerimi değiştireceğim diyerek oradan ayrıldım" dediği öğrenildi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Katilamı gerçekleşmeden öncede annesinin eli ve ayaklarını öpüp vedalaştığını belirten Küççüktürk'ün, "Olaydan önce tüm sevdiklerimle vedalaştım. Annemin elini öpüp ayaklarına kapandım. Hiç pişman değilim. Çok mutlu oldum. Rahatladım. Tek pişmanlığım müteahhitleri öldüremedim. Onları öldürmediğim için pişmanım" dediği öğrenildi.

MÜTEAHHİT KONUŞTU: SIFIR DAİRE VE 350 BİN LİRA TEKLİFİ REDDETTİ

Saldırıdan yara almadan kurtulan müteahhit Arda Sezen (39), Cem Küççüktürk'e, sıfır daire ve para teklifinde bulunduklarını ancak kabul etmediğini ileri sürdü. Yaşananları anlatan Sezen, şöyle konuştu:

"Biz Cem Küççüktürk ile anlaşma aşamasındaydık. Daha önce kendisine bitmiş bir daire veya 350 bin lira para teklif ettik. Ama o hiçbirini kabul etmedi. Olaydan önceki gün akşam beni aradı, 'Sabah avukatımla geleceğim' dedi. Sabah geldiğinde kıyafetleri çamurluydu. 'Tarladan geliyorum üzerimi değiştirip geleyim, komşulara ayıp olmasın' dedi. İlk geldiğinde silah yoktu. Hatta üzerinde silah olmadığını göstermek için kabanını çıkardı. Sonra silahla gelip ofise girer girmez ateş etmeye başlayıp katliamı yaptı. İlk olarak oturan komşularını hedef aldı. Herkes kaçmaya başladı. Çoğumuz arka kapıdan kaçarak canımızı kurtardık."

3 BİN DÖNÜMLÜK ÇİFTLİĞİNİ KAYBETMEK İSTEMİYOR İDDİASI

Arda Sezen, Küççüktürk'ün dairesinin hissesini verdiği takdirde kardeşleri arasında mal paylaşımı sorunu yaşanabileceğini ileri sürdü. Sezen, "Babasından kalan 3 bin dönümlük çiftliği var. Kentsel dönüşüm yapacağımız evi bize verdiği taktirde kardeşler arasında mal paylaşımı gerçekleşecekti. Bu mal paylaşımıyla beraber babasından kalan çiftlikte zorunlu olarak kardeşleriyle paylaşacaktı. Orayı kaybetmek istemediğini düşünüyorum." dedi.

(Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi (ARŞİV)

- Olay günü şüpheli kaçarken cep telefonu görüntüsü (ARŞİV)

- Olay yerinden detay (ARŞİV)

- Yıkılacak bina ve ofisten detay (ARŞİV)

- Cenazelerin defnedilmesi (ARŞİV)

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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2)AMBULANS ŞOFÖRÜ, HASTAYI 500 METRE SIRTINDA TAŞIDI

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen bir hastayı, evinin bulunduğu sokak alt yapı çalışması nedeniyle kapalı ve çamurlu olduğu için yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. Ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Saruhanlı Devlet Hastanesi'nden aldığı diyabet hastası, 70 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu geçen 4 Ocak'ta saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler İlçesi Selimşahlar Mahallesi'ndeki evine götürmek için yola çıktı. Tedavisi nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen Tumlu'nun yaşadığı evin sokağına gelindiğinde alt yapı çalışması nedeniyle yolun kapalı ve çamur olması nedeniyle ambulans giremedi. Bunun üzerine Karamanlar, Tumlu'yu yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. Bu sırada ambulanstaki paramedikler de Tumlu'nun refakatçi olarak yanında bulunan eşine yardımcı oldu.

Ambulans görevlileri olarak, bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını belirten Karamanlar, "Bu bizim insanlık görevimiz. Yapacak başka bir şey yok. Hastayı yolda bırakamazdım. Sırtıma alıp, taşıdım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ambulans şoförü Çetin Karamanlar'ın, bacakları kesik olan, diyabet hastası 70 yaşındaki Muzaffer Tumlu'yu sırtında taşımasından cep telefonu görüntüsü

Haber: Celal KÖKÇÜOĞLU / SARUHANLI (Manisa), ()

Celal KÖKÇÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), ()

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3)EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'de etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Edirne gece yarısından itibaren sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte özellikle trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kentin önemli yerlerinde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu. Meteoroleji yetkilileri sisli havanın gün içinde etkili olacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Araç içinden sis görüntüsü

-Selimiye Camii sisten görünmüyor

-Kavşaktan genel detay

-Vatandaşların sisli havada ilerlemesi

-Araçların sisli havada ilerlemesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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(ÖZEL)

4) GÜNEYDOĞU'DAN 189 ÜLKEYE İHRACAT

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, girişimci özelliği ile tanınan Gaziantep'ten 1100 firmayla dünyanın 189 ülkesine ihracat yapıldığını söyledi. Haritada yeri bulunmayan ülkelere eğitimli ve yabancı dil öğrenen ikinci kuşak çocukları ile ulaştıklarını anlatan Abdulkadir Çıkmaz, "Artık dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin elinde çantası olan Gaziantepli bir ihracatçıyla karşılaşırsınız" dedi.

GAİB Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, bölgenin sanayi üssü Gaziantep'in ihracatta da lokomotif kent olduğunu söyledi. Son yıllarda kentten ve bölgeden yapılan ihracatın Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini anlatan Abdulkadir Çıkmaz, dünya pazarındaki paylarını artırmak için sürekli çaba ve yeni ülke arayışı içerisinde olduklarını ifade etti. 2017 yılında 6 milyar 522 milyon doları Gaziantep'ten olmak üzere bölgeden 8 milyar 66 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anlatan ÇIkmaz, bu yıl hedeflerinin ise 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Bölgeden yapılan ihracatın her yıl arttığını ve Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini anlatan Çıkmaz, bölge ülkeleri İran, Irak ve Suriye'deki olumsuzluklara rağmen hız kesmeden ihracata devam ettiklerini kaydetti.

189 ÜLKEYE İHRACAT

Bölgedeki sanayicilerin üretimlerini dünyanın 189 ülkesine ihraç ettiğini anlatan Çıkmaz, bunu da iyi eğitim ve dil eğitimi almış çocukları ile gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Dünyada birçok kişinin adını bile bilmediği ülkelere Gaziantepli ihracatçıların ulaştığını ve ihracat yaptığını ifade eden Çıkmaz, şöyle konuştu:

"Gaziantep; sanayisi çok güçlü bir şehir. Kentteki organize sanayi bölgelerinde 1100 fabrika bulunuyor. Bu yatırımlarda zaten üretilen ürünleri yurtdışına ihraç odaklı olarak yapılıyor. Bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz elinde çantasıyla bir Gaziantepli bulursunuz. İnsanların zor gittiği ülkelerde bile Gaziantepli ihracatçılar var. Gençlerimiz artık üniversite mezunu ve yabancı dil iliyor ve pazarlamayı kendileri yapmaya başladı. Eğitimle birlikte ihracatta arttı."

KOMŞU ÜLKELERDEKİ OLAYLAR İHRACATI ETKİLEDİ

GAİB Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Türkiye'nin sınır komşusu olan Irak, Suriye ve son olarak İran'da yaşananların ihracata da yansıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"İran, Irak ve Suriye üzerinden Ortadoğu ve körfez ülkelerine gidiyorduk. Ancak şimdi güvenlik nedeniyle buralara TIR'lar ile gidemiyoruz ve mallarımızı deniz yolu ile gönderiyoruz. Bu da ürünlerin teslim süresini uzatıyor ve ihracatımız etkiliyor. Buralardaki olayların durulması ve eskiye dönülmesi ile ulaşımın kolaylaşması ile Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve körfez ülkelerine çok daha fazla ihracat yapabileceğiz."

Çıkmaz, bölge ülkelerinde yaşanan olayların kendilerini yeni pazar bulmaya yönelttiğini ve Gaziantepli ihracatçının Uzakdoğu, Afrika ve Güney Amerika ülkelerini keşfettiğini de dile getirerek, "Komşularımızdaki sıkıntılar bizi diğer ülkelere yönlendirdi. Gaziantep ve bölge ihracatçısı Suriye, Irak ve İran'da yaşananlar ile birlikte Uzakdoğu, Afrika ve Güney Amerika'yı keşfetti. 189 ülkeye ulaştık ve bu durum özellikle Gaziantep'i tüm dünyada tanınır bir şehir yaptı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Organize Sanayi Bölgesi

- Fabrikalar

- Abdülkadir Çıkmaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera:Eyyüp BURUNI-GAZİANTEP-))

(399 MB)

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5)TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLER UMUDA YÜRÜDÜ

ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, başlattıkları 'Köy Okullarına Yardım ve Destek' kampanyası projesi kapsamında 4 okula kitap, kırtasiye, mont ve ayakkabı yardımlarında bulundu, öğrencilere hijyen eğitimi de verdi. Tıp Fakültesi öğrencileri, karlı kaplı yollarda tek sıra dizilip, yürüyerek okullara ulaştı. Yaklaşık 500 üyesi bulunan Atatürk Üniversitesi'nin Europen Medical Student's Association (EMSA) Kulübü'nün 5 alt çalışma kolundan biri olan Halk Sağlığı Koordinatörlüğü üyesi öğrenciler, örnek bir davranışa imza attı. Tıp Fakültesi öğrencileri, ailelerinin gönderdiği harçlık, aldıkları bursların bir bölümü ve sponsorların yardımları ile aldıkları kitap, mont, ayakkabı gibi yardımları kar, çamur ve yağmur demeden öğrencilere ulaştırdı. Tıp Fakültesi öğrencileri ayrıca, köy okulundaki öğrencilere sağlık bilgisi ve hijyen eğitimi verdi. Doktor adayları yakın ilgi gösterdikleri ilkokul öğrencileri ile yüz boyama ve çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdi. Amaçlarının öğrencileri en iyi dost olan kitapla buluşturmak olduğunu belirten Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi ve Halk Sağlığı Koordinatörü Adem Deniz şöyle dedi: "Yaklaşık olarak 50 kişilik ekiple geldik. Aramızda tıp fakültesinden 1, 2, 3 ve hazırlıkta okuyan arkadaşlarımız var. Bu bizim 4'ncü köy okulu projemiz. Çok duygulu anlar yaşadık. Çünkü zor şartlarda bu karda kışta kardeşlerimiz eğitim görüyorlar. Bizde elimizden geldiğince hediyeler veremeye çalışıyoruz. Onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Abileri ve ablalaları olarak onlara güzel bir anı hayatlarında bırkamak istiyoruz. Çünkü ilerleyen dönenmlerinde düşündüklerinde bizim abiler ve ablalarımız vardı bizi düşünmüşlerdi gelmişlerdi diye. Onların yüzünde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize."

Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Alcan ise şöyle konuştu:

"Bugün 15 kişilik bir köy okuluna geldik. Buradaki çocuklar palyaço ve tavşan kostümlü tiyatrocu arkadaşlarla güzel satler geçirdi. Güzel bir eğlencenin sonunda onlara kitaplar, çeşitli hediler verdik. Onların yüzünde bir gülümseme oluşturmaya çalışıyoruz. Sonuçta hepimiz birer hekim olacağız ve bunun bilincindeyiz. İnsanların hayatalarına dokunacak bir mesleğe sahip olacağız. İnsanları anlamak insanlara yardım etmek genel vazifemiz. Bu şekilde bir şeyleri değiştirmeye ya da birilerinin hayatında izler bırakmaya çalışyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin otobüten inmeleri

-Öğrencilerin karda yürümeleri

-Öğrencilerin ellerinde poşetlerle okula gelmeleri

-Öğrenilerden detay

-Sınıftaki sobadan detay

-Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilkokul ööğrencileri ile sohbet etmeleri

-Palyaçolardan öğrencilere gösteri sunması

-Öğrencilerin palyaçolar ile ilgilenmesi

-Adem Deniz ile röp

-Zehra Alcan ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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6)MAHKEMEDEN ÇARPICI KARAR: MİT'İN TESPİTİ HUKUKEN GEÇERLİ BİR DELİLDİR



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlık yasasından faydalanarak 5 yıl hapis cezası alan İl Jandarma eski Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. 'ByLock' programına ilişkin MİT tarafından yapılan tespitlerin istihbari nitelikte olduğu için hukuki delil mahiyetinde olmadığına yönelik tezlerin olduğunu belirten mahkeme, MİT'in ülke aleyhine faaliyet gösteren ajanlık eylemlerin belirlenmesi için, kanunla verilmiş icrai görevlerinin bulunması karşısında, tespitinin hukuken geçerli olan delil niteliğinde olduğunu kaydetti.

Diyarbakır İl Jandarma eski Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar veren Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. 200 bini aşkın kişinin kullandığı belirlenen 'ByLock'un, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türk ve yabancı kamuoyunca hiç bilinmediği belirtilen kararda, uygulamanın global bir uygulama maskesi altında, FETÖ/PDY mensuplarının kullanımına sunulduğu kaydedildi. ByLock'un tespit edilmesinde MİT'in görev alması nedeniyle hukuki delil olup olmadığı tartışmalarının ayrıntılı olarak incelendiği kararda şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar ByLock haberleşme sisteminin tespitinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görev aldığı, yapılan tespitin istihbari nitelik arz ettiği ve hukuki delil olmadığı savunulmakta ise de yargılamaya konu örgütün yabancı istihbarat servisleri ile olan sıkı ilişkisi ve ülkemizin güvenliği ile ilgili çok gizli bilgileri bu servislerin bilgisine sunması karşısında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, ülke aleyhine faaliyet gösteren ajanlık eylemlerinin tespiti anlamında kanunla verilmiş icrai görevlerinin bulunması nedeniyle, bu yöndeki savunmalara itibar edilemeyeceği ve yapılan tespitin hukuken geçerli delil niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır."

MİT, VERİLERİ ADLİ BİRİMLERE ULAŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Türk Ceza Kanunu'nda devletin güvenliğine, siyasal yararlarına ilişkin bilgilerin temin edilmesi, casusluk amacıyla kullanılması, bu bilgilerin kullanımı ve yayılmasına ilişkin suç düzenlemelerin bulunduğu belirtilen kararda, bu düzenlemelerle MİT'e adli bir sorumluluk yüklendiği kaydedildi. MİT'in devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk konularında uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar ile yapılan analizleri, adli merciler istediği takdirde vermek zorunda olduğu vurgulanan kararda, şöyle denildi:

"MİT, devletin güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü ile ilgili elde ettiği verileri, terörle mücadele konusunda görevli idari ve adli birimlere ulaştırmakla yükümlüdür. Gönderilen materyalin içerik takdirini MİT kendisi yapacaktır. Görev sırasında elde ettiği, rastladığı suç delili olabilecek unsurları dokunmadan, bozmadan adli makamlara veya terörle mücadele konusunda görevli birimlere iletmesi, MİT'in istihbarat bilgisi toplaması veya görüş bildirmesi olarak değil, görevi sırasında ulaştığı ve suça konu olabilecek materyalleri adli makamlarla paylaşması, delilin adli makamlara verilmesi olarak değerlendirilmelidir."

'İLETİŞİM İÇERİKLERİ TESPİT EDİLMESE BİLE DELİLDİR'

Kararda, bir kişinin telefon veya bilgisayarında bulunan özel iletişim ağına dahil bir programı sadece belirli kişilerin kullanabilmesi ve bu ağa girebilmesi için ağı kullanan bir veya birçok kişinin referansına gerek olmasının başlı başına suç oluşturmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu iletişim ağının suç işlemek amacıyla oluşturulan bir örgütün mensupları tarafından kullanılan bir ağ olduğunun somut delillere dayanması halinde durum değişecektir. Kişinin bu özellikleri bilerek suç örgütü mensuplarınca kullanılan bir ağa kasten dahil olması ve bu ağı iletişim için kullanılması, iletişim içerikleri tespit edilmese bile suç örgütü ile bağlantısını gösterir bir delildir."

GİZLİLİK İÇİN 8 İLAVE IP ADRESİ KİRALAMIŞLAR

Kararda ByLock'a ilişkin ayrıntılar da verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"ByLock uygulaması, güçlü bir kripto sistemi ile gönderilen her mesajın farklı kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine dayanan bir sistemdir. Bu iletişim programı özel bir 'server' üzerinden, yalnız örgüt üyelerinin kullanabileceği özel yazılım olarak üretilen, üyelerin deşifre olmadan özel şifreleme yöntemi kullanarak iletişimi sağlayan bir programdır. ByLock sisteminde iki kullanıcı arasında iletilen verilerin kripto grafik algoritması kullanılarak şifrelendiği belirlenmiştir. Kripto grafik algoritma, bir tür açık anahtarlı/asimetrik şifreleme algoritmasıdır. Biri gizli, diğeri açık olmak kaydıyla iki adet anahtar kullanılarak şifreleme yapmakta, bu şifreleme kullanıcılar arasında bilgi aktarırken üçüncü kişilerin bilgiye ulaşmasını engellemeye yönelik bir güvenlik sistemidir. Haberleşmenin sadece oluşturulan hücre tipine uygun gerçekleşmesine imkân verecek şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. Mesajlaşmaların tamamına yakını FETÖ/PDY unsurlarına ait örgütsel temas ve faaliyetler içerdiği ve örgüte ait jargonla örtüştüğü görülmüştür. 'ByLock' uygulamasının sunucu yöneticisi, uygulamayı kullananların tespitini zorlaştırmak amacıyla 8 adet ilave IP adresi kiralamıştır."

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, ()



