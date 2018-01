DHA YURT BÜLTENİ-5 

Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen operasyonda Sözleşmeli Er Adem Akpınar şehit oldu (2) (Yeniden)

Bir oğullarını birliğine uğurladılar, diğer oğullarının şehit haberini aldılar



IRAK'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar'ın (28) acı haberi Erzincan'daki ailesine verildi. Ağıt seslerinin yükseldiği şehitin evine Türk bayrağı asıldı. Vatani görevini yapan, iznini yanlarında geçiren küçük oğulları Muhammet'i bu sabah uçakla Diyarbakır'a uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonra büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı.

Irak'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafında bulunan, Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu sırasında yaya olarak intikal sırasında ayağının kayması sonucu düşerken kendi tüfeğinin ateş alması ile başından vurularak şehit oldu. Sözleşmeli Er Adem Akpınar'ın, Erzincan'ın Akşemsettin Mahallesi 652'inci sokakta oturan ailesine acı haber bu sabah Vali Yardımcısı Fatih Acar, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Müftü Yavuz karabayır ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Kezban- Kenan Akpınar çiftinin 4 erkek çocuğunun ikincisi olan Adem Akpınar, 2015 yılında sözleşmeli er olarak göreve başladı. Evli ve 6 aylık Balım Nar adlı bir kızı olan Akpınar, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9'uncu Komado Tugay Komutanlığı'nde göreve başladı. Akpınar bir süre önce geçiçi görevli Hakkari Dağ Komando Taburu'na gönderildi.

İzne gelen küçük çocukları Muhammet'i bugün sabah uçakla Diyarbakır'da vatani görevini yaptığı birliğine uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonrada büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı. Ağıt seslerinin yükseldiği şehit evi Türk bayrakları ile donatıldı. Fenalaık geçiren anne ve babaya sağlık görevlileri müdahele etti. Erzincan'da oturan şehit eşi Begüm Ceren de aci haberi alınca fenalık geçirdi.

Öte yandan Erzincan Vali Ali Arslanta, 3'üncü Ordu Komutani Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı AK Parti'li Cemaletin Başsoy da şehit evine gelerek aileye başsalığı dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Baba ocağına sehıt haberini vermeye gelen arac konvoyundan görüntü

-Protokol üyelerinin sehit evine girmesi

-Şehit evinden genel detay görüntü

-Şehit babasının eve getirilmesi

-Vali ve beraberindekilerin baba ocağını ziyaret

-Şehit evine bayrak asılması

-Vali ve beraberindekilerin sehitin eşinin evine ziyaretı

Haber-Kamear: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()-

=========================================

Kahraman polis memuru Fethi Sekin anıldı

Kahraman unutulmadı

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin ile seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan adliye çalışanı Musa Can, ölümlerinin birinci yılında törenle anıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı anma töreninde, olaya dair belgesel yayınlandı. Belgeselde kahraman polis Fethi Sekin için hazırlanan türkünün klibi de gösterildi.

Geçen yıl 5 Ocak'ta PKK'lı iki terörist, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun nambulul silahlarla terör saldırısında bulundu. Bu sırada silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle çatışan Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Ayrıca, seken kurşunlardan birisinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit oldu. Geçen yıl binlerce kişinin katılımıyla son yolculuklarına uğurlanan şehitler içini bu yıl anma töreni düzenlendi. İzmir Adliyesi içerisindeki anma törenine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, şehitlerin yakınları, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, hakim ve savcılar, adliye çalışanları ve emniyet yetkilileri katıldı.

BELGESELLER AĞLATTI

Saat 10.00'da, bakanların salona gelmesiyle başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı okundu. Daha sonra ilk olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Fethi Sekin için hazırladığı sunum yapıldı, ardından da olaya dair belgesel yayınlandı. Belgeselin hazırlanmasına, Fethi Sekin ile Musa Can'ın şehit düşmesinin ardından geçen nisan ayında yapımına başlandı ve 8 ay sürdü. Anadolu Sinemacılar ve Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) desteğiyle hazırlanan C Kapısı belgeselinde, adliye çalışanı polis memuru ve amirlerinden oluşan 15 kişi ile röportaj yer aldı. 5 Ocak gününün nasıl başladığı, Musa Can ve Fethi Sekin'in o gün ne yaptıkları, saldırı sırasında şehit olma anları, haklarındaki etkili anılardan oluşan bölümün yeraldığı belgesel, birlik mesajıyla sona erdi. Belgeselde ayrıca, şehit kahraman polis Fethi Sekin için hazırlanan türkünün klibi de gösterildi. Klipte türküyü, 15 adliye çalışanı, TRT solisti Özlem Üngör ile şarkıcı Bengü seslendirdi. Bölgeselin gösterimi sırasında anma törenine katılanların gözyaşı döktükleri görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, "Görüntüler her şeyi anlatıyor. Hainlerin planı büyük bir katliam yapmaktı. Kahraman Fethi kardeşimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz onları yok etti. Şehit verdik, her ikisi de çok sevilen kişilerdi. Terörünün hedefi birliğimiz, kardeşliğimiz ve tüm milletimizdir. Saldırıdan sonra bütün İzmir, Türkiye kenetlendik. Vatan hainlerine hiçbiri zaman geçit vermeyeceğiz" dedi.

"TERÖRİSTLERİ ŞİRİN GÖSTERMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru'nun konuşmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye geldi. Soylu, "Biz Anadolu'yu medeniyetiyle güzelleştiren milletiz. Çanakkale'yi destanıyla bütünleştiren büyük milletiz. Biz Osmanlıyı adaletiyle bütünleştiren milletiz. Biz, Mustafa Kemal cumhurbaşkanımız ama, O'nu gaziliğiyle anan milletiz. Maddi birlikteliği değil, aslında dünyadaki milletlerden farkımız, maneviyatı olan milletiz. Bu büyük milletin kendi yürüyüşünde, engel olmaya çalışanlar, bizim yüzümüzün gülmemesi, bizim tarihimizle övünmememiz, gelecek umutlarımızın yeşermemesini isteyenler olacak. Bunlar 15 Temmuz'u yapıp demokrasimizi elimizden almaya çalışacaklar. Ardından adliyemize saldırıp hakkaniyetimizi elimizden almaya çalışacaklar ama başaramayacaklar, başaramadıklarını hep birlikte görüyoruz. Milletimiz hangi kalleşlikle, hainlikle gelirse gelsin, gelen her şeyde, birliğini, beraberliğini, yarına dair kardeşliğini bütünleştiren millettir. Herkes insandır, hepimizin duyguları, gözyaşları vardır. Adalet sarayı içinde olduğumuz için söylüyorum, mahkemelerin terörist olarak nitelendirdiği insanları şirin gösterme çalışmalarına karşı bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz" dedi.

GAZİ İZMİRİ ADLİYESİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı konuşmada, "Fethi Sekin vatanseverliği, görev aşkıyla İzmir'i, milletimizi büyük bir faciadan, acıdan, vahim bir olaydan koruyarak, kendi canını ortaya koyan vatanseverdir. Vatansever; kalleş kurşunlara kendini siper eden kişidir. Bugün bu topraklarda bağımsızca yaşıyorsak, şehitlerimizin uğruna verdikleri canların sayesindedir. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda Hasan Tahsin ilk kurşunu sıktıysa, Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da işgal güçlerine direndiyse, bu hainlere, teröristlere karşı Fethi Sekin'in duruşu da aynı duruşu göstermektedir. Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler, Hasan Tahsinler asla bitmeyecektir. Kıyamete kadar bu topraklarda vatanseverler, canını verenler eksik olmayacaktır. İster FETÖ, PKK, DAEŞ olsun, vatan evlatlarımızın canıyla nasıl mücadele ettiğini dost düşman gördü. Terör nasıl millete, devlete diz çöktürmek için hain kumpaslar kurmak istiyorsa, biz de millet olarak daha fazla omuz omuza olup hain planları el birliğiyle yıkacağız. Meclisimiz nasıl gazi olduysa, Cumhurbaşykanrlığı külliyesi nasıl gazi olduysa, gazi İzmir Adliyemizde bütün yargı çalışanlarımıza emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Anma töreni ilk tören şehitler içini dua edilmesiyle sona erdi.

Törenden sonra, İzmir Adliyesi'ndeki, olayla ilgili fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, ardından bina önünde, olay yerinde yaptırılan Fethi Sekin heykelinin açılı gerçekleştirildi. Heykelin üzerine örtülü olan Türk bayrağını, şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin açtı. Baba Sekin'in yaptığı kısa konuşmadan sonra tören sona erdi.

Bazı vatandaşlar ise şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğü yerdeki kaldırıma Türk Bayrağı dikip, karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fethi Sekin ve Musa Can'ın yakınlarından görüntü

- Törenden görüntü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Törene katılanların ve şehitlerin yakınlarının gözyaşları

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün duygulanması, gözlerini silmesi

- Fethi Sekin belgeselinin gösterilmesinden görüntü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması

- Fethi Sekin heykelinin açılışından görüntü

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün lokma dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

HABER: Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN - Ergin KARATAŞ- Davut CAN -KAMERA: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

=========================================

Suriyelilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü

ADANA'da, Suriyeli Başar Musa (21), bilinmeyen nedenle tartıştığı Suriyeli Aziz el Casim'i (25) bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Casim'in 2016 yılında işlenen bir cinayete karıştığı belirlendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak, geldikleri Türkiye'de Adana'ya yerleşen Aziz el Casim ile Başar Musa, iddiaya göre, Casim alkollüyken buluştu. İki genç, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Musa, cebindeki bıçağı çıkarıp, arkadaşı Casim'i kalbinden bıçakladı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ağır yaralanan Aziz el Casim, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Musa'yı kısa sürede yakaladı. Arkadaşı tarafından öldürülen gencin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine alınan parmak izi sonucu Aziz el Casim'in 2016 yılında işlenen cinayete karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan Başar Musa'nın sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Suriyelilerin kavga etmesi

- Aziz El Casim'ın yere düşmesi

- Toplanan kalabalık

/////////

- Zanlının gelişi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Zanlının polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden genel görüntü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

===========================================

Eski talihliden yeni yılbaşı talihlilerine tavsiye: Var olan hayatınızdan vazgeçmeyin

SAMSUN'da yaşayan ve 1993 yılında Milli Piyango'nun ara çekilişinde yarım biletine büyük ikramiye isabet eden Süleyman Orhan, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi bölüşen 4 talihliye tavsiyelerde bulundu. Şuan var olan hayatlarından vazgeçmemelerini öneren Orhan, "Yolda bulduklarınızı yola çıktıklarınıza tercih ederseniz bir gün yola çıktıklarınız sizi terk ettiğinde yolda karşılaştıklarınız da sizi bırakacaktır. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.

Samsun'da yaşayan 2 çocuk babası Süleyman Orhan'ın (61) 1993 yılı Ağustos ayında aldığı Milli Piyango'nun yarım biletine büyük ikramiye isabet ederek o günün parasıyla 2 Milyar TL kazandı. Emekli olan ve şu an eşi Oya Orhan ile birlikte iki özel okulun kantinini işleten Süleyman Orhan, Milli Piyango'nun 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin 4 talihlisine tavsiyelerde bulundu. İşyerinin önündeyken bir seyyar satıcıdan aldığı yarım bilete büyük ikramiye isabet ettiğini dile getiren Orhan, çekilişten bir hafta sonra listeye bakıp ikramiye kazandığını öğrendiğini söyledi.

İflas ettiği, 5 kuruşunun kalmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Orhan, "Ben iflas etmedim. Allah'ıma çok şükür paramda var, işimde var, sağlığım da sıhattimde gücümde yerinde. Çocuklarımın da işi gücü var. Anlattıkları gibi kötü bir durumda değilim. Malum Türkiye'de siz parayı ne kadar yönetmek isterseniz isteyin ekonomik şartlar o günkü paranızı yönlendirmenize ve değerlendirmenize engel olabiliyor. 1994'de 5 Nisan kararlarında Türkiye'de bir çok zengin işadamının iflas ettiği dönemlerde biz iflas etmeden kendimizi koruyabildik. O paranın da yapılabilecek neyi varsa biz onu yaptık. Ticarettir kar da vardır zarar da vardır. O zaman yüzde 70'e yakın bir devalüasyon vardı. 2 milyar paramız 500 liraya indi. Takdir edersiniz o paradan kalabilecek herhangi bir şey olamaz. Geçen Türkiye'de Dolar 3.400 civarındayken bir gecelik bir programda 3.800-3.900'e çıktı. Dolarla iş yapan ticaret erbabının hali perişan oldu. Takdir edersiniz ki bizde böyle bir süreçten geçtik" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Herkes derki ikramiye çıktığında 'Şöyle heyecanlandım böyle heyecanlandım' Bizde öyle bir şey olmadı. Çünkü ticaret yaparken o dönem o kadar paramız zaten bizde vardı. Yatırımlarımız vardı. Karadeniz'in en büyük pastane imalathanesini biz yapmıştık. Bir kot, bir de beyaz eşya mağazası vardı. Türkiye'de ilk defa bir yerel televizyonu kurmuştuk ve çalıştırıyorduk. O zamanlar var olan bir şeyin üzerine biz bunları daha iyi ne yapabiliriz düşüncesi var olduğu için işçi çalıştırmak, istihdam etmek amaçlı bir yatırım yaptık. Yoksa 'Bu işleri kapattık toprağa yatırım yapsaydık' deseydik bu gün belki de Samsun'un çok sayılı zenginlerinden birisi olabilirdim ama sağlık olmayınca zenginliğinde bir anlamı yok. Sağlığımız yerinde işimiz gücümüz var. Allah'a bin şükür kimseye muhtaç değiliz aç ve açıkta değiliz."

Yılbaşı ikramiyesi kazanan 4 önerilerde bulunan Orhan, "Para insanların elinden gelip geçici. Var olan hayatlarına devam etsinler. Yapabiliyorsa mülk alıp mülk üzerinden kendilerine tasarruf etmelerini öneririm. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Böyle bir ikramiye çıktığında yapabileceklerim topağa ve mülke yatırırım olur başka da bir şey yapmam. Şu anda var olan hayatlarından vazgeçmesinler. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Sizin varlığınızla o para beraberinde geldi. Eğer o etrafınızdaki insanlar olmasa, mutluluğunuz, keyfiniz olmasa acaba ne olurdunuz. Yolda bulduklarınızı yola çıktıklarınıza tercih ederseniz, bir gün yola çıktıklarınız sizi terk ettiğinde yolda karşılaştıklarınız da sizi bırakacaktır. Bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Süleyman Orhan'dan detay

-Röportaj

-Milli Piyaongo biletlerinden detay

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

============================================

'Özürlü bir çocuğa hediye alıyorum' deyip 250 liralık çocuk kıyafetleriyle kayıplara karıştı

KONYA'da çocuk kıyafetleri satan bir işyerine gelen kimliği belirlenemeyen bir kadın, işyerinde bulunan Ramazan Uzun'a, 'Eşinizi tanıyorum. Onun bilgisi var. Öksüz bir çocuğa hediyeler alacağım. Parasını 1 saat sonra getireceğim" diyerek aldığı 250 liralık çocuk kıyafetleriyle kayıplara karıştı.

Olay, geçen 31 Aralık günü saat 16.25 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Esma Doğan Uzun'a ait çocuk kıyafetleri satan işyerine gelen 40-45 yaşlarındaki bir kadın, o sırada işyerinde bulunan eşi Ramazan Uzun'a, "Eşinizi tanıyorum. Onun bilgisi var. Öksüz bir çocuğa hediyeler alacağım. Ücretini 1 saat sonra getireceğim" dedi. Ramazan Uzun'da buna inanarak kadının istediğini almasına izin verdi. Şüpheli kadın yaklaşık 250 lira tutarındaki çocuk kıyafetlerini alarak kayıplara karıştı.

'YETİMLERİN İSİMLERİNİ KULLANIP, BİZİ KANDIRDILAR'

Çocuk kıyafetlerini alan kadını tanımadığını belirten Emsa Doğan Uzun, olay sırasında çocuğuna bakmak için eve gittiğini ve eşinin de iş yerine gelen müşterilerle ilgilendiğini belirtti. Bu durumu fırsat bilen kadının da iş yerine geldiğini ifade eden Uzun, şunları söyledi:

" İş yerimde eşim duruyordu. 40-45 yaşlarında bir kadın gelerek eşime, 'Eşinizi tanıyorum, üst katta oturuyorum, öksüz bir çocuğa hediyeler alacağım' demiş. Gününün olduğunu ve günde bunları satacağını, bazılarını hediye olarak alacağını söyleyerek 250 liralık çocuk kıyafetlerni alıyor. Eşim arkasını döndüğünde örgü yeleğimin bir tanesini de alıyor. Bir saat sonra ücretini getireceğini söylüyor. 1 saat oldu gelmedi. Ertesi günde gelebileceğini umut ettik. Yine gelmeyince karakola giderek şikayetçi oldum. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Ben buraya gelen hiçbir insana artık güvenemiyorum. Yetimleri kullanıyor. Yetimlerin ismini kötüye kullanarak bunları yapıyor. Kapıya kim gelirse ben zaten yardım yapıyorum. "

Şüpheli kadının işyerine giriş çıkış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, kadın şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Görüntü Dökümü

------------------------

- İş yerinden detay

- İş yeri sahibi röp.

- Güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

==========================================

Başkan Eroğlu, küçük Aysima'nın isteğini gerçekleştirdi

TOKAT'ta sosyal medyadan 'okul bahçesindeki kediler üşümesin' diye çağrı yapan ilkokul öğrencisi Aysima Özdemir'in isteğini belediye yerine getirdi.

26 Haziran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Aysima Özdemir (6), okul bahçesinde bulunan kediler için babası Mehmet Özdemir'in yardımıyla sosyal medya üzerinde video paylaştı. Küçük Aysime videoda, "Merhaba benim adım Aysima. 26 Haziran İlkokulu’nda okuyorum. Bizim okulun bahçesinde ki kediler çok üşüyor. Onlara kedi evi gönderir misiniz?" mesajını verdi. Aysima’nın talebini öğrenen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplere talimat vererek okulun bahçesine kedi evi kurdurdu. Sabah saatlerinde okulu ziyaret eden ve minik Aysima'ya duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkanı Eyüp Eroğlu, "Kıymetli evlatlarımız çok önemli bir toplumsal duyarlılığı hepimize bir kez daha gösterdiler, ispatladılar. Dün Aysima bize kısa ama o kadar samimi güzel bir video gönderdi. Biz de buna duyarsız kalamazdık. Ekiplerimiz ertesi gün okulumuzun bahçesine kedi evini yerleştirdi" dedi.

Başkan Eroğlu'na teşekkür eden Aysima Özdemir ise, "Okulumuzun bahçesinde çok kedi var. Havalar soğuyor ve kediler çok üşüyor. Okula giderken babamdan kediler için ev yapmasını istedim. Belediye Başkanımız da o evi verdi" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Aysima'nın videosu

-Belediyenin okul bahçesine kurduğu kedi evi

-Başkanın okulu ziyareti ve konuşması

-Minik Aysima'nın teşekkürü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,()

==========================================

Halk otobüslerinde ücretsiz biniş yoğunluğu

SİVAS'ta 65 yaş üstü ücretsiz şehir içi ulaşımdan faydalanan kişiler, 2016-2017 yılında 6 milyon 257 bin 650 kez biniş yaptı. Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, rakamın çok yüksek olduğunu, özellikle mesai saatlerinde bu nedenle çok yoğunluk yaşandığını belirterek, uygulamanın istismar edildiğini savundu.

Sivas'ta 2016 ve 2017 yılında Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüslerini kullanan 65 yaş üstü ücretsiz biniş sayısı toplam 6 milyon 257 bin 650 oldu. Aylık ücretsiz biniş sayısı ise 260 bin oldu. Sivas 39 No'lu Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım, biniş sayılarının resmi verilerden alındığını belirterek, "2016 yılında 2 milyon 996 bin yani 3 milyon civarı bir biniş gerçekleşmiş. Bunun bize ekonomik anlamda külfeti 4,5 milyon lira. 2017 yılında ise 1 Ocak - 31 Aralık 2017 arasında biniş sayısı 3 milyon 260 bin. Bunların ikisinin toplam bize iki yıllık ekonomik zararı, 9 milyon lira. Yasaya karşı boynumuz kıldan ince ama bu resmi veriler karşısında bazen sıkıntıya düşüyoruz. Ama yapılabilecek bir şey yok" dedi.

Ücretsiz binişlerin suistimal edildiğini dile getiren Yıldırım şöyle konuştu:

"Ücretsiz olduğundan dolayı diyelim ki bir durak mesafesi olan vatandaş ekmeği 10 kuruş ucuza alabilmek için otobüse biniyor. Bir durak mesafe. Geliyor, oradan ekmeği temin ettikten sonra diğer otobüse biniyor. 10 kuruş kar için. Yine söylemekten imtina ediyorum. Yüzde 40 engelli raporu olan görünüşte fiziki olarak hepimizden sağlıklı görünen bir vatandaşımız çalışıyor. Lokantada çalışıyor, paket servisi yapıyor. Otobüslere ücretsiz biniyor. Dağıtıyor. Kendi geliri için bizi de mağdur ediyor. Bunu suistimal edenleri size anlatmakta bazen utandığım tarafları var. Büyüklerimiz bizim için evimizin orta direği, saygı duyuyoruz. Hürmette kusur etmemeye çalışıyoruz, ama gerçekten suistimal ediliyor. Normal paralı yolcu biniyor, koltuğa oturuyor. Bu da kamera kayıtlarıyla sabit. Yaşlımız geliyor, koltuktan kalkmasını talep ediyor. O da 'Yorgunum akşama kadar çalıştım, artık yeter sizden bıktım, akşama kadar ücretsiz, bedava geziyorsunuz' diye sitem ediyor. Bazen de kavga ettiklerini, tartıştıklarını biliyoruz."

'BİRAZ ANLAYIŞLI OLSUNLAR'

Yolcuların yoğun olduğu saatlerde ücretsiz binişlerin az kullanılmasını isteyen Yıldırım şunları söyledi:

"Sabah mesai saatinde binişlerini saat 10.00 gibi teyit ederlerse minnettar oluruz. Çünkü işe giden vatandaşımız, öğrencimiz, esnafımız yoğunluktan dolayı binemiyor. İlave servisler çıkarıyoruz, bazen yetersiz kaldığımız oluyor. Ama binişlere baktığımız zaman 50 kişilik bir araçta 20-30 kişinin ücretsiz binişlerini görüyoruz. Saat, sabah 10.00-15.00 arası başımız üstüne diyelim. Yapacak bir şey yok. Biz yasanın üzerinde değiliz. 15.00 ile 17.00 arası iş çıkışı, okuldan çıkış yoğunluğu oluyor. Bu saatler arasında binmezlerse veya azaltırlarsa seviniriz."

'ÜCRETSİZ BİNİŞ, SİVAS NÜFUSUNUN 20 KATI'

2 yılda yapılan ücretsiz biniş sayısının Sivas'ın merkez nüfusun 20 katı olduğuna dikkat çeken Yıldırım şöyle devam etti:

"Biz işletmeciyiz, vergi mükellefiyiz. Sadece vicdanlarına dokunuyoruz. Devlet bizi yeterince sübvanse etmiyor. Verdiği destek 600 lira. Araç başı 600 lira. Bu 600 liranın içerisinde biz vergimizi veriyoruz. Burada para 3’te 2 oranında kalıyor. Amortisman yıpranması, mazot gideri, işçi giderine vurduğumuz zaman biz zarardayız. Ama yine de biz elimizden geldiği kadar hizmette kusur etmemeye çalışıyoruz."

Halk otobüslerine ücretsiz biniş yapan 65 yaş üstü kent sakinleri ise uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Bazıları ise durakta tek beklerken sürücülerin kendilerini almadığını söyledi.

Diğer yolcular ise uygulamaya karşı olduklarını belirterek, "Ücretsiz olduğu için keyif olsun diye geziyorlar. Otobüslerde yer bulunmuyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Halk otobüslerinden görüntü

-Ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcular

-Röportajlar

-Kooperatif Başkanı Yıldırım'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, ()

=========================================

Acemi erler yemin etti

BURDUR'da, 58'inci Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende 1997/4 tertip 2'nci kademe 1028 acemi er yemin etti.

Yemin törenine Vali Şerif Yılmaz, Antalya Garnizon ve 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve asker yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından acemi erler yemin etti. Acemi erler adına yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından Kışlaya ilk katılan askerlere Vali Şerif Yılmaz tarafından hediye verildi. Eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi ve ödülleri verildikten sonra vatani görevlerini Burdur'da yapmış olan Mehmetçik yakınlarına Vali Yılmaz tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi. Yemin töreni Piyade Marşı'nın okunması ve Akdeniz Bölge Bandosu eşliğindeki geçit töreniyle sona erdi. Askerler tören sonrası aileleriyle hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yemin töreninden detay

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

- Belgelerin verilmesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

===========================================

Tankerden yola dökülen asit kazaya neden oldu: 3 yaralı



KÜTAHYA 'nın Emet ilçesinde tankerden yola dökülen asit nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen kamyonet takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, tankerin lastiği de asit nedeniyle zarar gördü.

Kaza gecen Emet-Tavşanlı karayolunun 15'inci kilometresindeki Köprücek köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki borik asit fabrikasına asit getirmekte olan Hasan Balaban yönetimindeki 33 ALU 81 plakalı asit tankerinin vanasının bozulması nedeniyle yola asit döküldü. Tankerden dökülen asit, yaklaşık 10 kilometrelik yola saçıldı. Tanker lastiği de asitten zarar gördü. Asit tankeri bu nedenle şarampole girdi.

Tankerin döktüğü asidin yolu kayganlaştırması nedeniyle Yakup Kaplan'ın kullandığı 33 ABY 08 plakalı kamyonet, takla attı. Kazada araç sürücüsü ile eşi Havva Kaplan ve kızları Esma Kaplan (7) yaralandı. Yaralılar Emet Bor İşletmesi'ne ait ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Karayolları, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Emet ve Hisarcık itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile asidin döküldüğü yaklaşık 10 kilometrelik yol temizlendi. İş makineleriyle yapılan temizleme çalışmaları sırasında jandarma ekipleri araçların tek şeritten geçişini sağladı. Bu arada kazaya müdahale eden ekiplerden bazılarının giysilerinin asitten zarar görmesi dikkat çekti.

Haber: Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), ()-

=======================================

14 yıl önceki cinayetin fali bulundu; 'Eşim mezarında rahat uyuyacak' dedi

KONYA'da tavşanla niyetçilik yaparken kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen Çetin Kalaycı'nın katili, 14 yıl sonra ortaya çıkartıldı. Geç de olsa adaletin yerini bulduğu belirten Çetin Kalaycı'nın eşi Hülya Kalaycı, 3 çocuğunu zor şartlarda büyüttüğü belirtti. Hülya Kalaycı, "Ben 3 çocuğumu çorap, kalem, Kuran-ı Kerim satarak, onlara babalarının fotoğraflarını göstererek büyüttüm. 14 yıl önceki acım tazelendi ancak adalet yerini buldu. Eşim mezarında rahat uyuyacak" dedi. Babası öldüğünde 6 aylık olan 14 yaşındaki Yusuf Can Kalaycı da "Babasızlık zor bir şey" dedi. Kalaycı'yı öldüren Şahin Berber çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan bir caminin önünde kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın(27) , faili meçhul olarak kapatılan dosyasını 3 ay önce yeniden açtı. Polis, o yıllarda aynı tür silahlarla işlenen suçları tek tek incelemeye aldı.

AYNI TÜR TABANCAYLA İŞLENEN OLAYLAR İNCELENDİ

Yapılan inceleme sonucu, Kalaycı'dan 10 ay sonra, aynı tür tabancayla Mevlüt Berber'in(56) öldürüldüğü tespit edildi. Mevlüt Berber'in, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan kaydı bulunan oğlu Şahin Berber (31) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şahin Berber'in de 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğunu saptandı. O dönem Antalya'da yaşayan Şahin Berber'in, Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden önce Konya'ya ailesinin yanına geldiği, cinayetten bir gün sonra da Antalya'ya döndüğü ortaya çıktı.

ÇEKTİĞİ NİYETLER BOŞ ÇIKTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bu durumdan şüphelenen polis, çalışmasını Şahin Berber, üzerinde yoğunlaştırdı ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu kullanıp, sattığını belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen çarşamba günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda, Şahin Berber’i, merkez Meram ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgusunda Çetin Kalaycı'nı öldürdüğünü itiraf eden Berber, ifadesinde, "Niyetçiden dilek çektim. Açtığım kartlar boş çıktı. Sinirlendim birkaç tane daha çektim. Çetin Kalaycı buna izin vermedi. Tartıştık, bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 kez ateş ettim. Olay yerinden kaçarak eve gittim. Bir gün sonra çaldığım motosikletle Antalya'ya kaçtım" dedi.

10 AY SONRA DÖNÜP BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Çetin Kalaycı'yı öldürdükten 10 ay sonra tekrar Konya'ya döndüğünü ve babası Mevlüt Kalaycı'nın, depoya sakladığı tabancayı bulup kendisini polise ihbar edeceğini söylediğini ileri süren Şahin Berber, "Babam depoda bulunan tabancayı bulmuş. 'Senden bıktım, polise ihbar edeceğim' dedi. Ben de başka bir kurusıkıdan bozma tabancayla babamı vurarak öldürdüm" ifadelerini kullandı. Şahin Berber, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABALARININ FOTOĞRAFLARIYLA BÜYÜDÜLER

3 çocuğunu zorluklar içerisinde çorap, Kuran satarak büyüttüğünü anlatan Hülya Kalaycı (39), şunları söyledi:

" O gün eşimin rahatsızlandığını söylediler. Hemen hastaneye gittim. Eşimin vurulduğunu öğrendim. Ondan sonra katil bulunamadı. 14 yıldan sonra katil bulundu. 14 içerisinde çok acı yaşadık, üzüldük. Çocuklarımı babalarının fotoğraflarıyla büyüttüm. Mezarına götürüp bu sizin babanız diyordum. Ben kendim çorap, Kuran-ı Kerim satarak geçimimi temin ettim. Eşim sağ olsaydı belki bu kadar acıları ve sıkıntıları yaşamazdık. Oğlumda trafik kazasında hayatını kaybetti. Babası hayatını kaybetmesiydi belki oğlumda hayatta olurdu. Her türlü maddi ve manevi sıkıntıyı yaşadık. Sahip çıkanımız olmadı. Yalnızız diye çok sıkıntı yaşadık. Her acıyı gördük."

Geç de olsa adaletin yerini bulduğunu ifade eden Kalaycı, "Katilin bulunmasına hem çok sevindim, hem de 14 yıl önceki acıyı yeniden yaşadım. 14 yıl bir ömür demek. İlahi adalet yerini buldu. Çok şükür yakalanıp, tutuklandı. Oda cezasını çeksin. Polisimizden Allah razı olsun." dedi.

BABASIZ OLUNCA SAHİPSİZ GİBİSİN

Babası öldüğünde 6 aylık bir bebek olan Yusuf Can Kalaycı (14), " 14 yıl babasız yaşadım. Babasızlığı yaşadım. Babam olsaydı bu durumlar olmazdı. Babasızlığı çektik. Haberlerde babamın fotoğraflarını gördük. Görünce şok olduk. Babasızlık zor bir şey. Sahipsiz gibisin. Baban olsa mesela her istediğini yapabilir." diye konuştu.

Çetin Kalaycı'nın annesi Ayşe Kalaycı (63) ise, "Beni 14 yıl boyunca oğulsuz bıraktı. Bana çok acılar çektirdiler. İnşallah en büyük cezayı alır." dedi.

Çetin Kalaycı'nın kız kardeşi Gülan Kalaycı "14 yıl sonra adalet yerini buldu. Abim mezarında rahat uyuyacak. Abimin katili gerekli cezayı alsın." ifadelerini kullandı.

(Görüntü Dökümü

---------------------------

- Aileden detay

- Halya Kalaycı röp.

-Yusuf Kalaycı röp.

-Ayşe Kalaycı röp.

- Gülan Kalaycı röp.

- Şüphelinin Asayiş Şubeden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

=========================================