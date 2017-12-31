DHA YURT BÜLTENİ-5

1)YPG'NİN ELİNDEKİ ESKİ EŞİNİN VE OĞLUNUN KURTARILMASINI İSTİYOR

KARAMAN'da, kız öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan Ramazan Bozkurt, eski eşi Hülya Tuba Olgun'un yanına aldığı oğlu Yiğit Alp ile 2 yıl önce Suriye'ye gidip, DEAŞ'a katıldığını ve YPG'nin elinde tutsak olduğunu söyledi. Eski eşiyle oğlunun, YPG'nin elinden kurtarılmasını isteyen Bozkurt, "Devletten istediğim, oğlumun kurtarılıp, bana teslim edilmesi. Eski eşimin cezası varsa cezasını çekip, normal hayatlarına geri dönmesidir" dedi. Ramazan Bozkurt (29), 2008 yılında, Muğla'nın Dalaman ilçesinde çalıştığı sırada Hülya Tuba Olgun (28) ile tanışıp, evlendi. Evliliğin ardından memleketleri Karaman'a dönen çiftin 2009 yılında oğulları Mehmet Emin, 2014 yılında da Yiğit Alp dünyaya geldi. Bozkurt çifti, 2014 yılında tekrar Dalaman'da yaşamaya karar verdi. Ramazan Bozkurt, Dalaman'a gittiklerinde iş bulamayınca bir süre sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle Karaman'a döndü. Hülya Tuba Olgun'un 2015 yılında görüşlerinin değişmeye başladığını, İslami örgütlerden bahsettiğini ve fikir ayrılığı nedeniyle boşanmaya karar verdiklerini anlatan Bozkurt, şöyle konuştu: "Mutlu bir aileydik; ancak Dalaman'da iş aramama rağmen bulamadım. Ekonomik sıkıntılardan dolayı ben, Karaman'a eski işime dönmeye karar verdim. Belli bir müddet Karaman'da kaldıktan sonra çocuklarımı görmeye gittim ve büyük oğlum Mehmet Emin'i yanımda getirdim. Yiğit Alp'in küçük olduğu için annesiyle yaşamasının daha doğru olduğunu düşündüğüm için onu orada bıraktım. Eşim ve küçük oğlum Dalaman'da kayınvalidemin yanına yerleşmişlerdi. 2015 yılında eşimin görüşleri değişmeye başladı. İslami örgütlerden bahsediyor, Anadolu kadını gibi giyinirken, peçe ve çarşaf giyiyordu. Bunun üzerine yolumuzu tamamen ayırma kararı aldık. Biz boşandıktan kısa bir süre sonra 2015 yılının Ekim ayında, eşim, oğlum Yiğit Alp'i de yanına alıp Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldı."

'ARKADAŞLARINA CANLI BOMBA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ'

Eski eşinin en son Dalaman Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını hatırlatan Bozkurt, "Herhangi bir dernek ve cemaatle bağlantısı yoktu. İstanbul'a düğüne gitmişti ve orada birileriyle görüştükten sonra görüş ve düşüncelerinin değiştiğini sanıyorum. Sosyal medya üzerinden irtibat kurduğunu düşünüyorum. Eşim en son Dalaman'da havaalanında güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Oradaki arkadaşlarına, bir İslami cihat peşinde olduğunu ve kendisinin bir canlı bomba olduğunu, gerektiğinde kendisini patlatabileceğini söylemiş. Bunun üzerine 2015 yılı Nisan ayında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış" dedi.

'OĞLUMU İSTİYORUM'

Eski eşinin, kendisine geçen hafta cep telefonundan esaj gönderdiğini, YPG'nin elinde tutsak olduklarını söylediğini anlatan Bozkurt, "Oğlum, 1,5 yıl önce karnından yaralanmıştı. Ölü mü, sağ mı bilmiyordum; ancak geçen hafta eşim, cep telefonuyla sesli mesaj gönderdi. Artık DEAŞ'ta olmadığını ve Suriye Kamışlı'da YPG'nin elinde tutsak bulunduklarını ve kurtulmak istediğini, oğlumun durumunun iyi olduğunu belirtip, fotoğraflarını attı. Devletten istediğim, oğlumun kurtarılıp, bana teslim edilmesi. Eski eşimin de cezası varsa cezasını çekip, normal, refah hayatlarına geri dönmesidir. Eşim, DEAŞ'a ilk katıldığında polise kayıp başvurusunda bulunup, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na durumu mektup ve sosyal medya yoluyla iletmiştim. Şu ana kadar olumlu sonuç alamamıştım. Ancak şu an yeri belli. Buradan sesimi duyurup, eski eşim ve oğlumun kurtulmasını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Ramazan Bozkurt röp.

- Bozkurt'tan detay

- Eşine ait eski ve yeni fotoğraflar

- Oğluna ait fotoğraflar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

======================================================

2)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

KONYA'da otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Ereğli- Karaman yolu Barbaros Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Vedat Toplucu yönetimindeki 42 D 2805 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Toplucu yara almadan kurtulurken, yanındaki Sevdiye Toplucu yaralandı. Yaralı, Toplucu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

- Kaza yerinden detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA )

=======================================================

3)BİNADA ÖNCE PATLAMA, ARDINDAN YANGIN ÇIKTI: 1 YARALI

ADIYAMAN'da 4 katlı binanın birinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Karamürsel Caddesi'nde bulunan Mahmut Yapıcı'ya ait 4 katlı binanın 1'inci katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Bina sakinlerinin dışarı çıkıp ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürürken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Hastanede tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Evden dumanlar yükselmesi

- Polisin güvenlik önlemi alması

- İtfaiye erlerinin çalışması

- Sinir krizi geçiren yakınlarına müdahale edilmesi

- Toplanan vatandaşlar

- İtfaiye erinin olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

========================================================

4)OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPIT: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA'da otomobilin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Yalçın Avçin'in (28) kullandığı 42 BBP 01 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken sürücü Avçin ve yanındaki Hakan Keçeci (31) yaralandı. Ağır yaralı sürücü Avçin, olay yerinde sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Keçeci'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kaza yerinden detay

- genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA )

===========================================================

5)SU KUYUSUNA DÜŞEN İNŞAAT USTASINI İTFAİYE KURTARDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sıva ustası 40 yaşındaki Abdullah Topaç, organize sanayi bölgesindeki kurulumu devam eden bir fabrikada 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerince kuyudan güçlükle çıkarılan Topaç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulumu devam eden bir fabrikaya boya, badana ve sıva işlerini yapmak için İstanbul'dan 3 usta gelerek işe başladı. Ustalardan Abdullah Topaç, duvara sıva yapığı sırada dengesini kaybederek yanındaki 10 metre derinliğinde su kuyusuna düştü. Diğer arkadaşlarının kurtarma çabaları yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri halat ve merdivenle kuyunun içine düşen sıva ustası Abdullah Topaç’ı güçlükle kuyudan çıkarttı. Üzerindeki ıslanan elbiseleri çıkartılan Topaç’ın soğuktan titrediği gözlenirken, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Topaç ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Düştüğü kuyudan çıkartılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ustanın kuyudan çıkışı ve sedyeye konuşu

-Ambulansa götürülüşü ve ilk müdahalesi

-Ambulans, itfaiye ve jandarmadan detay

-Olay yerinden genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

=========================================================

6)ESKİŞEHİR'DE TERMİK SANTRALE KARŞI İMZA KAMPANYASI

ESKİŞEHİR'de yapılması planlanan termik santrale karşı başlatılan imza kampanyası ilgi görüyor.

Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu, Alpu Ovası'na kurulmak istenen termik santrale karşı imza kampanyası başlattı. Kentin değişik yerlerine kurulan stantlarda vatandaşlar imza atıyor. Platform üyeleri de vatandaşlara üzerinde 'Eskişehir kıymetlidir, termik santrale hayır' başlıklı bilgilendirme broşürleri dağıtıyor.

2 GÜNDE 50 BİN İMZA

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri Köprübaşı Caddesi sıcak sular mevkiinde kurulan stantta görev aldı. Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu üyesi olan İsmail Kumru, 2 gün içerisinde 50 bin imza topladıklarını söyledi. Kumru şöyle konuştu:

"Biz Çevre ve Yaşam Platformu olarak her görüşteki sivil toplum kuruluşuyla, şu anda Türkiye'nin her yerinde hızla yayılan bu kömürlü termik santrallere hayır diyoruz. Eskişehir'de de yapılmasını istemiyoruz. Santralin Eskişehir'in lületaşına, doğasına, insanına zarar vereceğini düşünüyoruz. Sadece Eskişehir'de değil, bu tür kömürlü termik santralin Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmasını istemiyoruz. Eskişehir'e Türkiye'nin en büyük kömürlü termik santrali yapılmak isteniyor. Eskişehir çok değerli bir şehir. Eskişehir Türkiye'nin göz bebeği. Bu kömürlü termik santral Eskişehir'in turizmine, ticari hayatına, öğrenci hayatına çok ciddi bir darbe vuracak. Bunun için Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu olarak kömürlü termik santrale hayır demek için bu imza kampanyasını başlattık. 250 bin imza toplamayı hedefledik. Ancak bunu aşacağımızı düşünüyoruz. 2 günde 50 bin imzaya ulaştık."

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun elinde broşürlerle vatandaşları imza kampanyasına davet etmesi,

-İmza atan vatandaşların,

-Broşür dağıtanların,

-İsmail Kumru'nun konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()



