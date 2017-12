DHA YURT BÜLTENİ-5

1)EŞOFMAN GİYEN KIZ ÖĞRENCİLERİN ZİNA YAPTIĞINI SÖYLEYEN ÖĞRETMENİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

KONYA'da sosyal medya hesabından beden eğitim dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, mesajlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Harmancı'nın henüz görevinde olduğu ve soruşturmanın sonucuna göre hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Müfettişlerin soruşturma kapsamında okulda araştırma yaptığı, Harmancı ve diğer yetkililerin ifadesine başvurduğu öğrenildi. Harmancı'nın henüz görevinde olduğu ve soruşturmanın sonucuna göre hakkında işlem yapılacağı belirtildi. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da felsefe öğretmeninin paylaşımlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Harmancı'nın ise daha önce herkese açık olan twitter paylaşımlarını koruma altına alıp, sadece kendisini takip edenlerin görmesini sağladığı görüldü. Öğretmen Harmancı'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', 'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler', 'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı', 'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.', 'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter', 'Mustafa Kemal'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz', 'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz', 'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın', 'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır', 'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.'Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim', 'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.'

2)1 YILDA BİTİRİLMESİ PLANLANAN GÖLET 4,5 YILDA TAMAMLANAMADI

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Sarıçam Mahallesi'nde, 2013 yılının Haziran ayında yapımına başlanan ve 1 yılda bitirileceği açıklanan Gevenlik Göleti, aradan 4,5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı. Duruma tepki gösteren köylüler, zeytinlerin sulanamadığını belirterek, zararlarının büyük olduğunu söyledi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sarıçam Mahallesi'ndeki 216 bin metrekarelik alan üzerinde, 301 metre uzunluğunda, 1 milyon 780 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Gevenlik Göleti için 2013 yılının Haziran ayında çalışma başlatıldı. İhaleyi alan firmanın iflas etmesiyle 227 hektarlık tarım alanını sulayacak gölet inşaatı bitirilemedi. 2014 yılının Haziran ayında su tutması planlanan gölet için geçen şubat ayında bir kez daha ihaleye çıkıldı. Bu kez de ihaleyi alan firma, ödenek yetersizliği nedeniyle çalışmalara başlamadı. Bu durum, tarım arazilerini sulayamayan köylülerin tepkisine neden oldu. Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, köylülerle birlikte göletin yapıldığı alana gidip, son duruma baktı. Kabaklıoğlu, "Göletin yapılacağı alanda yaklaşık 500 dekar yer istimlak edildi. Her yer zeytinlikti. 2014 yılında bitmesi gereken gölet inşaatında yüklenici firma iflas etti. O yıldan itibaren bir çivi çakılmadı. Bu gölete, 'Bitti' diyorlar. Neresi bitmiş, anlayabilmiş değiliz. Biz köylü olarak devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Gelsinler, baksınlar. Gölet bitmediği için büyük sıkıntı yaşıyoruz. 2013 yılında inşaat başladığında ovada, tarlaları sulayacak borular için kazı yapıldı; ancak bu şekilde kazılı kaldı. Vatandaş tarlasına giremiyor. Vatandaşın biri geldi, 'Sen nasıl muhtarsın?' deyip, darbederek, sinirini benden çıkardı. Vatandaşa da suç bulmuyorum. Borular da ziyan oldu, devletin parası boşuna gitti. Kimse gelip, derdimizi dinlemiyor. Yüklenici firmayı, müteahhiti arıyoruz; telefonlara cevap vermiyor" diye konuştu.

'İNŞAATTA KİMSE ÇALIŞMIYOR'

İkinci ihalenin de yapıldığını belirterek, henüz kimsenin çalışmaya başlamadığına dikkat çeken Kabaklıoğlu, "İlk ihalenin bedeli 4 milyon 260 bin, ikinci ihalenin bedeli de 2 milyon 229 milyon lira. İkinci ihalenin bitiş tarihi, Şubat 2018. Yani 2 ay kaldı. Kış ayları, burada sert geçiyor. Su tutulması halinde zeytinlerimizi sulayabileceğiz" dedi.

'10 LİRALIK ZEYTİNİ 3 LİRAYA SATABİLİYORUZ'

Bahçelerini ve tarlalarını sulayamadıkları için ürünlerinden tam verim alamadıklarını vurgulayan Kabaklıoğlu, "10 liraya satabileceğimiz zeytini sulanmadığı için 3 liraya satabiliyoruz. Kalite düşüyor" diye konuştu. Sarıçam Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdülkerim Sarıçam da gölet bitirilmediği için mağdur olduklarını belirterek, "Zeytinler sulanamıyor. Zararımız büyük. 'Su' diye yalvarıyoruz. 'Temeli atıldı, inşaatta 130 kişi çalışıyor' dediler; ama ne çalışan var ne de bir yudum su. Bir an önce göletin yapılmasını ve arazilerimize su verilmesini istiyoruz" dedi.

3)KAYSERİ'DE YOĞUN SİS

KAYSERİ'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde şehir merkezinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden, sisin cumartesiye kadar kent merkezinde aralıklarla etkili olacağı belirtilirken, ardından yağmur ve pazar günü de kar yağışının beklendiği ifade edildi.

4) YALVAÇ'TAKİ FIRINLARDA KADINLAR EKMEK YAPIYOR

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 6 ekmek fırınında kadınlar çalışıyor. Yaklaşık 30 kadının görev yaptığı fırınlarda üretilen ekmekler ilçe halkından yoğun talep görüyor. Ekmekler yurt içine de kargoyla gönderilebiliyor. Yalvaç'ta hizmet veren ekmek fırınlarından 6'sında sadece kadınlar çalışıyor. Her birinde 5 kadının çalıştığı ve tüm ekmekle börek işlerinin erkek eli değmeden yapıldığı fırınlarda 30 kadın görev yapıyor. Kadınlar 'hamursuz', 'Yalvaç' ve 'haşhaşlı' diye isimlendirilen ekmek türlerinin yanında patatesli, peynirli, kabaklı ve ıspanaklı börek yaparak satışa sunuyor. Kadınların ürettiği ekmek ve börekler başta Isparta ve İstanbul olmak üzere yurdun bazı bölgelerine de kargoyla gönderilebiliyor.

"KARGOYLA EKMKE GÖNDERİYORUZ"

Kadınların çalıştığı fırınlardan birinin sahibi Murat Metin, "Yalvaç halkı dışında Isparta merkezi ve İstanbul başta olmak üzere çoğu illerimize sipariş üzerine kargo ile ekmek gönderiyoruz. Buraya gelip bu ekmeğin tadına bakan vazgeçemiyor" dedi.

"FIRINCILIK BİR TUTKUDUR"

11 yaşından bu yana fırıncılık yaptığını anlatan fırın ustası Ismahan Esen (51), "Ben bu işi annemden kendi isteğimle öğrendim. O günden bu yana da işimi severek yapıyorum. Haşhaşlısından, hamursuzuna kadar çok çeşitli ekmek üretiyoruz. Fırıncılık bir tutkudur, zaten sevmezsen bu işi yapamazsın" diye konuştu.

LEZZETİ HİÇBİR YERDE YOK

Aynı fırında hamur ustası olarak çalışan 5 kadından Nilüfer Çınar (57), ekmeklerin yapımıyla ilgili bilgi verirken, Yalvaç'ın unlu mamullerinin lezzetinin hiçbir yerde bulunamayacağını iddia etti. Nilüfer Çınar, "Eskiden bakkaldan ya da fırından ekmek alan olduğu zaman 'Bak ekmeğini bile yapamıyor' diye ayıplanırdı. Günümüzde mahalle fırınları yerine bu özel fırınlar açılınca artık o şekilde ekmek yapan olmuyor. Şimdi de bu ekmekten almayıp diğer beyaz ekmekten alanlar ayıplanır hale geldi" diye konuştu.

HALK BU KÜLTÜRDEN VAZGEÇMİYOR

Nilüfer Çınar, 'hamursuz' diye adlandırılan ekmeğin mayasız hamurdan, tereyağı, tuz, çiçek yağı ve sudan yapıldığını anlattı. Kadınların gün yaptıkları zamanlarda siparişe göre kabaklı, patatesli, haşhaşlı, ıspanaklı ve peynirli börekler de yaptıklarını aktaran Nilüfer Çınar, Yalvaç halkının bu kültürden vazgeçemeyeceğini kaydetti.

"LEZZETİ ÇOK GÜZEL"

Yalvaç'a komşu olan Gelendost ilçesine bağlı Balcı köyünden ekmek almaya gelen Ramazan Özkan da her ilçeye geldiklerinde Yalvaç ekmeklerinden satın alarak götürdüklerini belirterek, "Ağzımız bir tatlansın diye gelir alırız. Çok değişik bir lezzeti var, beğenerek yiyoruz" dedi.

EKMEK 1.5, HAMURSUZ 4.5 TL

Yalvaç'ta üretilen pide tarzındaki ekmek 1.5 lira, hamursuz 4.5 liradan satışa sunulurken, diğer börek türleri ise 1 liradan satılıyor. Börek türlerini alabilmek için önceden fırına haber vermek gerekiyor çünkü öğle vakitlerinde fırından çıkan her börek hemen tükeniyor.

5)BAKIMA MUHTAÇLARA EVDE HİZMET

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bakıma muhtaç 60 kişinin ihtiyaçları Kaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından başlatılan 'Çınarların Gölgesinde Sevgi Saygı Evleri' kapsamında özel bir ekip tarafından karşılanıyor.

Kaş Kaymakamlığı SYDV tarafından hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi destek sağlanan 'Çınarların Gölgesinde Sevgi Saygı Evleri' projesiyle, ilçe merkezi ve bağlı 54 mahallede oturan yaşlılar, engelliler, yalnız yaşayanlar ve günlük işlerini yapmakta güçlük çeken 60 kişiye evde bakım hizmeti veriliyor. Bakanlık tarafından sağlanan maddi destekle vakıf tarafından 2'si erkek, 2'si kadın 4 kişilik bakım ekibi kuruldu. Hasan Kalkanlı, Osman Özteke, Hanife Talay ve Cemile Özteke adlı görevlilerden oluşan ekip, haftanın 5 günü 60 kişiye hizmet veriyor. 4 görevli gün boyu evlerinde ziyaret ettiği kişilerin günlük işlerini yapıyor. Görevliler evlerin iç ve bahçe temizliğini, yapamayanların yemeğini ve elbiselerinin ütüsünü yapıyor. Bulaşıkları yıkayan, yakacak odunları hazırlayıp, sobaları yakan görevliler gerekli olursa kişinin banyosunu yaptırıyor, erkeklerin sakalını tıraş ediyor. Sağlık sorunları olanların ise gerekli hastanelerle ilişki kurularak tedavileri sağlanıyor. Ekibe haftanın en az bir günü Kaş SYDV Müdürü Ayhan Yıldırım da eşlik ediyor. Bir yıldır sürdürülen proje, gelecek yıl da devam edecek.

Engelli Zeliha Kekse (66), "Odunumu kesiyorlar, sobamı yakıyorlar, bulaşığımım yıkıyorlar, yemeğimi de yapıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Engelli ve hasta Huriye Gökçe (64), "Kaymakamlığımızdan geliyorlar. Benim işçiliğimi yapıyorlar. Memnunum kaymakamlıktan. Devletimiz de sağ olsun, var olsun" diye konuştu.

Halil Doğan (77) "Yaşlıyım, bakacak kimsem yok. Kaymakamlıktan geliyor arkadaşlar. Temizliğimi, yemeğimi yapıyorlar. Kaymakamımız sağ olsun" dedi.

SYDV Müdürü Ayhan Yıldırım da projeyle ilgili şöyle dedi:

"Kaş ve bağlı 54 mahallede yaşayan 60 muhtaç, yaşlı ve engelliye evde bakım hizmeti veriyoruz. Bu ailelerden yaşlı ve engelli olanlara haftada iki gün, diğerlerine bir gün olarak devam ediyor. Bu ailelerin yemek, temizlik, ütü, odunlarının hazırlanması, sobalarının yakılması gibi işlerle kişisel temizliklerini yapıyoruz. Amacımız yaşlı ve engellilerimizin mutlu şekilde yaşaması."

6)VAN'DA MİNİBÜSTE 70 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN'da polisin bir minibiste yaptığı aramada 70 kilo 520 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, minibüsün kapı içlerine gizlenmiş 70 paket halindeki 70 kilo 520 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

(ÖZEL HABER)

7)MAVİ DERİNLİKLERİN KORUYUCU MELEĞİ

ANTALYALI profesyonel dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Ali Kılıç (28), 3 yıldır kendini, balıkçı ağlarına takılan, denize atılan teneke kutulara girip çıkamayan, oltaları yutarak yaralanan, yuvasını kaybeden deniz canlılarına adadı. Kurtardığı deniz canlılarının stresini atmaları için bir süre okşayan ve ardından onları doğal ortamına bırakan Ali Kılıç, “Deniz benim diğer yarım" dedi. Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik, Elektronik Bölümü mezunu Ali Kılıç, deniz sevdasının ortaokul yıllarında başladığını belirterek, o yıllardan bugüne bu sevdanın giderek büyüdüğünü söyledi. Üniversiteyi bitirdikten sonra 2 yıl kendi mesleğini yaptığını, aklının ve yüreğinin hep denizde olduğunu belirten Kılıç, “5 yıl önce mesleğimi bırakıp asıl sevdiğim işi yapmaya karar verdim. 8 aylık eğitimin ardından 3 yıldız profesyonel dalgıç oldum. Şimdi dalış eğitimleri veriyorum" dedi.

AĞLARA TAKILAN DENİZ TAVŞANI HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

3 yıl önce bir dalış sırasında ağlara takılan deniz tavşanı gördüğünü söyleyen Kılıç, bu deniz tavşanıyla birlikte hayatının değiştiğini belirtti. Onu ağlardan kurtardıktan sonra bir süre eline aldığını, okşadığını ve stresini atmasına yardım ettiğini söyleyen Kılıç, “Doğal ortamına bıraktım. O olaydan sonra artık bunu bir hobi haline getirdim. Bazı günler sadece bu canlılar için dalış yapıyorum. Ağlara, insanların denize attığı bira şişelerine, parçalanmış balıkçı ağına, poşete, kopan oltalara takılan canlılar var mı diye bakıyorum" dedi.

YAVRU AHTAPOTA YUVA YAPTI

Artık her dalışında gözünün bir yerlere sıkışmış, bir yerlere takılmış deniz canlısı aradığını aktaran Ali Kılıç, bir yavru ahtapotla hikayesini ise şöyle anlattı:

“Dalış sırasında yavru ahtapot gelip gözlüğüme yapıştı. Elime aldığımda sadece avcumun içi kadardı. Belli ki yuvasını kaybetmişti. Hemen kayalıklarda ona bir yuva yaptım. Üzerinden 2 yıl geçti. O noktaya her daldığımda artık çapı 50 cm olan ahtapotla karşılaşıyorum."

SUALTI MAĞARASINDA YUVADAN DÜŞEN YAVRU YARASA

Ali Kılıç'ın yardım elini uzattığı sadece denizde yaşayan canlılar değil. Kılıç'ın, falezlerdeki sualtı mağarasındaki yuvadan düşen yavru yarasayla ilgili de hikayesi var. Yavru yarasayı tekrar yuvasına koymak için dalışı kesen, sualtı mağarası kayalıklarına tırmanarak yarasayı yuvasına koyan Ali Kılıç, “Deniz altında bir yaşam var. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Dalış yapan herkesin duyarlı olması gerekiyor" dedi.

'ONLARI KURTARDIKTAN SONRA DÜNYADA BENDEN MUTLUSU YOK'

Deniz canlılarını kurtardıktan sonra hissettiklerini “O an dünyada benden mutlusu olamaz. Onları kurtarırken ayrı bir huzur yaşıyorum" sözleriyle aktaran Ali Kılıç, şunları söyledi:

“O kurtarma anlarının videolarını da çekiyorum. Bir sosyal medya hesabı oluşturdum, bu videoları paylaşıyorum. Amacım insanların deniz altındaki yaşamı görmeleri, deniz canlılarının nelerle karşılaştığını bilmeleri. İnsanların denize pet şişe, teneke kutu, poşet gibi şeyleri atmamalarını, herkesin daha dikkatli olmasını diliyorum. Ayrıca dalgıç arkadaşlar benim gibi haftada 3 kez bu iş için dalış yapsalar, sualtındaki yaşamın korunmasına katkı sağlamış oluruz."

(ÖZEL HAEBER)

8)ÇİFTE DİPLOMALI ÇAYCI

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki üniversite bitirmesine karşın iş bulamayan Semih Güler (32), geçimini çay ocağı işleterek sağlamaya başladı. Öğrencilik yıllarında bankacı olmayı hayal eden Güler, mahallelinin 'diplomat' lakaplı çaycısı oldu.

Semih Güler, iki üniversite bitirmesine karşın iş bulamayınca bir yakınının işlettiği, Zeytinlik Mahallesi'ndeki çay ocağını devraldı. Müşterilerinin 'diplomat' lakabıyla tanıdığı Semih Güler, 2 çocuğunun ve eşinin geçimini küçücük bir çay ocağında 14 saat çalışarak sağlıyor. Çalışmayı çok seven, ancak hayalindeki işi bir türlü yapamayan Güler, bankacı olmak isterken çaycı oldu.

Önce Muğla Üniversitesi'nde Turizm Seyahat İşletmeciliği Bölümünü bitiren, çeşitli otellerde ve turizm acentalarında çalıştıktan sonra yeni bir bölüm okumaya karar veren Güler, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Güler, "Turizm sektöründe sezonluk işçi alınıyor. Yazın çalışıp, kışın işsiz kalıyordum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi okumaya karar verdim. Mezun olduktan sonra da çeşitli banka sınavlarına girdim. Sonuç alamayınca polislik sınavlarına hazırlandım. O da olmayınca çeşitli fabrikalarda çalıştım. Ama en sonunda çaycı oldum" dedi.

EŞİNİN YAPTIĞI BÖREKLERİ SATIYOR

Bir yakınına ait olan ve bir süre çalıştığı çay ocağını 3 yıl önce devralan Güler, halkla ilişkiler mezunu olan dört yıllık eşi Yasemin Güler'in de kendisine zaman zaman destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Ocağın sahibi bana öncülük etti. Önce onun yanında çalıştım. Sonra devraldım. Çalışmayı çok seviyorum. Eşimin yaptığı börekleri dükkanda satıyorum. Çok seviliyor, bana da ek gelir oluyor. Giderlerimi çıkarırsak aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirim var. Zamanında çok iş denedim. Özellikle bankacı olmak hayalimdi. Bütün kapılar yüzüme kapandı. Artık tek ekmek teknem burası."

Müşterilerinin kendisine, iki üniversite mezunu olduğu için 'Diplomat' dediklerini anlatan Semih Güler, "Hocam diyenler de var. Çay ocağını saat 06.00'da açıp 20.00'de kapatıyorum. Başka bir işte bu kadar mesai yapsam herhalde patronun gözüne girerdim" diye konuştu.

ZEYTİNLİK'İN EN SEVİLEN ÇAYCISI OLDU

Mahalle sakinlerinin de yakından tanıyıp sevdiği Semih Güler, gerek emekliler gerekse de biraz soluklanmak isteyen esnafa sık sık ev sahipliği yapıyor. 25 yıldır Zeytinlik'te yaşadığını ve çay ocağını hiç boş bırakmadığını söyleyen müşterilerden Ali Haydar, "Emekliyim ve vaktimi burda geçiririm. Kahvesi de çayları da çok güzel. Günde onlarca çay içerim, hiç midem bulanmaz. Bazen ayda 500 lira çay parası ödüyorum" dedi. Eczacı Hayriye Kartal Yaycıoğlu da, mahalleli olarak Semih Güler'in esnaflığını çok beğendiklerini vurgulayarak müşterileriyle ilişkilerinin çok sıcak olduğunu kaydetti. Yaycıoğlu, "Semih'i çok seviyoruz. Çayı da kahvesi de börekleri de çok lezzetli" diye konuştu.

9)VELİLERE, ÜCRETSİZ ONLİNE PSİKOLOG DESTEĞİ (ÖZEL)

SİVAS Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) birimi tarafından hazırlanan projeyle anne ve babalar, çocuklarının eğitim öğretim yaşantısı ve gelişimleriyle ilgili sorunları ücretsiz online olarak psikolog ve pedagoglara danışarak destek alabiliyor. Sisteme şuana kadar bin 200 veli kayıt yaptırırken, gönüllü 24 psikolog ve pedagogdan oluşan ekip sorulara gizlilik içerisinde cevap veriyor.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen kodlaması ve tasarımı AR-GE birimi çalışanları tarafından hazırlanan ve 'Veli Rehberlik Hizmeti Projesi' hayata geçirildi. Proje ile anne ve babalara, çocuklarının eğitim öğretim yaşantısı ya da gelişim dönemi problemleriyle ilgili online olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Aileler alanında uzman rehber öğretmenlerle buluşabilecek. Bu hizmetten yararlanan veliler çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim içerisinde, onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak sorunlarına çözüm yolu bulabilecek. Anne ve babalar 'sivasarge.meb.gov.tr' sitesine girerek 'Veli Rehberlik Hizmeti' linkini tıkladıktan sonra sisteme üye oluyor ve belirlediği şifre ile sisteme giriş sağlıyor. AR-GE Birimi tarafından önceden belirlenen 19 başlıktan birini seçen anne babalar sorularını sorarak kısa sürede cevabını alıyor.

'VELİLERE DESTEK İÇİN BAŞLATTIK'

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy anne ve babaların çocukların okullarındaki rehberlik öğretmenleri ile görüşmelerinin her zaman mümkün olmadığını ve ve böyle bir sisteme ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bazı okullarda rehberlik öğretmenimiz bulunmamakta. Ayrıca rehber öğretmeni olan okullarımızda velilerimizin rehber öğretmenlerle görüşmek için zaman ayıramıyor. Bu nedenle anne babalar, çocuğun problemlerini ifade etmekte ve ilgili taraflara iletmekte zorluk çekmekte hatta çekingen davranmaktalar. Bundan dolayı internet ve teknolojinin çok yaygın olduğu bu devirde çocukluk döneminde yaşanacak zorlukların önüne geçmek, sağlıklı, özgüven sahibi ve başarılı bireyler yetiştirmek için anne babalara destek vermek gerektiğini hissettik" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE İLK'

Türkiye'de bu uygulamanın ilk kez Sivas'ta başlatıldığını belirten Altınsoy şöyle devam etti:

"Gönüllü 24 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz, velilerimizden gelen sorulara en kısa sürede cevap veriyor. Bilimsel ve pedagojik olarak çözüm üreterek, anne babaların çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Türkiye'de ilk defa sultan şehrimiz Sivas'ta uygulanan projemiz Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği esas alınarak, mahremiyet ve gizlilik ilkelerini benimseyerek hizmet vermeye devam ediyor. Bu projenin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle de bilgileri paylaşacağız."

'HER ANNE BABA FAYDALANABİLİYOR'

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi görevlisi Serkan Akbulut ise projeyi tamamen hizmet amacıyla yaptıklarını söyledi. Hazırlanan sistemin Sivas'ın tamamını çok rahat bir şekilde kaldırabileceğini, ülke geneline yaymak için de gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Akbulut şöyle konuştu:

"AR-GE biriminde 8 kişi görev alıyoruz. Bu projede herkesin ayrı ayrı emeği var. Projemizin teknik detayı özellikle yazılım ve web sayfasının tasarımı tamamen AR-GE birimimizdeki ekip arkadaşlarımız tarafından oluşturulmuştur. 'Veli Rehberlik Hizmeti' projemiz Türkiye'de ilk defa Sivas'ta uygulanan güzel bir proje. Bu projemizle biz anne babaların çocuklarının eğitim öğretim yaşantısı veya gelişim dönemleri ile ilgili destek almak istedikleri konularda ücretsiz ve online olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. Velilerimiz sorularını sisteme yükledikten sonra bizim alanında uzman 24 gönüllü psikolojik danışma ve rehber öğretmenimiz en kısa sürede onlara pedagojik ve bilimsel olarak onlara çözüm yolları sunuyor. Bu çözüm yolları en doğru ve etkili çözüm yolları. Çocukluk döneminde yaşanacak zorlukların önüne geçmiş oluyoruz. Velilerimizden çok önemli dönüşler alıyoruz.

Çocuğu olan her anne baba bu hizmetten faydalanabiliyor. Bu konuda biz bir engel koymadık. Çünkü projedeki amacımız tamamen hizmet amaçlı. Amacımız bu projeyi Türkiye geneline yaymak."

10)YILBAŞI ÖNCESİ KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI SATIŞI ARTTI

ADANA'da yılbaşı alışverişinde şans, uğur ve mutluluk getirdiğine inanılan kırmızı renkli iç çamaşırları ilgi görüyor.

'Kırmızı'nın şansına inanan herkesin yılbaşı gecesi bu iç çamaşırlarını giyinebilmesi için iç çamaşırı satan mağazalar akına uğradı. Üzerinde 'Mutlu yıllar', 'Happy New Yaers' ve 'I Love You' yazılı kırmızı iç çamaşırlar kapış kapış satılıyor. Kampanya nedeniyle kırmızı külotların 5 liradan başlayan fiyatlarla satıldığı bir mağazada alışveriş yapanlar, kırmızının uğuruna inandıkları ve sevdiklerine hediye olarak vermek için kırmızı çamaşırları seçtiklerini söyledi.

11)YILBAŞI ÖNCESİ ÇEREZ SATIŞLARI

YENİ yıla kısa süre kala, özellikle ev eğlencelerinin vazgeçilmezi olan kuruyemiş satışlarında patlama oldu. Yılbaşı gecesi öncesi tedbirlerini aldığını belirten kureyemişçi Yusuf Bulut, 31 Aralık'ta iyi bir satış beklediklerini söyledi. 5 kişilik bir ailenin en az 100 TL'lik kuruyemiş alması gerektiğini söyleyen Bulut, yılbaşı öncesi geleneksel olarak çekirdek, fındık, badem, leblebi ve fıstık satıldığını belirtti. Bulut özel müşterilerine kilosu 65 TL olan süper karışık çerez önerdiğini de söyledi.

