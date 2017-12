DHA YURT BÜLTENİ-5

YURT BÜLTENİ-5

1)ŞEMDİNLİ'DEKİ ÇATIŞMADA MANİSALI UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan askerin Manisa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Taner Temur (35) olduğu belirtildi.Şemdinli'de devam eden operasyonlar sırasında, dün PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşle 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Çatışmada yaralanan askerin Manisa'nın Akhisar nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Temur olduğu öğrenildi. Evli ve Tusem isminde bir kız çocuk sahibi olan uzman çavuşun eşi Enise Temur'un hamile olduğu ve yakın zamanda doğum yapacağı belirtildi. Akhisar'ın Dayıoğlu Mahallesi'nde yaşayan uzman çavuşun babası Murat Temur'un ise oğlunu Hakkari'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek için yola çıkmak üzere hazırlık yaptığı öğrenildi. Öte yandan Uzman Çavuş Taner Temur'un daha önce başka bir çatışmada yaralandığı ve 2 ay süren tedavisinin ardından görevine devam ettiği belirtildi.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), () -

==================================================

2)RUS SAVAŞ GEMİSİ AKDENİZ'E İNİYOR



ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait '031' borda numaralı 'Aleksandr Otrakovskiy' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı. Bugün saat 08.00'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'nın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan savaş gemisi Ege Denizi'ne açıldı. Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti. Rus savaş gemisi 'Aleksandr Otrakovskiy', Ege Denizi'ne açıldıktan sonra Suriye'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz'e doğru yol aldığı ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

===================================================

3)AVUSTRALYALI DEAŞ'LININ YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve ABD'nin ölüm listesinde yer alırken geçen yıl sınırı geçtiği sırada yakalanarak tutuklanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash’ın yargılanmasına Kilis’te devam edildi. Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda videolarında yer alan ve üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle aranıp, ABD'nin de ölüm listesine aldığı Avustralyalı terörist Neil Chistopher Prakash, geçen yıl Ekim ayında Suriye'den kaçak olarak sınırı geçtikten sonra Kilis'in İnanlı Köyü yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan Neil Chistopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine konuldu. Hakkında, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açılan Prakash'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğinden bir heyet ile Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmaya tutuklu bulunduğu Gaziantep'ten SEGBİS yöntemiyle katılan Neil Chistopher Prakash, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Prakash'ın avukatı Mehmet Alper Ünver de müvekkilinin bir yıldır tutuklu olduğunu ve tüm delillerin toplandığını belirterek adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, iddia makamının Prakash'ın Avustralya'ya iadesine ilişkin mütalaa vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Kilis Adliyesinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

===================================================

(ÖZEL HABER)

4)VAN'IN ZARİF VE BEYAZ MİSAFİRLERİ

KIŞI geçirmek üzere Kasım ayı sonlarında Rusya'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, Van Gölü sahilinde bulunan Gevaş'ın Göründü Sazlığı'nda konaklıyor. Kışı bölgede geçirecek kuğular, Mart ayından itibaren tekrar Sibirya bölgesine dönecek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, kuğuların Sibirya soğuklarından Van'a geldiklerini, flamingoların ise bölgedeki sıcak hava yüzünden bu yıl Van'dan ayrılmadıklarını söyledi. Yüzlerce kuş türünün bulunduğu Van Gölü Havzası, her yıl kış aylarında konaklamak için bölgedeki sulak alanlara gelen beyaz kuğuları da konuk ediyor. Rusya'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile yaz aylarında Van'a gelen flamingolar, Van Gölü sahilinde bulunan Gevaş'ın Göründü sazlığında seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarıyor. Göründü deltasındaki Van Gölü kıyısında görsel şölen sunan kuğular ve flamingoların, bölgede etkili olan sıcak hava nediniyle kışı Van'da geçirmeleri bekleniyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan, 'Ötücü kuğu' olarak adlandırılan beyaz kuğuların, her yıl kışı geçirmek için Van'ı tercih ettiklerini söyledi. Donmayan sulak alanlarda konakladıktan sonra havaların ısınmasıyla birlikte kuğuların yeniden soğuk bölgelere göç ettiklerini anlatan Doç.Dr. Aslan, şöyle dedi:

"Yaban hayvanların konakladığı yerler hakkında bilgi edinip araştırma yapıyoruz. Eğer bir tehlike varsa gerekli yerlere bildirerek, gerekli önlemleri alıyoruz. Türkiye'deki sulak alanların beşte biri Van Gölü havzasında bulunuyor. Bu sulak olanların da bozulmamasına bağlı olarak her zaman yabani kuşlar tarafından tecih ediliyor. Bu yüzden de tabiatın rahmeti olan bu alanları korumak için büyük çaba göstermeliyiz."

Flamingoların Van Gölü havzasını yazlık olarak kullandığını da belirten Doç. Dr. Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Flamingolar ürediklerinde yavruları ile beraber yaz aylarını Van Gölü havzasındaki sulak alanda geçiriyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte de ayrılıyorlar. Ancak, bu yıl havalar yeteri kadar soğumayınca gitmedi. Kuğular da Sibirya'daki soğukta beslenememeyip gelince 'Pişti oldular.' Flamingolar her sena Aralık ayında bu sulak alanları terkederken, bu sene terk etmediler. Bu durum çok çetin bir kış sezonu yaşamayacağımızı gösteriyor. Buradaki tehlike ise avcılık. Bölgenin avcılığa yasaklanması gerekiyor. Ördek avı serbest. Ancak kuğu avlandığı zaman çok büyük cezası var. Van'ın misafirperverliğini kuşlar için de göstermesi gerekiyor. Bunlar bizim doğal miraslarımız. Atadan, babadan nasıl bağ-bahçe kaldığı zaman koruyorsak, bu tabiatın bize bahşetmiş olduğu, Van'daki bu sulak alanları da korumalıyız. Kuğular asaletin, zerafetin simgesi. Ayrıca geldiklerinde beraberlerinde bir çok kuş türünü getirererek eko turizmi canlandırıyorlar. Van Gölü yazın flamingosuyla, kışın ötücü kuğusuyla ve 150'den fazla kuş türüyle bir cennet. Daha çok galmeleri için tehlikeleri de bertaraf etmekteyiz."

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Kuğular ve Flamingolardan genel görüntüler

- Detaylar

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan ile röportaj

- Detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 228 MB

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 03 DAKİKA 45 SANİYE

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, ()

======================================================

5)BELEDİYEDEN EVDE KUAFÖR HİZMETİ

SAMSUN'un Tekkeköy İlçe Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında ilçede hastalık, yaşlılık veya ekonomik sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayıp kuaföre gidemeyen ihtiyaç sahiplerine evlerinde bu hizmet verilmeye başlandı. Haftada ortalama 25 kişi bu hizmet faydalanıyor. Erkek kuaförler talep doğrultusunda evlere gidip saç kesimi ve sakal tıraşı yapıyor.

Tekkeköy ilçesi tarafından 6 ay önce başlatılan çalışma kapsamında 5 erkek kuaförü ilçedeki ihtiyaç sahibi olanların evlerine giderek kuaförlük hizmeti veriyor. Türkiye İş Kurumu destekli program kapsamında çalışan kuaförler, hastalık, yaşlılık veya maddi yetersizlik nedeniyle kuaföre gidemeyen evinden çıkamayanların bulundukları yerlere gidip saç kesimi ve sakal tıraşı yapıyor. 5 erkek kuaförü ayda yaklaşık 100 kişiye evde kuaförlük hizmeti veriyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şöyle dedi:

"İlçemizdeki 25 bin haneye tek tek giderek buradan sosyal doku anketi çıkardık. Hangi ailede kaç kişi yaşadığını, eğitim, sağlık, maddi, yaşam durumlarını belirledik. Bu veriler ile bir çalışma yaptık. Ardından 6 ay önce ilçemizde yeni uygulama başlattık. Hastalık ve yaşlılığından dolayı evlerinden çıkamayanlara belediye olarak kuaförlük hizmeti de veriyoruz. Bu kişilerin evlerine kadar giderek evlerinde saç sakal tıraşını yapıyoruz. Çok dua aldığımız bir uygulama. Belediye olarak yol, su, elektrik, kaldırım yapıyoruz. Ama bu tür sosyal çalışmalar bize çok daha huzur ve mutluluk veriyor. Her hafta 20-25 eve gidiyor arkadaşlarımız. Ayda ortalama 100 kişiye bu hizmet veriliyor. Vatandaşlarımız telefonla talepte bulunuyorlar ekibimiz evlerine gidiyor."

Akciğer kanseri tedavisi gören 55 yaşındaki Ahmet Güngör, kendisine bu yıl kanser teşhisi konulduğunu, 2 ay önce ameliyat olduğunu kemoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü anlatırken, şöyle konuştu:

"Dışarı çıkamıyorum. Genelde evde duruyorum. Belediyemizin böyle bir uygulama başlattığını duydum. Hemen başvurdum. Telefonla arayıp talepte bulunuyorum, ertesi bir kuaför evime gelip saç sakal tıraşı yapıyor. İhtiyacım olduğunda arıyorum. Çok güzel bir uygulama. Benim için dışarı çıkıp kuaföre gitmek çok zor ve büyük bir olay. Sağlıklı bir insan için bu çok kolay ama biz hastalar için öyle değil. Bu noktada bu hizmetin ayağımıza kadar getirilmesi bizim için çok kıymetli. İlk defa böyle bir çalışma görüyorum. Teşekkür ediyorum."Yaklaşık 25 yıldan bu yana erkek kuaförü İlhan Bilgin, bu hizmeti hastalara verdikleri için çok mutlu olduklarını anlatırken, "Hastaları tıraş yapıyorum, hem de dua alıyorum. Bu proje kapsamında çalıştığım için çok mutluyum. Talep oldukça hastalarımızın evlerine gidiyorum. 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapıyorum. 6 aydır yaptığım çalışma manevi açıdan da benim için çok değerli" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Görevlinin eve gelip tıraş yapması

-Röportajlar

-Detaylar

(SÜRE:4.40 Dk) (BOYUT:522.55 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

========================================================

(ÖZEL)

6)MUHTARLIK, AİLE GELENEKLERİ OLDU

SİVAS'ın en eski mahallelerinden biri olan Ece Mahallesinde muhtarlığı 70 yıl aynı ailenin mensupları yürüttü. Mahalle muhtarı Sami Dinler (54), dedesinin babasının 4 dönem, dedesinin 2 dönem, babasının ise 7 dönem muhtarlık yaptığını söyledi.

Sivas'ta Ece Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Sami Dinler, Dikimevinden emekli olduktan sonra 2014 yılında yapılan belediye seçimlerinde mahallelinin isteği üzerine muhtarlığa aday oldu ve seçimleri kazandı. Sami Dinler, aynı ailesinden gelen muhtarlık geleneğini devraldı. Dinler ailesinin muhtarlık hikayesi 1834 yılında ailenin buraya yerleşmesiyle başladı. Aile bireyleri aynı mahallede dört kuşak muhtarlık görevini sürdürdü. İlk olarak 1834 yılında büyük dedesi Seherlioğlu İbrahim'in muhtar seçildiğini ve 4 dönem muhtarlık yaptığını ifade eden Sami Dinler daha sonra sırasıyla dedesi Hasan Dinler'in 2 dönem, babası Mehmet Dinler'in ise 7 dönem muhtarlık yaptığını ve en son kendisinin seçildiğini anlattı.

3 yıldır Ece Mahallesi'nde muhtarlık yapan Sami Dinler, seçildiğinden beri muhtarlık maaşını almadığını, parayı hayır işlerinde kullandığını söyledi. Dinler şöyle konuştu: "Büyük dedem hiç para almamış. Mühür parası da almamış. Camilerin bütün masraflarını 'Dede Hasan' dedikleri dedem karşılamış. Babam da şimdiye kadar hiçbir zaman para almadı. Ben de bütün maaşımı öğrencilere, fakirlere dağıtıyorum. Muhtarlığı benden sonra ailemizde devam ettirecek kimse yok. Öyle bir düşüncemiz olmadı. Nasip, ben de yapmam diyordum çünkü. Ece Mahallesi sakinleri devam edin deyince biz de devam ettik."

'MAHALLEYİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM'

Mahallenin eski olmasına rağmen, gelişme konusunda geride kaldığını ifade eden Dinler şöyle konuştu:

"1834'te kurulduğu şekilde kalmış. Fazla değişim olmamış. İmar tadilatlarında üç kat, beş kat, iki kat şeklinde devam edip gidiyor. Bu yüzden de mahallemiz gelişmemiş. Ece Mahallesi merkezi bir yer. Çarşıya iki dakika olan yerde hiçbir imar değişikliği yapılmamış. Bunun yüksek katlara çıkıp, mahalleyi geliştirmemiz lazım. Güzelce esnafı buraya toplamamız lazım ama yapamıyoruz. Burası Ermeni Mezarlığıymış. Burada Ermeniler fazla yaşadığı için, burada bir sokağa Rum Sokağı derlermiş. Mahalle kültürümüz iyi. Eskisine kıyasla yardımlaşma fazla devam etmiyor. Bizlerin gücüyle, devletin gücüyle devam edip gidiyor. Mahallenin nüfusu 9 bin 750 kişi."

'ANKET YAPILSA BİRİNCİ GELİR'

Mahalle sakini 45 yaşındaki İffet Araç, muhtar Dinler'in mahallelinin her ihtiyacıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Muhtarlık konusunda anket yapılacak olursa mahallemizin muhtarının birinci geleceğinden eminim. Mahallemizde bütün, hasta, sağ, düğün, nişan, ölü ne varsa ilgileniyor. Kendi ailemizden biri gibi. Muhtacın da yanında, kuvvetlinin de yanında. Yani her şekilde bir şeyler yaparak hepimize yardımcı olmaya çalışıyor. Ben 16 senedir mahalle sakiniyim. Sami ağabey sayesinde 2 çocuğumla ayaklarımın üzerinde durabiliyorum." şeklinde konuştu.

Mahallede esnaflık yapan Gülhan Şimşek ise muhtar Dinler'in sorunlarla ilgilendiğini ifade ederek "Dükkana geliyor, işleri soruyor kendisinden Allah razı olsun. Muhtarımızı çok seviyoruz" dedi. Emekli Salih Durak ise "Muhtarımız mahallemizin yerli çocuğu, kendisinden memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. İşinde gücünde sorunlarla ilgileniyor. Babası, dedesi mahallemizin muhtarıydı. Babasından memnun olmasak oğlunu seçmezdik. Dinler ailesi bu mahallenin yerlileri." dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Muhtarlıktan görüntü

-Muhtarın mahallledeki ziyaretleri

-Baba ve dedesinin fotoğraflarına bakması

-Röportaj

-Mahalle sakinlerinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ /SİVAS, ()

(409 mb)

====================================================

7)ÇORUM'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ, 3D YAZICI YAPTI

ÇORUM Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencileri öğretmenlerinin öncülüğünde 3D yazıcı üretti.

Çorum’un Gülabibey Mahallesi, Cemilbey Caddesi'nde bulunan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Veysel Sarı öncülüğünde başlatılan çalışmayla Araştırma ve Geliştirme alanında üç adet 3D yazıcı üretti. Öğrencileriyle birlikte yaptıkları 3D yazıcılarla ilgili bilgiler veren okulun Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Veysel Sarı, yaklaşık 3 yıldır bu konuyla ilgilendiklerini söyledi.

Öğrencilerle yürüttükleri bazı projelerde mekanik parça temininde zorluk çektiklerini, bu nedenle 3D yazıcı üretme ihtiyacı duyduklarını ifade eden Sarı, “Yaklaşık 3 yıldır okulumuzda 3D yazıcılar bulunmakta. Bazı projelerimizde gerekli olan mekanik parçaları temin edemediğimiz için projelerimiz yarım kalıyordu" dedi.

Yazıcının üretim sürecinde 3 önemli temelin bulunduğunu belirten Veysel Sarı, “3D yazıcılarımızı mekanik, elektronik ve yazılımsal olarak nelere ihtiyacımız var onları tespit ettik. Sonrasında öğrencilerimizle birlikte araştırmaya, birleştirmeye başladık. Mekanik olarak tasarımını 3 boyutlu modelleme programlarıyla, öğrencilerimizle birlikte çalışarak mekanik modelini çıkarttık. Elektronik kısmında geliştirme kartları var. Bu geliştirme kartların üzerine kurulu 3D yazıcımız. Geliştirme kartlarımızı satın aldık. Bazı parçalarını yurt dışından getirttik. Plastik parçalarımızı ürettik. Elektronik kısmını da toparladıktan sonra yazılımda da açık kaynaklı yazılım kullandık. Yazılımda bazı kişiselleştirmeler yaptık. Bu kişiselleştirmeleri yaptıktan sonra cihazımıza yükledik ve cihazımız çalışır hale geldi. Bu yaptığımız dördüncü yazıcımız. Hala geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Veysel Sarı, okulun öz sermayesini kullanarak okulda bulunan diğer bölümlerin laboratuvarlarına da 3D yazıcılar ürettiklerini, böylelikle okulda birçok öğrencinin 3D yazıcıyla tanışma imkanı bulduğunu iletti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- 3 D yazıcı görüntü

- Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Veysel Sarı ile röportaj

-3 D yazıcı çalışırken detay

-Öğrenciler çalışma anı

-Detaylar

(SÜRE: 4. Dk) (BOYUT:240 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

===================================================

8)ÖĞRENCİLERİN YILBAŞI TEBRİK KARTINA, ASKERLERDEN GÖRÜNTÜLÜ YANIT

RİZE’nin Çayeli İlçesi’nde, 9 Mart İlkokulu öğrencileri, Doğu ve Güneydoğu’da, vatani görevini yapan askerlere yeni yıl kartları ve mektupları gönderdi. Mektupların ulaştığı askerler de küçük öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı ile yanıt verdi. Görüntülü mesajı alan öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. İlçedeki 9 Mart İlkokulu öğrencileri tarafından Doğu ve Güneydoğu’da vatani görevini yapan askerlere moral vermek amacıyla başlatılan ‘Minik yüreklerin projesi’ takdir topladı. Proje kapsamında öğrenciler mektup göndererek askerlerin yeni yılını da tebrik etti. İlkokul öğrencilerinin hazırladıkları yeni yıl mektup ve kartları Kars’ın Arpaçay İlçesi Jandarma Komutanlığı ile Tunceli Başakçı Köyü Merkez Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askerlerin ellerine ulaştı. Ülkenin huzuru ve güvenliği için mücadele veren askerlere moral vermek amacıyla ilkokul öğrencilerince kaleme alınarak postalanan mektuplarda ‘Sizlerin yanındayız’ denildi.

‘DERS İŞLİYORSAK, SİZİN SAYENİZDE’

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Rengim Şenlik mektubunda askerlerin kahraman yiğit olarak nitelendirerek “Sevgili asker ağabeylerim. Sizi çok seviyoruz. Sizi hep anıyoruz. Biz eğer rahat uyuyup kalkıyorsak, sizin sayenizde. Bu sıralarımızda ders işliyorsak, yine sizin sayenizde. Siz bizim kahraman yiğitlerimizsiniz. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorumö ifadelerine yer verdi.

ASKERLER VİDEOYLU YANIT VERDİ

Mektupları alıp okuyan askerler de bir video çekerek internet yoluyla çocukların öğretmenlerine gönderdi. Video görüntülerinde askerler “Bizlere bu mektupları yazan Çayeli 9 Mart ilköğretim okulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve Çayeli Kaymakamı’na çok çok teşekkür ederiz. Sizler için varızö diyerek teşekkür etti.

‘DESTAN YAZACAK CÜMLE ÜRETTİLER’

Projenin fikrini ortaya koyan Görsel Sanatlar öğretmeni Ebru Şenlik, mektuplarda öğrencilerinin destan yazılacak cümleler ürettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Çocuklarımıza ilk başta vatan ve insan sevgisini aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Minik kalpler 9 ve 10 yaşındaki öğrencilerimiz büyük kalplere vatani görevini yapan askerlerimize kendilerini ifade etmeleri için bir proje hazırladık. Öğrencilerimize doğuda zor şartlarda görev yapan askerleri düşünmemizi onlara söyledim. Çocuklar buna çok hazırdılar. Destan yazacak kadar cümle ürettiler. Sadece yeni yıl kutlamamalarını değil onlar olan tüm duygularını ve sevgilerini not aldılar. 60 tane mektubu okurken ben çok duygulandım. Kartlarımızı mektuplarımızı yazdıktan sonra posta yoluyla minik kalplerin duygularını asker ağabeylerine ilettik. Ağabeylerimizden cevap gelir mi diye düşündük. Bu cevabı aldığımızda daha da mutlu olduk“ dedi.

‘ÇOK DUYGULANDIK, AĞLADIK’

Milli mücadeleyi anlatan bir tema işlediklerini ve konuyu soyut olarak anlattıklarını belirten sınıf öğretmeni Emine Pehlivanlar da şunları söyledi:

“Öğrencilerimize tarihimizi soyut olarak anlatmaya çalışıyoruz ama somut olarak hiçbir şey yok. Öğretmenimiz Ebru Şenlik, bu projeyi uygulayabileceğimizi söyledi. Bu benimde çok hoşuma gitti. Öğrencilerimize askerlerimizin cephelerde zor şartlar altında bu ülkeyi korumaya çalıştıklarını ve gerekirse vatanları için canlarını feda edebileceklerini onlara anlattık. Askerlerden dönüş aldıktan sonra velilerimizle beraber çok duygulandık hepimiz ağladık. İki sınıf öğrencileri üzerlerinde isim olmadan mektuplarımızı gönderdik. İsim olmadığı için bu mektuplar Tunceli ve Kars’ta görev yapan birçok askerimize iletildi. İki ilden de dönüş aldık. Bundan da çok mutlu olduk. Gönderilen fotoğraflara sürekli bakıyoruz. Kartlar üzerinde bizim mektuplarımız okuyorlarö

‘VATANIMIZI KORUYORLAR’

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Gökçe Duru Taşdemir ise askerleri çok sevdiğini anlatarak “Asker ağabeylerimiz ailelerinden uzak vatanlarını bizim için koruyorlar. Onlar vatanlarını çok seviyorlar. Bizde onların vatan sevgisine karşılık onlara mektup yazarak bizimde onları çok sevdiğimizi ilettik"dedi. Projenin kendisini heyecanlandığını dile getiren öğrenci Rengim Şenlik “Çok mutluyu şu an. Asker ağabeylerim bize geri döndüğünde mutluluğum daha da arttı. Kartlar üzerinde bizim gönderdiğimiz mektupları okurken çekilmiş fotoğraflarını gönderdiler" diyerek çok çok mutlu oldukarını söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Askerlerin geri dönüş mesajı

Öğretmenler ve öğrencilerin açıklamaları

Öğrencilerin mektup yazma ders işleme görüntüleri

Detaylar

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER-RİZE/

======================================================