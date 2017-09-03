DHA YURT BÜLTENİ-5 

Bolu'da dönüş yoğunluğu başladı

KURBAN Bayramı tatilinin bitimine 2 gün kala dönüş için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

10 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirip dönüşü son güne bırakmak istemeyen tatilciler bayramın 3'üncü günü yola çıktı. Tatilciler, TEM'in Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Özellikle TEM'in Gerede, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğun trafik oluştu. İstanbul yönündeki araç yoğunluğuna rağmen trafikte aksama meydana gelmedi. Sürücüler İstanbul yönüne doğru sorunsuz yola devam etti. İstanbul yönünde oluşan yoğunluğun aksine Ankara yönünde trafik normalin altında kaldı. Tatilciler güzergahtaki dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluşturdu.

TEM'de dönüş yoğunluğunun başlamasıyla önlemler de artırıldı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler elektronik tabelalar ile hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Sürücüler ayrıca Bolu Dağı Tüneli'nden geçerken de radyo frekansından bağlanan otomatik ses kaydıyla emniyet kemerlerini takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoğunluk

-Araçların geçişi

-Yoldan görüntüler

-Dinlenme tesisinden görüntüler

-Tünel içerisinde radyodan anons geçilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Otomobil menfeze çarpıp takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilin sulama kanalının menfezine çarparak takla atması sonucu anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Hacıpazar Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan Niksar’a bayram tatili için giden 33 yaşındaki Dursun Deveci yönetimindeki 07 AAL 53 plakalı otomobil Hacıpazar köyü yakınlarında yol kenarındaki sulama kanalının menfezine çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 28 yaşındaki anne Semra Deveci’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Sürücü ile birlikte kazada yaralanan 2 yaşındaki Eylül Deveci, 7 yaşındaki Mehmet Salih Deveci, 10 yaşındaki Ahmet Berat Deveci ve 23 yaşındaki Zehra Deveci olay yerine gelen Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Salih Deveci de hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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Besni'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 9 yaşındaki Ahmet Seyhan öldü, annesi, babası ve kardeşi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. 35 yaşındaki İsmail Seyhan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tekağaç Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüsü İsmail Seyhan ile otomobilde bulunan eşi Sevgi, çocukları Muhammet Efe ve Ahmet Seyhan yaralandı.

Yaralanan aile fertleri, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Seyhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Doktorların ilk müdahalesini yaptığı diğer yaralılar da hayati tehlikeleri bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralılar acil servise alınması

- Yaralıların yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Gazetecilerden askerlere bayram ziyareti

OSMANİYE Gazeteciler Cemiyeti (OGC) yönetimi, Kurban Bayramı nedeniyle Amanos Dağları eteklerindeki tek 'Kalekol' olan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerin bayramını kutladı.

Hasanbeyli İlçesi sınırlarında yer alan Amanos Dağları'nın yaklaşık 800 metre rakımlı bölgesinde, çevreye hakim tepede yer alan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden OGC yönetimi, askerlerle sohbet edip bayramlaştı. Gazeteciler ayrıca Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin göreve gidişine de tanıklık etti. Gelen ihbar üzerine hazırlık yapan JÖH timindeki rütbeli askerlerin de bayramını kutlayan gazeteciler, onları göreve uğurladı. OGC Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, askerlere kolonya ve çikolata ikramından sonra hediye paketi takdim etti. İsrafil Avcı, şöyle dedi:

"Sizler uzak illerden buraya gelip, vatanımızı korumak, şanlı bayrağımızı burada dalgalandırmak için görev yapıyorsunuz. Ülkemizin en çok şehit veren ili olan Osmaniye'de görev yaptığınız için bizler de sizlere minnettarlığımızı ifade etmek istedik ve bayramınızı kutlamaya geldik. Osmaniye olarak sizlere minnettarız."

Bayramlaşma, karakola getirilen kurbanlık koyun tekbirler eşliğinde kesildi. Daha sonra kalekolun bahçesinde düzenlenen eğlence programında Osmaniyeli yerel sanatçı İbrahim Karacülle ilk olarak kahramanlık türküleri söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kalecik Şehit Ali jandarma Karakol Komutanlığı tabelası

- Kalekoldaki Nöbet kulelerinden detay

- JÖH timi operasyon için hazır sırada emir beklerken

- JÖH Timi Komutanının askerlere olayı anlatması

- JÖH Timi Operasyon öncesi ant içmesi, detay görüntüler

- JÖH Timi koşarak araçlara binmesi detaylar

- Araçların Kalekoldan Çıkması

- Mevzide bekleyen silahlı asker görüntüsü

- OGC Başkanı İsrafil Avcı JÖH timine bayramını kutlayıp hediye vermesi

- Kurban kesilmesi askerlerden detay

- Kalekol komutanı askerlere karşı konuşma yapması

- OGC Başkanı İsrafil Avcı Konuşması

- İsrafil Avcı askerlere hediyelerini vermesi bayramlarını kutlaması

- Çikolata ve kolonya ikramı

- Nöbetteki askerlerin ailelerine mesaj göndermesi

- Askerlerin yerel sanatçının söylediği müzik eşliğinde oyun oynaması

- Alkış çalarken detay görüntüler

- Şiir ve türkü söyleyen askerlerden detaylar

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ()

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İşadamı Kato Dağı’nda Mehmetçikle mangal yaptı

TUNCELİ'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiği bölgeye giderek onun fotoğrafı ve Türk bayrağı astığı sırada PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan ve silahı ile karşılık veren işadamı Abdullah Özer bayramın ikinci günü Şırnak’taki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’na yeniden giderek güvenlik güçleriyle mangal yaptı.

Trabzon'da uluslararası nakliyecilik şirketi sahibi işadamı Abdullah Özer ve yakın arkadaşı Akın Yalçın, güvenlik güçlerine moral vermek için Kurban Bayramı'nda terör operasyonlarının yoğun sürdüğü Şırnak’ın Kato Dağı’na çıkarak orada görevli asker ve güvenlik korucuları ile piknik yaptı. Kurban Bayramı’nı güvenlik güçleriyle geçirerek kendileriyle bayramlaşan işadamı Özer, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda askerlerle mangal yaptığı ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından, "Hainlerin kısa zaman öncesine kadar inimiz dediği yerler bizim piknik alanlarımızö diyerek paylaştı.

PAYLAŞIM BEĞENİ KAZANDI

Kato Dağı'ndaki yamaca üzerinde Maçka’da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün de fotoğrafının yer aldığı ve ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı pankart ile büyük Türk bayrağı koyan işadamı Özer, Trabzon'dan getirdiği meşhur Akçaabat Köftesi’ni de mangalda pişirerek görevli askerlere ikram ettiği görüntüler de kısa sürede sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

"KAHRAMANLARIMIZLA PİKNİK YAPTIK"

Kato Dağı’nda güvenlik güçleriyle bir araya gelerek kendileriyle piknik yaptıklarını anlatan ve dünyanın en güçlü silahının Türk Bayrağı olduğunu belirten Özer, şöyle dedi:

“Daha önce de Kato Dağı’na gelmiştik, askerlerimiz burayı temizleyeceklerini söylemişlerdi. Biz de söz verdik, ‘Siz burayı temizleyin gelip burada mangal yapacağız’ diye. İşte geldik. Dünyanın en güçlü silahı; ay- yıldızlı bayrağımız. Herkes tatil bölgelerine giderken biz hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece kahraman askerlerimize moral vermek için bölgeye gittik. Bu vatan, bu bayrak aşkıdır. Kahramanlarımız orada canı pahasına mücadele veriyor. Biz de gidip bayramlaştık, bir araya geldik, Akçaabat köftesi getirerek Kato’da terörle mücadele eden kahramanlarımızla piknik yaptık. Bu ülkenin hiç bir yerinde hain terör mensuplarının barınamayacağını vatandaş olarak bayram seyran demeden göstermeye çalışıyoruz."

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna da davet edilen işadamı Abdullah Özer daha önce Kato Dağı'nda helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı bölgeye asarak teröre tepki göstermişti. İşadamı Özer ayrıca Tunceli'de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz'ın saldırıya uğradığı Tunceli-Pülümür karayolundaki elektrik direklerine ip gererek şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafının yanı sıra, “Bu elleri ayıramayacak, bu vatanı bölemeyeceksinizö yazılı afiş ile Türk bayrakları astı. Bu sırada çevrede bulunan terörist grubun silahlı saldırısına uğrayan Özer belindeki silahıyla ateş ederek saldırganlara karşılık vermişti. Saldırı anı kayıt yaparken yere bırakılan tablet kamerası ile de görüntülenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kato Dağı'nda askerlerle mangal yapılması

İşadamı Tunceli terör saldırı anı arşiv görüntüsü

HABER: FATİH TURAN / TRABZON ()



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Foça'da 41 kaçak yakalandı

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen çoğunluğu Afrikalı 41 kaçak yakalandı.

Aslan Burnu yakınlarından lastik botla denize açılarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 kaçak, sabaha karşı bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. TCSG-81 Bot Komutanlığı'nın denizden 3 mil açıkta düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar yakalandı. 1 kız çocuğu, 8 kadın ve 32 erkekten oluşan grubun kimlik tespiti ve sorguları yapıldı. Kaçakların 2 Burkina Faso, 4 Eritre, 1 Fildişi Sahili, 5 Gana, 4 Kamerun, 17 Kongo, 4 Sudan ve 4 Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Foça balıkçı barınağına getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi. Yaşları 9 ila 40 arasında değişen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahil güvenlik görüntüsü,

-Balıkçılardan görüntü,

-Kaçaklardan görüntü.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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Arhavi'de bayram ve festival coşkusu



Arhavi Belediyesi tarafından organize edilen festivalin 45’incisi Artvin’in Arhavi ilçesinde final günü ile sona ererken bayram tatiline denk gelen etkinliklerin son günü renkli görüntülere sahne oldu.

Arhavi’de hem bayram coşkusu hem de festivalin final gününde fındık ayıklama, aykırı hızarla odun kesme, dibekte mısır ayıklama, dik hızarla tahta biçme, halat çekme ve çeşitli sportif yarışmalar gerçekleştirildi. Meksika, Gürcistan, Moldova, KKTC ve Güney Afrika ülkelerinin dans gösteri ekipleri yaptıkları yöresel oyunlar ile büyük alkış topladı. Yarım aşıra yaklaşan Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde dostlukların pekişmesi ve kültürlerin kaynaşmasının en güzel örnekleri sergilendi.

Festival finalini seyretmeye gelen ve aynı zamanda bayram tatili için memlekete ziyarette bulunan vatandaşlar etkinlikleri izleme fırsatı buldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise havai fişekler ile gökyüzü aydınlatıldı. Çalınan tulum ve kemençe eşliğinde horon oynandı.

Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu festivalin amacına ulaştığını önümüzdeki festival için çalışmalara hiç ara vermeden başlatacaklarını ve daha büyük bir festivale imza atacaklarının sözünü verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: ARTVİN ()

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