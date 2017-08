DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kurban Bayramı arifesinde İzmit'te şehitliği ziyaret ederek, dualar okudu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakılarak, dualar okundu. Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı açıklamada, "Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bizim çok güzel bir geleneğimiz var. Her bayram öncesi özellikle arife günü aile büyüklerinden ahrete intikal eden yakınlar ziyaret edilir. Bunların mezarları başında dua edilir. Hiç kuşkusuz şehitlerimiz de her birimizin aslında aile büyüğüdür. Dolayısıyla arife günü sadece yakınlarımızı ziyaret değil, şehitlerimizin de ziyareti onlara verdiğimiz önemi ve değerinin bir göstergesi. Bu açıdan da her bir şehidimizi bu milletin her bir ferdinin bir aile büyüğü olarak görüyoruz. Her bir şehidimizi bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamımızın birer simgesi ve sembolü olarak görüyoruz. Bu açıdan da özellikle tüm şehitlerimize bu mübarek günde Kurban Bayramı arifesinde Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimize tekrar sabır diliyorum. İnşallah ülkemizin birliği, dirliği, esenliği daim olsun diye dua ediyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın açıklaması

Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılması, dualar edilmesi

Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

2) ZİHİNSEL ENGELLİ İKİ KIZ KARDEŞLE ZORLA İLİŞKİ İDDİASINA GÖZALTI

KONYA'da inşaatlarda demirci ustası olarak çalışan 20 yaşındaki H.D., akrabası yüzde 50 zihinsel engelli 19 ve 18 yaşındaki iki kızkardeşle zorla cinsel ilişkiye girip, ilişki sırasında görüntüleri kaydettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Konya'da oturan M.K. dün polis merkezine giderek yüzde 50 zihinsel engelli raporları bulunan kızları 19 yaşındaki N.K. ile 18 yaşındaki M.K.'nın, bir inşaatta çalışan ve akrabaları olan H.D. tarafından cinsel istismara uğradığı ve H.D.'nin kızlarıyla cinsel ilişkilerinin görüntüsünü kaydedip, görüntüleri kendi kardeşi A.A.'ya gönderdiği iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri, H.D.'yi çalıştığı inşaatta gözaltına aldı.

H.D., polise verdiği ilk ifadesinde iki kızkardeşle yaklaşık 2 ay önce bir akrabasının düğününde tanıştıklarını ve daha sonra telefonla görüşmeye başladıklarını söyledi.

İKİSİYLE DE SEVGİLİ OLMUŞ

Kısa bir süre sonra iki kız kardeşle de sevgili olduklarını ileri süren H.D.'nin ifadesinde şöyle dedi:

"Kız kardeşlerle 2 ay önce bir düğünde tanıştım. İkisiyle de sevgili oldum. İkisiyle de telefonda görüntülü olarak konuşmaya başladım. N.D. ile telefonda çıplak olarak konuşuyorduk. M.K. ile geçen 5 Ağustos günü akşam saatlerinde adresini tam olarak bilmediğim bir evin bodrum katında kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdim. İlişki sırasında video kaydı yaptım. Daha sonra videoları kendi anneme ve kızların dayılarına whatsapp yoluyla attım."

H.D.'nin cep telefonunda yapılan incelemede hem iki kız kardeşe hem de başka kızlara ait cinsel içerikli çok sayıda görüntüye rastlandığı belirtildi. H.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Kurban Bayramı'ndan sonra vatani görevini yapmak üzere Manisa'ya gitmek için hazırlık yaptığı kaydedilen ve poliste kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 9 kaydı bulunan H.D.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA

3)BOLU'DA KOMANDOLARA YOĞUN İLGİ



BOLU'da yağmur nedeniyle bugüne ertelenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sis bombaları eşliğinde geçiş yapan yüzleri kamuflaj boyalı komandolar büyük ilgi gördü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıt Park'ta dün düzenlenen çelenk koyma töreni yağmur altında yapıldı. Kutlamalar ise yağmur nedeniyle bugüne ertelendi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Güneşin yüzünü göstermesiyle törene halkın katılımı da yoğun oldu. Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, vatandaşların ve askerlerin bayramını kutladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK'ya karşı sınır ötesi operasyonlardaki başarıları nedeniyle iki kez 'Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' ile ödüllendirilen 2'nci Komando Tugay Komutanlığı bünyesindeki komandolar geçiş yaptı. Kar kıyafetli komandoların da yer aldığı yüzleri kamuflaj boyalı askerler, sis bombaları arasında marşlar söyleyerek yürüdü. Tören alanından İzzet Baysal Caddesi'ni takiben Kent Meydanı'na kadar yürüyen komandolara vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Mutlu YUCA/BOLU

4)KURBAN KESİMİNİN İZLENMESİ ÇOCUKLARDA TRAVMA YARATABİLİR

MERSİN'de Klinik Psikolog Yaşam Yanardağ Çelik, kurban kesimini izleyen çocukların travma yaşayabileceğini ifade ederek önemli uyarılarda bulundu. 12 yaş öncesi çocukların gözünün önünde kesim yapılmasının kesinlikle doğru olmadığını ifade eden Çelik, çocukların geleneği görsün ve öğrensin mantığı ile kesim yapılan yerlere götürmenin çocuk psikolojisi açısından tehlike arz ettiğini söyledi. Kurban bayramında çocukların gözünün önünde kesim yapılmasının kesinlikle doğru bir davranış olmadığını belirten Çelik, "Her çocuk için travma yaratabilecek bu olayı ebeveynlerin biraz daha gözden geçirmesi, dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 9 yaş öncesi çocuklarda hala soyut düşünme yeteneği çok fazla gelişmediği için bunun ne olduğunu anlayamayabilirler. Bu çocuk iöçin çok ağır bir travmaya dönüşebilir. Hatta çocuğun beslenme bozukluğuna dahi yol açabilir. Bu durum ebeveynler için de çekilşi yaratır. Biz çocuğa şiddet uygulamaması yönünde eğitim verirken, bir hayvanın onun gözünün önünde kesilip parçalanmasını çocuk algılayamayabilir" dedi. Kesim anının çocuk psikolojisi açısından sıkıntılı bir süreç olduğunu ifade eden Çelik, çocukların kurban kesimini izlemesinin şiddete eğilimi arttırabileceğini kaydetti (ADANA/FOTOĞRAF)

Psikolog Yaşam Yanardağ Çelik'ten görüntüler

Çelik çalışırken

Çelik kitapları incelerken

Çelik'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN

5)TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİSİ BAYRAM NAMAZINA HAZIR

AYNI anda 28 bin 500 kişinin ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük camisi olan Adana Sabancı Merkez Cami, bayram namazına hazır.

1998 yılında açılan Sabancı Merkez Cami, 6 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 52 bin 600 metrekare alan üzerinde kurulu. Türkiye'nin en büyük kubbesine sahip olan Sabancı Merkez Cami'nin 12 yan kubbesi, 32 metrelik kubbe çabı ve 54 metre kubbe yüksekliği ile literatürde ilk özelliğine sahip. Cami dünyanın en büyük orjinal İznik çini panolarıyla döşeli. Mihrap cephesi ile giriş kapılarının ve pencerelerin üzeri altın kaplama yazılarla kaplı. Cami, hızı saatte 120 kilometre ulaşabilecek tayfuna dayanıklı olarak inşa edildi. Tarihi Taşköprü yakınında ve Seyhan Nehri kenarında bulunan cami, Adanalı hayırseverler, Türkiye Diyanet Vakfı ve devlet bütçesinden sağlanan katkılarla inşa edilirken, Sabancı Ailesi de o dönemde süren çalışmalar için büyük bağışlar yaptı.

ADANALILAR AKIN EDİYOR

Ayrıca caminin kıble yönündeki sebil çeşmesinden mübarek günlerde bal, gül, nar ve su şerbeti akıtılıyor. Mübarek günlerde Adanalıların akın ettiği cami, kurban bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Yarın sabah camide yaklaşık 28 bin 500 kişinin aynı anda bayram namazı kılması bekleniyor.

Adana sabancı markez camii genel ve dataylar

Abdest alan vatandaşlar

Namaz kılan cemaat genel ve detaylar

Haber:Salih ÜÇTEPE / Kamera:Eser PAZARBAŞI

6)KÖPEK KAÇINCA İTFAİYE ÇARESİZ KALDI

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde itfaiye ekibi sahilde çalıların arasında bulunan köpeği kurtarmaya çalıştı. Çalılarla kaplı dik amaçta güçlükle ilerleyen itfaiyeciler köpeğin her hamlelerinde uzaklaşması üzerine çaresiz kaldı.

Dün akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Kültür Merkezi'nin arkasında deniz kenarında çalıların arasındaki köpeği gören Mümtaz Kaya itfaiyeyi aradı. Sahile gelen itfaiyeciler çalılarla kaplı dik yamaçtan aşağı inerek köpeğe yanaştı. İtfaiyeci elindeki file kepçe ile köpeği yakalamaya çalıştı. Köpek, itfaiyecinin her hamlesinde ve kendisine yaklaştığında biraz daha uzaklaştı. İtfaiyeciler çalılarla kaplı dik yamaçta güçlükle ilerleyerek köpeği yakalamak için uğraştı. Köpeğin gittikçe uzaklaşması üzerine itfaiyeciler kurtarma çalışmasını sonlandırmak zorunda kaldı.

İtfaiyecilerin aşağı inmesi

İtfaiyecinin köpeği yakalamaya çalışması

İtfaiyecilerin çalıların arasında ilerlemesi

Mümtaz Kaya ile röp.

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER

7)UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN İŞADAMININ CENAZESİ GETİRİLEMİYOR



UKRAYNA'da cinayete kurban giden Diyarbakırlı işadamı Rıza Yüce'nin ailesi, bürokratik işlemleri tamamlayıp cenazeyi Türkiye'ye getirebilmek için günlerdir mücadele ediyor.

Mersin'de ilaç sektöründe çalışan işadamı Rıza Yüce, önceden ilaç gönderdiği Ukrayna'daki kişiden 35 bin dolar alacağını almak üzere geçen 23 Temmuz günü Ukrayna'nın Kiev kentine gitti. Yüce kendisini havalimanında karşılayan ve 3- 4 aydır birlikte çalıştığı Saakiyan Eric Spartakoviç ile birlikte kalacağı eve gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yüce'nin yakınlarının telefonlarına ve mesajlarına yanıt vermemesi üzerine kardeşleri, son olarak görüştüğü ve 3- 4 aydır Ukrayna'daki işlerini takip eden Spartakoviç'i arayarak durumunu sordu. Spartakoviç, Rıza Yüce'nin kardeşi Mümtaz Yüce'ye kendisinin de bir kaç gündür Rıza Yüce'ye ulaşamadığını söyleyince Mümtaz Yüce, kendisinin Kiev'e geleceğini ve karşılanmasını istedi.

ERİC'İN TELEFONLARI KAPALI

Ağustos'a Kiev'e giden Mümtaz Yüce, telefon ile aradığı Saakiyan Eric Spartakoviç'in telefonlarının kapalı olduğunu anlayınca önce Türkiye'nin Kiev Konsolosluğu'na daha sonra Kiev polisine durumu bildirdi. Araştırmalarını sürdüren ve ağabeyi Rıza Yüce'nin ATM hareketlerini takip eden Mümtaz Yüce, Rıza Yüce'nin kaybolduktan sonra 2 kez banka kartından para çekildiğini tespit edince bunu da savcılık ve polise aktardı.

Mümtaz Yüce, Ukrayna'da 23 Temmuz'dan beri haber alamadıkları ağabeyinin izini polis gibi sürerken, 16 Ağustos'ta polisin kendisini arayıp Kiev yakınlarındaki bir nehirden ceset çıktığını ve kendisinden gelip teşhis etmesini istediğini belirterek şunları anlattı:

"Cenazeyi teşhise gittiğimde elleri ve ayaklarının bağlandığı ve bir taş ile bağlanarak nehre atılmış olduğunu gördük. Nehirde cenaze deforme olmuştu. Ancak dişlerindeki implant, başındaki yara izinden cesedin ağabeyim Rıza Yüce'ye ait olduğunu teşhis ettim. Ceset, morg yerine sıcak bir odada ve masa başında bekletiliyordu. Buna karşı çıktık ve parasını ödediğimiz bir morga taşıttık. Daha sonra savcı ile görüşerek, cesedin kayıp ağabeyime ait olduğunu söyledik. Savcı tam evrakları imzalarken, gelen telefon ile bundan vazgeçti ve DNA testi yapılacağını söyledi. Bunun üzerine Türkiye'den yakınlarımız vasıtası ile yeğenlerimden DNA örnekleri alıp savcılığa verdik. Halen cenazemizin verilmesini bekliyoruz."

Rıza Yüce'nin diğer kardeşi Eyüp Yüce ise, teşhis etmelerine rağmen Ukrayna yetkililerinin cenazeyi 'kriminal inceleme' gerekçesiyle kendilerine vermediğini ve 12 gündür cenazelerini alamadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Biz öncelikle Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ve Kiev Konsolosluğu'nun bu işin üzerine gitmesini istiyoruz. Biz aile olarak perişan olduk. 77 yaşındaki annemize ağabeyimizin öldürülüp nehre atıldığını söyleyemedik ve İstanbul'da bir kazada öldüğünü söyledik. Her gün annem 'Cenaze nerede, oğlumun cenazesini neden getirip gömmüyorsunuz' diye bize hesap soruyor. Ailesi perişan durumda, biz bir an evvel cenazemizin bize verilmesini istiyoruz."

ŞÜPHELİ ERİC KAYIP

Mümtaz Yüce, olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın çok eksik ve derli toplu yapılmadığını da kaydederek şöyle konuştu:

"Ağabeyimin kayıp olduğunun anlaşılması üzerine yaptığımız bütün çalışmaları ve bulduğumuz ipuçlarını Ukrayna polisi ve savcı ile paylaştık. Ancak, onların işi ciddiye aldığını sanmıyorum. Delil niteliği taşıyan kıyafetlerinin sağa sola atıldığını gözlerimizle gördük. Bize göre ağabeyimin öldürülmesinin birinci şüphelisi 3- 4 aydır birlikte çalıştığı Saakiyan Eric Spartakoviç'tir. Kendisine ulaşılamadığı ve kendisinin kayıp olduğu söyleniyor. Ağabeyimi kaçıranların kaçırdıktan ve öldürdükten sonra banka kartı ile para çektikleri belli. Ancak bununla ilgili şimdiye kadar bir işlem yapılmadı. Daha önce olay ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı yönünde haberler yansımıştı basına. Bu doğru değildir, olay ile ilgili gözaltı ve tutuklama aldığımız bilgilere göre yoktur. Yakınlarımız hlen Ukrayna'da cenazenin verilmesini bekliyor."

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR