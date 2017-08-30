DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KURBAN BAYRAMI İÇİN CİLVEGÖZÜ’NDEN 30 BİN SURİYELİ ÇIKIŞ YAPTI

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen 30 bin Suriyeli Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaptı.Hatay'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkesinde ailesi veya yakınları ile geçirmek ve hasret gidermek amacıyla Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Yanlarında özel eşyaları ve hediyelik eşyalarda bulunan Suriyeliler, jandarma ekiplerinin güvenlik kontrolünden sonra gümrük sahasına girdi. Suriyeliler burada pasaport veya AFAD tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgeleri ile çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı'na hareket etti. Daha sonra da otobüs veya taksilerle de İdlib, Halep ve çevre il ilçelere gitti.

30 BİN KİŞİ GİTTİ

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeli sayısı 30 bin kişiye ulaştı. 21 Ağustos günü başlayan çıkışlar bugün sona eriyor. Suriyeliler bayramlaşma ziyareti kapsamında gittikleri ülkelerinden 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye dönebilecek. Ülkelerindeki yakınları ile bayramlaşmak için Cilvegözü'ne gelen Suriyelilerden Abdullah Ahmet ve Muhammed Mansor, verilen izin süresince İdlib ve Halep'te bulunan yakın akrabalarını ziyaret ederek bayramlaştıktan sonra Türkiye'ye döneceklerini, bayramlaşma imkanı nedeniyle de Türkiye'ye teşekkür ettiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda giden 120 bin Suriyeli'den 35 bini Türkiye'ye dönmüştü.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), ()

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2)BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, DEMİRTAŞ DOSYASINI YİNE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERDİ

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki dosyasını usüle uygun tamamlanmadığı gerekçesiyle iade etti.

'Terör örgütü kurma, yönetme', 'Örgüt propagandası', 'Suç ve suçluyu övme' iddialarıyla geçen yıl 3 Kasım'da tutuklanan ve hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'ın yargılanmasına başlanamadı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Diyarbakır'da çıkan olaylarda öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının dosyasının Demirtaş davası ile birleştirilemeyeceğini belirterek, gerekçesini BAM'a gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, uyuşmazlık başvurusunun 'Usulen tamamlanmadığını' bildirerek dosyayı ilgili mahkemele iade etti. Bölge Adliye Mahkemesi, ağır ceza mahkemesi üyelerinin imzasını taşıyan başvuruda sadece sadece mahkeme başkanının imzası bulunması gerektiğini belirterek, dosyayı iade ettiği belirtildi.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı yargılayacak mahkemenin halen bulunamadığını ve dosyanın mahkemeler arasında gidip geldiğini söyledi. Avukat Karaman, "Müvekilimi yargılacak mahkeme ortada olmadığı için duruşma günü verilemiyor. Müvekilimin 2 aydan fazla süredir dosyası üzerinde tutukluluk incelemesi yapılamıyor. Yani sayın Demirtaş 2 aydan fazla süredir bir mahkemenin tutukluluk kararı olmadan cezaevinde tutuluyor" dedi.



Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()-

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3)MARDİN'DE 75 BİN LİRALIK BİR TIR DOLUSU KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri, Nusaybin-Kızıltepe arasında, İpek Yolu üzerinde dün akşam durdurdukları bir TIR'da yaptıkları aramalarda, su kolileri içerisine gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri 75 bin lira olan 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; 30.01.2017 günü saat 01.30 sıralarında ilimiz Nusaybin-Kızıltepe arası İpek Yolu üzerinde, içerisinde Nimet K. ile Abdullah B. isimli şahısların olduğu 73 AC 911 plakalı sayılı çekici ve buna bağlı 80 EM 860 plaka sayılı dorse alınmış, araçta yapılan kontrollerde su kolileri içerisine gizlenmiş vaziyette muhtelif markalarda 10 bin paket kaçak sigara bulunarak el konulmuştur. Olay ile ilgili gerekli tahkikat işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü

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Kaçak sigara yüklü TIR

Açılan koliler içerisinde pet su ve altındaki sigara paketleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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4)'NOEL BABA'NIN MEZARI JEORADARLA ARANIYOR

ANTALYA'nın Demre İlçesi'ndeki Noel Baba Müzesi'nden, İtalyan tüccarlar tarafından Bari'ye kaçırıldığı iddia edilen Aziz Nikolaos'un kemikleri, jeoradarla aranıyor.

Ortodoks inancına sahip Hristiyanların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancının ziyaret ettiği Demre'deki Noel Baba Müzesi'nde her gün yeni bir bulgu ortaya çıkarılıyor. Son buluntular arasında yeni bir mezar odası dikkat çekti. Dünya tarihinin simge isimlerinden 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un yaşadığı ve hayatını kaybettiği müzede yıllardır devam eden çalışmalarda, çalındığı belirtilen kemiklerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kemiklerinin İtalya'da olduğu iddia edilen Aziz Nikolaos'un mezarının, müze içinde başka bir alanda olduğu düşüncesiyle jeoradarla araştırma yapılıyor.

ÇELİK YIĞINLAR KALDIRILACAK

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, bu yapının Türkiye ve dünya tarihi için çok önemli olduğunu vurguladı. Alanda Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında çalışma yürütüldüğünü belirten Karabayram, müzede eskiye dayanan onarımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Müzenin çelik yığını ile kaplandığını kaydeden Cemil Karabayram, “Çok yakında yeni bir çatı sistemi ile korunacak. Alanda tamamlama ve bütünleme çalışması olmayacak, mevcudun korunması sağlanacak" dedi.

KEMİKLERİ İTALYA'YA KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yapının 4'üncü yüzyılda başpiskopos unvanı alarak yaşamaya başlayan Aziz Nikolaos adına inşa edildiğini dile getiren Karabayram, Aziz Nikolaos öldükten sonra da mezarının burada oluşturulduğunu söyledi. Karabayram şöyle konuştu:

“529 yılında bu bölgede çok büyük bir deprem oluyor. Kilise hasar görüyor. Dönemin imparatoru tarafından bu kilise tekrar inşa ediliyor. Bugüne kadar da, 11'inci yüzyılda Noel Baba'nın kemiklerinin İtalyan tüccarlar tarafından kiliseden İtalya'nın Bari kentine götürüldüğü iddia edildi. Ama bu kemiklerin Aziz Nikolaos'a ait olup olmadığı tam bilinmiyor."

'DÜNYAYA BÜYÜK BİR MÜJDE VEREBİLİRİZ'

Aziz Nikolaos'ın mezarı konusunda yeni gelişmeler yaşandığını aktaran Cemil Karabayram, bu yılın sonunda büyük bir müjde verebileceklerini söyledi. Depremin yıkıntılarının ardından imparator tarafından yeniden yaptırılan kilisenin altında bir kütle olduğunun bilindiğini kaydeden Karabayram, “Kısa süre sonra Aziz Nikolaos'ın mezarının henüz burada olduğuna dair bilimsel verilerle karşınıza çıkabiliriz" dedi.

'KEMİKLERİN GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYORUM'

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Bari'ye kaçırılan kemiklerin gerçek olup olmadığının bu araştırmalardan sonra anlaşılacağını vurgulayarak, “Kemiklerinin götürüldüğünü düşünmüyorum. Burada kazı çalışmaları yapan hiçbir akademisyen, Aziz Nikolaos'ın kemiklerinin Bari'de olduğunu doğrulamadı. Mezarı henüz belli değil. İtalya'da DNA testi yaptırdıklarını söylediler, ama doğruluğunu daha kanıtlayamadılar" diye konuştu.

AZİZ NİKOLAOS KİMDİR?

Milattan sonra 3'üncü yüzyılın ikinci yarısında Patara'da doğup Myra'da (Demre) piskoposluk yapmış olan Aziz Nikolaos'ın dini kişiliği öldükten sonra aziz mertebesine ulaşmasını sağlamış, başta eski Rusya Çarlığı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinin en popüler azizi olmuştur. Almanya'nın Freiburg, İtalya'nın Bari ve Napoli kentleri ile tüm Sicilya adasında özel saygı duyulan Aziz Nikolaos, Hollanda ve İngiliz dillerinde Santa Klaus olarak tanınmış, bunlar sayesinde ABD'de New York'u koruyan azizlerden biri sayılmıştır. Avrupa'nın kuzey ülkelerinde çocukların koruyucusu ve sevindiricisi Noel Baba geleneği Aziz Nikolaos inancıyla bütünleştirilerek yarı dini ve çok popüler efsanevi bir tip yaratılmasına sebep olmuştur.

Görüntü Dökümü

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Kilise dış pilan görüntüsü

Kilise içersindeki çalışmalardan detay görüntü

İşçilerden detay görüntü

Çalışmayı yapan hocalardan görüntü

Turistlerden görüntü

Kazı çalışmasından görüntü

Kilise içersindeki resimlerden ve lahitlerden görüntü

Röp: Cemil Karabayram (Röleve müdürü)

Detaylar

370 MB /// 05.25"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, )