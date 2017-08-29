DHA YURT BÜLTENİ-5

(GENİŞ HABERİ)

1)KILIÇDAROĞLU, KÖYLÜLERLE KAHVALTI YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Köyü yakınında bulunan Kocadere Kamp Alanı'nda düzenlenen Adalet Kurultayı'nın son gününde, köylülerle kahvaltı yaptı. Kılıçdaroğlu, bugün saat 08.30'da, 4'üncü ve son gününe giren Adalet Kurultayı'nın gerçekleştirildiği Kocadere Kamp Alanı'nın yakınındaki Kocadere Köyü'nde köylülerle kahvaltıda bir araya geldi. Kocadere Köyü Muhtarı Güray Yaşın ve köylüler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, köy meydanında düzenlenen kahvaltıda köylülerle bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu, kahvaltıda taze keçi peyniri, bal, köy ekmeği, domates, salatalık yedi, kendisine ikram edilen sıcak sütü ve çayı içti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TBMM Anayasa Komisyonu üyesi ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ve partililer de kahvaltıya katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kahvaltı ardından, Kocadere Köyü'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yaşamının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Efendim güzel bir sabah. Sayın Muhtarımız bizi sofrasına davet etti, kapılarını açtı. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum, sağolsun, var olsun. Emin olun benim hayatımın en mutlu günlerinden biri bugün. Böylesine güzel bir sabah, güzel insanlarla beraber olmak, onlarla sohbet etmek, yaşlıları dinlemek, onların sesine kulak vermek. Duayla başladık, duayla sonlandırdık soframızı. Dolayısıyla son derece mutluyum, son derece memnunum. Köyün tarihini az önce muhtarımıza sordum. Çok eski bir tarihi var. Böylesine köklü bir köyde muhtarımla, köylülerle beraber olmak, onların çayını içmek, ekmeğini yemek benim için dünyanın en mutlu günlerinden birisi. Bu vesileyle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağolun, var olun diyorum. Çayınızı içtik, lokmanızı yedik, helal edin diyorum. Sağolun, var olun." Kılıçdaroğlu ardından köy meydanındaki Yüceliş Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Köydeki yaşlı kadınların elini öptü. Kahvaltının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler kamp alanına geçti.

Görüntü Dökümü

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-Kahvaltıdan görüntü

-Kılıçdaroğlunun gelişi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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NURHAK'TA ÇATIŞMADA 2'Sİ ÖLÜ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (EK)

2)VALİLİK: 2'Sİ ÖLÜ, 5 TERÖRSİT ETKSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği, bu sabah Nurhak İlçesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmayla ilgili açıklama yaptı. PKK'lı 2 teröristin öldürüldüğü, 1'i yaralı, 3 teröristin de yakalandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığımızca 29 Ağustos 2017 tarihinde yürütülen operasyonel faaliyetler kapsamında Nurhak ilçemiz kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist yaralı ve 2 terörist sağ olarak silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle, teröristle mücadelemiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir."

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3)AMANOSLARDA 7 HEKTARLIK ORMAN YANDI



HATAY'ın Belen İlçesi'nde çıkan orman yangınında 7 hektarlık alan yandı.

Amanos Dağları eteklerindeki Çerçikaya Mahallesi kırsalında gece çıkan orman yangınına 75 işçi, 12 arazöz, 6 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Gece boyunca süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının gece boyunca devam eden müdahale sonucu söndürüldüğünü belirten Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangında ilk belirlemelere göre 7 hektarlık bir alan zarar gördüğünü bildirdi.



HATAY/

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4)KUŞADASI'NA YANAŞAN 3 GEMİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

AYDIN'ın Ege Port Kuşadası Limanı, kötü giden 2017 sezonunda biri küçük üç gemiyi ağırlayınca, esnaf ve turizmcileri, önümüzdeki günler için umutlandırdı.

Geçtiğimiz yıllar aynı anda 7 transatlantiği ağırlayan Ege Port Kuşadası Limanı'na bugün, 3 kurvaziyer gemisi birden yanaştı. Gemilerin dörtte üçünün seferlerini iptal ettiği limana yanaşan 'Thomson Dream', 'Celestyal Olympia' ve 'Wind Star' adlı gemiler ile 3 bin 500 turist ve 2 bin personel de kente taşındı. Amerikalı, İspanyol, İtalyan, Kanadalı, İngiliz, Portekiz'den gelen turistler, günübirlik Kuşadası'nı ziyaret etti. Yanaşan Yunan bayraklı 'Celestyal Olympia' gemisine bayram tatiline çıkacak çok sayıda Türk yolcunun katılması da dikkat çekti. Gemilerden inen yolcuların bir kısmı otobüslerle bölgedeki Efes, Meryem Ana, Artemis Tapınağı, İsa Bey Camii gibi ören yerlerini ziyaret etti. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası kent merkezini gezmeyi tercih etti.

Görüntü Dökümü

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- Limandaki gemilerden görüntü

- Çarşı merkezinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (AYDIN) ()

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5)DİYARBAKIR POLİSİ 3 DİLDE VATANDAŞI DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yaklaşan kurban bayramı nedeniyle vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı Türkçe, Kürtçe ve Zazaca konuşarak bilgi verirken, uyarıların yer verildiği broşürler dağıttı.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri, yaklaşan Kurban bayramı öncesi sahte para, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Hayvan Borsasına gelen ekipler, burada besicilere dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıların bulunduğu broşürleri dağıttı. Besicilere dolandırıcıların taktiklerini Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anlatan polislere besiciler teşekkür ederken, polisin kentteki bilgilendirme uygulamasının bayramda da devam edeceği belirntildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hayvan pazarına gelen ekipler

-Polisin farklı dillerde vatandaşları bilgilendirmesi

-Polisin broşür dağıtması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

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6)KARABÜK'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 6 YARALI

KARABÜK'te, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-755 Karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Karabük’e giden 42 yaşındaki Bayram Koç yönetimindeki 34 ZB 7286 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Araçta bulunan sürücü Bayram Koç ile yanındakiler 42 yaşındaki Dilber Koç, 18 yaşındaki Sevgi Koç, 16 yaşındaki Beytullah Koç, 31 yaşındaki Meral Coşkun ve 27 yaşındaki Aykut Coşkun yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç,

-Kaza yapılan yol

Süre: (2.34) Boyutu:(81 MB)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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7)ÖMRÜNÜ KAN BAĞIŞINA ADADI

SİVAS'ta 61 yaşındaki emekli Salih Kutluay 39 yılda 46 kez kan bağışında bulunarak Türkiye'de dereceye girdi. Kutluay bundan sonra da kan vermeye devam edeceğini söyledi.

Sivas Kızılay Kan Merkezi'nden emekli olan Salih Kutluay, bu güne kadar 46 kez kan bağışında bulunarak kurumundan, bronz, gümüş, altın madalya ve plaket aldı. 0 RH+ kan grubuna sahip olan 3 çocuk babası Kutluay, 22 yaşında iken kan merkezinde göreve yeni başladığı dönemde bir vatandaşın kan aramasından etkilenerek kan vermeye başladı. Ardından da bunu düzenli bağışa dönüştürdü. Kutluay, "Bir kazazedemiz Hafik ilçesinden gelmişti. Kan bulamamışlar. O zamanda kış ayı içerisindeydik. Kan merkezinde kan olmayınca eski Numune Hastanesinin arkasındaki yere gidip kanı ben verdim. Çok mutlu oldum. İlk kan vermem orada başladı" dedi.

İnsanın kan verdiği zaman kendisin zinde hissettiğini anlatan Kutluay, "İnsan kan verince mutlu hissediyor. Daha sıhhatli hissediyor. Uykunun ve yemeğin tadını o zaman alıyorsunuz. Sağlıklı oluyorsunuz, hücreler tekrar yenileniyor. Nasıl ki bir arabanın yağını belli bir dönemden sonra değişiyorsa, insanın kanının da değişmesi gerekiyor. O yüzden kan vermek çok güzel. Ben herkese tavsiye ediyorum. Bir gün kendilerine de lazım olacağını düşünsünler. Vatandaşlar bu konuda biraz duyarsız. Burada Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki öğrenci potansiyeli güzel. Eskiden askeriye, resmi kurum ve kuruluşlara kan talebi olurdu. Vatandaş kan bulamazdı. Televizyonlarda alt yazı olarak kan ihtiyaçları geçerdi. Şu anda maşallah o durumlar yok. Vatandaşlar biraz daha bilinçlendi" değerlendirmesinde bulundu.

'KAN VERMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Kan bağışları nedeni ile 3 madalya ve bir de plaket aldığını ifade eden Kutluay, "Kızılay Kan Merkezi 10 ünite bağışta bulunan vatandaşlara bronz madalya, 30 ünite kan bağışında bulunan vatandaşlara gümüş, 40 ünitede altın madalya, 40'dan sonra da plaket veriyor. Ben 46 ünite kan bağışında bulunarak ödüllerin tamamını aldım. Şu anda resmi kayıtlara göre Sivas'ta rekor bende. Kan vermeye devam edeceğim. 65 yaşına kadar herkes kan verebilir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bağışçının görüntüsü

-Kazandığı madalya ve plaketler

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsne AKKAYA/SİVAS, ()

(145 mb)

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8)DALGIÇLAR VAN GÖLÜ'NDE TEMİZLİK YAPTI

VAN Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 2 dalgıç, Van Gölü'ne dalış yaparak dip temizliği yaptı. Dalgıçların göl dibinden çıkardıkları atıklar çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliği ile birlikte dip temizliği de yapmaya çalışıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Van Gölü İyileştirme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen profesyonel dalgıçlar, haftanın belirli günleri gölde dalış yaparak gölün dip kısmında biriken çöpleri topluyor. Günlük ortalama 500 kilo çöp toplayan dalgıçlara en büyük yardımı ise deniz süpürgesi veriyor.

Gölün dibinde en fazla araç lastiği, tren rayı parçaları, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj atıkları, pet ve cam şişe gibi atıklarla karşılaştıklarını belirten dalgıçlar, ağır olan çöpleri ise ipe bağlayarak kıyıya çıkartıyorlar. Merkez Tuşba İlçesi'nin İskele Mahallesi kıyıları, İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi'ne yakın sahiller ile Edremit İlçesi kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, çıkarttıkları çöp ve atıklarla gölün korunmasına ciddi katlı sağlıyor.

Zaman zaman insanın aklına gelmeyecek çok farklı atıklarla karşılaştıklarını da anlatan dalgıçlar, Van Gölü'nün dibinde günde ortalama 500 kilogram çöp topladıklarını söyledi. Dalgıç Ayhan Dışari, "Çıkardığımız çöpler gölün ekosistemine zarar veren büyük çaplı atıklar oluyor. Ben buradan halkımıza Van gölüne sahip çıkmalarını istiyorum. Van Gölünün temiz ve masmavi kalmasını istiyorsak, lütfen çöplerimizi göle atmayalımki, Van Gölü mavi kalsın" dedi.

Dalgıçlar dip temizliği yaparken deniz süpürgesi de yüzey temizliğine devam ediyor. Deniz süpürgesi özellikle kıyı kesimlerinde sürekli dolaşarak suyun yüzeyinde bulunan poşet, su petleri gibi çöpleri topluyor.

Deniz süpürgesi günde ortalama bir kamyon atık topluyor.

Görüntü Dökümü

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-Van Gölü'nden ve çevreden detaylar

-Dalgıçların dalması

-Deniz süpürgeszinin çalışması

-Su altı görüntüleri

-Göl dibindeki lastik ve benzeri çöplerden detaylar

-Gölden çıkartılan kamyon lastiği

-Dalgıçla röportaj

-Deniz süpürgesinin çalışması

-Deniz süpürgesini kullanan işçi ile röportaj

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