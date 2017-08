DHA YURT BÜLTENİ-5 

Tunceli'de çatışma; 3 terörist öldürüldü

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi kırsalında sabaha doğru tespit edilen silahlı terörist grubu, bölgeye gönderilen silahlı insansız hava aracıyla (İHA) akıllı mühimatlarla ateş altına alındı. Operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü, öldürülen teröristlerden birinin yasadışı MKP-HKO örgütünün Tunceli sorumlusu olduğu belirtildi.

Ovacık İlçesi Kızık Köyü ormanlık alanında bugün sabaha doğru saat 03.30 sıralarında silahlı bir gurubun tespit edilmesi üzerine bölgeye silahlı İHA gönderildi. İHA'nın teröristlere akıllı mühimmatlarla atış yapmasıyla birlikte, sikorsky helikopterle bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Çatışma ile birlikte silahlı teröristlerin bazılarının kaçtığı ve kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla takip operasyonun devam ettiği bildirildi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların da yaşandığı takip operasyonu sürüyor.

Askeri kaynaklar, çatışmada öldürülen 3 teröristin Maost Kominist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu (MKP HKO) üyesi olduklarını, bunlardan birinin ise örgütün Tunceli sorumlusu ve arananlar listesinde olduğunu belirtti.

VALİLİK AÇIKLADI: 1'İ KADIN 3 TERÖRİST

Tunceli Valiliği, Ovacık İlçesi kırsalında yaşanan ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık İlçemiz kırsalında 01 Ağustos 2017 tarihinde sabaha karşı SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli yapılan operasyonda; 2 erkek, 1 bayan olmak üzere 3 üst düzey terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arama/tarama faaliyetleri neticesinde; 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. limizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Atık tenekeler, sokak hayvanları için su kabı oldu

MERSİN'in merkez Toroslar İlçesi'nde belediye özellikle yaz aylarında sıcak havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanları için atık tenekelerden su kabı yaptı.

İlçe genelinde farklı noktalara koyulacak olan su kapları ile sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, su kaplarındaki su bittikçe yenilenmesi için mahallelerdeki hayvan severlerden de destek istedi. Atık tenekelerden oluşturdukları su kaplarının Park Bahçeler Müdürlüğü personelince yapıldığını belirten Başkan Tuna, bu çalışmanın bir geri dönüşüm projesi olduğuna vurgu yaparak, özellikle hurdacılık yapan vatandaşlara bu tenekeleri almamaları yönünde çağrıda bulundu. Yazın en sıcak aylarının yaşandığı bu günlerde sokak hayvanlarını düşünerek, atık tenekelerden su kabı yaptıklarını ifade eden Baştan Tuna, "Geri dönüşüm projesi olarak hayata geçirdiğimiz bu su kaplarımızı ilçemizde sokak hayvanlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği belirli noktalara bırakacağız. Hurdacılık yapan vatandaşlarımıza atık tenekeleri almamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Çünkü bu anlamda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu kapların boş olması durumunda vatandaşlarımızın gördüklerinde bu kapları doldurmalarını ya da bize ulaşmalarını istiyoruz" dedi.

Hava sıcaklıklarının yüksek olmasının insan hayatını olduğu gibi hayvanları da olumsuz etkilediğini kaydeden Tuna şunları söyledi:

"Tabi ki her canlının yaşama hakkı var ve her canlının yaşamını idame ettirmesi için de yiyecek ve su gibi gıdalarını alması gerekiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesinde personelimiz tarafından geri dönüşüm projesi olarak yapılan bu çalışmamız ile de sokak hayvanlarımızı düşündük. Bu çalışmamızı ilçemizin dışında her yere yetiştiremeyiz ama sokakta ya da bir kaldırım üstünde bir kabın içerisine su ve gıda koymak suretiyle minik dostlarımıza sahip çıkabiliriz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Sokak hayvanlarının mücadelesi zor ve bu zorlukla hep birlikte mücadele etmemiz gerekir."

Dolandıramadıkları kadını, 'Seni pişmiş tavuk yapacağız' diyerek tehdit etti

ADANA'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çetenin, Balıkesir'de oturan yaşlı bir kadınla konuşmaları ortaya çıktı. Dolandırmaya çalışırken kendilerini yakalatanı kadından şikayetini geri çekmesi için 10 bin lira teklif eden dolandırıcının, kadını 'Seni pişmiş tavuk yapacağız' diyerek ölümle tehdit etmesi de dikkat çekti.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 25 Temmuz'da Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 kişi yakalandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişileri dolandıran çete üyeleri nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Birbirlerini bile dolandırdığı ortaya çıkan 35 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağlarına düşürdükleri 30 kişiden 2 milyon lira dolandırması engellenen çete üyelerinin, Balıkesirli yaşlı bir kadın ile yaptıkları konuşma ise dikkat çekti. Dolandırıcıları polise yakalattığı anlaşılan yaşlı kadını tekrar arayıp, şikayetini geri alması için tehdit eden dolandırıcı, kadına 10 bin lira teklif etti.

'YA 10 BİN LİRAYI AL, YA DA SENİ BİTİRECEĞİM'

Zaman zaman kadınla dalga geçen dolandırıcı, "Hangisini istiyorsun sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL vereceğim şikayetini geri çekeceksin, ya da seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim hangisini istersin?" diyerek tehdit ediyor. Yaşlı kadının dolandırıcıdan korkmadığını belirterek evine çağırdığı konuşma kayıtlara şöyle yansıdı:

Dolandırıcı: Durdane hanım, iyi günler efendim

Kadın : Size de iyi günler

Dolandırıcı: Nasılsınız

Kadın : Çok mu lazım size iyiyim ya da kötüyüm buyurun

Dolandırıcı: Çok lazımsınız, gidip şikayetinizi geri çekeceksiniz

Kadın : Sebep

Dolandırıcı: Sebep, kobra gibi niye.

Kadın : Sen dolandırıcısın, ben de vatandaşlık görevimi yaptım hepsi bu kadar

Dolandırıcı: Sen vatandaşlık yapmadın kobra gibi, bir adamımızı uyuttun dağ gibi adamı

Kadın : Ben vatandaşlık görevimi yaptım, sen dolandırıcılık yapıyorsun, insanların canını yakıyorsun ben vatandaş olarak görevimi yaptım

Dolandırıcı: Sana bir iki soru soracağım sonra telefonu kapatacağım

Dolandırıcı: Sen kobra mısın değil misin?

Kadın : Hayır

Dolandırıcı: E peki bu bütün dolandırıcılar neden senin adını kobra koymuş

Kadın : O yani, bükemediğiniz eli öpmeniz gerekiyor. Herkesi dolandıracaksınız diye bir kanun var mı?

Dolandırıcı: Var.

Kadın : Olur mu öyle şey ya. Demek ki herkesi dolandıramayacaksınız. İkincisi, bu dolandırıcılığı bir iş haline getirdiyseniz, iş yerinde fire olur fire. Anladın mı? Her üşteri dükkandan mal satın almaz. Her müşteri sana bir şey kazandırmaz. Bu da iş firesi işte. Sayım yaptın mı sen yılbaşında. Beni dolandıramadıysan bunu da fireden sayacksın. Bak akşam televizyonda insanlar sürekli çıkıyor. Onları da mı siz dolandırıyorsunuz.

Dolandırıcı: Evet

Kadın : E ne güzel devam et kaldığın yerden

Dolandırıcı: Biz seni dolandıramadık diye içimiz rahat etmiyor kobra

Kadın : Benim param olsa valla verirdim ya. İçinize oturdu bu kadar yalvardınız valla verirdim olsa. Bak yemin ettim. Benim param olsa valla verirdim ya bak yemin ettim.

Dolandırıcı: O adam yakalanmadı ki sen onu yılan gibi uyuttun

Kadın : Niye uyutacakmışım, yakalandı. Bu kadar dolandırıcılığı iyi biliyorsan bunu da bilmen lazımdı

Dolandırıcı: Valla içim yanıyor o adama ya ağabeyi de burada

Kadın : Çok üzgünüm. Senin için yanmaz. O insanların döktüğü gözyaşına değer mi. Sende vicdan var mı?

Dolandırıcı: Bende vicdan ne gezer

Kadın : O insanların döktüğü gözyaşında boğulasın inşallah

Dolandırıcı: Geçen biz seni gördük. Haberini aldık.

Kadın : Sen ne yapmaya çalışıyorsun sadede gel sadede

Dolandırıcı: Seni pişmiş tavuk yapacağız. Bıçakla mı yoksa silahla mı?

Kadın : Sen sadede gel sadede ne istiyorsun

Dolandırıcı: Tamam onu soruyorum işte

Kadın : Şerefsiz yaşamaktansa şerefli ölür insan, insan bir kere ölür. Canı veren de Allah'tır. Sadede gel bitti

Dolandırıcı: Bu aşk böyle biter mi? Sana birini bulduk Balıkesir'den

Kadın : Bitti yeter kapat artık telefonu

Dolandırıcı: Seni arayıp senle moral buluyoruz kobra

Kadın : Telefonu kapatır mısın işim var benim

Dolandırıcı: Ne işin var

Kadın : Çay yapacağım

Dolandırıcı: Bana da bir bardak göndersene. Burada 5 başkomiserimiz var biri kahve istiyor. Gelip bizim yanımızda çalışır mısın kobra. Bizim çaycımız yok. Balıkesir'deyiz.

Kadın : Sen Balıkesir'de isen cesaretin varsa gelsene

Dolandırıcı: Seni evime davet ediyorum gel

Kadın : Madem korkmuyorsan gel yanıma hadi cesaretin varsa

Dolandırıcı: Ne korkacam lan

Kadın : Tamam o zaman gel. Balıkesir'de isen gel o zaman. Söz seni yakalatmayacağım gel.

Dolandırıcı: Kalkın lan gidiyoruz. Nerede görüşelim

Kadın : Nerede istersen

Dolandırıcı: O geçen ki geldiğimiz eve gelim mi?

Kadın : O ev benim değil ki

Dolandırıcı: O ev senin senin

Kadın : Bahçelievler Gül sokakta oturuyorum ben. İstersen araştırabilirsin

Dolandırıcı: Adres değiştiriyorsun

Kadın : Hayır ben Bahçelievler'de oturuyorum. İstersen fotokopisini bile yollayabilirim

Dolandırıcı: Haydi faks çek

Yaşlı kadın: Sen kimsin ki sana faks çekim

Dolandırıcı: Hangisini istiyorsun sen onu söyle. Ya sana 10 bin TL para vereceğim, şikayetini geri çekeceksin yada seni zehirle, bıçakla, silahla veya arabayla bitireceğim hangisini istersen

Kadın : Çok korktum

Dolandırıcı: Korktun mu? Korkma gerek yok hangisini istiyorsun

Kadın : Çok korktum, ödüm koptu. Neyse işine bak işim var benim. Adamsan git kimi dolandırıyorsan dolandır. Beni dolandıramadın ama niye büyüttün ki bu işi. Bu kadar asit. Ben vatandaşlık görevimi yaptım

Dolandırıcı: Sen niye televizyona çıkmadın

Kadın : Niye çıkayım televizyona kendimi mi göstereceğim

Dolandırıcı: Evet

Kadın : Yeterince millet kendini gösteriyor

Dolandırıcı: Belki birisi kobrayla evlenmek istiyorum der

Kadın : Annen bacın var mı senin

Dolandırıcı: Var

Kadın : Onları verebilirsin

Dolandırıcı: Onlar istemiyorlar evli onlar senin gibi dul değiller

Kadın : Terbiyesizliğin lüzumu yok işine bak. Evlenmek isteyen anan bacın akraban olabilir onu istediğin yere verebilirsin

Dolandırıcı: Akrabam da yok

Kadın : Terbiyesizliğin adiliğin lüzumu yok kapat telefonu

Dolandırıcı: Ne kadar kıt bir insansın ya

Kadın : Ben kapatıyorum telefonu

Dolandırıcı: Ben seninle konuşmak istiyorum

Kadın : Tamam kapatma

(Telefon kapanır)

Göçmen Parkı için konuşan Türel: Hiçbirine pabuç bırakmam

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, olayların çıktığı Göçmen Parkı'nda otoparkın tamamen yer altında olacağını, üst yapının daha güzel bir park olacağını söyledi. Türel, “Eğer amaç Antalya'da bize hizmet ettirmemekse, kusura bakmasınlar ben bunların hiçbirine pabuç bırakmam" dedi.

Ak Partili Başkan Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Parkı'nı yeraltı otoparkına dönüştürmek için başlattığı proje hakkında açıklama yaptı. Bir haftadır parkın yıkımını engellemek için nöbet tutan vatandaşlar, polis müdahalesiyle parktan uzaklaştırılmış, iş makineleri parkta yıkım çalışmalarına başlamıştı. Konuyu değerlendiren Menderes Türel, daha önce referandumla halkın 'hayır' oyu kullandığı Giritli Parkı'nda yeraltı otoparkı yapmaktan vazgeçtiklerini, ancak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Parkı için bir referandum yapmadıklarını söyledi.

REFEDANMUM GİRİTLİ PARKI İÇİNDİ

Türel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Giritli Parkı'nda yapacağımız otoparkın bir miktarı yer altında iki üç katı da yer üstünde olacaktı. Çünkü orası dar bir alan. Maalesef Antalya'nın betonlaşmış eski mahalleleri içerisinde otopark yapabileceğimiz yer bulmakta zorlandığımız için mevcut parkların altında otopark yapma gibi bir imkanı zorluyoruz. Giritli Parkı'nda bir kısmı yeraltında, bir kısmı yer üstünde olacak şekilde aşağı yukarı 180 araçlık bir otopark planladık. Ancak oradaki vatandaşların burada yer üstünde bir yapı olmasından dolayı parkta kullanım alanı azalacağından endişe etmelerini referandum yoluyla halka sorduk. Orada da yapılan referandumu, sadece tabi Giritli Parkı için yaptık. Referandumda halkın önemli bir bölümü 'burada otopark olmasın' dedi. Biz de seve seve kabul ettik. Biz halka rağmen bir iş yapmayız."

'ANTALYALI HİZMET İÇİN SEÇTİ'

Göçmen Parkı'nda yapmayı planladıkları otoparkın tamamen yerin altında olduğuna vurgu yapan Başkan Türel, “Yani buna niye karşı çıkıyorlar anlamadım. Üstünü tamamen yine yeşil park yapacağız, oyun alanları olacak, yürüyüş parkurları olacak. Bunun projesini kendilerine de gösteriyoruz. Bunun neyine karşı çıkıyorlar ben anlamadım. Ama eğer amaç Antalya'da bize hizmet ettirmemekse kusura bakmasınlar ben bunların hiçbirine pabuç bırakmam. Bizi bu göreve Antalyalılar, memlekete, millete hizmet etmek için seçti. Dolayısıyla burada bizim Şarampol Caddesi'ni güzelleştirmeye yönelik attığımız adımlarda otoparklar bir ihtiyaç. Buradaki yaşam canlılığı, ekonomik, sosyal, ticari canlılığın olması için bu otoparklara ihtiyaç var. Biz onun için otopark yapıyoruz. Ve bu otoparkları yaptığımızda Şarampol Caddesi bambaşka bir yaşam canlılığı söz konusu olacak" diye konuştu.

'AVUÇLARINI YALARLAR'

“Bu projeleri yaptırmayarak mağdur edeceklerini, Antalyalıların hizmetlerini engelleyeceklerini zannediyorlarsa ağır konuşuyorum, avuçlarını yalarlar" diye konuşan Başkan Türel, bu tür girişimlere müsaade etmeyeceğini aktardı. Türel, şöyle devam etti:

“Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin projemizi yapacağız. Maksadını anlayamadığınız sebeplerle karşı çıkıp burada devlet düzenini bozarak, devletin iş ve işleyişini engellemeye yönelik, hizmetlerini, projelerini engellemeye yönelik girişimler yapmaya kalkarlarsa kusura bakmayacaklar, biz buna müsaade etmeyiz, gereğini yaparız. Çünkü Gezi Parkı olaylarında da bunu yaşadık. Gezi Parkı olayında bütün hadise kesilen değil, nakledilen 3 ağaç yüzünden çıktı. Bunu bir çevre eylemine dönüştürmek istediler. Maksatları sonradan anlaşıldı. Gezi Parkı'nda eylemle ilgili organizasyon komitesi 3 gün sonra dertlerinin bir çevre meselesi değil, İstanbul'a 3'üncü havaalanını, 3'üncü köprüyü yaptırmamak olduğunu söyledi. Dediler ki 'Gerginlik olsun istemiyoruz, ama bu gerginliğin ortadan kalkması için İstanbul'a bu projeler yapılmasın, Marmaray yapılmasın. Hani Gezi Parkı çevre eylemiydi, bir çevre eyleminde mesele köprü, havaalanı mı olur? Burada da benzeri bir şeye kalkacaklarsa niyetlilerse hiç kusura bakmayacaklar. Biz bunların hiçbirini dikkate almayız."

Başkan Türel, parka yapılacak projenin görsellerini de kamuoyu ile paylaştı.

'ZAVALLILAR BİZİ ENGELLEYEMEYECEK'

Bütün projelerinde hiçbir ağaç kesmediklerine dikkati çeken Türel, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ağaçların hepsini naklederiz ve nereye naklettiğimizi söyleriz. Ayrıca bu naklettiğimiz ağaçlar yeniden bu park alanında çok farklı, çok daha güzel bir peyzaj projesi içerisinde değerlendirilecek. Biz burada park altına otopark yapıyoruz, bunun kime ne zararı var? Bunun bölge halkına faydasından başka bir şeyi yok. Betonlaştırdığımız yok, onlar eğer depremi bahane ediyorlarsa işte deprem için en güzel sunulacak yer, altlardaki otoparklar sığınak olarak kullanılır. Acil durumlarda o ihtiyacı bile karşılar burası. Velhasıl komedi, bir gerekçe bile sunmadan 'biz burayı istemiyoruz' demeye hakları yok. Burası kimsenin babasının çiftliği değil, burası bir demokratik devlet düzeni ile işleyen güçlü bir kamu iradesinin bulunduğu bir şehir. O yüzden Antalya'ya hizmet etme noktasında bu zavallılar bizi engelleyeceklerini zannediyorsa dediğim gibi buradan onlara ekmek yok."

OLAYLARDA BİR KADIN YARALANMIŞTI

Göçmen Parkı'nda dün yaşanan olayda vatandaşlar iş makinelerinin alana girmesini bir süre izin vermemişti. Bazı vatandaşlar iş makinelerinin önüne geçmiş, yaklaşık 1 saat araçların parka girişini engellemişti. Vatandaşlar, polis müdahalesiyle parktan çıkarılırken, bir kadın ise beline ve bacaklarına aldığı darbeler nedeniyle yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () -

