DHA YURT BÜLTENİ-5 

9 teröristin etkisiz hale getirildiği Beytüşşebap-Faraşin'daki operasyondan görüntüler

Patlayıcıların imha anı

Şırnak Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği ve terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği 'Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener' Operasyonu devam ediyor. Bölgede devam operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde devam eden 'Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener' Operasyonu kapsamında 29 Temmuz'da İHA ile yapılan gözetleme esnasında birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Teslim olan teöristin ifadesinde ve telsiz kestirmelerinde sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı teröristin ve sözde karargah takımının da içerisinde olduğu değerlendirilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT

Dün Doğanyol köyü bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir depoda toprağa gömülü vaziyette ; 4 Adet RPG-7 Roketatar, 253 Adet RPG-7 Roketatar Mühimmatı, 50 Adet Anti Personel Mayını, 250 Adet Sevk Fişeği, 93 Adet Taarruz El Bombası, 22 Adet Savunma El Bombası ve 9 Adet Fünye ele geçirildi.

9 terörist etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; 6 Adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet M-16 Piyade Tüfeği, 33 Adet AK-47 Kaleşnikof Şarjörü, 5 Adet M-16 Şarjörü, 840 Adet AK-47 Kaleşnikof Fişeği, 100 Adet M-16 Fişeği, 14 Adet El Bombası, 2 Adet El Dürbünü, 2 Adet Hafıza Kart Okuyucu, 2 Adet Flash Bellek, 1 Adet Rüzgar Ölçer, 1 Adet Termal Kamera ve muhtelif yiyecek/giyecek malzemeleri, ilaçlar ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Operasyon bölgesi

-mağaradan görüntü

-ele geçirilen silah ve mühimatın görüntüsü

-patlayıcıların imha anı

Haber: ŞIRNAK ()

=========================================

Atatürk heykeli saldırganı: Pişman değilim, rüyada tebliğ edildi (2)

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Malbora, çıkarıldığı mahkemece Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun kapsamında tutuklanıp güvenlik önlemleri arasında cezaevine götürüldü.

Mehmet Malbora'nın, kanunun 1'inci maddesinde yer alan 'Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri yahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasıyla' yargılanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER)

- Şüphelinin tahra ile büste saldırması

- Saldırganın bağırması

- Çevredeki kalabalık

- Jandarmanın şüpheliyi alması

- Jandarmanın saldırganı polise teslim etmesi

- Saldırganın olay yerinden götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

/////////////////

- Alınan güvenlik önlemi

- Adliyeye sevk edilen zanlı

- Adliye tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA ()

=======================================

(ÖZEL) İş görüşmesine giderken kaldırımda polisin çarptığı 2 arkadaş yaşam mücadelesi veriyor

Kaza anı güvenlik kamerasında

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir iş görüşmesine gitmek üzere araçlarından inip, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kaldırımda yürüyen 32 yaşındaki Erdal İyitaş ile evli 4 çocuk babası 40 yaşındaki Seracettin Hündür'e polis memurunun kullandığı özel otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan İyitaş ile Hündür hastaneye kaldırıldı. Kaldırımda 2 kişiye çarpan polis memurunun kullandığı otomobil ise 50 metre ileride orta refüje çıkarak güçlükle durabildi. Kaldırımda otomobilin çarptığı İyitaş ile Hündür'ün, yakınları, polis memuru dikkatsizlik ve ilgisizlikle suçladılar.

Kaza, Ankara-Samsun karayolunda, Altındağ İlçesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde 27 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Feci kaza, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Türk Telekom'daki bir iş görüşmesi için evlerinden çıkıp otomobile binen 32 yaşındaki Erdal İyitaş ile evli 4 çocuk babası arkadaşı 40 yaşındaki Seracettin Hündür, Hızır Reis Caddesi'nde bindikleri araçtan inip, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürümeye başladılar. Bu sırada karşı istikametten gelen, plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen, ancak polis memuru olduğu belirtilen beyaz renkli bir otomobil, önce önündeki bir otomobile, ardından kaldırıma çıkıp, iş görüşmesine giden Erdal İyitaş ile Seracettin Hündür'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önünde sürüklenen İyitaş ile Hündür, havaya fırlayıp, yere düştüler. İş görüşmesine giden iki arkadaşı çıktığı kaldırımda altına alıp, havaya fırlatan otomobil ise yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar, ağır yaralı Erdal İyitaş ile Seracettin Hündür için ambulans istedi. Gelen ambulans, Erdal iyitaş'ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Sercettin Hündür'ü ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hündür'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, İyitaş'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırıklar bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

POLİS MEMURUNU TRAFİK CANAVCARI OLARAK SUÇLADI

Kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesi veren Erdal İyitaş'ın kuzeni Doğukan Yıldırım, aracı kullanan polis memurunu dikkatsizlik ve ilgisizlikle suçladı. Yıldırım, "Abim ve arkadaşı iş görüşmesine giderken bir trafik canavarı sağdan bir aracı geçmeye çalışıyor ve seyir halinde olan bir arabaya çarpıyor. Araca çarpmasına rağmen hiç frene basmadığı için, hızını hiç kesmeden abimle arkadaşı kaldırımda yürümelerine rağmen kaldırıma çıkıp abim ve arkadaşına çarpıyor. Abim ve arkadaşı havada yaklaşık 20-30 metre uçuyor. Bu trafik canavarı, bu cani arabasından inmiyor, yaralılara bakmıyor, arabasında oturmaya devam ediyor. Ve biz bu caninin polis memuru olduğunu öğrendik. Bu cani bir saat sorguya alınmadan serbest bırakılıyor. Bu trafik canavarının cezalandırılmasını istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı Erdal İyitaş ile Seracetten Hündür'ün fotoğrafları

- Güvenlik kamerasının kaza anı görüntüleri

- Detay

- Doğukan Yıldırım ile röportaj

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA ()

==============================================

Datça'da su kesintisi tepkisi

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, son zamanlarda yaşanan su kesintileri bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cem Durna, sorunun bu hafta içinde çözümü için bazı çalışmaların yapıldığını söyledi.

Haziran ayından buyana, ilçe merkezinde süren su kesintilerini protesto amacıyla, MUSKİ Datça Su Abone Merkezi önünde toplanan grup, sorun çözülene kadar her hafta eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Eyleme katılanlar arasında, CHP'li Datça Belediye Meclisi üyesi Gökhan Sağır'ın da bulunması dikkat çekti. Alkışlar eşliğinde protestolarını sürdüren grup adına okunan ortak basın açıklamasında, su sıkıntısının bir an önce giderilmesi istendi. Eyleme atılanlar adına emekli ev hanımı Ayşe Dovan (57) tarafından okunan basın açıklamasında, Datça ilçe merkezindeki su sıkıntısının had safhaya ulaştığı hatırlatıldı. Yaklaşık iki aydır yaşanan sorunun son günlerde iyice arttığına işaret edilen açıklamada, "Hafta içi her gün ilçe merkezinde sabah 08.00-23.00 saatlerinde su kesintisi gerçekleşirken, hafta sonları bu saatler daha da artıyor. İlçe merkezinde durum böyleyken, yukarı semtlerde durum da vahim. Su kesintileri günlerce sürüyor" denildi.

İnsanların en temel ihtiyacı olan su ile ilgili sorunun, bugüne kadar çözümlenememesine anlam verilemediği belirtilen açıklamada ayrıca, "Su olmadan yaşam olmuyor. Su kesintileri yüzünden ailemizde huzur kalmadı. Sudan faydalanmak için saat 05.00'de kalkıp, temel ihtiyaçlarımız için gerekli şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ne uyku düzenimiz kaldı, ne psikolojimiz. Çamaşır yıkanmıyor, bulaşık makinesi çalışmıyor, doğru dürüst tuvalete dahi gidilmiyor. Bir de yetkililerin ilgisizliği insanları çıldırtır hale geldi. Yetkililerden ne bir açıklama, ne de su kesintileri ile ilgili şu saat kesilecek, bu saatte gelecek diye bir açıklama dahi yok. Günümüz, suyun geleceği saati beklemekle geçiyor. Nerede kaldı insana saygı? İnsanlığımızdan utanır hale geldik. Çok şey mi istiyoruz? Çamaşır yıkamak için gece yarılarını beklemek istemiyoruz. Duş almak için kovaları doldurup, maşrapayla yıkanmak istemiyoruz. Tuvalet ihtiyacı için su taşımak istemiyoruz" denildi.

Basın açıklamasının ardından eyleme katılanlar hep birlikte, MUSKİ binasına girip, burada görüşecekleri bir yetkiliyi bekledi. Bir sürelik bekleyişin ardından; Muğla'dan gelen, MUSKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cem Durna ile görüşen eylemciler, şikayetlerini dile getirdi.

Durna, su probleminin farkında olduklarını belirtip, son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı su kaynaklarında sıkıntılar yaşandığını söyledi. Datça'nın yüzde 75'inde su sorunu bulunduğunu, özellikle yüksekteki semtlerde ihtiyacın karşılanamadığına dikkati çeken Durna, sorunun bu hafta içinde çözümü için bazı çalışmaların yapıldığını söyledi. Vatandaşların, düşük kotlu yerlere verilen suların zaman zaman kesilerek, yüksek semtlere su sağlanmasına ilişkin önerisini değerlendireceklerini ifade eden Durna, bu talebi yetkililere ulaştıracağını belirtti.

İlçe merkezi İskele Mahallesi'nde, ekiplerin sondaj çalışmaları yaptığını dile getiren Durna, "125 metre derinliğe ulaşıldı. Ama su bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz suların bazılarında ise, içilebilirliği konusunda sıkıntı yaşanıyor" diye konuştu.

Durna'nın bu sözleri üzerine, vatandaşlar, "Sondaj çalışmasını yapmak, MUSKİ'nin aklına yazın ortasında mı geldi? Datça'nın su problemi sizin için sürpriz mi? Neden daha önce bu çalışmayı yapmadınız? Kuyu açmak, kalıcı çözüm sağlayacak mı? Başka projeniz yok mu" diye tepki gösterdi.

Vatandaşların öfkesi karşısında tekrar konuşan Durna, "Bu hafta içerisinde tüm tedbirler alınacak. Bu akşam itibariyle, başka noktalarda depoları yüksek olan yerlerdeki su seviyesi için yön değiştirilecek. Seviye eşitlenecek. Herkese su ulaştırılmasına çalışılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eyleme katılanların MUSKİ Datça Su Abone Merkezi önünde toplanmasından görüntü

-Eyleme katılanlar adına Ayşe Dovan'ın basın açıklamasını okuması

-Alkışlı protestodan görüntü

-Grubun binada MUSKİ yetkiileri ile görüşmesi

-Öfkeli kalabalığın, MUSKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Cem Durna ile görüşmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

==========================================

Telefon dolandırıcıları, birbirlerini de dolandırmış

ADANA merkezli 9 il ve 6 ilçede sahte polislere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 ayrı dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yakalanan 39 kişi adliyeye sevk edilirken, zanlıların birbirlerini de dolandırdığı ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında polis Adana, Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas, Şanlıurfa ve bu illere bağlı 6 ilçede vatandaşları arayarak kendilerini polis ve banka görevlisi olarak tanıtıp binlerce lira dolandıran zanlılara şok baskın yaptı. 25 Temmuz'da şafak vakti yapılan baskınlarda, 1000 polis eş zamanlı olarak 48 adrese girdi. Soruşturma kapsamında 39 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde yakalanan Ali B., Nihat A., Kenan T., Halil A. ve Osman K.'nin çete lideri olduğu, zanlıların vatandaşların toplam 500 bin lirasını dolandırdığı tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ise 30 vatandaşın 2 milyon lirasının dolandırılmaktan son anda kurtarıldığı belirlendi.

ÇETEYE ÜYELERİ KENDİ KENDİLERİNİ BİLE DOLANDIRMIŞ

Ayrıca çete üyelerinin, vatandaşların paralarını dolandırdıktan sonra, birbirlerine 'Parayı almadım, vatandaş inanmadı, geri vazgeçti' diyerek paraları kendi şahsı hesaplarına geçirdiği anlaşıldı. Özellikle yaşlı vatandaşları seçen dolandırıcıların Ramazan ve Kurban bayramlarında 'Yaşlıların çocukları gelmiştir. Telefonu onlar açar oyunumuz ortaya çıkar' diyerek dolandırıcılığa ara verdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirildiği otoobüsün görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Brimi genel görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

============================================

İzmir'in asırlık çınarlarının ömrü uzatılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, yüzyıllara meydan okuyan çınar ağaçlarını zararlı bakterilerden arındırarak çürüyen ve ölü dokuları özel ilaçlarla tedavi ediyor. Ardından da tıpkı diş tedavisinde olduğu gibi dolgu uygulaması yapıyor. Rüzgarda yıkılma riski taşıyan dallar ise çelik tellerle statik korumaya alınıyor. Yok olma tehdidi altındaki asırlık çınarların ömrü uzatılarak gelecek kuşaklara önemli bir miras olarak bırakılıyor.

Kentteki yaşlı çınar ağaçlarını korumak ve bakımını yapmak için bir süredir yoğun bir program uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez rotasını Beydağ, Tire ve Torbalı'ya çevirdi. Kent merkezine uzak bölgelerdeki asırlık ağaçları zararlı bakterilerden arındıran Büyükşehir Belediyesi, ağaçların çürüyen kısımlarını özel ilaçlarla tedavi edip böcek tahribatına maruz kalan alanları ise özel macun ile kapattı. Yıllara meydan okuyan dev çınar ağaçları, bu 'gençleşme operasyonu' ile tarih tanıklığına daha uzun süre devam edebilecek hale getirildi. Anıt niteliği taşıyan çınar ağaçlarının bakım ve restorasyon işinin asıl amacının çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarını tedavi etmek olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, tehlike arz eden kısımların da güvenilir hale getirilmesiyle ağacın ömrünün uzatılmasını hedefliyor. Büyükşehir'in anıt ağaç bakım çalışmaları Konak, Bergama, Bornova, Karabağlar, Buca, Kemalpaşa, Menderes ve Foça'da devam ediyor.

ASIRLIK AĞAÇLARA "HAYAT ÖPÜCÜĞÜ"

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından defalarca saldırıya uğrayan ve bakıma muhtaç bir duruma gelen 500-600 yıllık ulu çınarlara müdahalede, önce böceklerin yarattığı tahribatı temizliyor. Gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp canlı dokuya ulaşmak için kazıma işlemi yapılıyor. Diş çürüklerinin tedavisinde olduğu gibi, çürük ve ölü dokular temizleniyor, bitkinin uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uygulanıyor. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde dokusu koruma altına alınıyor. Bordo bulamacı ilacı ve koruyucu ilaçla ağaç sterilize edildikten sonra, kuruyan dalları budanarak bakımı yapılıyor ve gübreleme işlemi gerçekleştiriliyor. Zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için, her yıl kışlık ve yazlık olarak ağaçların bakım ve ilaçlamalarının yapılması gerekiyor. Statik olarak dengesizlik yaşayacak çürümüş ana dallarda da temel budamalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgardan sıkıntı yaşayacak dallar için de çelik tellerle gergi şeklinde statik koruma hazırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkılma ya da çürüme tehdidi altındaki asırlık çınarların gelecek kuşaklara önemli bir miras olarak bırakılmasını sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Asırlık çınarların bakterilerden temizlenmesi

- Asırlık çınarlara kafes desteği

- Çalışmalardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR ()

==========================================

Düzce'de iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

DÜZCE'de, 45 yaşındaki Alaattin İşbarak, çalıştığı inşaatın 2'nci katında iskeleden düşerek yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki apartman inşaatında çalışan Alaattin İşbarak, 2'nci katta iskelede sıva yaparken dengesini yitirince düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen İşbarak yaralandı. 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği İşbarak, daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Yaralı işçiye olay yerinde müdahale

-Ambulansa taşınması

-Ambulans

-İnşaat halindeki bina

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

============================================



Kaza yapan çiftin nikahı hastane odasında kıyıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1 hafta önce düğün davetiyesi dağıtırken trafik kazasında yaralanan Samet Dinç ve nişanlısı Gökçe Ün çiftinin nikahı hastane odasında kıyıldı.

Bursa'da yaşayan 28 yaşındaki Samet Dinç ve nişanlısı 26 yaşındaki Gökçe Ün, 1 hafta önce düğün davetiyesi dağıtmak için gittikleri İnegöl ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı. Bursa Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavileri devam eden çift, bugün düğün salonunda kıyılması planlanan nikahı ertelemek istemedi. Bunun üzerine yakınlarını hastane odasına davet eden çiftin nikahı burada kıyıldı.

Nikah cüzdanını geline veren memur, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi. Damat Samet Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir kaza atlattıklarını belirtti. Bugün düğün salonunda kıyılması planlanan nikahı ertelemek istemediklerini belirten Dinç, "Daha anlamlı olsun diye nikahımızı iptal etmemek için böyle karar verdik. Çok, mutluyuz." dedi.

Gelin Gökçe Ün ise 6 aydır nişanlı olduklarını hatırlatarak, "Düğünü erteledik ama nikahı ertelememek için hastanede kıymaya karar verdik. ikimiz de yaralandık ama çok şükür hayattayız." diye konuştu.

Damadın annesi Ezel Dinç ise çocukların büyük bir kazadan sağ kurtulduklarını dile getirerek, "Onlar sevgileri için çok mücadele ettiler. Bundan dolayı nikahı ertelemek istemediler. Şu an çok mutluyum. Onların sevgisinin önüne hiçbir şey geçemedi." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gelin ve damattan görüntüler

Akrabalardan görüntüler

Hastane odasından görüntüler

Yaralanan gelin ve damadın görüntüleri

Nikahın kıyılması

Evlilik cüzdanının teslim edilmesi

Gelin ve Damat ile Röportaj

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

===========================================

İnegöl Çavuşköy karpuzu Adana ile yarışıyor

BURSA’nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy mahallesinde karpuz hasadı başladı. Mahalle sakinlerinin yüzde 90’ının üretimini yaptığı karpuz, mahalleden çıkmadan yok satıyor. 400 dönüm alanda susuz yöntemle yetiştirilen karpuzlar dan bu sene 2 bin ton rekolte bekleniyor. Tadı ve sulu olmasıyla İnegöllülerin damağına hitap eden karpuz, İnegöl şehir merkezine inemeden tükeniyor.

Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Hasan Akalın, “Bu seneki karpuz hasadımız başladı. Bu yıl 400 dönümlük alanda ekim gerçekleştirdik. Bu sene oldukça verimli geçti. Geçen yıla nazaran daha da güzel verim aldık. Dönümünden 5-6 ton civarında karpuz almaktayız. Bu sene rekoltemiz 2 bin ton civarında olurö dedi.

YOK SATIYOR

İnegöl’de taleplere yetişemediklerinin altını çizen Akalın, “Çok aşırı talep var. Karpuzumuz tatlı ve suludur. İhracat düşünüyoruz. Alıcılar bizi arıyorlar ama bize yakın olan Akhisar mahallesinden merkeze inemiyoruz. Römorkları doldurup mahalleye indiğimizde karpuzlar kısa sürede tükeniyor. Yetiştiremiyoruz. Yok satıyoruz.ö Diye konuştu.

ADANA’DAN DAHA İYİYİZ

Adana karpuzu önce hasat edildiği için bizde tükettik. Bizim karpuzumuz Adana karpuzundan kat kat üstün. En azından biz organik ürün yetiştiriyoruz. Sulama yapmıyoruz, herhangi bir tarım ilacı kullanmıyoruz. Çekirdekten alıp fide olarak yetiştirdikten sonra ekim yapıyoruz. Büyük alanlarda karpuz üretimi yapmadığımız için bizim karpuzun kalitesi Adana karpuzunun kat kat üstünde. Adana karpuzunu lezzette, kalitede geçtik.ö İfadelerini kullandı.

KİLOSU 1 LİRA

Karpuzun kilosunu 1 TL’ye satmakta olduklarını ifade eden Akalın, “Hasadımızı da imece usulü mahalle sakinleri olarak yapıyoruz. Sulama yapmıyoruz. Sulamadan yapmadan yetiştiriyoruz. Yetişen karpuzun ortalama kilosu 9 ila 13 kilo arasında değişiyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Muhtarın konuşması

Karpuz hasadı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

=============================================

Tramvaya biniş sırası tartışmasında bıçaklandı

KAYSERİ'de tramvaya binme sırası nedeniyle çıkan tartışmada 16 yaşındaki Hamit Keleş bacağından bıçakla yaralandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Sivas caddesindeki Hunat tramvay durağında Hamit Keleş, tanımadığı bir kişi ile tramvaya biniş sırası yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirlenemeyen kişi, cebinden çıkardığı bıçağı, Keleş'in sol bacağına sapladı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı gencin hastaneye getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

============================================

Saman yüklü kamyon, TIR çarptı: 1 yaralı

KONYA'da saman balyası yüklü kamyonun, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü 48 yaşındaki Önder Karaca yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtulan Karaca'nın cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmaması dikkat çekti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Türkmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Önder Karaca'nın kullandığı saman balyası yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Uğurgil idaresindeki 34 JP 1684 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Önder Karaca, araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri , Karaca'yı yarım saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınan Önder Karaca, cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı. Yaralı Karaca ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Görüntü Dökümü

----------------------------

-Kamyon sürücüsünün sıkıştığı yerden kurtarılması

-Görgü tanığı röp

-genel ve detay

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ KONYA Konya ()

================================================