DHA YURT BÜLTENİ-5 

Antalya Festival Çarşısı'ndaki yangında 100 işyeri kül oldu



ANTALYA'nın merkez Muratpaşa İlçesi'nde 375 esnafın 540 işyerinin bulunduğu Festival Çarşısı'nda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında yaklaşık 100 işyeri kül oldu.

Meydan Kavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda yer alan Festival Çarşısı'nda saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs depolama yanında bulunan Festival Çarşısı'ndaki bir dükkanın elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yayılan duman şehrin birçok noktasında görüldü. Yangın, 17 itfaiye aracıyla müdahaleye rağmen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişledi. Bazı esnaf yanan işyerinden dolayı gözyaşlarını tutamadı. Söndürme çalışmalarına, çarşı esnafı da destek verdi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi.

100 İŞYERİ KÜL OLDU

Festival Çarşısı Halk Pazarı Dernek Başkanı Muzaffer Canoğlu, yangında her biri 20-25 metrekare, çoğunluğu depo olarak kullanılan 100 işyerinin zarar gördüğünü söyledi. Canoğlu, esnaf olarak 11 yıldır acı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Ekonomik krizden dolayı iş yapamayan esnaf zaten ayakta zor duruyordu. Turist gelmediği için de yavaş yavaş dükkanlarını boşaltıyorlardı. Bir çok işyeri depo olarak kullanılıyordu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yıl sonunda esnafın eski Doğu Garajı'ndaki yerine taşınacağını söylemişti" dedi.

Çarşıda 375 esnafın 540 işyeri olduğunu belirten Muzaffer Canoğlu, maddi hasarın büyük olduğunu, şu an için bir rakam söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

HABER: Süleyman EKİN- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA



Bursa'da palet fabrikasında korkutan yangın

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir ahşap palet fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın, fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Çalı Caddesi üzerine faaliyet gösteren, T.A.'ya ait bir ahşap palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın ahşap paletlerin depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Malzemelerin ahşap olmasıyla yangın kısa sürede büyüyerek imalatta kullanılan makinalar ve fabrikanın bacalarına sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fabrikanın yanında bulunan bir yem fabrikasına da sıçradı.

9 itfaiye aracı, ve 40 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alınırken palet fabrikasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yem fabrikasının da çatı bölümü zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri devam ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.



Büyükerşen'e yapılan saldırı kınandı

Kamera kayıtlarında saldırı anı görüntülendi

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e dün akşam yapılan yumruklu ve silahlı saldırı girişimi Eskişehirliler tarafından kınandı.

Olay dün akşam 18:30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi’nin karşısındaki Hat Boyu’ndaki bir kafenin önünden meydana geldi. Korumasız dolaşan Büyükerşen, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen Mahfuz Banlı ve adamları Yılmaz Büyükerşen’e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Çevredekiler müdahale edince saldırganlar kaçtı. Başkan Büyükerşen, hemen olay yerinin karşısında bulunan Haller Gençlik Merkezi’ne güvenlik önlemi olarak götürüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaydan sonra eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir adet kurusıkı tabanca ile yakalandı. Saldırı sonrası basın açıklaması yapan Büyükerşen, saldırıyı kınarayak bu tür olaylamara papuç bırakmayacağını açıkladı.

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Başkan Büyükerşen’e yapılan saldırı nedeniyle çoğunluğu CHP’li yaklaşık bine yakın vatandaş Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Vatandaşlar ‘hak, hukuk, adalet’, hocaya kalkan eller kırılsın’sloganları attılar. Ayrıca, ‘Adı: YILMAZ, kendi: YILMAZ, Bizi kimse yıldıramaz’ yazılı pankart açtılar. Toplanan kalabalık gruba başkan Büyükerşen bir konuşma yaptı. Konuşmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Ordu milletvekili Seyit Torun, Eskişehir milletvekilleri Okan Cemal Yüksel ve Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

DOĞAN RANTTAN KANUNSUZ YARARLANMAK İSTİYORLAR

Büyükerşen vatandaşlara yaptığı konuşmada, "Bu olay yine bize ders alınacak bir sonuç ortaya koydu. Biliyorsunuz, köylerde, ilçelerde rant kalmadı. Çünkü oralar büyüyemiyor, gelişemiyor. Şehir merkezlerinde rant toplandı. Yaptığınız her yatırım ister yerel yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlar olsun, ister merkezi hükümetin yapmış olduğu yatırımlar rant yaratıyor. O yatırımların yanındaki taşınmazlar değer kazanıyor. Yeni işyerleri imkanları doğuyor. Dolayısıyla şehrin diğer kesimlerine yatırım yapılamayan kesimlerine rantın da kaydırılmasına belediyeler gayret edip çalışıyorlar. Bu olayda aslında bir rant kavgasıdır. Çünkü inşaatlarla, yatırımlarla her şey çok güzel de doğan yatırımın kentlerin gelişememiş kısımlarına oralardaki mülk sahiplerine imkan sağlaması gerekir. Her yerde bu böyle olur. Dün bu olaydan sonra Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere başbakanımız dahil, bakanlar dahil geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ama bizim şimdi bu olaydan çıkarttığımız ders; bu doğan ranttan kanunsuz bir şekilde yararlanmak isteyenler var. yani pay almak istiyorlar o rantlardan. Kanunsuz bir şekilde. Bu olayda aslında temelinde böyle bir arzu ile şehirlerde baş gösteren rant çeteleşmesi, rant için mafya bozuntuluğunun bir örneğidir" diye konuştu.

KANUNLARDA BİR TAKIM BOŞLUKLAR VAR

Saldıran kişilerin küçük mafya, çete olduğunu ifade eden Büyükerşen şunları söyledi: "Küçük mafyalar, küçük çeteler oluşur. Gazetelerde kimler olduğunu neler yaptıklarını gördünüz. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu kişiler, tayfası Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nden ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmişler. Hürriyet’in arşiv yazılarından öğrendik, internette de vardı. Nasıl salınmış, nasıl çıkmış? Tabi bilemiyoruz onu. Daha sonra öğreneceğiz. Öğreneceğimiz sadece bu değil bunlar tombala işlerinden tutun her türlü işi yapmalarına rağmen biliniyorlar. Ama dediğim gibi bu ve bunların bana yaptıkları saldırının hiçbir önemi yok. Önemli olan hepinizin elbirliğiydi. Hangi partiden olursa olsun iktidar olsun, muhalefet partileri olsun, halkımız olsun el birliği ile bu türlü çeteleşmenin, mafyalaşmanın önüne geçmek için tabloya bakmamız lazım. bunlar nereden besleniyorlar, nasıl doğuyorlar. Baktığınız zaman kanunlarda bir takım boşluklar var. örneğin; o meşhur yerin altına alınan trenyolu hattı. Orası sadece bizim Devlet Demir Yolları Genel Müdür ve yardımcıları ile imza altına aldığımız yeşil alan diye imar planından geçirdiğimiz ve yürüyüş yolu olan oranın DDY’nın bize müracaatı ile oranın temizliği, bakımı işinde bir gelir kaynağı yaratmak amacıyla 100 metre mesafelerde 5 tane 20 metrekarelik büfeler yaptılar betondan. O büfeler kiraya verildi. Kiraya verilince dünkü saldırının muhatabı olan daha doğrusu beni muhatap alanlar ve efradı ayda 30 bin liraya DDY’dan kiralıyor, Eskişehir’de ikinci bir alt kiracıya 60 bin liraya yakın bir paraya kiraya veriyor. Görüyorsunuz aradan rant nasıl çıkartılıyor. Bu çok açık ve çıplak. Büfede sakız, su, gazoz, bisküvi satılır. DDY’nın isteği doğrultusunda bizde numarataj verdik. Tepebaşı belediyemiz de ruhsat verdi, büfe ruhsatı verdi. Ama bölgeye kilometrelerce uzunlukta yüzlerce masa koyarak, hatta görmeyenler için yapılan yola bile masa ve sandalyelerini koydular. Bugün gelirken gördüm, çadırlarını söküyorlardı. Apar, topar masa ve sandalyelerini toplamışlardı. Kanunsuzluklarının ya farkındalar ya da yaptırtıyorlar. Elbirliği ile kanunlardaki boşluğu kapatmamız lazım. O bölgeyi DDY kendi mülküm diyerek kendisi yaptı. Oysa biz orasının yol, bulvar olmasını istemiştik. Şehrin 30 yıllık trafik sorunun çözmüş olacaktık, yapmadılar. Mülk kendilerinin olduğunu ve böyle yapacaklarını söylediler. Sonunda kabul ettik, plana da öyle geçti. İhaleye çıkartıyor, Eskişehir’e sormadan. Eskişehir’in planlarına uygun yaptıkları yeri uygunsuz bir şekilde kullanılması nerede bilecek, Ankara’dakiler nereden bilecek. Halbuki bize sor değil mi? Kime vereceksin, ne yapacaksın? Buradan kira alacağını artık ne kadarsa, gel belediye olarak sen işlet veya Eskişehir için uygun insanları sen bul demesi lazımdı. Bu güvenli şehrin huzurunu bozmayacak kimselere ihale çıkartmamı veya birlikte çıkartmamızı teklif etmesi gerekli. İşte bütün bunlar kanunlardaki boşluklardan doğuyor. Buradan bir kere daha söylüyorum ki, şehirlerde malı, mülkü olan Ankara’daki bakanlıklar ve onların bağlı bulundukları müdürlüklerin sahip olduğu taşınmazın o şehirlerde nasıl kullanacağını mutlaka o şehrin yerel yöneticileri ile birlikte karar vermesi lazım, halkı ile birlikte karar vermesi lazım."

KAFELERİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

Saldırıda bulunan kişiye ait kafelerin ruhsatlarının iptal edildiğini ve masa, sandalyelerini toplamaya başladıklarını belirten Büyükerşen, "bu olayda büfe diye aldıkları ruhsatın iptal edilmesini sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanı kardeşim Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum. 15 gün tahliye süresi verilmişti. Ama bugün gördük ki bizim yediğimiz yumruk ile ve beni tehdit ile gördük ki apar, topar kaldırılıyor. Ne yapalım oluyor böyle şeyler. Ama ben sizlere güveniyorum" şeklinde konuştu.

BENİ ESKİŞEHİRLİLER KORUR

Dün akşam gerçekleşen saldırıda Eskişehirlilerin kendisini koruduğunu sözlerine ekleyen Büyükerşen, "bana, korumasız niye geziyorsun diyorlar. Beni Eskişehirliler korur diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Olaydan sonra gerek valimiz, gerek emniyet müdürümüz, gerekse içişleri bakanımız ve bakanlarımızın çoğu geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Hepsine gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Başbakanımız bizzat arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu" dedi.

BU TÜR OLAYLAR BİZİM HUZURUMUZU BOZAMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcı Ordu Milletvekili Seyit Torun, bu tür olayların huzuru bozamayacağını belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Büyükerşen’e geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti. Torun, “Eskişehir’imiz bir Avrupa kenti, Eskişehir’imiz bir kültür kenti, Eskişehir’imiz bizim gözbebeğimiz ve ilklerin yaşandığı bir kent. Çocukların parklarda rahatlıkla oynayabildiği, gençlerimizin gezebildiği bir üniversite kenti Eskişehir. Hiç kimsenin Eskişehir’in huzurunu bozmaya gücü yetmez. Çünkü buna başta Eskişehirliler izin vermez. Bu saldırıyı kınıyoruz. Suçluların bir an önce cezalandırılmasının takipçisiyiz. Bazıları ‘ülke benim’ diyerek halkın iradesine karşı gelmemeliler. Hep milli irade, milli irade diyorlar ama işlerine gelince milli irade diyorlar, işlerine gelmeyince milli irade demiyorlar. Ama şunu biliyoruz ki sayın başkanım ve Eskişehirliler asla kuru gürültüye pabuç bırakmazlar. Başkanımıza vurulan o yumruk hepimize vuruldu. Hepimizin gururu tüm Türkiye’nin gururu. Dürüst yönetimin, çağdaş yönetimin merkezi burası. Bizim de örnek aldığımız yer burası. Ben de belediye başkanlığım dönemimde hep başkanımızı örnek aldım. Kendime de bir şeyler yapabildiysem o da bize gösterdiği örneklerden dolayıdır" diye konuştu.

Başkan Büyükerşen'e yapılan saldırı girişimi, olayın meydana geldiği yerdeki işyeri kameralarına da yansıdı. Polis, kamera kayıtlarından olaya başka karışan olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Gözaltına alınan Mahfuz Banlı ve ismi açıklanmayan 3 kişinin sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.



Kızılırmak'ta balık ölümleri görüldü

SİVAS'tan Kızılırmak'ın şehir merkezi yakınındaki bazı bölümlerinde balık ölümleri dikkat çekti.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta balık ölümleri görüldü. Karşıyaka Mahallesi Tarihi Kesik Köprü yakınlarında görülen balık ölümleri dikkat çekti. Kızılırmak'ın içinde ve kıyısında yüzlerce ölü balık bulunduğu görülürken, bir çoğunun da akıntı ile sürüklendiği gözlendi. Nehir akıntısında sürüklenen balıklarda morluk ve şişkinlik olduğu görüldü. Geçen yıl kent girişinde çimento, atık su arıtma tesisi ve fabrikaların bulunduğu, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çöken Köyü yakınlarında da balık ölümleri görülmüştü.



Villa hırsızı güvenlik kamerasında

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde bir villaya giren hırsız fotoğraf makinesi, cep telefonu ve bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Villanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında 'Villa Sencer' adlı iki katlı villaya giren hırsızlık şüphelisi, evi kiralayıp tatil yapan Türk aileye ait fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar, 3D gözlük, taşınabilir şarj cihazı, 3 kulaklık ve 200 Euro'yu alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri villanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelisinin kameralar tarafından kaydedildiğini tespit eden jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinde ise hırsızlık şüphelisinin elinde levye benzeri bir aletle villanın penceresini açmaya çalıştığı görülüyor.



Kıraç Anamur'u salladı

MERSİN’in Anamur İlçesi’nde devam eden 11'nci Anamur Uluslararası Kültür ve Muz Festival kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Anamur Belediyesi 82 Sosyal Tesisleri'nin açık alanında verilen konsere yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Konser öncesi söz alan Belediye Başkanı Mehmet Türe, "Benim de 20 yıl görev yaptığım özel harekatın, jandarmanın, polisin içerisine sızan ve onların kutsal görevlerinin arkasına sığınarak darbe girişiminde bulunan hain FETÖ terör örgütünü ve bu kaos ortamından faydalanarak komşusunun tavuğuna kış dedim diye FETÖ suçlaması ile ihbar eden fırsatçıları lanetle kınıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan Kıraç, adeta Anamur’u salladı. 'Senden Başka' ve 'Ayşem' parçası ile heyecan ve duygunun doruğa çıktığı konserde, Kıraç da yan flüt çaldı. 'Ya Seninle Ya Sensiz', 'Endamın Yeter', gibi sevilen parçalarını ardı ardına seslendiren sevilen sanatçı, Barış Manço’nun unutulmaz parçası 'Gül Pembe' ile de duygulu anlar yaşattı. Bazı parçalarını seyircilerle söyleyen Kıraç, konser sonunda alkış yağmuruna tutuldu.

Konserinde konuşan Kıraç, özellikle sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Biz onların yaşam alanlarını gasp ettik. Lütfen bir kap yemek ve su koyalım. Onlarla hayatı paylaşalım" diyerek bu konuda herkesin hassas olmasını istedi.

Konser sonunda Belediye Başkanı Türe, Kıraç'a 'Muzlu Yörük Kadını' heykelciği takdim ederken, kendisinin proteinli besinlerden kaçtığını ancak çocuklarına sadece Anamur Muzu yedirdiğini ifade eden sanatçıya bir dal da Anamur Muzu ikram edildi.

