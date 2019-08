DHA YURT BÜLTENİ - 5

Mardin, Şırnak ve Batman'da PKK'ya yönelik 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Operasyonu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Teröristi ‘ara, bul, yok et’ taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile bu uygulamamız devam edecektir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunun ardından Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayan 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Mardin, Batman ve Şırnak il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarından oluşan 117 timin katımıyla başlatılan operasyon Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından yönetiliyor. Mardin kırsalındaki Bağok Dağı'na gelen Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile birlikte operasyonu yönetti.

ORGENERAL ÇETİN: 'ÜLKEMİZDE KALICI HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'

Orgeneral Arif Çetin, Mardin'in Nusaybin, Midyat ve Ömerli ilçesi Bagok Dağı kırsalında 'Kıran 2' operasyonunu başlattıklarını söyledi. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların devam edeceğini söyleyen Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi yaptığını, Bakan Soylu'nun operasyona katılan güvenlik güçlerine başarılar dilediğini anlattı. Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatlarıyla yurt içinde en son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlara kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış demeden devam edeceğiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar. Dün İçişleri Bakanımız açıklamada bulundu, yurt içinde şu an yaklaşık terörist sayısı 600'ün altında. Her geçen gün güç kaybederek, teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. Allah'ın yardımıyla, vatandaşlarımızın desteğiyle hayır dualarıyla operasyonları etkin bir şekilde devam ettirip, ülkemize kalıcı huzuru sağlayacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biraz önce Sayın İçişleri Bakanımız aradı. Operasyondaki birliklerimize başarılar diledi. 'Kıran-2' operasyonuna, kuzeyde Batman, doğuda Şırnak, batı da ise Mardin'deki Bagok Dağı'nda 10 tabur katılıyor. Operasyonlarda taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak, bölgede, dağda, teröristler her neredeyse inlerine giriliyor, girilmeye devam ediyor. Teröristi ara, bul, yok et taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile bu uygulamamız devam edecektir" dedi.

Orgeneral Çetin ve beraberindekilerin operasyon bölgesinde incelemeleri sürüyor.

Eşinin öldürdüğü Ayşe Gür, toprağa verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan Gür (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Gür (49), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki Cezaevi Sokak'ta dün meydana gelen olayda, emekli Hasan Gür, pompalı tüfek alıp, ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gür'ün bakkal dükkanına gitti.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları süren çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan Gür, bu sırada pompalı tüfek ile Ayşe Gür'ü göğsünden vurdu. Ardından da tüfeği çenesinin altına dayadıktan sonra ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Ayşe Gür, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Gür ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayşe Gür'ün bugün hastane morgundan alınan cenazesi, Alata Asri Mezarlığı'na getirildi. Gür, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı: 13 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Akçakoca-Kocaali yolu Paşalar mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Sakarya istikametine gitmekte olan Mehmet T.'nin kullandığı 73 SS 444 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen Abdullah F.'nin kullandığı 81 KD 088 plakalı ciple çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet T. ile araçta bulunan 7’si çocuk 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Annesi tarafından eve kilitlenen engelli kadın kurtarıldı

Konya'da annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel ve bedensel engelli Alev E. (38) çilingir yardımıyla kurtarıldı. Alev E., ailesine ulaşılmaması üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet korumasına alındı.

Merkez Selçuklu İlçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi İlahiyat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Alev A.'nın annesi tarafından kapının üzerine kilitlendiği yönünde CİMER'e gelen ihbar üzerine Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan adrese giden ekipler, genç kızın evde olduğunu; ancak kapının üzerine kilitlendiği tespit etti. Bunun üzerine savcılık kararıyla evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Gözyaşları içerisinde polis ekiplerinin kucağında evden çıkartılan Alev A., sağlık kontrolü için Konya Beyhekim Devlet Hastanesine götürüldü. Alev A., ailesine ulaşılmaması üzerine Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürülerek devlet koruması altına alındı.

Gizlice girdiği otelde Rus kadının boğazına bıçak dayayıp çantasını çalmaya kalkıştı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov(25), gizlice girdiği 5 yıldızlı otelde, kendisini servis elemanı olarak tanıttığı Rus kadın turistin boğazına bıçak dayayıp, çantasını çalmak istedi. Kadının çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, olaydan 1 saat sonra jandarma tarafından yakandı. Mursagulov, tutuklandı.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde 26 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti;

İş arama bahanesiyle otelleri gezen Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov, saat 16.00 sıralarında 5 yıldızlı otelin bahçe duvarından atlayarak, içeri girdi. Odalardan birinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Rus turist N.K.'ye (66) kendisini servis elemanı olarak tanıtıp, içeriden koku geldiğini ve kontrol etmesi gerektiğini söyledi. İçeri giren Mursagulov, kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Rus turistin bağırarak yardım istemesi üzerine, kattakiler odaya doğru koşarken, yakalanacağını anlayan İstanbul Mursagulov, kaçarak uzaklaştı.

PARKTA YAKALANDI

Otel yönetimi Tekirova Jandarma Karakolu'na bilgi verdi. Hemen harekete geçen asayiş ekipleri, Mursagulov'u olaydan yaklaşık 1 saat sonra Tekirova Mahallesi'ndeki parkta tişörtünü çıkarmış ve kendisine turist süsü vermiş halde yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İstanbul Mursagulov, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İstanbul Mursagulov, 'konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan tutuklandı.

İstanbul Mursagulov'un 2017 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ve o tarihten bu yana kaçak olarak Antalya'da yaşadığı öğrenildi.

Üniversitede günde 8 bin yumurta üretiliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, 'Nohut' markasıyla yumurta üretimine başladı. Günlük 8 bine yakın yumurta üretiminin yapıldığı merkezde öğrenciler uygulamalı eğitim de görüyor.

Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ceyhan, 'Tavukçuluk' bölümünde 8 bin tavuk bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 8 bin civarında yumurta elde ediyoruz. Elde ettiğimiz yumurtaların bir kısmını araştırma amaçlı kullanıyoruz. Bir kısmını da pazarlıyoruz" dedi. Yumurta tavukçuluğunda yeni teknolojiyi kullandıklarını belirten Ceyhan, "Tavukçuluk biriminde lohman klasik ırkı tavuklarımız var. Yumurta tavukçuluğunda son sitem kullanıyoruz. Kümes içi koşulları otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. Hayvanların su ihtiyaçları, yemleme ihtiyaçlarını kumanda merkezinden otomatik olarak kumanda edebiliyoruz. Şuanda yüzde 98 verim elde ediyoruz. Beyaz kabuklu yumurta üretiyoruz. Günde 2 kez yumurta topluyoruz. Topladığımız yumurtalar kalite kontrol sisteminden geçtikten sonra raylı toplama merkezine geliyor. Toplama merkezinden boylama işlemi tamamlandıktan sonra tüketicilerin bilinçlenmesi için işletme numaramızı yumurtanın üzerine etiketliyoruz. Paketleme ünitesinde ticari markamız Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri anlamında ticari markamız olan 'Nohut'u basıyoruz. Tüketicilerimizin rahatlıkla tüketebilecekleri çok kaliteli yumurtayı üretiyoruz" diye konuştu.

HEDEFİMİZ BÖLGEYE MODEL OLUŞTURMAK

Merkezde öğrencilerin de uygulamalı eğitim yaptığını anlatan Prof. Dr. Ayhan Ceyhan şunları söyledi: "Merkezimizin temel hedeflerinden bir tanesi bölgede hem araştırma hem uygulama hem de çiftçi eğitim konularında model oluşturmak. Yumurta tavukçuluğu ile birlikte kaz üretimi, bıldırcın üretimi olmak üzere alt birimlerimiz de var. Hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora öğrencilerimiz merkezimizde uygulama yapmaktadır."

Halk otobüsü, otomobile çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi yolu üzerinde halk otobüsü otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza halk arasında ölüm yolu olarak da bilinen Kandıra Yolu'nda meydana geldi. Kandıra’dan İzmi istikametine gelen Emrah Bayrak idaresindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü, Çayırköy Mahallesi girişinden önüne çıkarak yola bağlanmak isteyen Erdoğan Keskin idaresindeki 41 FE 239 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin yerinden çıkan motoru yaklaşık 50 metre uzağa savrulurken, otomobil de takla atarak yolun karşısındaki bariyere çarptı. Otobüs ise çarpışma noktasından yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Erdoğan Keskin ile yanındaki Neşe Can, Münir Bayraktar ve Behiye Bayraktar’ı çıkarmasının ardından yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Sürücü Erdoğan Keskin’in ağır yaralandığı öğrenilirken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadınlardan, Emine Bulut yürüyüşü

Antalya'nın Kemer ilçesinde kadınlar, çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için yürüyüş düzenledi.

Kemer'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen Kemer'in Kadınları Platformu üyeleri, Kırıkkale'de eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için yürüyüş düzenledi. 'Emineler ölmesin' adı verilen yürüyüşe Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül, Kemer Belediyesi meclis üyeleri de destek verdi.

Kemer merkezinde bulunan Mustafa Ertuğrul Parkı'nda başlayan yürüyüşte kadınlar 'Kadına şiddete hayır', 'Bedenime dokunma', 'Çocuk istismarına hayır' yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüş Kemer Sanat Sokağı, Liman Caddesi ve ardından aynı güzergahtan dönüş yapılarak Mustafa Ertuğrul Parkı'nda son buldu. Yürüyüş sırasında esnaflar ve caddelerde bulunanlar da alkışlarla kadınlara destek verdi. Kemer'in Kadınları Platformu üyeleri yaptıkları yürüyüşte 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Emineler ölmesin', 'Kadın cinayetlerine son', 'Çocuk istismarına son' ve 'Hayvanlara yapılan eziyetlere son' sloganları attı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitimsiz toplumlarda bu olayların yaşandığına dikkati çekti. Topaloğlu, "Bu konuları konuşmak için burada toplanmamız bile ayıptır. Yani hangi çağda yaşıyoruz ki kadına şiddeti kınamak için burada toplanmak zorunda kalıyoruz. Gün geçmiyor ki yazılı ve görsel basında kadın cinayetlerini ve kadına şiddet haberlerini görüyoruz. Artık kendimize gelmeliyiz. Türk milleti böyle olmamalı. Milletimiz misafirperverdir, saygılıdır ve sevecendir. Bunun tek çözümü eğitimdir. Biz çocuklarımızı, bu büyüklerimizi eğitmediğimiz sürece hiçbir yere varamayız. Eğitimsiz bir toplumda maalesef bu yürüyüşleri ayrı ayrı zamanlarda defalarca yapmak zorunda kalırız. Ama bunun tek çözümü anaokulundan üniversiteye kadar eğitimdir. Yani bizim burada toplanmamız bile bizim ayıbımızdır" dedi.

Kemer'in Kadınları Platformu'nun kurucularından İpek Şevik de "İlk defa bir ölümün gerçekleştiği anda sesini duyduk, gördük. O video olmasa belki bu kadar hissedemezdik, bilmezdik acıyı. Kaç kadın öldü, şiddet gördü? Kaç çocuk taciz edildi? Tecavüze uğradı kaç sokak hayvanı? Yasalar caydırıcı değil. Paylaşımlar yapılarak farkındalık yapılmak isteniyor. Caniler onu bile örnek alabiliyor. Ne yapmalıyız? Nasıl durdurmalıyız. Ben bir anneyim. Kızımı nasıl bir gelecek bekliyor? Bir çocuğum da dünyaya gelecek onları da nasıl korumalıyım? Boğazımda her şey düğüm düğüm. Nasıl ifade edebilirim ki kayıpları. Doğru cümleleri bulamıyorum. Peki ya yaşayanlar. Hangi psikolog, pedagog evlatlarımızın bu yaşadıklarını telafi edebilir? Bu kadar olaydan sonra kadınlar daha çok korkuyor ve susuyor. Çünkü konuşsa, ayrılsa evladının yanında öldürülüyor. Buraya gelen her kadın, her annenin, her korkan kadının, çocuğun ve hayvanın haykırışıyız biz. 'Anne ölmeni istemiyorum.' Bu sözcükler hepimizin kanayan yarası oldu. Bu sözcükler 10 yaşındaki o pırıl pırıl evlatta peki ne izler bırakacak? Güne evladıyla başlayıp, geceyi ölmeden bitirebilecek miyim korkusuyla yaşayan tüm kadınlarımız için susmayacağız" diye konuştu.

