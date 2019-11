DHA YURT BÜLTENİ - 5

14 aylık Vefanur, organlarıyla 4 çocuğa can oldu (ÖZEL)

Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen 14 aylık Vefanur Oktar'ın organları, 4 çocuğa umut oldu. Vefanur'un karaciğer ve böbrekleri Malatya ve Diyarbakır’daki hastanelerde 4 çocuğa nakledildi. Mesut Oktar, "Kızım elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek, 'Başka bedenlerde can olsun' dedik ve organlarını bağışladık" dedi.

Kızıltepe ilçesinde oturan Mesut ve Gülşen Oktar çiftinin 2 çocuğundan biri olan 14 aylık kızları Vefanur, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan minik Vefanur'un 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen Oktar çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Vefanur'un karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğeri 2, böbrekleri de 2 çocuğu nakledilmek üzere Malatya ve Diyarbakır’a gönderildi. Yapılan nakillerle Vefanur'un organları 4 kişiye can aşısı oldu

'BAŞKA BEDENLERDE CAN OLSUN DEDİK'

Organlarıyla kızının başkalarına umut olmasını istediğini söyleyen Mesut Oktar, insanlığa faydalı olması için organları bağışlama kararı aldıklarını ifade etti. 2008'de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapan kardeşi Oktay Oktar'ı terör saldırısında kaybeden Oktar, "Kızımızın durumunu zorda olsa kabullenmek zorundayız. 8 Kasım günü kızımın beyin ölümü gerçekleşince organlarını bağışlama kararı aldık. Kızım elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek, başka bedenlerde can olsun dedik ve organlarını bağışladık. Annelerinin umutla organ beklediği kişilere gidecek. Bizim çocuğumuz melek oldu. İnşallah kendisi cennette mükafatlandırılırken birilerine de dünyayı cennet edecek yavrum" dedi.

'4 HASTAYA UMUT OLDU'

Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı baba Oktar, "Çok zor bir karar da olsa bağışlanan organlarının yapacağı fayda kızımızın başka bedenlerde dünyada yaşayacağı can olarak insanlara hizmet etmeye, dünyayı birilerine cennet etmeye vesile olması bir nebze bile olsa acımızı teselli etmeye yeter. Melek gibi kızım böbrek ve karaciğeri ile 4 cana umut oldu. Biliyorum ki onların duası kızımın cennetin en iyi köşelerinde yer bulmasını sağlayacak" diye konuştu.

Mardin'in organ bağışı ve nakli acısından bölgede birinci sırada yer aldığını belirten İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sadece 2019 yılının ilk 10 ayında Mardin’de 957 kişinin organlarını bağışladığını ve 6 kişinin de organlarının başkalarına umut olduğunu ifade etti. Oktar ailesini tebrik eden Yavuz, "Bütün Türkiye'ye örnek bir davranış. Eli öpülesi bir aile. Allah sabır versin. 4 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu" dedi.

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

2 KİŞİ ÖLDÜ

Eazığ'da yolcu treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışırken çarptığı otomobilde yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Selahattin Yıldırım (45) ve Ferdi Akbulut (31), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Bolu'da nefes kesen operasyonla 69 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 69 kilo 500 gram eroini yol kenarına attıktan sonra kaçmaya çalışan emekli astsubay H.P. (46) polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon anları kameraya yansırken, astsubay ile birlikte gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin bir hafta süren takibi sonucu otomobilin Bolu'ya giriş yaptığı belirlendi. Polis ekipleri aracı takibe aldı. Sürücü, polisleri fark edince aracında bulunan uyuşturucu maddelerin bulunduğu valizleri yol kenarına atıp kaçtı. Polis ekipleri, aracın önünü keserek durdurup silah çekti. Araç sürücüsü yere yatırılarak kelepçelendi. Yol kenarına attığı valizler içindeki uyuşturucu madde bulundu. Operasyon anları kameraya yansıdı.

69 KİLO 500 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, yol kenarına atılmış olan valizlerdeki uyuşturucu maddenin eroin olduğunu tespit etti. Eroin hassas tartılarla tartılınca 69 kilo 500 gram olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin ise 35 milyon TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü emekli astsubay H.P. ile birlikte onunla irtibatlı olduğu tespit edilen dekorasyoncu M.A. (36), galerici R.T. (39), işletmeci A.E. (31) ve galerici B.K. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kavşaktan ana yola çıkan otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Zafer Bal hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ndeki Ahımehmet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Zafer Bal yönetimindeki 34 LJ 3372 plakalı otomobil Edirne istikametinden gelen Kerim Birlik yönetimindeki 34 AAN 667 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs otomobili 40 metre sürükledi. Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Bal olay yerinden hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bal'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Kerim Birlik ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çocuklarının çantasında uyuşturucu taşıyan çifte gözaltı

Adana'da Mustafa T. (33) ve dini nikahlı eşi Bulgaristan uyruklu Fılıs H. (28), seyahat ettikleri yolcu otobüsünde 9 yaşındaki kızlarının çantasında uyuşturucu madde taşırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası bir otobüste seyahat eden kişilerin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine önlem aldı. Otobüsü durduran ekipler, Mustafa T. ve dini nikahlı eşi Bulgaristan uyruklu Fılıs H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarında bulunan kızları G.S.T.'nin sırt çantasında yapılan aramada 507 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Fılıs H. uyuşturucuyu 20 bin lira karşılığında taşıdıklarını söyledi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, uyuşturucu maddeyi para karşılığında taşıttığı saptanan Mehmet Ö. (30) ve Ali K.'yi (22) de yakaladı.

Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa T. tutuklandı, Ali K. ve Mehmet Ö. ev hapsine çarptırıldı. Fılıs H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de yıllık 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

Kayseri'de Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında kentteki 75 lokantadan yılda 5 ton atık yiyecek toplanarak, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Kayseri'de Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetimi 2 yıl önce iş yerlerindeki artık yemeklerin değerlendirilmesi için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında kentteki 75 lokantanın atık yiyecekleri her gün poşetlenerek biriktiriliyor. Günlük biriken atık yiyecekler, Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nca araçlarla iş yerlerinden alınıp, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, günlük 15 kilo, yıllık 5 tona yakın atık yiyeceğin toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırıldığını söyledi. Kampanyaya ilk 25 esnaf ile başladıklarını belirten Aydemir, "Şimdi destek veren esnaf sayımız 75'i buldu. Günlük olarak odamızın belirlediği bir personel tahsis edilen araçla lokantaları akşamüzeri geziyor ve poşetlenmiş atık yemekleri alıyor. Daha sonra da sokak ve yırtıcı hayvanların yaşadığı alanlarda hazırladığımız plastik kaplara döküyor. Böylelikle hem sokak hayvanlarının karnını doyuruyor hem de yırtıcı hayvanların yerleşim alanlarına yiyecek için inmelerine karşı önlem almış oluyoruz" dedi.

Patates üreticisi, hasattan memnun

Türkiye'nin yüzde 5, bölgenin ise yüzde 75'inin patates ihtiyacının karşılandığı Bitlis'te, bu yıl 45 bin dönüm arazide üretim yapıldı. Patateslerin sökümü devam ederken, çiftçiler, bu seneki hasattan memnun olduklarını söyledi.

Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz'da bu yıl yaklaşık 200 bin ton patates üretimi yapıldı. Ahlat'ta sertifikalı tohumla üretilen patatesler, bölge başta olmak üzere yakın ülkelere ihraç ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, sezonun son hasadını yapan çiftçileri tarlada ziyaret etti. Çelik, 45 bin dönüm arazide 315 çiftçinin patates ürettiğini söyledi. Bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirten Rıfat Çelik, "Hastalıktan arındırılmış bölgemizde üretilen patatesler, Türkiye'nin yemeklik patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmını karşılıyor. Çok şükür, bu sene beklediğimiz rekolte de verimli geçti. İlimizin birkaç stratejik ürünü var. Patates de bunlardan biri. Aynı zamanda iyi endüstriyel bitkimiz. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz bölgemiz başta olmak üzere ilimizde yaklaşık 45 bin dönüm patates üretimimiz var. 315 üreticimizin yetiştirdiği patateste yıllık rekoltemiz yaklaşık 200 bin tondur. İlimizde 13 çeşit patates üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda artan ivmeyle sertifikalı patates tohumu üretimimiz mevcuttur. Ayrıca 15 çiftçimiz, 7 bin dekarlık alanda, 35- 40 bin ton sertifikalı patates üretimi yapmaktadır. Sertifikalı patates, ilimizde kullanılmakla beraber komşu illere, kısmen de yurt dışına ihraç edilmektedir" diye konuştu.

Patates üretimine nisanda başlandığını ve yaklaşık 5 aylık süreci kapsadığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Çelik, "5 aylık süreçte tarladaki faaliyetler devam ediyor. 3- 4 bin insana da istihdam sağlanıyor. Üretimimiz bu sene çok iyi. Taban fiyatı da iyi. İlimizin gayri safi milli hasılasına katkısı, sertifikalı patates ile birlikte yaklaşık olarak 260 milyon TL'dir. Tabi biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimiz ile birlikte sürekli sahadayız. Gerek ilçe müdürlüklerimizin teknik personeli gerek il müdürlüklerimizin personeli ile birlikte nisan ayından itibaren sürekli tarlada üreticilerle birlikteler. Bu arada, tarladaki hastalık ve zararlı kontrollerini bitirdik. Yaklaşık 1 ay da depodaki kontrollerimiz sürecek. Tohumluklar sertifikalandırılacak. Tescil işlemi bittikten sonra bunların il dışına sevkiyatları sağlanacak" dedi.

