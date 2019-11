DHA YURT BÜLTENİ-5 

Milas Kaymakamı: İlçede 54 zeytinyağı markası var

Muğla'nın Milas ilçesinde, 6'ncısı bu yıl düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği, çok sayıda vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü dün (cumartesi) başladı. Protokol konuşmalarının ardından telefonla bağlanarak katılımcılara seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl zeytin ve zeytinyağındaki kalitenin yüksek olacağını söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesinde geleneksel hale getirilen 6'ncı Zeytin Hasat Şenliği, dün (Cumartesi) kortej yürüyüşü ile başladı. Yüzlerce kişinin davul zurna ve bando takımı eşliğinde yürüdüğü kortej, Atapark Meydanı'nda son buldu. Şenlik kapsamında katılımcılara seslenen protokol üyeleri, zeytin ve zeytinyağının önemine ilişkin konuşmalar yaparken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a konuşma imkanı verilmemesi tepki çekti. Türkiye'de yer alan zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 10'unun Milas'ta yer aldığını belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan, ilçede 54 zeytinyağı markası bulunduğunu ve bunların da 10'unun coğrafi tescil belgeli olduğunu söyledi. Muğla Valisi Esengül Civelek de "Zeytin tarımına elverişli tarımsal alanlarımız, arazi yapımız ve iklimimizle zeytincilikte güçlü bir potansiyele sahibiz. Zeytin varlığımızın kaliteli ve verimli bir şekilde artırılması için ilgili tüm taraflarla değerli çalışmalar gerçekleştiren, hızla gelişen zeytin ve zeytinyağı sektörünü yakından takip eden bilinçli çiftçilerimizle, modern tesislerde en son teknoloji sistemleriyle kaliteli zeytinyağı üretiliyor. Bugün geldiğimiz noktada Milas ilçemizde kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminde dikkat çekmektedir. Son zamanlarda coğrafi işaret alan kaliteli zeytinyağı markalarının artışından da memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

BAKAN'DAN TELEFON BAĞLANTISI

Protokol konuşmaları esnasında AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir aracılığıyla telefonla şenliğe bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşlara seslendi. 11 milyon zeytin ağacıyla Milas'ın önemli bir konumda olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Muğla, Türkiye'de zeytin ağacı varlığı bakımından Aydın'ın ardından ikinci sırada geliyor. Muğla'da bulunan 17 milyon zeytin ağacının yaklaşık 11 milyonu Milas'ta bulunuyor. Dolayısıyla Milas, tam bir zeytin üssü. Zeytin bizim Egeliler'in sırrıdır. Zeytin Milaslılar'ın sağlığını ve çalışkanlığını temsil eder" dedi.

'BU YIL ZEYTİNYAĞI KALİTELİ OLACAK'

Rekolte tahmin komisyonu raporundaki verilere göre zeytinyağının bu sene kaliteli olmasını beklediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Çünkü zeytinde hastalık ve zararlılarla ilgili sorun yaşamadık ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı dolu ve yağışlar yer yer ürün kaybına da sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli, asit oranı 0,2. İstenilen seviyede olacak. Bu durum bizim için sevindirici, dış pazar için de avantaj oluşturacak. Zeytin ve zeytinyağında 2019 yılı üretim rekoltemizin sofralık zeytin üretiminde 115 bin ton, yağlık zeytin üretiminde 1 milyon 110 bin ton, toplam dane zeytin üretiminde 1 milyon 525 bin ton ve zeytinyağı üretiminde 225 bin ton olacağını daha önce açıklamıştık" diye konuştu. Şenlik kapsamında Ankaralı iş insanı ve bürokratlar tarafından kurulan 60 üyeli Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Tesisin bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarında ise yılın ilk hasadı yapıldı. Burada toplanan zeytinler, son teknoloji ürünü zeytin sıkım makineleriyle zeytinyağına dönüştü.

ENDER SARAÇ'TAN ZEYTİNYAĞI TAVSİYELERİ

Şenliğe misafir olarak katılan DoktorEnder Saraç da zeytinyağının faydalarına ilişkin bir konferans düzenledi. Birçok filozofun zeytinin çok tüketildiği bölgelerde yetiştiğini belirten Saraç, "Zeytin kolesterolü düşürür. Şu anda hepimizde çok fazla hamur işi, hayvansal gıda, stresten dolayı kolesterol yüksek. Belli bir düzeyi aşınca, iyi huylu kolesterol düşük olunca yani futbolda kaleci sağlam olmayınca o zaman kalp krizi, damar sertliği, tansiyon, pıhtı atması felç gibi birçok sıkıntı oluyor. Zeytin kolesterolü özellikle tehlikeli olan LDL yani küçük yoğunluklu kolesterolü düşürüyor. İyi huylu kolesterolü yükseltmek çok zor. Modern beslenme bizi mahvetti. İyi huylu kolesterolü egzersiz, sigarayı bırakmak yükseltiyor, onun dışında en önemlisi zeytinyağı yükseltiyor" dedi.

Malezyalı ve Yozgatlı hacı 27 yıl sonra Kırşehir'de buluştu

Mekke'de hac vazifesini yerine getirirken tanıştıktan sonra mektup ve telefon aracılığıyla dostluklarını sürdüren Malezyalı Zakariah Abu Bakar (64) ile Yozgatlı Alaaddin Karadavut (60), 27 yıl sonra Kırşehir'de buluştu.

Malezyalı Zakariah Abu Bakar ile Yozgatlı Alaaddin Karadavut, 1992 yılında hac vazifesini yerine getirirken Mekke'de tanıştı. Abu Bakar ile Karadavut, geçen süre boyunca mektup ve telefonla görüşerek birbiriyle dostluklarını sürdürdü. Abu Bakar, 27 yıl sonra Kırşehir Belediye'sinin Malezyalı turistler için düzenlediği geziye katıldı. Abu Bakar'ın Kırşehir'e geleceğini öğrenen Karadavut da dostunu görmek için yola koyuldu. Abu Bakar ile Karadavut'un 27 yıllık hasreti Kırşehir'de son buldu. Karadavut'u Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Zakariah Abu Bakar, "Alaaddin Karadavut ile 27 yıl önce hacca gittiğimde tanıştım. 27 yıl sonra buluşmak bizim için mucize gibi bir şey. Kalbim çok hızlı bir şekilde çarpıyor" dedi.

Esnaf olan Alaaddin Karadavut ise, Zakariah Abu Bakar ile hac sırasında mescitte otururken tanıştığını söyledi. Karadavut, "Medine'de mescitte otururken Zakariah'a 'Senin memleketi neresidir' diye sordum. O da 'Ben Malezyalıyım' dedi. Çok güler yüzlü insanlar. Çok az İngilizce, biraz da Arapça konuşuyordum. Kendisiyle el hareketlerimizle anlaştık ve telefon numaralarımızı aldık. O zamanlar sosyal medya yoktu. Arkadaşlarıma çeviri yaparak mektup yazdım, gönderdim. Türkiye'den de çok güzel hediyeler gönderdim. Çok mutlu olmuş. İrtibatımızı hiç kesmedik. O zaman büyük kasetler vardı. Memleketimizle ilgili büyük videolar gönderdim. O da Malezya'dan bana görüntüler gönderdi. Daha sonra dostluğumuz hiç bitmedi. Bana Türkiye'ye geleceğini söyledi. Kendisini gördüğüm için çok mutlu oldum" diye konuştu.

Toroslardan gelen lezzet Bucak salebi, kışın vazgeçilmezi

Burdur'un Bucak ilçesinde Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Yapışkan özelliği, tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan Bucak salebinin kilosu, 700 liraya ulaştı.

Bucak'ta Toros Dağları'nda köylülerin topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarında sıkça tüketiliyor. Nisan- Haziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları tüccar tarafından alınarak, taş değirmenlerde öğütlüyor. Toz haline getirilen salep, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp içime hazır hale getiriliyor. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan, damaklarda tarifsiz bir lezzet bırakan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok iline internetten sipariş üzerine gönderiliyor.

TOROSLARIN ZİRVESİNDEN GELEN LEZZET

Bucak'ta baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, doğal salep tozunun Torosların yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan elde edildiğini söyledi. Köylülerin topladığı bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte kurutulduğunu belirten Gündüz, "Bucak'ın Toroslarında yetişen salebin yapışkan olması, tadı, lezzeti ve aroması çok farklı. Bu nedenle çok tercih ediliyor" dedi.

1 KİLO SÜTE 7 GRAM

Toroslarda yetişen doğal salebin kalitesinin yüksek olduğunu anlatan Gündüz, salep hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını söyledi. Bucak salebinin yapışkan özelliğinin yoğun olmasından dolayı 1 kilo sütte 7 gram salep tozunun yeterli lezzet ve kıvamı verdiğini aktaran Aziz Gündüz, eskiden Bucak salebinin daha çok dondurma üreticilerince bilindiği, son yıllarda bazı çikolata markalarında da kullanıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 10 Ocak 2012 tarihinde Çalışan Gazeteciler Günü'nde konuk ettiği gazetecilere salep ikram ettiğini hatırlatan Gündüz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bu çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi' demesi üzerine Bucak salebi ününü daha da artırmış oldu. Eskiden sadece dondurmacılara satılırken, günümüzde perakende olarak Türkiye'nin her yerine salep gönderiyoruz" diye konuştu.

KİLOSU 700 TL

Her yıl bütçe görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm milletvekillerine salep ikram edildiğini belirten Gündüz, "İnternet üzerinden 100 gramın üzerinde istediklerinde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İstanbul'dan talep daha çok oluyor. Müşterilerimiz internetten araştırıp bize ulaşıyor. Yüzde 100 Bucak salebi diye bizlere onaylattıktan sonra alıyorlar. Şu an hakiki doğal Bucak salebinin kilosu 700 lira" diye konuştu.

UCUZ SALEPTE NİŞASTA VE MAKARNA TOZU VAR

Aziz Gündüz, Bucak salebini bir kez içenlerin kalitesini, lezzetini gördükten sonra başka marka salep tercih etmediğini belirtti. Market veya bakkallarda salebin kilosunun 200 ile 300 TL'nden satıldığını kaydeden Gündüz, "Bunlar kesinlikle salep değil. 500 TL ve altında satılan salebin içerisindeki orkide oranı yüzde 5- 10'dur. Bunların içerisinde saf salepten ziyade katkı maddeleri olan nişasta, makarna tozu vardır. Salebin merkezi Bucak'tır. Salep tüketmek isteyenlere mutlaka salep satan yerlerden almalarını öneririm. Bir ailenin yıllık salep ihtiyacı 100 gramdır. 100 gram kış ayları boyunca yeterlidir" dedi.

Aziz Gündüz, bu yıl bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı orkide bitkisinin rekoltesinde de artış olduğunu belirtti.

Türkiye'nin elma deposu Isparta'da rekolte 700 bin ton

Türkiye'de elma üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Isparta'da elma hasadı sona erdi. Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, 700 bin ton civarında elma rekoltesi olduğuna dikkati çekerek, "Artık üreticimiz elma fiyatının belirlenmesini bekliyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da yaklaşık 50 gün süren elma hasadı tamamlandı. Bahçelerden özenle toplanan elmalar, soğuk hava depolarına yerleştirildi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmaların ağaçtan toplanarak kasalarla soğuk hava depolarında yerlerini aldığına dikkat çekerek, artık çiftçinin gözü kulağının fiyat belirlenmesinde olduğunu söyledi. Geçen yıl fiyatların düşük olduğundan bahseden ve tanzim satışlarda elmanın tüketiciye sunulduğunu anlatan Başkan Selçuk, "Bu yıl 700 bin ton elma ürettik. Şu an hepsi soğuk hava depolarında hazır bekliyor. Elmalarımız büyükşehirlerimiz başta olmak üzere dış ülkelere ihraç edilecek" dedi.

'GEÇEN YILA GÖRE BİRAZ DAHA İYİ DURUMDAYIZ'

Elma üretiminde Isparta'nın önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Mustahattin Can Selçuk, "Yaklaşık 250 bin dekarda üretim yapılıyor. Isparta ve ilçeleri elma yetiştiriciliğine oldukça elverişli. Ancak geçen yıla göre bu yıl biraz daha iyi durumdayız. İnanıyoruz ki üreticimiz emeğinin karşılığını fiyatların da açıklanmasıyla alacak" diye konuştu.

'GÜNDE 1 ELMA OBEZ OLMA'

Tüm ülkeye elma tüketmeleri konusunda çağrıda bulunan Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, şöyle devam etti:

"'Günde 1 elma, obez olma' diyoruz. Bunu doktorlarımız da aynı şekilde tavsiye ediyor. Çocuklarımıza da mutlaka günde 1 elma yedirelim. Öğrenciyken, okula beslenme çantası götürürdük. Her gün çocuklarımızın çantalarına birer elma koyar gönderirsek çok iyi olur. Elma sağlıklı bir yiyecek. Çocuklarımız fastfood yiyerek obez oluyor. O yüzden günde 1 elma öneriyoruz."

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Ziraat Odası Başkanı Selçuk, ayrıca Isparta elmasının tüm ülkedeki kurumlarla, hastanelerin yemekhanelerinde, askeriyede, okullarda ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tüketilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. "Elmaya devlet eli değmeli" diyen Başkan Selçuk, "Bu gerçekleşirse hem sağlık açısından bu tüketime çok iyi gelecektir hem de elma üreticinin elinde kalmayacaktır" dedi.

Kötü hava, balık fiyatlarını artırdı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgâhta balık fiyatları arttı. Tezgahlarda, hamsinin fiyatı 5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık fiyatlarında artışa yol açtı. Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, 2 gündür yağan yağmur nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını, bu nedenle fiyatlarda artış yaşandığını söyledi. Hamsinin kasa fiyatının 120 liraya yükseldiğini kaydeden Karabulut, "İki günden beri Sinop’ta fırtına vardı, teknelerimiz denize açılamadı ama İnebolu, Abana, Trabzon tarafında balıkçılık oldu. Ama onlarda da 250’şer 300’er kasa şeklinde parça parça balık oldu. Daha önceden 40 TL’ye aldığımız kasasını 120 TL’ye alıyoruz" dedi.

'HAVALAR DÜZELİNCE UCUZLAYACAK'

Balıkçı İbrahim Coşkuner, havaların düzelmesiyle hamsinin ucuzlayacağını belirterek, "Denizde hamsi var, önümüzdeki günlerde yine hamsi bol olur. Olumsuz hava şartları nedeniyle 10 liraya yükselen hamsi tekrar 5 TL’ye düşer" diye konuştu.

