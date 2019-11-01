DHA YURT BÜLTENİ- 5 

İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı

Adana'da, ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B. (45) hasta kılığında muayeneye gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, ilkokul mezunu Osman Nuri B.'nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığını ve muayene açtığını belirledi. Bunun üzerine bir polis memuru muayeneyi arayarak, dişine dolgu yaptırmak için randevu aldı. Hasta kılığında muayeneye giden polis memuruna müdahale eden sahte diş doktoru, içeri giren ekipler, tarafından suçüstü yakalandı. Sahte diş hekiminin, eşi G.B. ile birlikte çalışarak, çok sayıda vatandaşı muayene ettiği ortaya çıktı.

İLKOKUL MEZUNU ÇIKTI

Şüphelinin muayenede tuttuğu ajandada gelen hastalardan aldığı para ile uygulanacak tedavileri yazdığı görüldü. Tedavi karşılığı 1 ila 4 bin lira arasında ücret aldığı ve aynı suçtan daha önce de yakalanıp 8 ay hapis cezası aldığı belirlenen Osman Nuri B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp detay

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Kursiyerlere mantar serasında eğitim

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 70 kursiyer, seracılık kursu kapsamında mantar üretimini uygulamalı olarak yerinde öğrendi.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan seracılık kursunda 70 kursiyer, teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitim de alıyor. Alaşehirli üretici Melek Kızıltepe'ye ait mantar serasına getirilen kursiyerlere, eğitmen Ziraat Mühendisi Hafize Metin ve sera sahibi Kızıltepe ürünün yetiştirilmesi, bakımı ve toplanmasını hakkında uygulamalı eğitim verdi. Kursiyerleri bilgilendiren Kızıltepe, Genç Çiftçi Projesi'yle 4 yıl önce bölgedeki tek mantar serasını kurduğunu belirterek, "100 metrekare serada 1 dönemde 3- 3.5 ton mantar üretebiliyorum. Yılda 3 dönem üretim yapabiliyorum" dedi. Kursiyerlerden Elif Çetinkaya, "İlk kez böyle bir sera görüyorum. Bu serayı görünce seracılık yapabileceğimi düşündüm. Arkadaşımıza devlet destek sağlanmış. Bize de destek verirlerse, üretim yapabiliriz" dedi.

Konuşma yapan Kaymakam Abdullah Uçgun ise kadının üretimdeki yerinin önemine değinerek, "Nedense bizim insanımız 'erkekler çalışsın' diyor. Kadınların evde oturup çocuğa bakmasını istiyor. Çalışmanın erkek işi olduğu gibi yanlış bir anlayış var. Toplumumuzun yarısı kadın. Doğal olarak bizim gibi ülkelerin, hele hele gelişmekte olan ülkelerin nüfusun yarısını üretimin dışında bırakmak gibi bir lüksü olamaz. Çok gelişmek için daha çok üretmeliyiz. Üretmek için kadınlar da üretime katılmalı. Doğal olarak erkekler de ev işlerine yardım etmelidir" dedi.

Öte yandan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdür Hüseyin Güneş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç da eğitim çalışmaların izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Seradan görüntü

- Mantar toplama

- Kursiyerlerin serayı gezisi

- Sera sahibi Melek Kızıltepe mantarı anlatma

- Kaymakam Abdullah Uçgun inceleme ve konuşma

- Melek Kızıltepe konuşma

- Kursiyerlerle röp.

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Düğmeli evlerin sırrı

Antalya'nın Akseki ilçesinde asırlık geçmişe sahip 'düğmeli evler' her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Girişimci Mustafa Kavasoğlu, yapılarda kullanılan kilit sistemi nedeniyle 'düğmeli' denildiğini belirterek, “Düğme denince insanlar düğme ile evin ilişkisini kuramıyor. Düğme görmek istiyorlar. Düğümlemek, bağlamak manasına geliyor" dedi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Sarıhacılar Mahallesi, 8 asırlık geçmişiyle tarihten bir kapı aralıyor. İlçede beton yapı çok az sayıda bulunurken taşların üst üste konulup aralarına da Horasan harcı dökülerek inşa edilen düğmeli evler, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala sağlam şekilde ayakta durabilen düğmeli evlerden yıkılanlar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle tamamen elden geçirilerek aslına uygun şekilde yeniden hayata kazandırılıyor. Bu bölgeye özel yapılar olan düğmeli evlerin inşası sırasında, duvarlara uzunlamasına döşenen kalaslar, uç kısımları oyulan başka kalaslarla birleştirilerek bir nevi kilit sistemi oluşturuluyor.

DÜĞME BİLMECESİ

Akseki'de turizm ve tanıtım alanında yaptığı faaliyetlerle tanınan Mustafa Kavasoğlu da Sarıhacılar Mahallesi'ndeki yıkılan düğmeli evlerden birkaçını satın alarak önce aslına uygun restore ettirdi, ardından yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açtı. Hem restoran hem de konak olarak hizmet veren düğmeli evleri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin tamamına yakınının binanın duvarlarında ya da girişinde düğme aradığını anlatan Kavasoğlu, "Düğme denince insanlar düğme ile evin ilişkisini kuramıyor. Düğme görmek istiyorlar. Düğümlemek, bağlamak manasına geliyor. Bizim evlerimizde ağaç ve taş var. Bu taşları yukarı doğru örünce bir şeyle kilitlemek lazım. İşte bu ağaçlar birbirine bir çeşit oyma tekniğiyle kilitlendiği için düğmeli evler denilmiş" diye konuştu.

Ziyaretçilerin düğme görmek istediğini ancak anlatılınca işin sırrının anlaşıldığını belirten Kavasoğlu, yumurta akıyla yapılan Horasan harcıyla duvarların sıvandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Düğmeli evlerden görüntü

Düğme denilen kirişlerden görüntü

muhabiri Alparslan ÇINAR ANONS

RÖP 1: Mustafa Karacan

RÖP 2: Menekşe Karacan

Hediyelik eşya satanlardan görüntü

Evlerin kirişlerinden görüntü

RÖP 3: Mustafa Kavasoğlu

Detaylar

HABER Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da polis, sahte içki üretilen bir eve yaptığı baskında 160 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen yere baskın düzenleyen polis, evde bulunan Ö.S.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 160 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 93 içki şişesi kapağı, 63 doluma hazır boş içki şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin evde arama yapması

- Poşetlenmiş içki dolu şişeler

- Poşetlerin içinde bulunan malzemeler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Okul bahçesinde mahsur kaldı

Antalya'da 10 yaşındaki Volkan Çoban, görevlinin kapıyı kilitleyip gitmesi sonucu okulun bahçesinde mahsur kaldı. Çoban, görevlinin gelmesiyle 1 saat kilitli kaldığı bahçeden çıkabildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nde meydana geldi. Kamile Çömlekçi 5'inci sınıf öğrencisi Volkan Çoban, aynı mahallenin çocukları ile oyun oynamak için okul bahçesine girdi. Oyun sonrası geri dönen çocuklar, ana giriş kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Çocuklardan bazıları giriş kapısının üzerinden dışarı çıkarken, Volkan Çoban kilosundan dolayı okul bahçesinde mahsur kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Volkan Çoban'ın annesi Şerif Güven gelip, durumu polise ve okul görevlilerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, kapı üzerinde yer alan telefon numarasından okul görevlilerine ulaştı. Yaklaşık 1 saat okul bahçesinde mahsur kalan Volkan Çoban, okul görevlisinin otomatik kapıyı açması sonucu dışarı çıkabildi.

Aynı okulda Volkan Çoban ile oynadığını ve görevlinin kapıyı kapattığını fark etmediklerini söyleyen Ahmet Furkan Gülay, "Oyun bitince dışarı çıkmak istedik. Görevli kapıyı kapatıp, gitmiş. Biz kapı üzerinden atlayıp, çıktık. Ancak Volkan kilosu yüzünden çıkamayınca orada mahsur kaldı" dedi. Oğlunun bahçede mahsur kalması yüzünden sinirlenen Şerif Güven, "Çocuklar okul bahçesinde sürekli oyun oynuyor. Okul görevlisi kapıyı kilitlerken bu çocukları nasıl fark etmez. Çok merak ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Okul kapısı dış plan görüntü

Polislerin görüntüsü

Annenin kapıda beklerken görüntüsü

Çocuklarla röportaj

Kilitli kalan çocuğun kameradan kaçması

Görevlinin kapıyı açması çocuğun bahçeden çıkıp annesi ile birlikte eve gidişi

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()