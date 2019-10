DHA YURT BÜLTENİ - 5

Akçakale'de eğitim yeniden başladı

Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile güvenlik gerekçesi ile tatil edilen Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesindeki okullarda, bölgede güvenliğin sağlanması ile ders zili yeniden çaldı.

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından terör örgütünün sivil alanlara yönelik havanlı ve roketli saldırıları nedeniyle Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesinde okullar güvenlik gerekçesiyle tatil edildi. 9 Ekim gününden bu yana tatil olan okullarda bu sabah itibarıyla yeniden ders zili çaldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler okullarına gitti.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN MEHMETÇİĞE DESTEK

Süleyman Şah İlkokulu 4'üncü sınır öğrencisi Fatmanur Laçinkaya okulların tatil olduğu dönemde öğretmeni ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade ederek, "Okulu çok özledim. Askerlerimizi çok seviyorum. Allah şehit askerlerimize rahmet etsin. Annelerinin yüreği şimdi nasıldır. Tatilde derslerimi tekrar ettim, çok çalıştım, kitap okudum. Ben de meslek sahibi olmak istiyorum. Astronot olarak, bilim insanı olmak istiyorum. Hayallerimi de gerçekleştirmek için derslerime çok çalışıyorum" diye konuştu.

4'üncü sınıf öğrencisi Ebrar Yıldırım, tatilde şehit olan askerlerle ilgili şiirler yazdığını ifade ederek "Okulu özlemiştim. Tatilde ders çalıştım, okuma yaptım, şehitlerimizle ilgili şiirler yazdım" dedi.

Öğrencilerden Enes Akdağ, "Kitap okudum, derslerime çalıştım. Okula geldiğim için çok sevindim" ifadelerini kullandı.

Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan 2 kişi, polis çıktı

Ağrı'da, uygulama yapan polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında, gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi. Araçta bulunan ve polis olduğu belirlenen 2 kişi, görevli polislerden kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alınan polislerden birinin, yaklaşık 5 ay önce açığa alındığı, diğerinin de başpolis olduğu öğrenildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, önceki gün, sabah saatlerinde uygulama yaptı. Ekipler, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Polisin kimlik sorduğu araçtaki 2 kişi, kendilerinin de polis olduğunu belirtti. Bu sırada görevli 3 polisten 1'i, önce otomobilin arka kapısını ardından da bagajı açtı. Bagaja bakan polisler, kaçak sigaraları görünce şüpheli polisler de aracı hareket çalıştırarak, kaçmaya başladı. Bu sırada görevli polis memuru, sürücünün açık penceresine tutundu. Şüpheli polisler, yaklaşık 100 metre arkalarından koşturdukları polise aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. Uygulama noktasından kaçan 2 polis memuru, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Görevli polis ekibinin, otomobili durdurup, kontrol yaptığı ve şüpheli polislerin olay yerinden kaçtığı anlar, mobese kameralarınca anbean kaydedildi.

BİRİ BAŞPOLİS DİĞERİ AÇIĞA ALINMIŞ

Gözaltına alınan polis memurlarından birinin, kaçak sigara nedeniyle yaklaşık 5 ay önce açığa alındığı öğrenildi. Diğer polisin ise Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde başpolis olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüpheli polislerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Otomobilin çarptığı Dudu, duvar ile kamyonet arasına sıkıştı

Antalya'da ara sokakta otomobilin çarptığı Dudu G. (13), park halinde bulunan kamyonet ile duvar arasına düştü. Otomobilin sonrasında kamyonete çarpmasıyla arada kalan Dudu G., duvar ile kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 564 Sokak üzerinde hızla ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 FAR 30 plakalı otomobil, yolda yürüyen Dudu G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan kız, aynı sokak üzerinde park halindeki 07 AHK 577 plakalı kamyonet ile duvar arasına düştü. Bu sırada otomobil de kamyonete çarptı. Araya düşen küçük kız ise bu kez duvar ile kamyonet arasında sıkıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kızı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada kızın yakınları ve komşuları, kaza yapan otomobilin sürücüsünü darbetti. Sürücü olay yerinden koşarak kaçınca Dudu G.'nin yakınları bu kez olay yerindeki otomobile zarar verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekileri güçlükle uzaklaştırdı. Polisin incelemesinin ardından araç, çekici yardımıyla çekildi. Hastaneye götürülen Dudu G.'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği kaydedildi.

33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan şoförlükten emekli Şinasi Can (86), 1986 yılında sattığı otobüsünün ruhsatını devretmediği için her yıl adına gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalıyor. 1962 model otobüsü sattığı kişiye ulaşamayan Can, kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Ödediği vergiler nedeniyle zorlandığını anlatan Can, "Ölmeden beni bu dertten kurtarın" dedi.

Perşembe ilçesinde yaşayan Şinasi Can, 2 ortağıyla birlikte satın aldığı 1962 model otobüsle yıllarca Ordu ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yaptı. Can, otobüsü ise 1986 yılında Tekirdağ’da yaşayan bir kişiye sattı. Can o dönem tanıdığı bir maliye çalışanına otobüsün ruhsatının devir işlemi için ücretini ve evrakı verdi. Ancak bir süre sonra evrakın kaybolduğunu ve devir işleminin yapılamadığını öğrendi. Sattığı kişiye ve otobüse ulaşamayan Can, evrakı da temin edemeyince ruhsat devrini gerçekleştiremedi. Her yıl otobüs için Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalan Can, sadece bu yıl için 680 TL vergi ödedi. Can, hurdaya ayrıldığını düşündüğü otobüsün ruhsat kaydının adından düşürülmesini istiyor.

'EVRAKLAR KAYBOLDU, DEVRİ YAPAMADIK'

Uzun yıllar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu şekilde Türkiye’nin her yerini gezdiğini söyleyen Şinasi Can, 1962 yılında 18 kişilik bir otobüs satın aldı. Can, "Otobüsü 2 ortağımla birlikte aldık. O zaman ortaklardan imza da almıştım. Tanıdık bir maliyeci arkadaşımız vardı, otobüsü üzerimden düşürmesi için imzalı evrakı ve ödenecek parayı verdim. Ne araba üzerimden düştü ne de imzalı evraklar ortada var. Hepsi kayboldu. Tanıdık maliyeci ortaklarımın adını ruhsat kaydından düşürecek, otobüsü benim üzerime yapacaktı. Ben de otobüsü sattığım kişiye devredecektim. Ancak bunu gerçekleştiremedik" dedi.

'ÖLMEDEN BENİ BU DERTTEN KURTARIN'

Her yıl MTV ödemek zorunda kaldığını anlatan Can, "Ödemezsem faiz geliyor. Vergiyi katlamalı olarak ödemek zorunda kalıyorum. Halim perişan ne olacak bilemiyorum. Bana bir çare bulsunlar. Ölmeden beni bu dertten kurtarın. Ordu'ya trafik şubesine gittim derdime çare olamadılar. Ortakların imzasını istiyorlar. İki ortak da ölü. Ölmüş adamın imzasını nerden getireyim. Avukat tutmuştum o da öldü. Ortaklarımdan birinin çocuğu yok. Hatta nüfusta harp kaybı görünüyor. Otobüsü birlikte aldığım diğer ortağım da öldü. Otobüsü sattığım kişiyi Tekirdağ'da aradım ama ne otobüsü ne de kişiyi bulabildim. Çok zor durumdayım" diye konuştu.

Ağaç dalından sanat eserine: Devrek bastonları

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden adını alan ve 250 yıllık tarihi bulunan 'Devrek' bastonlarının ünü dünyaya yayılıyor. 100 TL'den binlerce liraya çıkan fiyatlarıyla alıcı bulan bastonlar, dünya liderlerine de hediye ediliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesiyle özdeşleşen ve özellikle yılan figürleriyle dünyaca ün yapan Devrek bastonu, kızılcık ağacının dallarından yapılıyor. Devrek bastonu, birbirinden farklı figürlerle ustaların ellerinde hayat buluyor. 250 yıllık tarihiyle kimi zaman bir aksesuar kimi zaman dayanak olarak kullanılan Devrek bastonunun ünü dünyaya da yayıldı. Özellikle dünya liderlerine aksesuar olarak hediye edilen Devrek bastonlarında öne çıkan figür ise gücü temsil eden, kurt, at, aslan ve kartal başları oldu.

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda stant açılarak sergilenen bastonlara özellikte orta yaş üstü ziyaretçilerin ilgi gösterdiği dikkati çekti.

GÜCÜ SİMGELİYOR

Devrek Bastonu Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Tansel Işık, bastonun tarih boyunca gücü simgeleyen bir aksesuar olduğunu söyledi. Tansel Işık, özellikle günümüzde dünya liderlerine hediye amaçlı verilen bastonların yapımının istenen özelliklere göre 6 aya kadar sürebildiğini kaydetti.

100 TL'DEN BİNLERCE LİRAYA KADAR BASTON VAR

Bastonların kızılcık ağacından yapıldığını ve çok dayanıklı olduğunu anlatan Işık, istenen her türlü desen ve renkte baston yapabildiklerini söyledi. Her keseye uygun baston olduğunu, Türkiye'nin her yerine gönderebildiklerini kaydeden Işık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda dünya liderine baston hediye ettik. Erdoğan'ın bastonunda cumhurbaşkanlığı forsu vardı, çok beğenmişti. ABD başkanlarından da birkaçına baston göndermişliğimiz oldu. Yakın zamanda Katar'a gönderdik. Yurt dışına çok sayıda özel gönderimlerimiz oluyor. Fiyatları da istenen bastonun özelliğine göre 100 TL'den binlerce liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

Gaziler ve öğrenciler berabere yaptıkları resimleri sergiledi

Kocaeli Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu’nun ‘Dünden bugüne Türkiye’ projesi kapsamında öğrencilerin gazilerle birlikte yaptıkları resimleri sergiledi.

Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 10 öğrenci, ‘Dünden bugüne Türkiye’ projesi kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi’nde gaziler ile bir araya gelerek vatan sevgisi, Atatürk ve Mehmetçik sevgisini anlatan resimler yaptı. Yaklaşık 10 gün süren projenin sonunda ortaya çıkan eserler İzmit’te bulunan bir alışveriş merkezinde sergilendi. Serginin açılışına Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nurettin Recep Sağlık, öğretmenler, öğrenciler ve gaziler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından açılan sergide konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nurettin Recep Sağlık, resimleri yaparken son derece duygulandıklarını ifade ederek, “Gençlerimizin dünden bugüne kadar yaşadıklarımızı görmeleri için resim yaptık. Bizim değerlerimizi onlarla beraber, onlara katkımız olsun diye anlattık. Daha sonra yaptığımız resimlere aktardık. Halkımızın da gençlerle beraber yaptığımız birlik ve beraberliğimizi görmeleri için resimlerimizi sergiliyoruz.ö dedi.

Yaptığı ‘Milli Mücadele’ konulu resmi sergileyen Eslem Demirci, “Gazilerimizin hikayelerini onlardan dinledik ve onlarla birlikte resimler yaptık. Şimdi de bu yaptığımız resimleri başka insanların görmesi ve örnek almaları için sergilemek istedik. Şu an bir alışveriş merkezinde sergiliyoruz ve herkesin bunu görmesini istiyoruz. Biz bu yaptığımız sergi için çok gururluyuz. Gazilerimizle birlikte vakit geçirmek onlarda hikayeler dinlemek çok güzel bir duygu.ö diye konuştu.

Tarihi, o anı yaşamış gazilerden öğrendikleri için çok şanslı olduğunu belirten Betül Konak, şöyle konuştu:

“Gazilerimizle birlikte bir projede resim yaptığımız için çok mutluyum. Resimlerimizi sergiliyoruz, bu benim için çok güzel bir duygu. Gazilerimiz bize yaşadıklarını anlattı, bizler de bundan çok etkilendik ve resimlerini tuvallere çizdik. Bu süreçte gazilerimiz de bizlere yardım etti. Sonucunda böyle güzel resimler çıktı ve sergiliyoruz.ö

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 29 Ekim'e klipli kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel klip hazırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı. "Kolay Olmadıö sözü ile başlayan, Kurtuluş Savaşı döneminde, 96 yıl önce cephede Türk askeri ile kadınların yaşadıkları zorlukları günümüzle kıyaslayarak anlatan klipte Başkan Alinur Aktaş'ın mesajına da yer verildi. Aktaş mesajında, "Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsunö ifadelerini kullandı.

