DHA YURT BÜLTENİ-5 

ERZİNCAN'DA PKK SIĞINAKLARINDA TUZAKLANMIŞ EYP BULUNDU



Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK'lıların sığındıkları mağara ve barınaklarda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca 6-10 Ekim tarihleri arasında, Kemah ilçesi Dereköy köyü sınırları içerisindeki Dereşoran Vadisi bölgesinde, 'PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp, bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak' amacıyla 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu gerçekleştirildi. Halatlarla inilen bölgede, jandarma ekipleri, 8 ayrı noktada 2 sığınak olarak kullanılan mağara ile 6 barınak tespit etti. Buralarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 2 adet EYP, 1 adet EYP'ye ait basma düzeneği ve 5 adet düzenek hale getirilmiş pil bloğu, 34 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet elektrikli fünye, 450 metre kablo ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Askerin halatla inmesi

-Ele geçirilen patlayıcılar

-Mağara içerisi

-Teröristlerin kıyafetleri

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

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'MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ’ DENİLEN MİNİK NURCAN'I ÜVEY ANNESİ DÖVMÜŞ



Adana'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı. Başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren, vücudunda darp izlerine rastlanan küçük Nurcan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan üvey anne tutuklandı.

Olay, 10 Ekim'de Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası İbrahim El Mustafa'nın motosikletinin üzerine devrildiği öne sürülen Nurcan El Mustafa, ailesinin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik kıza acil serviste müdahale edildi. Doktorların yaptığı muayenede başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği saptanan Nurcan'ın aynı zamanda vücuduna ısırık ve darp izlerine rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan Nurcan El Mustafa, yoğun bakıma alındı. Doktorların polise bilgi vermesi üzerine üvey annesi Visal İbrahim (23), babası Cafer El Mustafa (24), amcası İbrahim El Mustafa (21) ile babaannesi Fatma Azğın (57) gözaltına alındı.

ÜVEY ANNE DÖVMÜŞ

Visal İbrahim, baba Cafer El Mustafa'nın ilk evliliğinden olan Nurcan'ın sürekli ağladığını bu nedenle dövdüğünü söyledi. Babaanne Fatma Azğın da gelinin torunun sürekli dövdüğünü söylediği bildirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Visal İbrahim tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Anne, baba, amca, babaannenin adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Adli tıp detay

Haber:Gökhan KESKİNCİ- Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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MEHMETÇİK İÇİN ÖRÜYORLAR

İzmit'te kendilerine “Melekler Örüyorö ismini veren kadınlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için atkı, bere ve boyunluk örüyor. Türkan Gökalp, Mehmetçik için dua ettiklerini, yaklaşan kış ayları nedeniyle askerler için kıyafetler ördüklerini söyledi.

İzmit’te Türkan Gökalp, Aysel Köysu, Armağan Engin ve Çiçek Yeşilyurt yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek yürekleri ısıtan bir projeyi hayata geçirdi. Kendilerine 'Melekler Örüyor' ismini veren kadınlar, Türkiye’nin dört bir yanında giysi ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Soğuk kış günlerinde çocuklar üşümesin diye bere, eldiven ve boyunluk ören kadınlar, iyilikle örülen kıyafetleri kargo ile ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Bugüne kadar Şanlıurfa, Van, Mardin, Sivas gibi birçok şehre ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderen kadınlar, Kocaeli Gebze Kızılay Şubesi için de örülen 50 adet kıyafeti bir süre önce teslim etti.

"ONLAR BİZİM EVLADIMIZ"

Melekler Örüyor grubu, yaklaşan kış ayları için Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik için atkı, bere ve boyunluk örmeye başladı. Grup adına konuşan Türkan Gökalp, "Bizler de birer anne olarak Suriye’de görev yapan evlatlarımız için her saniye endişeleniyoruz. Onlar da bizim evladımız. Onların ayağına taş değmemesi için dualar ediyoruz. Sadece dua etmek bize yetmedi. Bu yüzden arkadaşlarımızla birlikte el emeği boyunluk örmek istedik. Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan tüm askerlerimiz için canımızı dişimize taktık ve elimizden geldiği kadar askerlerimiz için kıyafetler örmeye başladık. Ördüğümüz kıyafetleri harekatta görev yapan askerlerimize göndereceğiz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadınlar kıyafetleri örerken görüntü

Kadınlarla röp.

Detaylar

HABER-KAMERA: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ, ()

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YOLUN ORTASINDA YATAN KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ KAÇTI



Antalya'da otomobil, yol ortasında yatan köpeğin üstünden geçti. Sürücü kaçarken, köpeğin ağır yaralandığı olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ekim'de Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3353 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 GJ 700 plakalı otomobil, yol ortasında uzanan köpeği altına aldı. Asfaltta bir süre sürüklenen köpek, otomobilin altından çıkıp, can havliyle yolun kenarına kaçtı. Köpek ağır yaralanırken, sürücü ise yoluna devam etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi veteriner hekimi, köpeğe müdahale etti. Bakım evine götürülen köpeğin tedavisi sürüyor.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeği göre göre ezen araç sürücüsünün vicdansızlığı karşısında şaşırmadıklarını söyledi. Yanık, "Biz bunu geçen yıllarda da yaşadık. Sürücünün aldığı cezalar ve halkın tepkisi ona büyük bir ders olmuştu. Bu sürücü için de gereğinin yapılması için başvurumuzu yaptık. Köpek, ambulans ile bakımevine götürülmüş. Şu anki bilgiye göre köpeğin vücudunda kırıklar var ve hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan otomobilin köpeğin üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun ortasında uzanan köpeğin üzerinden geçtiği, köpeğin yol kenarına kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın köpeğin üzerinden geçmesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Antalya-

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İZMİT'TE 'CUMHURİYET' KOŞUSU

İzmit’te düzenlenen ‘Cumhuriyet Koşusu’ na binlerce kişi katılarak 4 kilometrelik parkurda koştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusunun 7’ncisi Sekapark’ta düzenlendi. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride 4 kilometrelik parkurda düzenlenen koşuya binlerce kişi katıldı. Koşuya, Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan gibi ülkelerden de sporcular katıldı. 7’den 70’e herkesin katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Koşunun sonunda katılan tüm sporculara hatıra madalya verildi.

Görüntü Dökümü

-Koşu alanından görüntüler

-Koşuya start verilmesi

-Yarışan sporculardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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EDİRNE'DE SİS ETKİSİ

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Tarihi Selimiye Cami ve Tarihi köprüler görülmez oldu.

Edirne, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Siste sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kazalar meydana gelirken polis, kavşaklarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami ve Tarihi Tunca Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini söyledi.

Görüntü dökümü

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Siste ilerleyen araçlar

Vatandaşlardan detay

Sisli hava genel

Kaybolan Selimiye Cami

Edirne yazısı

Yollardan detay

Tunca Köprüsü

Farklı açılardan sisi görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()