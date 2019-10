DHA YURT BÜLTENİ - 5 

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek'in acı haberi memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki baba evine ulaştı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında, bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Muhammet Önek yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürülen Önek, burada doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Şehit Önek'in acı haberi memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.

ACI HABER AMCASINA VERİLDİ

Önek'in şehadet haberi ise İslahiye Kaymakamı Muhammet Lutfi Kotan ve askeri yetkililer tarafından amcası Kazım Önek'e verildi. Acı haber üzerine ailenin yakınları eve akın ederken, ev ile mahalleye Türk bayrakları asıldı.

AİLESİ MARDİN'E GİTTİ

Şehidin babası Ökkeş ve annesi Pakize Önek'in, oğullarının yaralı olduğunu öğrenince Mardin'e gittikleri öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Önek'in yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Nurdağı'nda toprağa verileceği bildirildi.

NURDAĞI (Gaziantep)

Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralı - (Tekrar)

Kilis'in karşısındaki Suriye’nin Azez ilçesi kırsalındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez kırsalındaki SMO üssüne sabah saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesindeki 1 SMO askeri şehit oldu, 4 SMO askeri ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar hayati tehlikesi olan 1 askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirdi. 3 asker ise Azez’deki hastanede tedaviye alındı.

KİLİS

Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (3)

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'nde, bu sabah saatlerinde, polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürdürülürken, terör soruşturması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan Belediye Başkanı HDP'li Eylem Nazlıer ile 2 belediye çalışanı gözaltına alındı. Nazlıer ve 2 çalışanın emniyette sorgulandığı belirtildi.

DİYARBAKIR

Trabzon'da oba kültürünü yaşatıyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde emekli polis Salih Kantarcı, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi'nde 15 dönümlük araziye kurduğu Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadırlı kamp alanıyla, yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Kamp alanı, ziyaretçilerine eski Türk oba kültürünü yerinde yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor.

Kentte, girişimci emekli polis Salih Kantarcı, Maçka ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Livera Mahallesi'ndeki 15 dönümlük arazisine, Türk oba kültürünü yansıtan 24 çadırlı kamp alanı kurdu. Kantarcı, kamp alanıyla, yerli ve yabancı turistlere hizmet sunmaya başladı. Çam ağaçlarının arasında doğayla iç içe, Türk oba kültürünü andırıp, Oğuz boylarının adlarını verdiği çadırlar, turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Kamp alanına gelenler; ayran, komposto, likarba suyu gibi pek çok organik ürünlerle beslenerek, kent gürültüsünden uzak muhteşem doğada stres atıyor. Kamp alanı, ziyaretçilerine eski Türk oba kültürünü yerinde yaşayarak öğrenme fırsatı da sunuyor. Özellikle hafta sonu tatilcilerin ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, rafting ve foto safari gibi etkinlerle, her mevsim tabiat ile iç içe zaman geçirme imkanı buluyor. Doğa güzelliklerini korumak adına her detayın düşünüldüğü kamp alanında çadırların aydınlatılması ise, güneş enerjisinden üretilen elektrikle sağlanıyor.

'HER ŞEYİ ELLERİMLE YAPTIM'

Salih Kantarcı, kamp alanında her şeyi kendi elleriyle yaptığını, amacının bölgede ekolojik turizm koridoru yaratmak olduğunu söyledi. Kantarcı, "Maçka'nın doğal güzelliklerini ekoloji içerisinde, çevreyi de kollayarak insanlarla paylaşmak benim eskiden beri hayalimdi. Emekli olduktan sonra da bu hayalimi hayata geçirdim. Çevreyi koruyarak, tarihi değerlerimizi ön plana alarak bunu yapmaya çalışıyorum. Amacım; ekolojik turizm koridoru yaratmak. Her şeyi kendi ellerimle yaptım. 3 yılık çalışmanın sonunda hayalimi hayata geçirdim. Çadırlarımız sağlam, kaliteli, nem ve rutubete dayanıklıdır. Kamp alanımıza otantik, eski Türk oba havasını vererek eskiyi yaşatmak ve nostalji yapmak istedim. Çadırlara ‘Çepniler’, ‘Avşarlar’ gibi eski Oğuz boylarının isimlerini verdim. Tam anlamıyla oba havası veren bir görüntü olsun istedim. Çadırların içine de yer yatakları döşedim. Gelenler gerçekten ilgi gösteriyor, çadırların isimlerinin anlamlarını soruyorlar. Onlara anlatıp, tarihi konularda da bilgi veriyoruz. Buradan memnuniyetle ayrılıyor. Bu durum beni daha da motive ediyorö dedi.

‘DOĞASINA AŞIK OLDUM’

Aslen Faslı olan ve Türkiye’ye belli aralıklarda gezmeye gelen Ahmed Oussous da, “Fas’tan İstanbul’a gezmeye gelmiştim. Sonra burayı internetten gördüm ve merak ettim. Daha öncede Karadeniz bölgesinde Rize, Trabzon ve Hopa’ya gitmiştim. Bu bölgenin doğasına aşık oldum. Buralar gerçekten çok güzel. Bu çadır kampına bir gün kalmak için gelmiştim ama bugün dördüncü günüm. Burası çok güzel bir yer. İstanbul çok kalabalık, çok ses var orada beni rahatsız ediyor. Ama burada tam anlamıyla dinlenebildim. Seneye tekrar geleceğimö diye konuştu.

‘ÇADIR YAPISI VE İSİMLERİNDEN ETKİLENDİM'

Arkadaşının tavsiyesiyle kampa gelen Sevde Öztürk, “Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde okuyorum. Arkadaşlarımla gurup olarak buraya arkadaş tavsiyesi üzerine geldik. Güzel bir ortam burası, gayet doğal. ‘Kınık’ isimli çadırda kalıyoruz. Türk Oğuz Boylarının adıymış. Çaıdırın yapısı ve ismi bizi etkiledi. Burada doğa yürüyüşü yapacağız, akşam kamp ateşi yakacağız. Güzel vakit geçireceğizö şeklinde konuştu.

'OBA KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYACAĞIZ'

Bölgede arkadaşlarıyla kampa katılan Merve Tiftikçi ise, “Arkadaşlarımızla kamp kurmak için buraya geldik. Daha önce gelen arkadaşlarımız vardı. Burayı çok beğendiklerini söylüyorlardı. Merkeze uzak değil, doğa ile iç içe. Fiyatlarda çok iyi. Burada oba kültürü yaşatılıyor. Bizde bu kültürü yaşayacağız. Ben 'Çepni' isimli çadırda kalacağım. Burada birçok ince detaylar hoşumuza gitti. Burada güzel vakit geçireceğimize inanıyorumö ifadelerini kullandı.

TRABZON

Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin verdiği sorularla polis koleji ile polis akademisi sınavlarına girdikleri ve örgütün 'mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin verdiği sorularla polis koleji ve polis akademisi sınavlarına giren, örgütün 'mahrem yapılanması'nda yer alan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, perşembe günü Zonguldak merkezli İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; bazı doküman ve bilgisayarlara incelenmek üzere el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK

Baba vasiyeti için 1 yılda 80 bin kilometre yol yaptı

Antalya'da profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, bir yıl önce kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün vasiyetini yerine getirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilde 380 çocuğa mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak dağıttı. 1 yılda 80 bin kilometre yol yapan Gök, Antalya'dan başlattığı gönül köprüsüne herkesin imkanları ölçüsünde katkı vermesini istedi.

Batman'da yaşayan ve geçen yıl kaybettiği babası Seyit Hacı Yahya Gök'ün yıllarca yoksul ailelerin çocuklarına yardım eli uzatmaya çalıştığını anlatan Gök, “Babamın izinden gitmem gerektiğini biliyordum. Babam yaşadığı sürede bize hep yoksullara yardım etmemiz gerektiği yönünde nasihatte bulunurdu. Biz o nasihatlerle büyüdük. Öyle bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum. Onun başlattığı bu gönül bağını ondan sonra ben sürdürmeye çalışacağım" dedi.

Babasını kaybettikten sonra vasiyetini yerine getirmek için 1 yılda 40 kez Siirt, Batman, Mardin, Kars, Bitlis, Bingöl, Urfa ve Erzincan'a gittiğini belirten Gök, bu sürede 80 bin kilometre yol yaptığını söyledi. Gök, "1 yıl içerisinde 380 çocuğa kendi imkanlarımla mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye ve oyuncak götürdüm. Ancak o bölgelerdeki çocuklara bir dost eli uzatmak isteyen herkesin desteğini bekliyorum. Antalya'dan başlattığımız bu gönül köprüsünü elimden geldiğince baba vasiyeti olarak sürdürmeye çalışacağım" diye konuştu.

