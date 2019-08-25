DHA YURT BÜLTENİ - 5

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 6 polis yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araç devrildi. Kazada, 6 polis yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Hastane Acil

Hastane önünde bekleyen polisler

Acil servis önü genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Elif FİLİZ/ DİCLE (Diyarbakır),()

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Çocuğu sokak ortasında dövdü

Antalya'da, kimliği belirsiz kişi, oğlu olduğu iddia edilen 7- 8 yaşlarındaki çocuğu sokak ortasında dövdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadın ve çevredekilerin engel olmaya çalıştığı adamın, "Yürü lan, yeter artık. Seni gebertirim" diye çocuğa bağırdığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2257 Sokak'ta, yanındaki kadın ve 7- 8 yaşlarında erkek çocuk ile yürüyen kimliği belirsiz kişi, çocuğu dövmeye başladı. Kadının engel olmaya çalıştığı adam, çocuğu hırpalamaya devam etti. Bir süre sonra sokakta yürüyenlerin de engel olmaya çalıştığı adam, bu kez çocuğa tokat attı. Sürekli bağıran adam, daha sonra çocuğu kucaklayarak, otomobile bindirdi. Adam, bu sırada çocuğa, "Yürü lan, yeter artık. Seni gebertirim" diye bağırdı. Çocuğun babası olduğu iddia edilen adam, yanındaki kadının da araca binmesiyle bölgeden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, adama tepki gösterdi. Polisten, adamın kimliğinin belirlenip, yakalanması istendi.

Görüntü Dökümü

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- Adamın çocuğu dövme anı

- Kadının egelleme çabası

- Adamın çocuğu arabaya bindirmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Antalya-dha)

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Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Osman Süren'in (25) cansız bedeni bulundu.

Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutan vatandaşlar, suda erkek cesedi olduğunu görünce, polisi aradı. Göle gelen sualtı ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Osman Süren'e ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sualtı ekibinin çalışması

-Cesedin bulunması

-Cesedin çıkarılması

-Osman Süren'in sağlık fotoğrafı

SÜRE:01'17" BOYUT:142 MB

Haber:Ceyhun ÖZER-Kamera: ADANA,()

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Adana'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da, polis aracına havai fişekle saldıran 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekiplerine ara sokaklardan havai fişek atıldı. Saldırıda yara almayan polisler, zanlıların peşine düştü. B.K. ile yaşları 18'den küçük dolan F.Ç. ve A.B kovalamaca sonucu yakalandı.Bir diğer operasyonda ise terör örgütü PKK'yı sosyal medya hesaplarında öven A.T. ve Y.Ö. de gözaltına alındı.

5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardınran çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

-Zanlıların adli tıp biriminden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi

-Havai fişeklerin fotoğrafları

SÜRE:01'26" BOYUT:159 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Havuzda bulunan ördekler kirlilik nedeniyle öldü iddiası

Konya'da bir havuz içerisinde bulunan çok sayıda ördeğin kirlilik nedeniyle telef olduğu iddia edildi. Mahalle Muhtarı Osman Yağcı ise ördeklerin köpek saldırısı sonucu telef olduğunu ileri sürdü.

Merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesinde bulunan bir havuzda meydana gelen ördek ölümleri dikkat çekti. Havuz içerisinde bulunan ördeklerin havuza atılan poşet, plastik maddeler ve kirlilik nedeniyle öldüğü düşünülüyor. Çok sayıda ördeğin telef olduğu havuzda, hayatta kalmayı başaran 3 ördeğin de yaşam mücadelesi verdiği görüldü. Havuzda ölü bulunan ördeklerin çevreye kötü kokular yaydığı belirtilirken, vatandaşlarda havuzun bir an önce temizlenmesini istedi. Havuz içerisinde top, plastik şişe, poşet ve çok sayıda kirli atığın olmasıda tepki çekti.

'KÖPEKLERİN SALDIRISI SONUCU ÖLDÜLER'

Hatip Mahalle Muhtarı Osman Yağcı, ördeklerin köpeklerin saldırması sonucu telef olduğunu söyledi. Muhtar Yağcı, "Havuz, mahalle sulama kooperatifimiz tarafından yapıldı. Sulamada kullanılan bir havuz. Vatandaşlarımızda oraya ördek bıraktı. Ancak mahalledeki köpekler gece havuza girip, ördeklere saldırarak ördekleri telef etmiş. Havuzda kirlilik problemimiz var. Ancak en kısa sürede havuzu temizleyeceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü

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- Havuzda ölen ördeklerden detaylar

- Havuzdaki kirlilikten detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Bisiklet hırsızını elindeki dövmesi ele verdi

Adana'da bisiklet hırsızı Berkan D.'yi (23) sol elinin üzerine yaptırdığı dövmesi ele verdi.

Olay, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bırakılan bisikletini bırakan vatandaş alışveriş için markete girdi. Bu sırada şüpheli bisikleti alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin kimliğini sol elinin üzerindeki dövmeden saptandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Berkan D. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Berkan D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının apartmana girmesi

- Bisikleti çalıp kaçması

SÜRE:01'45" BOYUT:193 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Antarktika kıtasının fotoğrafını çekene 100 bin TL verecek

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, küre Dünya modelindeki Antarktika kıtası görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Özkan, Antarktika kıtasının Dünya'nın etrafını çevreleyen buzullar olduğunu iddia etti. NASA dahil pek çok kurumun dünyaya sahte görüntüler servis ettiğini öne süren Özkan, Antarktika kıtasının gerçek fotoğrafını çekene, 100 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Dünya'nın düz olduğunu savunanlar hızla yayılırken, Türkiye'de de geçen yıl Doğukan Özkan tarafından Düz Dünya Derneği kuruldu. Bilim insanlarınının tepkisine neden olan düz Dünya teorisini savunan Doğukan Özkan, Dünya'nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayanlar için vaatettiği 50 bin TL ödülün ardından şimdi de Antarktika kıtasını görüntüleyene 100 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

NASA'da görevli Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın kendisini NASA tesislerini gezdirmek üzere ABD'ye davet etmesine rağmen NASA'nın dünyaya servis ettiği görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirten Doğukan Özkan, adeta görüntü savaşı başlattı. Yalancılıkla suçladığı bilim adamlarına meydan okuyan Doğukan Özkan, küre dünya modelindeki görüntüler ve düz dünya modelindeki çizimlerle Antarktika teorisini şöyle anlattı:

"Gerçek diye anlatılan Antarktika kıtası güneyde bir parça olarak yer alıyor fakat düz Dünya modelinde, Dünya'nın etrafını çevreleyen buz dağlarıdır. Yani aslında bir kıta değildir. Elimizdeki teknolojiyle uçuş rotalarına baktığımızda hiç bir uçak Antarktika kıtası üzerinden geçmez. Çünkü burası anlatıldığı gibi bir kıta olmadığı için geçilmesi teknik olarak mümkün değil. Gerçek Antarktika, Dünya'nın etrafındaki buzullardır. Bunun aksini ispat edecekler için 100 bin TL ödül hazır. Derneğimiz tarafından anında ödeme yapılacak."

Görüntü Dökümü

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- DÜZ Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan'ın konuşması

- Paradan görüntü

- Detaylar

SÜRE:03'06" BOYUT:344 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA, ()

