DHA YURT BÜLTENİ - 5

Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında (YENİDEN)

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li Remziye Yaşar ve başkan yardımcısı İrfan Sarı, gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Karaman, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayna saatlerde belediye binasına da baskın yapıldı. Polisin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, arama başlattığı belediye binasına kimse yaklaştırılmadı.

Aynı saatlerde Yüksekova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Sarı da Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlene operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Belediye Başkanı Remziye Yaşar Ankara'da gözaltına alındı.

Mehmetçiğe için incir kampanyası başlatıldı, 3 ton toplandı

İNCİRİ OLMAYAN YAŞLI KADIN EVİNDEKİ ÇAY, ŞEKER VE BAKLİYATI GETİRDİ

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için kuru incir kampanyası başlatıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kampanyada 3 ton kuru incir toplandı.

Yaş ve kuru incirde Aydın'ın önde gelen ilçesi Germencik'teki Ziraat Odası, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için harekete geçti. Türk askerine moral olması için kentte, kuru incir desteği kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar ellerindeki sofralık kuru incirleri, poşetlerle muhtarlıklara teslim etti. Kentte kilolarca incir toplandı. İnciri olmayan bir kadın ise evindeki çay, şeker ve kuru bakliyatları getirdi. Vatandaşın, Mehmetçik için seferber olması duygulandırdı. Kampanya kapsamında, 3 ton kuru incir toplandığı belirtildi. Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek, Türk askerinin daha iyi şeylere layık olduğunu vurguladı. Germencik Ziraat Odası Meclis Başkanı Necip Aslan ise, "Manevi olarak onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Gözbebeğimiz Mehmetçiğe, göz nurumuz inciri gönderiyoruz" dedi. Selatin Mahalle Muhtarı Fikret Kacar ve Bozköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güllü de halkın, Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için kampanyaya yoğun katılım gösterdiğini belirtti.

TIR, yaya geçidinde simitçiye çarptı

Aksaray'da elindeki tepsiyle seyyar olarak simit satan Alican Kılıç (45), yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Sağ bacağı dizinin üstünden kopan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Elindeki tepsiyle sanayi sitesinde simit satan Alican Kılıç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Solmaz (24) yönetimindeki 31 SM 190 tahta yüklü TIR, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altında kalan ve sağ bacağı dizinin üstünden kopan Kılıç, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sürücü Solmaz da gözaltına alındı.

Engelli oğlunu okula kucağında taşıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Mahkum Dağlar, doğuştan ortopedik engelli oğlu 7 yaşındaki Musap'ı, okula kucağında götürüp getiriyor. Her gün gidiş dönüş yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını anlatan Mahkum Dağlar, oğlunun okuması için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda ücretli eğitmenlik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Mahkum Dağlar, bu yıl okula başlayan büyük oğlu Musap için büyük fedakarlık gösteriyor. Dağlar, yüzde 80 ortopedik engelli olan oğlunu kucağında ya da sırtında okula götürüp, geri getiriyor. Gidiş geliş her gün 2 kilometre yol yürüdüklerini belirten Mahkum Dağlar, oğlunun ayakta durmasını ve küçük adımlar atmasını sağlayan yürütecini de beraberinde taşıyor.

Mahkum Dağlar, oğlu Musap'ın okumasını istediğini, bunun için de her türlü fedakarlığa hazır olduğunu ifade etti. Dağlar, okul sonrası da oğlunu aynı şekilde her gün fizik tedaviye götürdüğünü söyledi. Kış ayları yaklaştığı için yetkililerden servis talep eden Mahkum Dağlar, "Musaf'ın okumasını istiyorum. Bunu için de onu her gün omuzumda, kucağımda taşıyorum. Sınıfındaki sırasına bırakıyorum ve yine sırasından alıyorum. Ancak kış ayları yaklaştığı için yetkililerden bir servis istiyoruz" dedi.

Keşan'da tarihi cephe gerisi hastanesi, Kent Müzesi oluyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan tarihi taş bina, belediye tarafından restore edilecek. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kent müzesine dönüştürülecek binada gönüllülerden toplanacak ve şehrin tarihi kimliğini anlatacak eserlerin sergileneceğini söyledi.

Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde bulunan ve 1914 yılında inşa edilerek Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği ve daha sonraki yıllarda ise Kızılay ve Memleket Hastanesi olarak da hizmet veren bina, Keşan Belediyesi tarafından kent müzesi olarak restore edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar eğitim alanında da kullanılan tarihi binanın Keşan Belediyesi devri gerçekleştirildi. Proje kapsamında restore edilecek binada gönüllülerden toplanacak ve şehrin tarihi kimliğini anlatacak eserler sergilenecek.

'BU MÜZEDE GEÇMİŞİMİZİ VE DEĞERLERİMİZİ ANLATACAĞIZ'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın kurtuluşunun 100'üncü yılında tarihi taş binanın kent müzesi olarak hizmete açılacağını belirterek, "Bu projemizin ilk temelini atmış olduk. Daha önce hastane ve okul binası olarak kullanılan tarihi binayı Keşan Belediyesi'ne kazandırdık. Bu tarihi bina eski dokuyu anlatan çok özel bir yapı. Bu binanın belediyeye kazandırılmasından sonra kurulacak olan müze komisyonuyla beraber önümüzdeki günlerde hummalı bir çalışma başlayacak. Kent müzesi adı altında Keşan'ın geçmiş 100 yılını anlatan bir çalışmayı içinde sergileyeceğiz. Bu müzede geçmişimizi ve değerlerimizi anlatacağız.Bu müzeye de şehir sahip çıkacak" dedi.

'MANEVİ DEĞERİ OLAN EŞYALARI SAKLASINLAR'

Keşan'ın tarihini anlatan öneme sahip eşyaları müzede sergilemek üzere toplayacaklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımız evinde, işyerinde, köyünde bulunan geçmişe ait manevi anlamda değerli olan eşyaları lütfen saklasınlar. Çağrı yaptığımızda da Keşan Belediyesi'ne bu eşyaları müzede sergilemek üzere getirsinler. Başarılı bir çalışma olacak. Keşan'ın kurtuluşunun 100'üncü yılına gelen 2022 yılında Keşan müzesine kavuşacak" diye konuştu.

'DOĞRU BİR DÜŞÜNCE'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz de şehre kent müzesinin mutlaka yapılması gerektiğini kaydederek, "Bu binanın kent müzesi olarak değerlendirilmesi doğru bir düşünce. Yapı SİT olarak koruma altına alınmış bir bina. Tabi bunu planlarken Hastane Caddesi ile birlikte düşünülmesi gerekiyor. Bu caddenin de düzenlenmesi gerekiyor. Cadde düzenlenir, tarihi binanın da duvarları kaldırılırsa çok güzel bir görüntü ortaya çıkar. Müzenin içinde neler olması gerektiği ise kamuoyuna da sorulabilir" dedi.

Van kedileri, uluslararası güzellik yarışmasına götürülecek

Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan ve özenle bakılan kedilerden ikisi, İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na aday oldu.

29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan ve 200 kedinin katılacağı yarışma için hazırlıklarını yapan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yarışmaya götürecekleri kedilere özenle baktıklarını söyledi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Van Kedi Villası'nda bakılan kedilerden 'Su' ve 'Başak' 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması'na katılacak. Yarışmaya katılacak olan Van kedilerinin eğitimleri yapılırken, özel bakımları yapılıp her gün tüyleri taranıyor. Birçok kedi ırkının görücüye çıkacağı yarışmada Van'dan 2 kedinin aday olacağını belirten Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya şöyle konuştu:

"Türkiye Kedi Federasyon ve Mutlu Kediler Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği 7'nci uluslararası kedi güzellik yarışmasına Van'dan da 2 kedi aday oldu. Kedilerle ilgili her türlü eğitim, kuaför, beslenme gibi birçok konseptin de içerisinde bulunduğu bir yarışma olacak. Biz de bu programa Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak katılacağız. Biz, Van'dan 2 kedimiz ile katılacağız. Yarışmada toplam 200 kedi yarışacak. İnşallah Van kedilerimizden biri bu yarışmadan birinci olarak çıkacaktır."

12 kez ameliyat olan hastanın korkusuna 'küçük kesi' çaresi

Antalya'da, geçirdiği trafik kazası sonrası 12 kez ameliyat olan ve operasyon korkusu yaşayan Ahmet Çoban'a (53), kalp krizi geçirince yeniden ameliyat olması gerektiği söylendi. Operasyon geçirmek istemeyen Çoban, küçük kesiden girilerek, yapılan 'minimal invaziv koroner bypass cerrahisi' ile ikna edildi.

Antalya'da emekli çiftçi Ahmet Çoban, haziran ayında, bir gece aniden gelen göğüs ağrısıyla uyandı. Eşi Fadime Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, Ahmet Çoban'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Çoban, hemen ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Çoban'a, kalp damarlarının tıkalı olduğu ve bypass yapılması gerektiği söylendi. 2004 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez ameliyat olan ve operasyon korkusu oluşan Ahmet Çoban, ailesine ve doktorlara ameliyat olmak istemediğini söyledi. Ailesinin ikna çabaları sonuç vermezken Çoban, göğüs kemiklerinin kesilmesiyle ameliyat edileceği için korktuğunu söyledi.

'KÜÇÜK KESİ' İLE İKNA OLDU

Çoban ailesi, bypass için çareler ararken, Medicalpark Antalya Hastanesi'ne gelerek, bir de burada muayene olmak istedi. Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Hüseyin Okutan, hastaya ameliyat korkusunu yenmesine yardımcı olmak adına küçük kesiden girilerek, yapılan 'minimal invaziv koroner bypass cerrahisi'nin uygun olabileceğini anlattı. İkna olan Çoban, hemen ameliyata alınarak, kalp damarları bypass edildi. Ameliyatın ikinci gününde toparlanan Ahmet Çoban'ın hastaneye ilk getirildiğinde kalp damarlarında yoğun daralma olduğunu tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Hüseyin Okutan, şöyle konuştu:

"Kalp ameliyatında normalde 'iman tahtası' dediğimiz göğsün üst kısmı dik bir şekilde kesilerek ikiye ayrılır. Kalp yerindeyken damarlar takılır. Dünyada kalp ameliyatı böyle yapılıyor; fakat son yıllarda kemik kesmeden kaburgaların arasından göğüs içine girerek ameliyat yapmaya başladık. Çok az yapılıyor. 5'in altındadır bu ameliyatın sayısı. Diğer türlü ameliyatta hasta haftalarca hastanede kalabiliyor. Yeni yöntemde 2 gün içinde taburcu oluyor. Enfeksiyon riski daha az oluyor."

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Ahmet Çoban ise ameliyat korkusundan söz ederek, "Nereye gittiysem ameliyat denildi. Prof. Dr. Hüseyin Okutan ile görüştüm, göğsümü kestirmeyeceğimi söyledim. Prof. Dr. Okutan, fazla ağrımayacağını ve acı olmayacağını söyleyerek, beni ikna etti. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" dedi.

