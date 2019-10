DHA YURT BÜLTENİ - 5

YURT BÜLTENİ - 5

Barış Pınarı Harekatı’nda 6’ncı gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününe girdi. Telabyad ve Rusulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki kent arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor.

Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde Fırat Nehri doğusunda kalan yerleşim alanları muhalifler ve çeşitli terör örgütlerinin ardından 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü PKK/YPG sivilleri göçe zorlayarak Kürt kökenli Suriyelileri buraya yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmesi ve saldırılar düzenlemesi ile Türkiye sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye’nin terör örgütünün silah bırakmasına yönelik çağrısının karşılıksız kalmasıyla Fırat’ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği sinyali verildi. Türkiye’nin bu kararı üzerine ABD ve çeşitli ülkeler askeri operasyon yapılmaması ve belirli bir takvim çerçevesinde terör örgütünün işgal ettiği alanlardan çekilmesi önerisinde bulundu. Belirlenen takvim doğrultusunda çekilme sağlanmadığı gibi terör örgütüne silah ve mühimmat desteği sağlanması ile Türkiye, geçen Ağustos ayında askeri harekatın kaçınılmaz olduğu sinyalini verdi. Bunun üzerine Ankara’ya gelen ABD askeri heyeti, Milli Savunma Bakanlığı’nda Türk askeri heyetiyle görüşmeler yaptı. İki gün süren toplantılarda Fırat’ın doğusuna güvenli bölge kurulması ve bu alanın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararı verildi. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin görev yapması için Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta Fırat’ın doğusundaki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı. İHA’ların görüntü almaya başlaması sonrası ise Türk ve ABD askerleri 7 kez havadan 3 kez ise karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Teröristlerin silahlarını bırakmayıp geri çekilmemesinden rahatsız olan Türkiye, oyalamaya müsaade edilmeyeceğini söyleyerek ABD’ye Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre sonunda da terör örgütünün silah bırakıp çekilmemesi üzerine Türkiye, 9 Ekim saat 16.00 itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Savaş uçakları ve sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör hedeflerinin ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta, Türk askerleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları da karadan Fırat’ın doğusuna giriş yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen harekat sırasında teröristler sınır hattındaki Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine de roket ve havanlı saldırılar düzenlendi. 652 havan ve roketin atıldığı saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 147 kişi ise yaralandı. Havan ve roketli saldırıların ardından topçu birlikleri, teröristlerin atış yaptığı alanları obüs atışları ile imha etti.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 550 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

6’ncı gününe girilen Fırat’ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu. Harekatın başından bu yana yapılan çatışmalar ve bombardımanda ise 550 terörist etkisiz hale getirildi.

2 İLÇE MERKEZİ İLE 62 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 62 köy terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Özelikle dün öğle saatlerinde doğu ve batısından giriş yapılan Akçakale’nin karşısındaki Telabyad, kısa sürede terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildi. Teröristlerin büyük bölümünün kaçtığı, kalanların ise etkisiz hale getirildiği Telabyad’da siviller işgalci PKK/YPG’den kurtulmanın sevincini yaşadı. Telabyad’ın özgürlüğüne kavuşmasının ardından Akçakale’de de Türk ve Suriyeliler kutlama yaptı. Yıllardır işgal altındaki Telbayad’ın Türkiye’ye açılan sınır kapısı olan Telabyad Gümrük Kapısı'nda asılı terör örgütünün bez parçaları da indirilerek yerine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.

MESKUN MAHAL OPERASYONU BAŞLADI

Yerli ve milli üretim silah ve mühimmatların kullanıldığı harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Telabyad’da kimsenin zarar görmemesi için meskun mahal operasyonuna da başlandı. Tespit edilen sığınak ve tünellerin imha edildiği Telabyad’da tüm ev ve sokaklar da tek tek tuzaklanmış patlayıcıya karşı kontrol ediliyor. TSK ile SMO unsurlarının meskun mahale yönelik operasyonlarını sürdürdüğü Telabyad’ın birkaç gün içerisinde tamamen güvenli hale getirildiğinin ilan edileceği belirtildi. Bu arada olası saldırı ve sızma girişimine karşın Telabyad’ın doğu, batı ve güneyinde de güvenlik güçlerinin her türlü önlemi aldığı belirtildi. Öte yandan Telabyad’ın güneyindeki bazı noktalarda tespit edilen teröristler ve mevzilerinin sınır birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor.

HAREKAT GENİŞLEYECEK

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve SMO birliklerinin, özgürleştirilen Telabyad’ın doğu ve batısına ilerleyişi devam ediyor. Genişleyerek devam eden harekatta yeni hedefin Telabyad’ın doğusundaki Ayn El Arap ve Menbiç olduğu belirtiliyor. Dün geceden itibaren SMO askerleri zırhlı araçlarla Menbiç etrafını kuşatmaya başladı. SMO unsurlarının yıllardır teröristlerin işgalindeki Menbiç’i de özgürleştirmeyi böylelikle terör örgünün Fırat Nehri batısında tamamen bitirmeyi hedeflendiği kaydedildi.

SINIRA SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Askeri hareketliliğin devam ettiği Suriye sınırına TSK ve SMO asker ve araçlarının sevkiyatı da devam ediyor. Sabah saatlerinde de Şanlıurfa yönünden gelen TSK’ya ait zırhlı araçlar ile SMO’nun araç ve askerleri Telabyad ve Resulayn hattına yönlendirildi. Sınır hattına ulaşan TSK ve SMO unsurlarının Suriye tarafına geçiş yaparak Telabyad ve Resulayn bölgesinde devam eden operasyona katılacağı belirtildi.

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.

Şırnak'taki çeşitli birliklerden geçen tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçerek Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderildi. Tankların sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

Azez'deki üniversite ilk mezunlarını verdi



İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi'nin ilk mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında faaliyete giren İHH Uluslararası Şam Üniversitesi, zorlu savaş şartlarına rağmen ilk mezunlarını verdi. Suriye savaşının başlamasının ardından bölgede kurulan ilk üniversitede eğitim gören 57 öğrenci, mezun olmaya hak kazandı. Mezun olan öğrencilere diplomaları törenle verildi.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Şam Üniversitesi Rektörü İzeddin El Kaddur, "Buradaki tüm arkadaşlarımızla 3 yıldır durmadan tüm zorluklara rağmen bugünün hayalini kurarak çalıştık. Çok şükür, bugün bu hedefimize ulaşarak 57 öğrencimizi mezun ettik. Bugüne ulaşmamızda büyük emeği olan Türk halkına sonsuz teşekkür ederiz. Mezun olan kardeşlerim 3 senedir verdiğiniz emekleriniz boşa çıkmadı. Bundan sonra gerçek hayat başlıyor. Sizlere tavsiyem her zaman doğruluk ve dürüstlükten vazgeçmeyin. Aldığınız eğitim size verilen emanettir. Bu emaneti gelecek nesillere taşımanız sizin birincil görevinizdir. Ayrıca öğrenmenin yaşı yoktur. İlim sınırsızdır ve öğrenmeye devam edin çünkü eğitim sonsuz bir deryadırö dedi.

'SAVAŞ İNSAN KAYNAKLARINI DA YOK ETMEKTE'

İHH Mütevelli heyetinden Muhammed Hanefi Kutluoğlu ise bugünkü öğrenci sayısının 1026 olduğunu ifade ederek, "Bildiğiniz üzere savaş, memleketin sadece fiziki yapısına değil aynı zamanda insan kaynaklarına da ciddi manada zarar veriyor. Uzun vadede bu memleketin geleceğini imar noktasında ne yapabilir düşüncesinden hareketle böyle bir üniversitenin kurulmasına karar verdik. 2016 senesinde ise fiili olarak eğitime başladık. Allah'ın izniyle bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Dört tane fakültemiz var. Yalnız mühendislik fakültesindeki öğrenciler önümüzdeki sene mezun olacak. Normalde bildiğiniz üzere bu fakülteler 4'er yıllık fakülteler olmakla birlikte mühendislik fakültesi dışında ilahiyat, hukuk, iktisat, işletme ve siyasi bilimler fakültesini biz 3 yılda tamamladık. Önümüzdeki sene mühendislik fakültesini mezun edeceğiz. Bu sene 57 mezun verdik. Fakültemizde resmi olarak kayıtlı bulunan talebe sayımız 1026 olmakla birlikte, malum savaş ortamı çeşitli sıkıntılar olduğundan dolayı sene sonunda imtihan olan öğrenci sayımız 750 civarlarında. Elhamdülillah ilk mezunlarımızı verdik" şeklinde konuştu.

'ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR'

Şam Üniversitesi'nin en yaşlı mezunu 55 yaşındaki Mustafa El Mustafa, öğrenmenin yaşı olmadığını belirtti. Kampta ailesiyle yaşayan El Mustafa, "Bu üniversitenin temeli atıldığını duyduğumda büyük bir heyecan duymuştum. Küçükken kurduğum hayalimi gerçekleştirmek için harekete geçmiştim. İlk etapta çevremde olumlu ve olumsuz birçok yorum almıştım. Ama ben bu hayalimi gerçekleştirmek için çok çaba gösterdim. Çok şükür bu hayalime bugün kavuştum. Buna katkı sağlayan herkese ve İHH'ya teşekkür ederim" dedi.

Programın sonunda mezun olan öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.

Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli mevkisi, sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile bölgeden geçen kişilere masalsı bir görsellik sunuyor.

Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde sonbahar mevsiminin etkisiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Sarp bir bölgeden geçen yolun her iki tarafından bulunan ağaçlar bugünlerde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarından oluşan bir manzara sunuyor. 2 bin 10 metre rakımlı bölgede mevsimin etkisi ile renk değiştirerek kendilerini kışa hazırlayan ağaçlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geliyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu alandan geçenler, bu manzarayı görüntülemeyi ihmal etmiyor. Zorlu yolları ile aynı zamanda sürücülere farklı bir deneyim yaşatan bölgede sonbahar ayında yolculuk etmenin güzelliği dikkat çekti. Rengarenk ağaçların arasından uzanan kıvrımlı yollarda ilerleyen araçlar, havadan da görüntülendi. Bölgeden geçerken durarak bu güzelliği yakından görmek isteyenler, "Türkiye'nin her bölgesi her mevsim ayrı güzel. Saklı kalan bu bölgeyi de doğaseverlerin mutlaka görmesi gerekir. Doğanın renkleri insana huzur veriyor" dedi.

Kıbrıs gazisinden, KKTC Cumhurbaşkanına tepki

DÜZCE Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Vedat Nefesoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, istifaya davet etti.

Düzce Muharip Gazileri Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Vedat Nefesoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Akıncı'yı kınadığını söyleyen Nefesoğlu, "Kendilerini bir Kıbrıs Gazisi olarak şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanlığı görevini derhal bırakmasını ve Türkiye'ye karşı kini neyse onu da açıklamasını istiyorum. Biz Kıbrıs'a barış götürdük. 1974 yılında Kıbrıs'a gittiğimizde Kıbrıs halkının neler çektiğini, nelerle karşılaştığını Kıbrıs Gazileri olarak bizler çok iyi biliyoruz. Onlar için aç, susuz o gün imkanlar dahilinde savaştık. Onları Rumların zulmünden, katliamından kurtardık. Sayın Cumhurbaşkanı ne maksatla, neye dayanarak bu açıklamayı yaptınız? Bu açıklamanın ardından Kıbrıs gazilerinden özür dilemenizi bekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askeri barış götürmek için oradadır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türk ordusu bu teröristlerin üstesinden gelecektir. Bizim Türk ordusu bu zamana kadar yaptığı savaşlarda sivillere, yaşlılara, kadınlara herhangi bir zulüm kesinlikle yapmamıştır. Gittiğimiz yere barış götürmüşüzdür. Bundan sonra da yine barış için savaşıyoruz" dedi.

'499 ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU'

Nefesoğlu, Kıbrıs'ta 499 Türk askerinin şehit olduğunu hatırlatarak, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda 499 arkadaşımız şehit oldu. Bugün Kıbrıs topraklarında yatmaktadır. Sayın Akıncı, Kıbrıs'ta vermiş olduğumuz bu şehitlerde mi aklına gelmiyor? Sayın Cumhurbaşkanı size buradan tekrar tekrar sesleniyorum. İstifa edin, görevinizi bırakın. Size o makam kesinlikle yakışmıyor. Sizi şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

'KIBRIS DEMEK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMEKTİR'

Vedat Nefesoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarının kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Açıklamalar karşısında çok üzüldüm. Evde çocuklarıma tekrar Kıbrıs Savaşı'nı anlattım. O günlerde bizim neler çektiğimizi anlattım. Bu zamanki gibi imkanlar yoktu. Benim yanımda şehit olan arkadaşlarım var. Bizler sağ salim memleketimize geldik ama bugün şehitlerimiz Kıbrıs topraklarında yatmaktadır. Kıbrıs bizim vatanımız. Kıbrıs demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demektir. Bizim bayrağımız orada dalgalanmaktadır. Ebediyen dalgalanacaktır" dedi.

'KIBRIS BARIŞ HAREKATI OLMASAYDI MAKAMI OLMAZDI'

Nefesoğlu, KKTC'nin her karışında şehit kanı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün bu makamda bile olamazdı. Makamı olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanı iyi düşünsün, Kıbrıs gazilerinden özür dilesin. Orada yatan şehitlerimizin kanını unutmasın. Kıbrıs'ta Türk askerinin her karış toprağında kanı var. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerimiz Düzce'den 189 kişidir. Düzce'den de 2 şehidimiz vardır. Bu silah arkadaşlarım adına da nefretle Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kınıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesini istiyorum. Aksi halde biz bu arkadaşlarımızla yeniden Kıbrıs'a gider, bu seferde senin kafanı ezeriz. Bunu böyle bilesin. Sayın Akıncı biz Kıbrıs gazileri olarak halen masamızda Türk Bayrağı ile Kıbrıs Bayrağı'nı yan yana taşıyoruz. Kıbrıs bizim anavatanımız. Yavru vatan değil, anavatan olarak görüyoruz. Dünya durdukça da Kıbrıs anavatan olarak kalacak. Siz Kıbrıs Cumhurbaşkanı olamazsınız. Kesinlikle kabul etmiyoruz, sizde Türk kanı kesinlikle yok. Bu makamı derhal terk etmelisiniz."

Kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

Bolu'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu bir otomobilden yola atılan çantadaki 1 kilo 29 gram skunk ele geçirilirken, sürücü M.S. (27) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonucu aracı, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde durdurdu. Kovalamaca sırasında araçtan yola atılan bir çantada 1 kilo 29 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 150 bin TL olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü M.S. gözaltına alındı. M.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu (2)

25 GÖZALTI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 kilogram bonzai, 163 gram metamfetamin, 21 adet ecstasy hap, 8 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

