DHA YURT BÜLTENİ -5
() ============================= ANTALYA'DA BOZAYI HEYECANI Antalya'nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaban hayatının incelenmesine...
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ANTALYA'DA BOZAYI HEYECANI
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaban hayatının incelenmesine yönelik yapılan fotokapan çalışmaları kapsamında, bozayı ve vaşak görüntülendi.
Toroslarda yaygın olarak bilinen vaşağın yanı sıra fotokapan kameralarına bozayının da takılması, yaban hayatı zenginliği açısından heyecan yarattı. Fotokapan görüntü kayıtlarında ensesinde Karadeniz yöresinde görülen bozayılara özgü olduğu belirtilen beyaz halka görülmesi açısından da ilginç olduğu değerlendirmesinde bulunan DKMP uzmanları, boz ayıların daha önce Toroslar'da görüldüğünü dile getirdi. DKMP'nin bir diğer fotokapanına ise yine Gidengelmez Dağı'nda iki vaşak görüntüsü yansıdı. Kameraya merakla yaklaşan vaşakların da anne ve yavrusu olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Vaşaktan görüntü
- Bozayıdan görüntü
HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: ANTALYA, ()
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50 YIL SONRA DUVAĞINI TAKARAK TEKRAR EVLENDİLER
Adapazarı'nda evliliklerinin 50'nci yıldönümünü düğün salonunda yapılan bir düğünle kutlayan Turnuk çifti aşklarıyla gençlere örnek oldu.
Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Şefika (70) ve Naci Turnuk(72) çifti, 50'nci evlilik yıldönümünde düğün yaparak aşklarını tazeledi. Adapazarı'nda bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Turnuk çifti pasta kesip, oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.
70 yaşında tekrar gelinliğini giyen Şefika Turnuk, "Böyle bir düğüne belki de ihtiyaç duymazdım ama sırf sesimizi duyurmak için. Türkiye'de böyle güzelliklerin olacağına ve devam edeceğine inanıyorum. Bir başlangıç yaptım diyorum." dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Detay
Gelin Damat evden çıkışı
Düğün salonuna gelişleri
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