DHA YURT BÜLTENİ - 5

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimi kazanan partisinin belediye başkanlarını ziyaret ve tebrik etmek için Balıkesir'e geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kentte ilk olarak Erdek ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu, Erdek Belediyesi önünde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 günlük hak mahrumiyet cezası Yargıtay tarafından onanan ve seçimi kazanmasına rağmen Erdek Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri Bakanlığı'nca alınan Hüseyin Sarı karşıladı. Vekaleten belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Yapakçı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Kılıçdaroğlu, Erdek Belediyesi'nce cumhuriyetin değerlerinin korunarak, bölgeye gelenlere rahat tatil imkanı sağlama adına her türlü çabanın harcandığını kaydetti.

'BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ, GÜZELLİĞİ KORUMAK'

Belediyede açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "10 bin kişiye göre bütçeniz varsa ve yazın bu sayı 50 bine çıkmasına karşın bütçeniz aynıysa belediyenin yaptığı fedakarlığı bundan daha güzel anlatan rakamlar bulamayız. Gerçekten de olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Bu çabanın gereği olarak da gelen bütün yurttaşlara ve buradaki vatandaşlara iyi hizmet sunmak istiyorlar. Bölgenin güzelliklerini biliyorum. Doğası var, denizi var, her şeyiyle olağanüstü bir yer. Belediye başkanının görevi de bu güzelliği korumaktır. Ben hepinizin huzurunda özverili çalışmaları dolayısıyla sayın belediye başkanımıza teşekkür ederim. Zaman zaman büyük zorluklar yaşıyoruz ama çevre belediyelerden destek alıyoruz. Bütün mesele şu; bir belediye eğer kendi gücünü aşan bir sorun ile karşılaşırsa doğal olarak bizim CHP'li diğer belediyeler devreye giriyor ve yardım yapıyor. Bu da yardım kültürünün ne kadar önemli olduğunun ve bu yardım kültürünün özelinde insana yardım etmek olduğunun herkesin bilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca bölgenin tarihsel açıdan da öneme sahip olduğunu ve bu konuda ciddi çalışmaların yapılacağını belirtti.

Ziyarette CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Hüseyin Sarı tarafından şehrin anahtarı hediye edildi.

Haber-Kamera: Muammer İRTEM- Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN/ERDEK (Balıkesir), () -

Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor

Diyarbakır'da Çarşamba gününden bu yanan haber alınamayan Mehmet Akar'ın (20) annesi Hacire Akar (49), oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binasında başlattığı oturma eylemini ikinci günde sürdürüyor. HDP'lilerin gazetecilere tepki gösterdiği il binası kapısında geceyi geçiren Hacire Akar, "Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım. Gelsin 15 gün sonra düğünü var" dedi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, Çarşamba günü ayrıldığı evine dönmedi. İnşaatta çalışan oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar'ın en son HDP İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Anne Akar, partinin kapı camını çekiçle kırarak, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı. Eşi Aziz ve çocukları ile bazı yakınlarının da destek verdiği Akar'ın, diğer oğlu Fırat Akar'ın 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bilgisinin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.

PARTİLİLERDEN GAZETECİLERE TEPKİ

Geceyi HDP binasında geçiren Akar ailesinin, eylemini görüntülemek isteyen gazetecilere partililer tarafından tepki gösterildi. Bazı HDP'liler, görüntü almak isteyen basın mensuplarına hakaret etti.

'GELSİN 15 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VAR'

Anne Hacire Akar, nişanlı olan oğlunun iki hafta sonra düğünü olduğunu belirterek, "Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım. Gelsin nişanlısı bekliyor. Gelsin 15 gün sonra düğünü var. Ne yemek yiyeceğim, ne su içeceğim. Onlardan çocuğumu istiyorum" dedi.

3 kişi öldüren eski astsubay, cinayet işlemeye devam edecekti

ADANA'da, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eski astsubay Güçlü Doğan T.'nin, cinayetleri işledikten sonra tekrar eve gittiği ve 2 tabanca ile av tüfeğini aldığı ortaya çıktı. Cinnet getirdiği öne sürülen zanlının, yeni cinayetler işlemeye hazırlandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkıp, otomobiline binen Güçlü Doğan T., iddiaya göre, aracını durdurarak inip, motosikletiyle yoldan geçen Hayati Özkaya'ya tabancayla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Özkaya, motosikletle yola devrildi. Tekrar otomobile binen Güçlü Doğan T., 500 metre uzaklıktaki kahvenin önüne geldi. Araçtan inen Güçlü Doğan T., bu kez kahveye doğru ateş açtı. İçeride oturan Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi, başından vurulup, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda ismi öğrenilemeyen 1 kişi de hafif yaralandı. Bu sırada panik yaşayan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Güçlü Doğan T., tabancasındaki kurşunlar bitene kadar havaya ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hayati Özkaya, Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saldırı sırasında, sokakta oyun oynayan Hayati Özkaya'nın çocukları Halide ve Osman Özkaya, korkup, kahveye sığındı. Babalarının vurulduğu anı gören ve gözyaşı döken çocukları, komşular sakinleştirdi. Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayet büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Güçlü Doğan T.'yi kısa sürede yakaladı. Katil zanlısının evinde yapılan aramda ise 2 tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

CİNAYET İŞLEMEYE DEVAM EDECEKTİ

Psikolojik sorunları nedeniyle ordudan atılan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. 3 kişiyi öldürdükten sonra tekrar eve gittiği ve burada bulunan diğer silahlarını alarak yeni cinayetler işlemeye hazırlandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen zanlı, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bakan Kurum'un durdurulduğunu açıkladığı otel inşaatları havadan görüntülendi

Bodrum'daki koylarda bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imara aykırılıkları nedeniyle inşaatının durdurulduğunu belirttiği 4 otel, havadan görüntülendi. Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salı günü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirtti. Durdurulan 4 otel inşaatı, ekibince drone ile havadan görüntülendi. Gölkey Mahallesi'ndeki Demirbükü Rezidans ve Nef Reserve, Göltürkbükü'ndeki Bo Viera Otel ile Yalıçiftlik'teki tatil köyü Four Seasons'ın inşaat çalışmalarında, kıyı alanlarındaki yapılaşma gözler önüne serildi.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, Bakan Kurum'un açıklamasının güzel başlangıç olmasını dilediklerini belirterek, "Baştan beri yasaların gerekleri yerine getirilseydi, bugünlere gelmezdik. Bu yapılar artık tahribatını yapmış durumda. İstediğimiz kadar eski haline getirmeye çalışsak da ekosisteme verdiği zararları geri döndürmek zor. Bakan beyin söylemlerinin yeni bir başlangıç olduğuna inanmak istiyoruz. Bizim gördüklerimiz yeni görülmeye başlandı. Mühürleniyor, yıkım kararı alınıyor; ancak hiçbir zaman yerine getirilmiyor. Kıyı dolgularının kaldırılmasını istiyoruz. Bütün isteğimiz samimi olunmasıdır. Yetki ve görev bakan beyin kendisinde. Desteklemeye hazırız. Parası olan imar yasasını çiğner, yanına da kar kalır imajını ve fikrini hep birlikte değiştirelim" dedi.

Sivas'ta 10 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Sivas'ta, otomobillerin çarpışması sonucu 1'i bebek, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin kavşağa kontrolsüz girip çarpıştığı, çevredekilerin kazada yaralananlara yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Kaza, 3 gün önce, Gültepe Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil ile Bilal Hargün'ün (32) kullandığı 38 AAJ 465 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kazanın KGYS kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde sürücülerin kavşağa kontrolsüz girip çarpıştığı, yoldan geçen diğer sürücülerin kazada yaralananlara yardıma koştuğu ve yaralıların araçlardan çıkarıldığı anlar ile panik anları yer aldı.

Denizli'de sahte içki üretimine 6 gözaltı

Denizli'de sahte rakı, viski ve votka üreten 6 kişi gözaltına alındı. 640 litre etil alkol ile 40 litre sahte içkiye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir işyerinin deposunda sahte alkollü içki üretilip satıldığını öğrendi. Depoya yapılan baskında, 640 litre etil alkol, şişelenmiş halde 40 litre sahte votka, viski ve rakı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Antalya'yı kısa filmlerle tanıtıyorlar

Antalya'da bu yılın turizmde 'Aspendos' yılı ilan edilmesinin ardından Aspendos Antik Tiyatrosu ile ilgili kısa tanıtım film hazırlamak için çalışma başlatan Fraport TAV Antalya Havalimanı yönetimi, projenin kapsamını genişlenerek Antalya'yı tanıtan ikinci bir kısa film hazırladı. Antalya destinasyonunun sadece kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermeyi hedefleyen ikinci videonun hazırlanması tam 1.5 yıl sürdü.

DÖRT MEVSİM ANTALYA

Fraport TAV Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Antalya'da, dört mevsimde yapılan sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı film için havadan ve karadan çekimler yaptıklarını söyledi. Geniş bir zamana yayılarak çekilen filmlerin yurt içinde farklı noktalarda yayınlanmaya başladığını belirten Yılmaz, özellikle havalimanının resmi internet sitesi başta olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de filmlerin izlenilebildiğini, YouTube'de ise en çok izlenen videolar arasında yer aldığını kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir kapı düşünün, ayaklarınızı yerden kesecek başka kapılara açılsın, eşiğinden geçtiğiniz anda sizi, farklı renkler, farklı kültürler, farklı aktiviteler, denizle, kumla, güneşle ve tarihle kucaklasın. Bir kapı düşünün, sizi rengarenk duygularla kucaklasın. Her kapının ardında farklı bir renk, farklı bir duyguyu saklasın. Düşleyin, kapının arkasında tatilin şehri Antalya. Özgürlüğün, düşlerin şehri. Tarihin, sanatın, edebiyatın şehri. Aktivitenin ve eğlencenin şehri. Biz bu düşüncelerle 1.5 yıl içinde filmimizi hazırladık. Antalya Havalimanı'nın tüm bu anlattıklarıma açılan ilk kapı olma özelliğinden dolayı bölgemizin turizm destinasyonuna çok önem veriyoruz."

'ANTALYA AİRPORT GATEWAY TO'

'Antalya Airport Gateway To' genel tanıtım filminin ardından, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda Antalya'yı tanıtmak üzere filmlerin devam edeceğinin altını çizen Fraport TAV Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol ise filmlerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Filmlerin içeriğinde sporcu bir gencin kaya tırmanışı, rafting gibi etkinlikleri anlattığını, genç bir çiftin ise tarih ve kültür zenginliklerine dikkat çekerek trekkinge çıktığını belirten Varol, “Filmlerimizin her anı Antalya ve çevresindeki turistik faaliyetleri izleyene aktaracak şekilde projelendiriliyor. Örneğin bir iş adamının golf oynadığı lüks tatilinden tutun da dağcı bir gencin Torosları keşfetmesine kadar her ayrıntı saniye saniye toplanarak film haline getirildi. Amacımız Antalya'nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı, aynı zamanda bir spor ve kültür kenti olduğunu anlatmak. Antalya için çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

