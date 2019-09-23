DHA YURT BÜLTENİ-5

Teröristlerin sınırda bayrak oyunu

Terör örgütü PKK/YPG, kontrolünde bulunan Suriye'nin Telabyad kentinin Türkiye sınırına yakın noktalarındaki bazı mevzilerine, omurgasını oluşturarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimli yapıya ait bez parçalarını asmaya başladı.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını işgal etti. Uyguladığı baskı ile sivilleri göçe zorlayıp, boşalan alanlara farklı bölgelerden getirdiği insanları yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG unsurları, Türkiye sınır hattında bir terör koridoru oluşturmak istedi. Fırat'ın batısına geçerek Türkiye sınır boyunca oluşturmak istediği terör koridorunu uzatmak isteyen PKK/YPG'nin bu hayali Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile sonlandırıldı. Ancak, terör örgütü kontrolünde tuttuğu Fırat'ın doğusunda kalan bölgede işgalini ve siviller üzerinde baskısını sürdürüp, sınır güvenliğini tehdit etmeyi sürdürdü. Zaman zaman Türkiye sınırına yönelik saldırı ve taciz girişimleri anında müdahale ile püskürtülen teröristler, silah bırakmaları ve işgal ettikleri alanları gerçek sahiplerine bırakmaları yönündeki çağrıyı da yanıtsız bıraktı.

Türkiye'nin teröristlerin işgalindeki Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Ağustos ayının ilk haftasında Ankara'ya gelen ABD'li askeri heyet Milli Savunma Bakanlığında Türk askeri heyet ile toplantı yaptı. Toplantıda, iki ülke tarafından Suriye'nin kuzeyine güvenli bölge kurulması kararı alındı. Mutabakatın ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki ülke askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Çalışmalara başlayan merkez, güvenli hale getirilmesi hedeflenen bölgede 6 kez hava, 1 kez de karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

TERÖRİSTLER EVLERİN ÇATISINA SGD FLAMASI ASTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelinen sürecin tatmin etmediği ve Türkiye'nin istediği gelişmelerin olmaması halinde Fırat'ın doğusuna yönelik harekat düzenlenebileceği mesajı vererek Eylül ayı sonunu işaret etmesiyle sınır hattında da hareketlilik başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı yapılırken, Müşterek Harekat Merkezinin de kurulu olduğu Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde ise teröristlerin Türkiye sınırına yakın noktalarda kum torbaları ile mevziler oluşturdukları bazı evlerin çatılarına omurgasını oluşturarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları sözde askeri meclis olarak tanımladıkları SDG'ye ait flamaları asmaya başladı. PKK/YPG'li teröristlerden bazılarının evlerin çatılarına SDG'ye ait bez parçalarını asması ise Türkiye sınırından da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), ()-

=====================

Falezlerde tehlikeli selfie

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park'a gelen turistler, şelale manzarasında fotoğraf çekmek için güvenlik çitinin üzerinden atlıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip, selfie çeken turistler, tehlikeye aldırmıyor.

Antalya'da, turistlerin gezi rotasında bulunan Düden Park'ın şelale manzarasını görenler, hayran kalıyor. Manzara eşliğinde fotoğraf çekmek isteyen turistler, boyu 1 metreyi geçen güvenlik çitlerinden atlayarak, falezlerin kenarına geliyor. 40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında fotoğraf çeken turistler, üzerinde Türkçe 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazan tabelanın yanında selfie çekiyor.

Türkçe olduğu için turistler tarafından anlaşılamayan tabelaları gören Antalyalılar, İngilizce ve Rusça uyarı yazılarının da olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan turistlerin güvenlik çitini atlayarak, geçtikleri ve şelale manzarasının net göründüğü köşenin altının boş olduğu da fotoğraf karelerine yansıdı. Altı boş kaya parçasının ön parçası, alt kaya tabakasına dokunurken, diğer bölümünün ise havada durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Düden şelalesi drone görüntüsü

Turistlerden görüntü

Resim çeken turistlerin görüntüsü

Uyarı yazısından görüntü

Muhabiri Alparslan ÇINAR'ın ANONSU

RÖP 1: Kurtuluş Uğurlu

RÖP 2: Murat Toklu

Korkulukları geçen turistlerin görüntüsü

Korkulukları aşan karısının resmini çeken turistin görüntüsü

Detaylar

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

==============================

'Evinin ustası' kadınlar

Antalya'da, 'Evimin Ustasıyım' projesi kapsamında kadınlar, elektrik ve su tesisat tamirat işleri eğitimi alıyor. İngiliz anahtarından kargaburnuna, kontrol kaleminden penseye her türlü aleti kullanmayı öğrenen kadınlar, 'evinin ustası' olmak için çalışıyor.

'Kadın Dostu Kent' unvanına sahip Muratpaşa Belediyesi, kadınlara destek amaçlı yeni projeler geliştiriyor. Belediye, kadınların evlerinin elektrik ve su tesisatında karşılaştıkları basit arızaları onarmalarını sağlamak için Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla 'Evimin Ustasıyım' projesi başlattı. İngiliz anahtarından kargaburnuna, kontrol kaleminden penseye her türlü alet kullanma becerisi kazandırılan kurslara, 65 kadın kayıt yaptırdı.

Kent merkezindeki Giritli Kadın Dayanışma Merkezi'nde başlayan 'Evimin Ustasıyım' projesinde kadınlara elektrik ve su tesisatının temel eğitimleri veriliyor. Kursiyerler, priz ve ampul değişikliği, elektrik sigortasının doğru kullanımı, musluk ve conta değiştirme konularında eğitim görüyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, 8-10 kişilik gruplar halinde farklı gün ve saatlerde yapılıyor.

KADINLARA ELEKTRİK VE SU TESİSATI EĞİTİMİ

'Evimin Ustasıyım' projesi hakkında bilgi veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak kadınlar için yararlı projeler geliştirdiklerini anlattı. Başkan Uysal, "Bir ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Tesisatçı, ara eleman bulmak günümüzde zorlaştı. Doyasıyla sorunu en çok yaşayan kadınlar. Projeyi Kadın Aile Müdürlüğümüz tasarladı. Kadınların evde yaşadığı zorlukları eğitim vererek çözmeye çalışıyoruz. Şu an elektrik ve su tesisatının temel eğitimleri veriliyor. Bundan sonraki eğitimlerde boya, badana, alçı gibi konularda eğitim verilecek. Talep çok yoğun. 4 yıllık üniversite mezunumuz çok fazla ama ara eleman sıkıntısından dolayı bu işlerde evde kadın sorun yaşayabiliyor. Bu yüzden kadınlara doğrudan eğitim veriyoruz" diye konuştu.

'ERKEKLERE MÜNHASIR GİBİ GÖRÜLEN İŞLERİ KADINLAR DA YAPABİLİR'

Kadının işgücü olarak, geçmişte erkeğin yapmasına alışılan alanlara kaydığını belirten Uysal, bu düşüncenin toplumda çok geciktiğini anlattı. Başkan Uysal, "Dünyaya baktığınızda kadınlar bu işleri yapabiliyor. Kadınlar birçok yerde şoförlük ve ustalık yapıyor. Erkeklere münhasır gibi görülen bu işlerin çoğunu kadınlar da yapabilir. Biz de belediye olarak bu duruma adapte oluyoruz" dedi.

KADINLAR EVDEKİ KÜÇÜK ARIZALARI GİDERECEK

Usta öğretici Cengiz Aslan ise kadınlara evdeki küçük arızaları giderme konusunda ilk olarak iş güvenliğini sağlamak için sigorta eğitimi verdiklerini söyledi. Cengiz Aslan, priz değişimi, su contası değişimi, klozetlerin kapak değişimi gibi küçük temel bilgiler ve hangi aletleri kullanmaları gerektiğini öğrettiklerini kaydetti.

'KADIN EVİNİN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKLA SORUMLUR'

Proje kursiyerlerinden Binnaz Küskü (55) de "Böyle bir kursa ihtiyacımız vardı. Hem evimizin ekonomisine katkı olacak hem de bu konularda bilgimiz artacak. Kadınların elektrik konusunda korkuları var. Böylelikle bu korkularımızı yenmiş olacağız. Şu an priz değiştirme pratikleri yapıyorum. Evimin ustası olacağım" diye konuştu.

Kursiyerlerde Aynur Baycın (58) ise "Evimin ihtiyaçlarını kendim gidermek istiyorum. Başkalarına muhtaç olmayıp ayaklarımın üzerinde durmayı seviyorum. O yüzden eksiklerimi tamamlamaya geldim. Kadın sadece çocuk büyütmekle değil, evinin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----

Eğitim tarafından eğitim verilen kadınların görüntüsü

Kadınların eğitmeni dinlerken görüntüleri

Kadınların el aletleri ile çalışırken görüntüsü

Muhabiri Ası Duran ANONS

RÖP 1: Cengiz Aslan ( Usta Öğretici )

RÖP 2: Binnaz Küskü

RÖP 3: Aynur Baycın

RÖP 4: Av Ümit Uysal ( Muratpaşa belediye başkanı )

507 MB -- 04.34 // HD

479 MB -- 03.59 ///HD

Haber: Aslı DURAN/Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

====================

Zeki Müren'i anma konserine yoğun ilgi

TÜRK Sanat Müziği'nin 'Sanat Güneşi' olarak tanınan ismi, merhum Zeki Müren'i anmak için Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser düzenlendi. Zeki Müren'in sevilen şarkılarının seslendirildiği geceye katılanlar, keyifli saatler geçirdi.

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Zeki Müren, vefatının 23'üncü yıl dönümünde Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen konserle anıldı. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Bodrum Belediye başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Ummahan Yurt, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, şehit ve gazi aileleri ile birlikte yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi. Bodrum Belediyesi ev sahipliğindeki konser Türk Eğitim Vakfı ile TSK Mehmetçik Vakfı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakalığı ile Bodrum Kaymakamlığı'nın destekleriyle yapıldı. Program, Zeki Müren'in 1984 yılında Bodrum'da verdiği konserden görüntülerle başladı. Ardından TEV ile TSK Mehmetçik Vakfı'nın tanıtım videoları gösterildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra sahneye çıkan Türk Sanat Müziği solisti Gökhan Sezen, Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını seslendirdi. Antik Tiyatro'yu dolduranların da birçok şarkıya eşlik ettiği konser, yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüntü Dökümü

---------------

-Konserden görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera; Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

===================

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 4 OLDU

Kazada yaralanan çocuklardan Yavuz Selim Umuç'da tedavi açın kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Böylece kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Otomobilde bulunanların Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi. Hastanelerde tedavisi süren Fatih Umuç(23), Aysun Umuç(32), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

SİVAS,()