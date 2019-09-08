DHA YURT BÜLTENİ-5

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2)HEYELANDA TEK KATLI EV ÇÖKTÜ, APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ; HASARIN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

RİZE'nin Hemşin ilçesinde şiddetli sağanağın etkisiyle meydana gelen ve tek katlı ahşap evin çöktüğü, ilçe merkezinde 24 dairelik apartmanın tahliye edildiği sel ve heyelanın boyutu gün yüzüne çıktı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, çöken evin enkazı altından yaralı kurtulup tedaviye alınan Mecit Alparslan'ın (85), sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, tüm kurumlarla sahada olduklarını ve yaraların en kısa sürede sarılacağını belirterek, kapanan bazı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için de çalışmaların hızla sürdüğünü bildirdi.

Hemşin ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayıp gece boyu süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede saatte metrekareye düşen 175 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Yaltkaya köyünde heyelan sonucu tek bir ev yıkılırken, enkaz altında kalan Mecit Alparslan da yaralandı. Vatandaşların yardımıyla enkaz altından çıkarılan Alparslan, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçede Hemşin Deresi taştı, bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. Hemşin Belediyesi ve karayolları ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçeye AFAD ekipleri sevk edilirken, Kaymakamlık bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Sağanağın akşam saatlerinde etkili olması üzerine ilçe merkezinde yer alan toplam 56 dairenin bulunduğu 26 dairelik bloğun alt katları, sel suları ile sel sularının taşıdığı balçık ve toprakla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Blokta 26 dairede oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerden tahliye edilenler, geceyi akrabalarının evlerinde geçirdi. Belediye ekiplerince de, site çevresinde oluşan balcık ve toprağın temizlenmesi için iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı.

O ANLARI ANLATTILAR

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, çöken evin enkazı altından yaralı kurtulup hastanede tedaviye alınan Mecit Alparslan'ın (85), sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanda tek katlı bir evin çöktüğü mahalle sakinleri o anları anlattı. Mahalle sakinlerinden İsmet Alparslan, yağmurun şiddetini artırmasıyla panik yaşadıklarını anlatarak "Çok büyük bir yağmur yağdı, Başımızı dahi dışarı zor çıkarttık. Yeğenim geldi, 'amcamın evi yıkıldı' dedi. Bunun üzerine apar topar üzerimize dahi giymeden yardıma koştuk. Yıkılan evde bulunan diğer yeğenim Oğuz, amcasını evden çıkarmıştı. Bizlerde ekiplere hemen haber verdik. Güzergâhta da oluşan sel nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı. Kendi aracımızla yaralı akrabamızı, sağlık ekiplerine yolda teslim ettik. Panik yaşadık. Çok şükür bir can kaybı olmadı" dedi.

'EVİN YIKILDIĞINI DUYUP DIŞARI KOŞTUK'

Yöre sakinlerinden Hayriye Alparslan da "Dün sabah başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı. Oluk oluk yağmur yağıyordu. Evin yıkıldığını duyduğumuzda hemen dışarı koştuk. Çok ıslandık. Rize'de her zaman sel oluyor ama bu kadar şiddetlisine ilk kez tanık oldum" diye konuştu.



'TÜM YETKİLİLERLE SAHADAYIZ'

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekâr ise, ilçede metrekareye 175 kilogram yağış düştüğünü, yaraların kısa sürede sarılacağını kaydederek, "Dün sabah saatlerinde başlayan yağmur gece boyu sürdü. Teyakkuz halindeydik. Verilere göre metrekareye 175 kilogram yağış düştü. Yağmur sonrası afetin boyutlarını sabah görmeye başladık. Bir vatandaşımız heyelanda tek katlı ahşap evin çökmesiyle yaralandı. Şu an sağlık durumu iyi. İlçe merkezinde 24 dairelik bir apartmanın giriş katları sel sularının taşıdığı toprak ve balçıkla kaplandı. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada hasar tespit ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Tek tesellimiz can kaybı yaşanması. Şu an yağış şiddetini azalttı. Tüm yetkililerle sahadayız. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. En kısa zamanda yaralımızı sarıp, eski halimize döneceğiz" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan selin vurduğu bölgede; kara yoları ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla, kapanan bazı yolları yeniden ulaşıma açma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken ev ve boşaltılan binanın drone görüntüsü

-Çöken evden detaylar

-Boşaltılan bina detayları

-Balçık temizleme çalışması

-Belediye başkanı ve mahalle sakinleri röp

-Çevreden görüntüler

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ-Selçuk BAŞAR/RİZE-

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3)CARETTA SAHİLİNE TRAKTÖRLE GİRDİ, GÖNÜLLÜLERİ 'SİZİ GÖMERİM' DİYE TEHDİT ETTİ

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Belek sahilinde Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuvalama alanına traktörle giren Aziz K., kumsala traktörle girişin yasak olduğu yönünde kendisini uyaran 5'i kadın 6 gönüllüyü, "Sizi buraya gömerim" diye tehdit etti. Sürücü hakkında şikayetçi olan gönüllüler, traktörün kumsaldaki fotoğraflarını da delil olarak sundu.

Akdeniz bölgesinin en büyük caretta caretta yuvalama alanını oluşturan, Kundu, Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahildeki olay, 1 Eylül Pazar günü saat 09.00 sıralarında yaşandı. Denizkent sahilindeki caretta yuvalama alanına 07 LHH 18 plakalı traktörle giren Aziz K., caretta yuvalarını takip eden Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllüsü 5'i kadın 6 kişi tarafından uyarıldı. Traktörle sahile girişin yasak olduğunu ve yuvaların zarar göreceği yönündeki uyarılar üzerine Aziz K., EKAD görevlilerini, "Sizi buraya gömerim" diye tehdit etti. EKAD Başkanı Ali Fuat Canpolat ve gönüllüler, Aziz K. hakkında jandarmaya şikayette bulundu. Olay yerine gelen jandarma tarafından şikayetler alınırken, traktörün kumsalda çekilen fotoğrafları da delil olarak sunuldu.

'SİZİ BURAYA GÖMERİM'

Şikayetçi gönüllüler Aslıhan Güngörmez, Nisa Türhan, Zeynep Nida Karaali, Ayşenur Bakım, Hilal Buse İnce ve Umut Bubaren sahilde kaplumbağa yuvalarını, çıkan yavruların sayımını yaptıkları sırada, kumsala traktörle giren Aziz K.'nin yanlarına gelerek sorular sormaya başladığını söyledi. Aziz K.'nin, 'Sizin yanınızdan geçerken traktörüme baktığınızı ve ilgilendiğinizi fark ettim' dediğini belirten gönüllüler, "Biz de kendisini 'Traktörle kumsala girmişsiniz, bu şekilde kaplumbağa yuvaları bozulur ve zarar görür' diye uyardık. Bunun üzerine sinirlenerek 'Sizi buraya gömerim. Sana şamar vururum, yuvaları traktörle dağıtırım, sizi kumsala ve bu köye sokmam. Sizi silerim, ben bu köylüyüm, ben buraya girerim ama sizi sokmam' diye tehditlerde bulundu" dedi.

TRAKTÖRLE GİRMEK YASAK

EKAD Başkanı Ali Fuat Canpolat ise Bern ve Barcelona gibi uluslararası sözleşmeler ile Çevre Kanunu, Hayvan Hakları Koruma Kanunu, Biyoçeşitliliğin Korunması Kanunu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi gereğince deniz kaplumbağaları ve yaşam ortamlarının korunması gerektiğini söyledi. Nesli tehlike altındaki kaplumbağaların yuvalama alanlarına traktör gibi taşıtların girmesinin bu canlılara zarar verdiğini kaydeden Dr. Canpolat, "Bundan dolayı şikayetçi olduk. Traktörün kumsaldaki fotoğraflarını da delil olarak savcılığa sunduk. Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

60 BİN LİRA CEZASI VAR

Diğer yandan Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçen temmuz ayında caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında drift yapan sürücü E.Y.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 'biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL ceza verilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Sürülmüş sahilden görüntü

- Drone görüntüleri

- Yuvadan yavru çıkarılması

- Yavruların denizle buluşması

- Sahile giren traktörün fotoğrafları



HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()