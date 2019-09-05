DHA YURT BÜLTENİ - 5

Hakkari Valisi Akbıyık, terörden temizlenen İkiyaka Dağları'ndaki asker ve korucuları ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terörden temizlenen Yüksekova ilçesinin 3 bin 365 rakımlı İkiyaka dağlarında vatan savunması yapan asker ve güvenlik korucularıni ziyaret edip, moral verdi. Akbıyık, İkiyaka dağlarındaki Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Kapı ve 3 bin 365 rakımlı tepe üs bölgelerine bina, kule ve güvenlik yolları yapıldığını söyledi.

Hakkari'yi de kapsayan Kıran-2 operasyonu devam ederken, Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ile birlikte bina, kule ve güvenlik yol çalışmalarının yapıldığı İkiyaka dağlarında vatan savunması yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret edip, moral verdi.

Dağa harikası manzarasıyla herkesi büyüleyen İkiyaka dağlarındaki Cilo Sat göllerini ve karla kaplı bölgeleri gezen Vali Akbıyık, bölgede artık dağcıların ve vatandaşların rahatlıkla gelerek buralarda piknik yaptıklarını söyledi.

BURASI, TÜRKİYE'NİN ALPLERİ

Vali Akbıyık, Türkiye'nin Alpleri olarak bilinen bölgede halen kar bulunduğunu belirterek, "İkiyaka dağlarında Kara Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlıklarımızın üs bölgeleri var. Biz de İkiyaka dağlarındaki Gölerbaşı, Binbir Kapı, Düztepe ve 3 bin 365 tepe üs bölgelerinde yapılan binalarımızı, kulelerimizi ve güvenlik yollarımızı kontrol etmek amacıyla bugün buraya geldik. Şu anda da Sat göllerindeyiz. Burası 3 bin 200 rakım ve halen kar var. Burası Türkiye’nin Alpleri diyebileceğimiz vatanın cennet köşelerinden biri. Eski günler artık geride kaldı. Vatandaşlarımız, dağcılarımız rahatlıkla buralara gelerek piknik yapabiliyorlar. Bunları da yerinde gördük" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hakkari valisi İdris Akbıyık'ın üs bölgesine gelmesi

-Burada görev yapan güvenlik güçleri ile sohbet etmesi

-Yeni yapılan Kalekol ve güvenlik yolunda inceleme yapması

-Konuşması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () -

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Buca'da 'slime' baskını

İzmir'de, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlığı için harekete geçen Buca Belediyesi, son dönemde oldukça popüler olan, ancak uygunsuz şekilde üretildiğinde sağlığı tehdit eden 'slime' adlı renkli yapışkan oyun hamuru için denetim yaptı, merdiven altı üretim yapın bir firmaya baskın düzenlendi. Ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yapıldığı için cezai işlem başlatıldı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için denetimlerini arttırdı. Özellikle okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen 'slime' üreticisi bir firma da mercek altına alındı. Zabıta ekipleri, genellikle tutkal, boraks ve çeşitli kimyasallarla üretilen ve uygunsuz üretilmesi halinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyen 'slime' imalatı yapan Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya, Ticaret Bakanlığı'na bağlı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde baskın düzenledi. Dükkandaki paketleme işleminin yanı sıra bir apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapıldığını tespit eden ekipler, firma hakkında ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem başlattı.

İNCELEME BİTENE KADAR SATIŞ DURDURULDU

Çeşitli renk ve özellikte piyasaya sürülmek üzere hazır tutulan ürünler ise İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmeye alındı. Laboratuvarda incelenmek üzere ayrı ayrı tüm ürünlerden numune alan yetkililer, boraks miktarı başta olmak üzere kimyasal özelliklerini analiz ederek çocukların sağlığı için zararlı olup olmadığını tespit edecek. İşletmedeki tüm ürünlerin sayısını alan yetkililer, inceleme bitene kadar satış işlemlerini de durdurdu.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ

Öte yandan, firmanın uzun süredir, herhangi bir kalite ve izin belgesi almadan ürettiği ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Analiz sonucunda ürünün sağlıksız olduğu tespiti yapılması halinde, İzmir'in yanı sıra Ankara'dan Mersin'e, Adana'dan Antalya'ya, İstanbul'dan Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin iade edilmesi istenecek.

ÖLÜME BİLE GÖTÜREBİLİR

Son dönemlerde televizyon reklamları ve oyuncak mağazalarında tanıtımının artması sebebiyle çocukların ilgi odağı olduğu belilen ürün, içerisinde boraks maddesi başta olmak üzere çok fazla kimyasal madde barındırıyor. Özellikle temizlik sektöründe kullanılan boraks, fazla solunduğunda akciğerler için bir tehlike oluşturuyor. Slime hamurunda boraks kullanımı sonucu deride dökülme, kaşıntı, egzamaya neden olabiliyor, karaciğerde ve merkezi sinir sisteminde ciddi olabilecek hasarlar meydana getirebiliyor. Slime kullanımı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarında, slime hamurunun içerisinde yer alan boraksın çocuklar tarafından ağız yolu ile solunması ve alınmasının, son derece tehlikeli bir durum olduğu, ölüme bile sebebiyet verebildiği ifade ediliyor.

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- İşletmedeki satışa hazır ürünlerin incelenmesi

- İmalathane bölümünde kova içindeki ürünler

- Numune alınmasından görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Busem Yıldızlı (27), yolda bacağı kopmuş halde bulduğu yavru kediyi veterinere götürdü. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta yaralı kedinin bacağı kesildi.

Önceki gün Kartepe İbrikdere Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde bir kedinin sesini duyan Busem Yıldızlı, kedinin yanına doğru ilerledi. Kedinin yanına yaklaştığında sağ ön bacağının kopmuş olduğunu gören Yıldızlı, kediyi İzmit'te bulunan bir veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan 2 aylık tekir cinsi yavru kedi ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından sağ ön bacağı kesilerek alınan minik kedi hayata döndürüldü. Ameliyatın ardından bir süre daha veterinerde gözetim altında tutulacak olan kediye 'Garip' adı verildi. Garip, iyileştikten sonra sahiplendirilecek.

Kediyi ilk gördüğünde çok üzüldüğünü ifade eden Busem Yıldızlı, "Kediyi sokakta gördüm, koluna baktığımda kolu kan içerisindeydi ve kemikleri görünüyordu. Daha sonra veterinerimizi aradım. Bana hemen veterinere getirmemi söylediler. Daha sonra kutuya koyup kediyi veterinere götürdüm. Burada ona müdahale edildi ve bacağı kesildi. Kediyi ilk gördüğümde çok üzüldüm, savunmasız bir kediydi. Mama vermeye çalıştım, güçlükle yedi mamayı daha sonra da veterinere getirdim. Onu tedavi etmek istedim, çünkü yardıma muhtaç bir kediydi. Ben yardım etmeseydim belki yaşamayacaktı" dedi.

"BUNUN İNSANLAR TARAFINDAN YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUMö

Minik kedinin insanlar tarafından yaralandığını düşünmediğini söyleyen Busem Yıldızlı, "Yaralı bulduğum yerdeki sitede birkaç kişi yardım etmeye çalışmış ama çok küçük olduğu için ve insanların ona zarar vereceği düşüncesiyle insanları tırmalamış. Hatta biz kutuya bile güçlükle koyabildik. Kedinin bacağının kopmasının insanlar tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü site çevresindeki herkes sokakta bulunan kedilere çok güzel bakıyor. Başka bir sokak hayvanı tarafından saldırıya uğramış olabilir, bulunduğu yerde çok fazla köpek ve çakal var onlar yapmış olabilir ya da bir trafik kazasında otomobilin altında kalmış olabilir. Ama insanların yaptığı düşünmüyorumö diye konuştu.

KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı kedinin ameliyatını gerçekleştiren veteriner hekim Aynur Köybaşı ise şöyle konuştu:

"Kedimiz buraya geldiğinde ayağı, dirsek ekleminden alt tarafı kopmuştu. Bu bir araba çarpması olabilir ya da bir zorlama olabilir. Kopukta kemikler dışarıdaydı. Kemikler dışarıda olduğu için de sinekler buraya yumurta bırakmış ve bu süreçte de orada kurtlanma meydana gelmişti. Bu kurtlanmadan sonra kedimiz baya kötü duruma gelmişti. Birkaç günlük bir yara olduğunu tahmin ediyoruz. Sonrasında ayağının kesilmesi kararını aldık. Şu an kedimiz gayet iyi bir durumda yakın bir zamanda da toparlayacak kendisini.ö

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kedinin veteriner tarafından kontrol edilmesi

-Kedinin görüntüsü

-Kedi ve Busem Yıldızlı'nın görüntüsü

-Busem Yıldızlı ile röportaj

-Veteriner Aynur Köybaşı ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber: Alişan Koyuncu-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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TIR sürüye çarptı: 20'den fazla koyun telef oldu

Van'ın Erciş ilçesinde TIR'ın çarptığı sürüden 20'den fazla koyun telef oldu.

Kaza, dün gece Van-Bitlis karayolu üzerindeki Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Heybeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karayolunun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne Mehmet Ali Tekin yönetimindeki 01 CYS 21 plakalı TIR, çarptı. Kazada, Kemal ve Cemal Atlı kardeşlere ait 20'den fazla koyun telef oldu.

Görüntü Dökümü

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-Tır'ın çarpması sonucu telef olan koyunlar

-Koyun sürüsü

-Detaylar

HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)- ()

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Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 10’u Bitlis’ten

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hasadı devam eden kurufasülye Türkiye'nin yüzde 10’luk ihtiyacını karşılarken, yaklaşık 20 bin kişiye de iş imkanı sunuyor. Yıllık üretimi 35-40 bin ton civarında olan kuru fasulyeden bir sezonda yaklaşık 175 milyon lira gelir elde ediliyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fasulye hasadının yapıldığı alanları gezerek çiftçileri ziyaret etti. Oldukça verimli ve kaliteli bir ürün elde edildiğini belirten Çelik, Ahlat fasulyesine olan rağbetinde de her geçen gün arttığını söyledi. Yaklaşık bir haftadır yoğun bir hasadın yapıldığını anlatan Çelik şöyle konuştu: "Bu yılki verimimiz dönüm başına yaklaşık 500 ile 750 kilogram arasında. Daha önce bölgede kuru tarım yapılıyordu. 2006 yılından sonra Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınmaları Yatırım Programı kapsamında başlattığı basınçlı sulama sistemini Bitlis’te hayatta geçirdik ve tarlalarımız suyla buluştu. Sulu tarıma geçildikten sonra birim fiyatı yüksek olan ürünlerimiz ilimizde çok rağbet görmeye başladı. Bununla birlikte ayrıca bireysel sulama programları desteklemeleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda küçük çiftçilerimizi de destekledik. Önceleri bu tarlalarda kuru tarım varken şuan da her gün artan bir ivmeyle bakliyat üretimi yapılmaktadır. İlimizde yaklaşık 104 bin dekar alanda bakliyat üretimi mevcut. Bu yıl 35 ile 40 bin ton rekolte bekliyoruz. İlimizin ekonomisine katkısı ise yaklaşık 175 milyon liradır" dedi.

20 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Fasulyelerin ekiminden hasadına kadar geçen sürede yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini de belirten Çelik, "Şuan tarlalarda yaklaşık 20 bin tarım işçisi mevcut. mevsimlik tarım işçilerinin barınma, sağlık gibi sorunlarını biz devlet olarak karşılamaktayız. Artan bakliyat üretimini devam eden süreçte bizim önder çiftçilerden bazıları bu işin sanayi kısmına da el attılar. Bu kapsamda 2017 yılında Ahlat’ta bakliyat paketleme fabrikası kuruldu. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da en büyük bakliyat paketleme fabrikasına sahibiz. Sanayi tesisinde günlük üretim 100 ton civarındadır. fabrikada 23 kişi çalışıyor. 500 çiftçi fabrikaya mallarını satıyor. İlimizde Kanada ve Aberta çeşitleri mevcuttur. Bölgemizin iklimine ve toprak çeşidini dikkate aldığımızda herhangi bir sıkıntısı olmayan lezzeti gayet iyi olan türlerdirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Fasulye tarlasından görüntüler

-Fasulye hasadından detaylar

-Fasulye toplayan araçlardan detaylar

-İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ile röportaj

-Paketleme tesisinden detaylar

-Fasulyelerin paketlenmesi

-Özel ve genel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,() -