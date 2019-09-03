DHA YURT BÜLTENİ- 5

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı



Mersin merkezli 8 kentte düzenlenen operasyonla, yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi. 3 ay süren teknik takibin ardından yapılan operasyon kapsamında 43 kişi gözaltına alınırken, örgütün liderlerinin lüks içindeki yaşamı dikkat çekti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı şikayeti üzerine 3 ay önce harekete geçti. Şikayetçinin verdiği bilgilerden yola çıkan polis, Mersin dahil olmak üzere İstanbul, Artvin, Samsun, Batman Osmaniye, İzmir ve Adana’da 59 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenleyip 43'ünü gözaltına aldı ve Mersin'e getirdi. Uzman ekipler tarafından sorgulanan, aralarında örgütün liderlerinin de bulunduğu zanlıların verdiği ifadelerde kullandıkları yöntem de ortaya çıktı.

'SAHTE KUPONLAR YAYINLAMIŞLAR'

Örgüt elemanları organize bir şekilde hareket ederek 3'üncü kişilerin sosyal medya hesaplarını para karşılığında alarak sahte kazanılmış bahis kuponlarını yayınlıyor. Paraya ihtiyacı olan, kısa yoldan zengin olmak isteyenler de kuponların altında verilen linklere tıklayarak örgüt elemanları ile irtibata geçerek, yönlendirildikleri sitelere kimlik bilgilerini verip ücretli üyelik oluyor. Örgüt mensupları site üye olanları arayarak isimlerine oynanan kuponların kazandığını bildirerek belli bir yüzdenin ödenmesini talep ediyor.

'TEHDİTLE 600 BİN TL ALMIŞLAR'

Örgütün ağına düşenlerin hesaba para yatırmasının ardından başka üyelerde devreye girerek, kendilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) polisi, avukatı olarak tanıtıp, icra, haciz, adli işlem yapacaklarını söyleyerek korkutup, organize bir şekilde hareket ederek 24 ilde 109 kişiyi yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

PARAYI EĞLENCEYE YATIRMIŞLAR

Operasyonla ilgili gözaltına alınanların sorgusu sürerken, örgüt lideri olan oldukları belirlenen zanlıların son model otomobillerle lüks bir hayat yaşayıp rezidanslarda yaşadıkları da ortaya çıktı. Lüks içinde yaşamları ortaya çıkan örgüt liderlerinin eğlenceden de da geri kalmayarak gece hayatının keyfini çıkardıkları da belirlendi. Diğer 16 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü bina ve tabela görüntüsü

- Zanlılar emniyetten çıkartılırken

- Zanlılar götürülürken

- Zanlılar araca bindirilirken

-Zanlı yakınları gazeteciler tepki gösterirken

- Zanlıların olduğu araç giderken

- Örgüt üyelerinin paylaşımlarının görüntüler

- Para görüntüleri

- Örgüt üyelerinin yazışma görüntüleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama



Adana'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iki şüphelinin yerlerini tespit etti. Polis, M.K. ve R.Ş.'yi, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, R.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, ()

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İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdiler -(Özel)

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü. İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris'teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.

Feyzullah Artuç ile eşi Taybet Artuç, son 10 yılda dünyanın pek çok ülkesini gezdi. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya, Katar gibi ülkeleri ziyaret eden çiftin bu yılki rotası ise, Avrupa ülkeleri oldu.

'EYFEL KULESİ ÖNÜNDE YÖRESEL KIYAFETLERİMİZLE HALAY ÇEKTİK'

Gezilerine yöresel kıyafetleriyle çıkan Artuç çifti, ineklerini satıp, 1 Ağustos günü Avrupa turuna çıktı. 20 günlük turda Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan'a giden çift, bu ülkelerde toplan 25 şehri gezdi.

20 günde 10 bin 500 kilometre yol katettiklerini anlatan Feyzullah Artuç, eşiyle birlikte tarihi ve kültürel yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gittikleri her ülkede ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Artuç, "Avrupa'ya gitmemizin amacı tarihi yerleri görmekti. Sofya'dan giriş yaptık. Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'yı gezdik. Yöresel kıyafetlerimizle gezdik. İnsanlar büyük ilgi duydu. Biz de kendi yöresel elbiselerimizi giymekten ve tanıtmaktan zevk duyduk. Paris'te Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerimizle halay çektik. İnsanlar bizi kameraya çekip, eşlik etti. Türk vatandaşları da fazlasıyla ilgi gösterdi. Herhangi bir olumsuzluğa denk gelmedik. Yardımcı oldular. Dürüstçe, bize yol gösterdiler. Çok memnun kaldık. Kültürel değerlerin yüksek olduğunu gördük" dedi.

'HUZUR İÇİNDE YAŞIYORLAR'

Avrupa'daki yaşantıdan çok etkilendiğini belirten Artuç, "Avrupa da görgülü olmak, saçını bir tarafa taramak veya yamalı bir pantolon giymemek değil. Medeniyetin ondan ibaret olmadığına tanık olduk. Medeniyet, insanın bütün değerlere önem vermesi. Medeniyet, insanlık uyumu çerçevesinde hareket etmek. Medeniyet gerçekten dürüst hareket etmek. Olumsuzluklardan kaçmak. Avrupa'daki insanlar birbirini kırmıyor, birbirlerini azarlamıyor. Huzur içinde yaşıyorlar. Medeniyetin kendisi huzur. Medeniyetin kendisi insanların birbirine uyum sağlaması, anlaşması. Dürüstçe hareket etmesi. Biz bunlara tanık olduk" diye konuştu.

'HAYVANLARA BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ'

Artuç, hayvanlara gösterilen ilgiden çok etkilendiğini de ifade etti. Geziden sonra hayvanlara bakış açısının değiştiğini kaydeden Artuç, "Bizim burada insanlar, sokak hayvanlarını tekmeliyor. Hayvanları önemsemiyoruz. Onları bir canlı olarak görmüyoruz. Oralarda hayvanları önemsiyorlar. Hayvanların da yaşama hakkı var bu evrende. Buraya geldiğimizde hayvanlara bakış açımız değişti. İneğe, kekliğe, geyiklerimize bakış açımız değişti. Onların da yaşam hakkı var" dedi.

Görüntü Dökümü

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Artuç çiftinin Eyfel Kulesi önünde halay çekmesi

Avrupa gezisinden görüntüler

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Midyat'ta 5 bin Süryani, Mor Gabriel'i andı

Süryani azizi Mor Gabriel, ölümünün 1351'inci yıl dönümünde Mardin'in Midyat ilçesindeki Deyrulumur Manastırı'nda düzenlenen ayin etkinliğiyle anıldı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından Midyat'a gelen 5 bin Süryani katıldı.

Yaşadığı dönemde metropolitlik mertebesine yükselen Süryani azizi Mor Gabriel için kendi ismini taşıyan ve dünyanın en eski manastırlarından biri olarak kabul edilen Deyrulumur Manastırı’nda ölümünün 1351’inci yıl dönümünde düzenlenen ayinle anıldı. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından Midyat'a gelen 5 bin Süryani katıldı. Süryani Ortodoks cemaatine din adamı yetiştiren, Süryanice’nin yaşatılmasına da öncülük eden Deyrulumur Manastırı’nda Midyat Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş, Hollanda'dan Metropolit Hanna Aydın ve İsveç'ten de Metropolit Benyamin Ataş'ın önderliğinde, papaz ve rahiplerin katıldığı ayinde İncil okunup, Mor Gabriel için dua edildi.

Ayinde konuşan Midyat Turabdin Metropolit Yardımcısı Hori Gabriel Aktaş, bugün Mor Gabriel'in bayramı olduğunu söyledi. Aktaş, "Tüm Süryaniler bugün burada toplandık. Avrupa'dan gelen ve bizim burada yaşayan ruhanilerimiz, kahinlerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla çok kalabalık bir gün oldu. Coşkulu bir ayin gerçekleştirdik, bu sebeple hepimiz mutluyuz. Yılda bir defa azizimiz için bu günü kutluyoruz" dedi.

'MOR GABRİEL MANASTIRI BİZİM İÇİN İKİNCİ KUDÜS SAYILIYOR'

Mor Yakup Mastırı Rahibi Daniel Savcı, Mor Gabriel'in Süryaniler için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bugün Süryaniler olarak çok mutluyuz. Mor Gabriel öyle bir aziz ki, yaşarken birçok mucize gerçekleştirmiştir. Süryaniler için bir kolon olmuş, çok değer veriliyor ona. Mor Gabriel Manastırı Süryaniler çok önemli bir yer, çünkü burada hem Mor Gabriel'in hem de 12 bin azizin mezarı var. Bu sebeple Mor Gabriel Manastırı bizim için ikinci Kudüs sayılıyor. Buranın önemli bir kutsallığı var" diye konuştu.

Ayinden sonra misafirlere dev kazanlarda pişirilen yemekler ikram edilirken, Süryaniler gün ağarıncaya kadar İncil okudu. Sabah ayininde ise metropolitler Timetheos Samuel Aktaş, Hanna Aydın ve Benyamin Ataş, önderliğinde tekrar bir araya gelen Süryaniler, anma törenini ‘Kıddas’ adını verdikleri son ayinle tamamladı.

Görüntü Dökümü

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Ayine katılanlar

Metropolitin ayini yönetmesi

Ayinden görüntü

Manastırdan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin),()

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Kadına şiddet uygulayan personel Buca Belediyesi'nde çalışamayacak

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına şiddet konusu İzmir'in Buca Belediyesi meclisinde masaya yatırıldı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, kadına şiddete geçit vermeyeceklerini vurgulayarak, "Buca Belediyesi olarak bugünden itibaren bir uygulayama geçtik; kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun belediyemizde barınamayacak, çalışamayacak" dedi.

Buca Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantının dilek ve temenniler bölümünde kadına şiddet konusu ele alındı. Türkiye'de son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birisinin kadın cinayetleri ve kadına şiddet olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şiddetin boyutlarının her geçen gün katlandığını söyledi. Alınacak sert önlemlerle bunun bir nebze olsun azalmasını istediklerini kaydeden Başkan Kılıç, "Kadına şiddet, kadın cinayetleri bu ülkede aslında hiçbirimizin kabul etmediği, kimsenin havsalasının almadığı ama ne yazık ki her geçen gün devam eden ve artış trendinde olan, hiçbir şekilde anlam veremediğimiz bir noktaya ulaştı. Artık bu saatten sonra söylenecek söz kalmıyor. Ben şunu beyan etmek istiyorum; Buca Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Belediyemizde kadına şiddet olayının yaşanması halinde, böyle bir personeli belediyemizde barındırmayacağız. Artık somut adımlar atılması gerekiyor. Biz bu somut adımı atıyoruz. Bundan böyle kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun, Buca Belediyesi'nde barınamayacak, çalışamayacak. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Buca Belediyesi olarak bugünden itibaren böyle bir uygulamaya geçtik. Bunu bütün personelimizin bilgisine sunuyorum" diye konuştu.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Özkan Yorulmazbaş ise Polis Akademisi Başkanlığı'nın araştırmasına göre 2016-2018 yılları arasında toplam 932 kadının öldürüldüğünü, kadın cinayetlerinde İzmir'in Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirtti. Cinayet kurbanı kadınların yüzde 31'inin bıçak ve kesici aletle hunharca katledildiğini dile getiren Yorulmazbaş, "Bu kadınların yüzde 15'i ise sokak ortasında öldürüldü. Fail ve maktullerin yüzde 46'sı ilkokul mezunu. Cinayeti önleyemiyorsak cehaleti yenmeliyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meclis toplantısından görüntü

- Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın konuşmasından görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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Aykut'un organları 5 kişiye can ve ışık olacak

Iğdır'da, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Aykut Dalga'nın (17) ailesi, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi. İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nden gelen ekip Aykut'un kalbini, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen ekip ise karaciğerini, böbreğini ve kornealarını operasyonla aldı. Aykut'un organları ve korneaları, 5 hastayı hayata bağlayacak.

Almanya'da yaşayan ailesiyle birlikte memleketi Iğdır'a tatile gelen Aykut Dalga, 28 Ağustos'ta Karakoyunlu ilçesine giderken, kullandığı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosikletten düşerek, bariyerlere çarpan Dalga, ağır yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalga, beyin ameliyatı geçirip, yoğun bakımda kaldı. Aykut Dalga'nın burada tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Aykut'un babası Murat Dalga ile görüşen Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, organ bağışı talebinde bulundu. Baba Dalga'nın bağışı kabul etmesi üzerine İstanbul ve Erzurum'dan ekipler Iğdır'a geldi.

Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Iğdır'a gelen İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nden gelen Uzman Dr. Özge Altaş ile Dr. Mustafa Karaslan, başarılı operasyonla Aykut'un kalbini aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden hastaneye gelen öğretim üyesi Dr. Necip Altuntaş ise gencin karaciğer, böbrek ve kornealarını 5 saat süren operasyonla aldı. Dr. Altaş, Aykut'un kalbinin İstanbul'da yapay kalple yaşayan hastaya nakledileceğini belirtirken, Dr. Altuntaş ise organların Erzurum'da 4 hastayı hayata bağlayacağını söyledi.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, "Aykut Dalga 28 Ağustos'ta hastanemize getirildi. Beyin ameliyatı yapıldı, yoğun bakımda yatıyordu. Hastamızın beyin ölümü gerçekleşince ailesi de saygı göstererek organlarını bağışladı. Ekiplerimiz burada başarılı bir operasyonla organları aldı, genç yaşta hayata veda eden Aykut'un organları hastalara hayat verecek. Ailenin acıları büyük inşallah bu bağışla acıları hafifler" dedi.

Baba Murat Dalga ise "Gönlümce çocuğumun organlarını bağışladım. Kendi organlarımı da bağışlayacağım. İnşallah oğlumun organları hastalara şifa olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane önünde bekleyen ambulanslar

-Baba Murat Dalga'nın konuşması

-Hastane önünden görüntü

-Organların hastaneden çıkarılması

-Organların bulunduğu çantaların ambulansa konulması

-Görevlilerin gencin ailesiyle vedalaşması

-Başhekim Raşit İlhan'la röp

-Kalbi taşıyan sağlık ekibinin hastaneden çıkması

-Organın bulunduğu kutunun ambulansa konulması

-Görevlilerin ambulansa binmeleri

-Ambulansın hastane önünden ayrılması

-Baba Murat Dalga'nın konuşması

Haber-Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR, ()

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Kayıp oğlunu arıyor

Adana'da 10 çocuk annesi Serap Çelikünal (48), 15 gün önce evden çıkıp geri dönmeyen oğlu Ramazan Çelikünal'ı(24) arıyor. Anne Çelikünal, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) memur olarak çalışan Ramazan Çelikünal, 15 gün önce Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden "Çarşıya gideceğim, bir saate dönerim" diyerek çıktı. Ancak geri dönmedi.

Anne Serap Çelikünal, cep telefonundan ulaşamadığı oğluna sosyal medya hesaplarından da mesaj gönderdi. Sonuç alamadı.

Kayıp başvurusunda bulunan anne Çelikünal, oğlunun bir süre bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü belirterek, "Oğlum kendi isteğiyle gitmiş olamaz. Çocuklarımı el bebek gül bebek büyüttüm. Beni çok sever, benden ayrılamazdı. Oğlumun kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Görenlerin en yakın karakola bildirmesini istiyorum. Oğlum, beni duyuyorsan lütfen ara, eve dönmeni istiyorum. Çok özlüyorum. Artık suyun bile tadı yok. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, oğlumu düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Serap Çelikünal ile röp

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Nuri PİR/ADANA, ()