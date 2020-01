DHA YURT BÜLTENİ - 5

16 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı



ANTALYA'da, N.D. (16) adlı kız çocuğu, annesinin kuzeni Birol Karademir'in (44) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızın yapılan sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi.

Teyzesi ile birlikte 18 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde polis merkezine giden N.D. adlı kız, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu bulunan akrabası Birol Karademir hakkında, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. N.D., polis merkezinde, yaşadıklarını ağlayarak, anlattı. N.D., annesinin teyzesinin oğlu Karademir'in, annesini aracıyla alarak, işe götürdüğünü belirtti. Annesi gittikten sonra kapıyı arkadan kilitlediğini ve uyuduğunu anlatan N.D., "Bir süre sonra Birol Karademir geldi, kapıyı çaldı, açmadım. Mesaj attı, cevap vermedim. Durumu anneme yazdım. Annem de kapıyı açmamamı, evde yokmuşum gibi arkadaşıma gittiğimi yazmamı istedi. Ben de Birol Karademir'e evde olmadığımı yazdım. Beni olduğum yerden almak istediğini söyledi. Çünkü o beni de arada bir işe bırakıyordu. Hatta beni işe bırakırken arabada bacağıma, ayağıma sarılıyordu. Bunu anneme anlatmadım. Çocukluk aklımla yanlış anlamış olabileceğimi düşünüyordum. O gün saat 08.00'den 10.30'a kadar kapıda kaldı sonra da ayrıldı" dedi.

Bir süre sonra arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini, saat 15.00 sıralarında geri döndüğünü aktaran N.D., ifadesini şöyle sürdürdü:

"Eve girmeden önce arkadaşım Fatma ile karşılaştım. Sonra eve çıkmak için apartmana girdim. Eve girmeden önce Birol Karademir arkamda belirdi. Birol Karademir ile evde yalnız kalmak istemediğim için elimdeki anahtarı fark ettirmeden kapı önündeki ayakkabının içine koydum. Sonra da anahtarın annemde olduğunu ve dedemin yanına gideceğimi söyledim. Beni bırakmak istediğini belirtti. Kabul etmedim. Bileğimden tutarak zorla arabaya bindirdi. Biner binmez de arabayı kilitledi. Bu sırada arkadaşım Fatma benim arabaya binişimi görmüş. Varsak bölgesinde ormanlık alana götürdü. Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi. 'Arabadan inip manzarayı öyle izleyelim' dedim, izin vermedi. Bu sırada annem aradı ancak Birol Karademir telefonu elimden alarak arabanın arkasına attı. Ben telefonu almak için öndeki iki koltuğun arasından arkaya uzandığım sırada beni arka koltuğa doğru attı ve kendisi de yanıma geldi. Ardından cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bana kimseye söylememem gerektiğini, aksi takdirde öldüreceğini söyledi. Beni Kepez Kent Meydanı'na bıraktı. Giderken de gülüyordu. Ardından arkadaşım Fatma'yı arayıp beni bulunduğum yerden almasını istedim. Sonra da teyzemle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldum."

RAPORDA CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU

Genç kızın yapılan sağlık muayenesine ilişkin raporda, cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan elektrikçi Birol Karademir, suçlamaları kabul etmedi. Kendisine iftira atıldığını öne süren Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE BENZER SUÇLARDAN YARGILANMIŞ

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, son derece vahim bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Sanığın geçmişte benzer suçlardan yargılandığını öğrendik. Bu olayı daha da vahim hale getirmektedir. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, her süreçte çocuğumuzun yanında olacağız. Sürecin takipçisiyiz" dedi.

Çanakkale’de 39 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü sahilindeki zeytinlik arazi içerisinde; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Kongo ve Senegal uyruklu 39 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakılan kamyon lastiği içerisine bilyelerle güçlendirilmiş 5 kilo el yapımı patlayıcı, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Suruç'un Aligör Mahallesi'ndeki boş arazide kamyon lastiği içerisine pet şişelerde bomba düzeneği ve patlayıcı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları lastik içerisindeki pet şişeleri araziye taşıdı ve kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından çevreye bilyeler dağılırken, polis plastik patlayıcıyı araziye bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Bolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı özellikle öğle saatlerine doğru şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar kent merkezinde özlenen kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Yıkılan tarihi camiden geriye minaresi kaldı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 1567 yılında yaptırılan, ancak bakımsızlıkta dolayı yıkılan Mahpeyker Hatice Hatun Camii'den geriye, minarenin şerefeye kadar olan bölümü kaldı. Tarihci yazar Mustafa Cingil, "1954 yılında basıma çıkan Kayseri Türk Anıtları kitabında bu caminin hem resmi hem de bütün ölçüleri bulunuyor. En azından o ölçüler dikkate alınarak burası yeniden ayağa kaldırılabilir" dedi.

Osman padişahı 2'nci Selim döneminde Kayseri'den sorumlu Musa Paşa'nın kızı Mahpeyker Hatice Hatun tarafından 1567 yılında İpek yolu üzerinde bulunan Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi'nde cami yaptırıldı. Mahpeyker Hatice Hatun adını alan camii, o dönem uzun yıllar hizmet verdi. Fakat, daha sonra bakımsızlıktan harabeye dönüşen tarihi camii zamanla yıkıldı. Camiden geriye sadece yıkılmak üzere olan minarenin şerefeye kadar olan bölümü kaldı.

'GÖRÜNTÜSÜ HARABE ŞEKLİNDEDİR'

Tarihçi yazar Mustafa Cingil, caminin Osmanlı döneminde yapıldığını söyleyerek, "Caminin İpek yolu üzerinde bulunması nedeniyle muhakkak yanında Kervansaray'da vardır. Fakat şu an ki görüntüsü ile harabe şekildedir. Caminin kendisinden geriye hiçbir şey kalmamış. Sadece şerefiye kısmına kadar olan minare günümüze kadar gelmiş" dedi.

Yıkılan caminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Cingil, "Buranın tekrar ihyası gerekiyor. Fakat mevcut görüntüsüyle zor gibi görünüyor. 1930'lu yıllarda mimar, arkeolog Albert Gabriel, Anadolu'da Türk anıtlarının teker teker envanterini çıkarmış, ölçümlerini yapmış ve resimlerini almıştır. 1954 yılında basıma çıkan Kayseri Türk Anıtları kitabında bu caminin hem resmi hem de bütün ölçüleri bulunuyor. En azından o ölçüler dikkate alınarak burası yeniden ayağa kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

Yaralı şahin tedaviye alındı



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir vatandaş tarafından tarlada bulunan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı.

Turgutlu- İzmir Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki bir tarlada, geçen 19 Ocak'ta yaralı bir kızıl şahin bulan Kadir Şentürk (42), koruma altına alıp, evine getirdi. Evin balkonunda 3 gün yaralı kızıl şahini besleyen Şentürk, ardından Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayıp, durumu bildirdi. Araç sıkıntıları olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinin kendisini Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na yönlendirdiğini belirten Şentürk, "Bu arada da yırtıcı bir tür olan yaralı şahini tavuk eti parçaları ile beslememi istediler. 3 gün boyunca yaralı şahinin evimin balkonunda bakımını yapıp, besledim. sağ kanadından yaralı olduğu için uçamayan şahini, tedavisi için bu sabah evime gelen Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim ettim. Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak" dedi.

Belediye araçlarının eski oto lastikleri kedi evi oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşlardan gelen talep üzerine belediye araçlarından çıkan yıpranmış oto lastikleri ve inşaat malzemelerinden kedi evleri yapıldı. Yapılan 10 kedi evi ilçenin çeşitli sokaklarındaki parklara yerleştirildi.

Marmaris ilçe merkezinde havaların akşam saatlerinde soğuması üzerine vatandaşlardan gelen talep üzerine Belediye ekipleri harekete geçti. Belediye araçlarından çıkan atık oto lastikleri ve inşaat malzemelerinden kedi evleri yapıldı. Rengarenk boyanan kedi evleri ilçe merkezindeki Atatürk, Ulusal Egemenlik, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddeleri ve İçmeler Mahallesi'ndeki parklara yerleştirildi. İlk etapta 10 kedi evi parklara yerleştirilirken gelecek talebe göre sayının artırılacağı bildirildi. Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Okullar açıldığında sokak kedi ve köpekler ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilerimizle çalışmalar yapacağız. Sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için projeler üretileceğiz. İlk etapta yaptığımız 10 atık lastik kedi evleri parklara yerleştirdik" denildi.

