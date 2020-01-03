DHA YURT BÜLTENİ - 5

Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı



Bursa'da kar maskesi ve tabancayla girdiği bankadan 43 bin lira çaldığı belirlenen soyguncu E.K. (34), polis tarafından yakalandı. E.K.'nin, ifadesinde yasa dışı bahisten dolayı yüklü miktarda kredi kartı borcu bulunduğunu ve bu borcu kapatmak için banka soyduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 30 Aralık günü saat 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen maskeli E.K., tabancasını çıkarıp, tehdit ettiği banka çalışanlarına, kapıya içinde bomba olan çanta bıraktığını söyledi. Ardından yanındaki diğer çantaya kasadaki paraları doldurtan soyguncu, bir kişi dışarı çıkmaya çalışırsa bombayı patlatacağını söyleyerek, bankadan kaçtı. Bir süre sonra bomba imha uzmanlarınca incelenen çantanın içinde düzenek bulunmadığı anlaşıldı. Polis ekiplerince maskeli soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ÇALDIĞI PARA İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Soyguncunun kaçış anı, bankanın yanındaki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kar maskeli olduğu ve yağmurluk giydiği anlaşılan soyguncunun, bankadan çıktıktan sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı görüldü. Güvenlik kamerasından yola çıkarak arama çalışmalarını genişleten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği E.K.'yi dün Yıldırım ilçesinde, aracının içerisinde yakaladı. E.K.'nin 43 bin lira çaldığı belirlenirken, aracında yapılan aramalarda da çalınan paranın 27 bin lirası bulundu. E.K.'nin, çaldığı 10 bin lirasını kredi kartı borcu için bankaya yatırdığı, geri kalan 6 bin lirayı ise harcadığı öğrenildi. Öte yandan emniyet ekipleri bankaya ödenen 10 bin liraya da bloke koydu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen E.K., emniyetteki sorgusunda yasa dışı bahisten dolayı yüklü miktarda kredi kartı borcunun bulunduğunu ve bankalara olan bu borcunu kapamak için de soygunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Daha önce suç kaydı bulunmayan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Banka soygun anı güvenlik kamera görüntüsü

-Soyguncunun emniyetten çıkarılırken görüntüsü

Haber:Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera:Muammer İRTEM/BURSA,()

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Çuvallar içerisinde 86 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekipleri, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada, bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonette, narkotik köpeği 'Oscar' ile detaylı arama yapıldı. Bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü, gözaltına alındı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Orhan AŞAN/VAN, ()

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Bursalı gençler Apple'ın açığını buldu, ödülü beğenmedi



Bursa'da, Apple telefonlarda bulunan App Store uygulamasının açığını bulan liseli arkadaşlar Yasin Sezen (17) ve Recep Kocaözağa (17), satın aldıkları uygulamaların iade işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hem verdikleri ücretleri geri alabiliyor hem de uygulamayı kullanmaya devam ediyor. Apple tarafından açığı kapatmada yardımcı olmaları dahilinde kendilerine yüklü miktarda ödül teklif edilen gençler, ödülü az bulduğu için yeni bir teklif bekliyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü'nde öğrenim gören Yasin Sezen ve Recep Kocaözağa, Apple marka cihazların bir açığını buldu. Sporla uğraşan iki genç, telefonlarına App Store üzerinden fitness uygulaması indirdi. Bu uygulamayı beğenmeyen gençler, uygulamayı iade etti. App Store'da indirdikleri uygulamanın iade işlemi gerçekleştirdikten sonra uygulama için ödedikleri paranın hesaplarına iade edildiğini gördü. Bu işlemden sonra uygulamaya giren gençler, paralarının iade edilmesine rağmen uygulamanın telefonlarında durduğunu fark etti. Telefondaki uygulamayı bir takım ayar değişiklikleri yaptıktan sonra ikinci kez iade eden iki genç, uygulamayı satın alırken ilk yatırdıkları para miktarını tekrar aldı. Bu açık sayesinde hem uygulamayı ücretsiz kullanıp hem de uygulama iade işlemleri yaparak para kazanan iki genç, bu açığı Apple yetkililerine bildirdi. Apple tarafından açığı kapatmada yardımcı olmaları dahilinde kendilerine yüklü miktarda ödül teklif edilen iki genç, ödülü az bulduğu için teklifi kabul etmedi.

'HEM UYGULAMA TELEFONDA KALIYOR HEM DE FAZLADAN PARA ALABİLİYORUZ'

Apple'da buldukları açığı anlatan Yasin Sezen, "Sporla uğraşıyorum. App Store'da gezinirken sporla ilgili bir uygulama buldum. Daha sonra uygulamayı satın alıp indirdim ve giriş yaptım. İlgimi çekmedi ve geri iade etmek istedim. Ürünü iade ettim ve paramı geri aldım. Daha sonra uygulama bende kaldı ve paramı geri almış oldum. Konuyla ilgili bir kez daha para alabileceğimizi düşündük ve uzun uğraşlar sonucunda Apple'dan paramızın bir mislisini daha geri aldık. Hem uygulama bizde kalmış oldu hem de yatırdığımız paranın bir mislisini daha kendimize kar olarak almış olduk. Denediğimiz çoğu uygulamada aynı sonucu aldık. Farklı cihazlardan denedik. App Store'dan 100 liraya bir oyun aldığınızı düşünün. Bu uygulamayı geri iade ettiğinizde hem 100 lira sizde kalmış oluyor, hem de uygulama sizde kalmış oluyor. Yapmış olduğumuz işlem sayesinde fazladan 100 lira daha alabiliyoruzö dedi.

'AÇIĞI BULDUĞUMUZU APPLE YETKİLİLERE KANITLADIK'

Apple'ın teklif ettiği ödülü beğenmediklerini belirten Recep Kocaözağa, "Açığı bulduktan sonra başka cihazlardan da test ettik. Apple yetkilileriyle iletişime geçtik. Açığı bulduğumuzu kanıtladık. Yüksek bir miktarda para teklifiyle dönüş yaptılar. O teklifi biz beğenmedik. Daha iyi bir fiyat verebileceklerini düşündük. Yeni bir teklif bekliyoruz. Apple'nin kendi ayarları üzerinden ve kendi bilgilerimizi kullanarak böyle bir işlem yaptık. Üçüncü bir uygulama kullanmadıkö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Telefondan detaylar

-Yapılan işlemlerden detaylar

-Genel detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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Tatvan'da özel çocuklar için oyun evi



Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık tarafından atıl durumda olan bir kamu binası, özel çocuklar için oyun evine dönüştürüldü. Engelli çocuklar hafta içi her gün evlerinden servislerle alınıp oyuna evine getiriliyor, akşam saatlerinde de geri bırakılıyorlar.

Kaymakamlığa ait olan ve atıl vaziyette duran 4 katlı binanın giriş katı, düzenlenerek Özel Çocuklar Oyunevi'ne dönüştürüldü. Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, sıcak aile ortamı sunan Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM) Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi'nden 135 çocuğun faydalandığını söyledi. Karaman, hafta içi her sabah ücretsiz servislerle evlerinden alınıp evlerine geri bırakılan engelli çocukların oluşturulan bu merkez sayesinde artık evde boş zaman geçirmek yerine merkezde uzman eğitimciler gözetiminde akademik, sosyal ve fiziksel yönden kendilerini geliştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"İlk olarak bir engelli minibüsü aldık. Daha sonra ise demirbaşlarımızı aldık. Burada toplamda 135 öğrencimiz var, bunların 51 tanesi kaynaştırma öğrencisi. 84 öğrencimiz ise uygulama okulundan aldığımız normal engelli öğrencilerdir. Bu öğrencilerimizi sabah ve öğle olmak üzere servisimizle evlerinden alıyoruz. Buranın ismi 'Özel Çocuklar Oyun Evi' tamamen oyun üzerine öğrencilere ve velilere farklı ortamlar oluşturmak için burayı hizmete açtık. Veliler dinlenme odalarımızda dinlenirken, çocukları da burada öğretmenlerin gözetiminde gönüllerince eğleniyorlar. Burayı çok seviyorlar. Çünkü burası onlar için değişik ve farklı bir ortam. Şehir dışında ve Bitlis'in ilçelerinden de gelenler oldu. Bu ortamdan ailelerde memnun. İnşallah gücümüz yettiğince burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bir proje yazdık. Projemiz geçerse burayı biraz daha büyüteceğiz. Burası daha çok psikolojik ve sosyolojik açıdan öğrencilerimize yardımcı oluyor."

İçinde sinema salonu, müzik odası, spor odası, top havuzu, langırt, playstation ve resim odası gibi alanlar bulunan 'Özel Çocuklar Oyun Evi' aileri de oldukça mutlu etti. Aileler, yapılan bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Sinema odasından detay görüntüler

-Oyun havuzundan görüntüler

-Oyun salonundan detaylar

-Müzik odasından detaylar

-Çocukların gitar çalarak şarkı söylemeleri

-Oyunevinden detay görüntüler

-Tatvan SYDV Müdürü Mesut Karaman ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ-CEREN KURTYE/BİTLİS,()

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Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

Bartın'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi. Veteriner yaralı köpeği alarak tedavisi için kliniğe götürdü.

Bartın-Karabük yolunda devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Çayırköy mevkiinde yol kenarında sekerek yürüyen köpeği görerek durdu. Bacağından kan akan köpeğe bir aracın çarptığını tahmin eden jandarma ekibi köpeğe su verdi. Jandarma daha sonra veterinere durumu bildirdi. Belirtilen yere gelen veteriner, köpeği tedavisi için kliniğe götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Yaralanan köpeğin görüntüsü

-Jandarma ekiplerinden detay

-Köpeğin bacağındaki kırık

-Köpeğe su verilmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Yaban hayatı, hayvan tahnitleri ile tanıtılıyor

OSMANİYE'de, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde sergilenen karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal, yaban tavşanı, kurt, sincap ve çok sayıda kuş türlerinden oluşan 60'a yakın hayvan tahnitinin öğrenci ve vatandaşlara tanıtımı yapılıyor.

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde tahnitleri yapılan karaca, sansar, flamingo, dağ keçisi, çakal, yaban tavşanı, kurt, sincap ve çok sayıda kuş türlerinden oluşan 60'a yakın hayvan sergilenmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin, merkezin özellikle öğrencilere doğa koruma, ekosistemin önemi ve biyokaçakçılık eğitimleri verilmesi, yaban hayvanlarını rahatlıkla görebilmeleri amacıyla yapıldığını ifade etti. Randevu sistemi ile il ve çevre illerden gelen öğrencilerin merkezden faydalanabileceğini kaydeden Güvercin, gruplar halinde öğrencilerin 40 kişilik salonda yapılacak olan sinevizyon gösterimi ile ekosistem hakkında bilgi verildiğini, ayrıca ekosistem tanıtım salonunda sergilenen hayvan türlerinin de yakından tanıyabileceklerini aktardı.

EĞİTİM AMAÇLI KULLANILIYOR

Ziyaretçilerin doğada aynı anda göremeyeceği çok sayıda türü bir arada görebileceğine dikkat çeken Güvercin, "Buradaki yaban hayvanlar, bizim merkezdeki rehabilitasyon ve tedavi merkezimize yaralı olarak gelip kurtarılamayan ve telef olan hayvanlardan oluşuyor. Biz bu hayvanların tahnitlerini yaptırıp, eğitim amaçlı burada kullanıyoruz. Tedavileri yapılan, doğada yaşamlarını sürdürebilecek duruma gelen yeniden bulundukları noktalarda bırakılmakta. Ama yaşamını devam ettiremeyecek durumda olanlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi giriş kapısı genel ve yakın detaylar

- Tanıtım panosu

- Saha içerisindeki oturulacak alanlar

- Seyir Kulesinin görüntüsü

- Seyir kulesinden şehir manzarası

- Doğa Koruma Milli Parklar yazısı

- Tahnitleri yapılan yaban hayvanlarından detay görüntüler

- Tahnit odasından genel detay

- Konferans salonundan detay

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Fatih Güvercin ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

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