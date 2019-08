DHA YURT BÜLTENİ - 5

Rize'de sağanak, Karadeniz'de hortum

Rize’de etkili sağanağın ardından, caddeler suyla kaplandı, Karadeniz açıklarında ise hortum oluştu. Balıkçılar tarafından görüntülenen hortum, endişe yarattı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak sonrası caddeler sulara teslim oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini dükkan ve saçak altlarına atarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde etkisini yitiren sağanağın ardından Rize’de ise deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ RİZE, ()-

====================

3 bin yıllık Amasra Kalesi ilgi bekliyor

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Roma döneminde yapılan 3 bin yıllık kalenin çökmeler ve çöp yığınları nedeniyle bakıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "UNESCO geçici miras listesinde bulunan kalemizin kesin listeye girmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

2013 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan su sarnıcına giden tarihi merdivenli yolda mermer üzerine kabartma işlemeli sütun kaderine terk edilirken, çöp yığınları da dikkat çekti. Kalenin dış duvarına yakın su sarnıcının içinde bulunan merdivenlerden içeriye doğru yaklaşık 10 metre ileride bir kuyuda su olduğu biliniyor. Ancak girişi demir parmaklıklarla kapalı olduğu için turistler içeriye doğru gidemiyor. Kale duvarlarının içinde büyüyen incir ağaçlarının köklerinin de taşları yerinden oynatarak, zamanla yaşanan çökmelerde etken olduğu öğrenildi.

2012 yılında Boztepe Mahallesi'ndeki 50 metre uzunluğundaki ve 17 metre yüksekliğindeki kale burçlarında ve duvarlarda çatlaklar meydan geldi. Zaman zaman aşırı yağışlar sonrasında Kaleiçi Mahallesi'ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne bağlayan, iki mahalleye yayılan Amasra Kalesi'nin duvarlarında ve burçlarında çatlaklar ve çökmeler yaşanmıştı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır yaptığı açıklamada, "UNESCO geçici miras listesinde yer alan kalemizin kesin listeye alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Tabi kalemizin bir bakıma ihtiyacı olduğu da doğrudur. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan Hisarpeçe bölgesinin turizme kazandırılması için de ilgililerle ortak çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Amasra tepeden görüntü

-Kaleden detay görüntüler

-Su sarnıcı girişi

-Kale içindeki çöpleri

-Kalenin içinde etrafta duran sütunlar

-Muhabir anons

-Kale surlarından detay

-Kale duvarlarındaki incir ağaçları

-Kaleyi gezen turistler

-Belediye Başkanı Çakır röp.

Süre: 5.58 Boyut: 662 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

========================

Mersin'de fuhuş operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Mersin geneli ve özellikle tatil beldesi olan Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi'nde fuhuşun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mersin merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Mersin'in yanı sıra Antalya, Adana, Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, Bingöl ve Niğde'de belirlenen adreslere baskın yapan polis, fuhuşa sürüklenen 6'sı yabancı 11 kadın ile zorla fuhuş yaptırıp bu suça yer ve imkan sağladıkları ileri sürülen 3'ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Mağdur kadınlardan yabancı olanlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, diğer 5 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'SIKINTI YOK'

Emniyette sorgulanan 15 şüpheli ise işlemlerinin ardından sabahın erken saatlerinde Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada sosyal medya hesabında 'Doğru yolu buldum' notu ile sarıklı ve cübbeli fotoğrafları görülen A.K. gazetecilerin sorusu üzerine, "Sıkıntı yok, bizim suçumuz da yok, korkumuz da yok. Buldum tabii, her zaman buluyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, aralarında 2 kadının da bulunduğu A.K., A.Ç., A.Z., E.E., E.T., R.K., M.D., S.K., M.A., A.Ç., J.R., F.N.K. ve S.E.'nin tutuklanmasına karar verirken, 1'i kadın 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Görüntü Dökümü

--------

-Emniyet Müdürlüğü'nün drone görüntüsü

-Operasyon öncesi araçların emniyetten çıkışı

-Eğlence mekanlarının denetlenmesi

-Mağdur kadınların polis aracından inmesi

-Emniyet Müdürlüğü görüntüleri

-Zanlıların emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının emniyetten ayrılması

-A.K.'nin cübbe ve sarıklı fotoğrafları

SÜRE: 03'33" - BOYUT: 370 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

=================

Orman yangınlarına 4 kilometre uzaktan müdahale eden cihaz geliştirdiler

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir firma, orman yangınları veya sel gibi afetlerde suyu 3 bin 600 metre uzağa taşıyarak müdahale imkanı sunan su pompası geliştirdi. Firma sahipleri geleneksel sistemlerin neredeyse 6 katı mesafeye su taşıyan pompayı 28 ülkeye ihraç ediyor.

Kartepe’de faaliyet gösteren özel bir pompa teknolojileri firması , su çekme ve taşıma işlemlerinde kullanılan yeni nesil bir motorlu su pompası üretti. Dünyada yaklaşık 200 yıldır su pompası üretildiğini söyleyen firma sahipleri Sinan Küçük ve Müslüm Karaosmanoğlu, ürettikleri cihazın geleneksel pompaların neredeyse 6 katı mesafeye su taşıyabildiğini söyledi. Yaptıkları AR-GE çalışmalarında Kocaeli, Bursa ve Ankara itfaiyelerinden destek aldıklarını söyleyen firma sahipleri, yaşanan sıkıntıları tepsit ederek buna göre bir cihaz ortaya çıkarttıklarını belirtti. İlk satışlarını 2014 yılında Bursa İtfaiyesi’ne yaptıklarını söyleyen ekip, bu satışın aynı zamanda cihazın ilk testi olduğunu ve başarıya ulaştıklarını söyledi.

DÜNYADA 28 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Yaklaşık 12 metre yükseklikten su çekebilen ve suyu 3 bin 600 metre uzağa 12 bar basınçla taşıyabilen su pompası, orman yangını ve sel gibi doğal afetlerde hızlı ve kesintisiz müdahale imkanı sunuyor. Pompanın suyu yüksek basınç ile aktarması sayesinde ise başka bir araca gerek kalmadan yangınlara müdahale edilebiliyor. Kullandığı pervaneli sistem sayesinde lağım suyu, çamurlu su veya kimyasal içeren sular gibi maddeleri tıkanma olmadan taşıyabilen pompa şu anda Türkiye’de 35 büyükşehir belediyesinde, dünyada ise 28 ülkede kullanılıyor.

“DONANMANIN İHTİYACI ÜZERİNE ÇALIŞMALARA BAŞLADIKö

AR-GE çalışmasına 2008 yılında başladıklarını anlatan firma sahibi Müslüm Karaosmanoğlu, “Dünyada olmayan bir şeyi başardık. 2008 ve 2009 yıllarında donanmanın ve itfaiyenin ihtiyacı olan bir şey bu. Özellikle donanmada dünyada kullanılan diğer sistemlerle ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Pompanın hava yapması veya kuru çalışmaması gibi özelliklerinden ötürü sorunlar vardı. Biz o zaman çalışmalara başladık. 2014 yılında ise bunun dünyanın 152 ülkesinde patentini alarak başardık. Bizim pompamızı diğer pompalardan ayıran 6-7 ana özelliği var. Bunlar teknik özellikler tabii ki. Kuru çalışabiliyor, hava yapmıyor, 10 metreden su çekebiliyor, çok hızlı bir şekilde suyu verebiliyorö dedi.

“200 YILLIK FİRMALARIN ŞARTNAMESİ DEĞİŞTİö

Ürettikleri pompanın yangınlarda hızlı müdahale şansı oluşturduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, “Bu pompa bize bir yangın anında, bir sel anında hızlı bir müdahale şansı sağlıyor. Özellikle bir personeli yanında bırakmanın gerekmemesi çok önemli. Bu özellik itfaiyecilere AFAD kurtarma ekiplerine, donanmadaki askerlere, gemide bunu kullananlara çok büyük kolaylık sağlıyor. Biz motorun yanmayacağının garantisini veriyoruz. Burada motor sadece mili çevirmeye yarıyor. Diğer pompalarda kuru çalıştığı zaman motor yanarken, bizim pompamızda hiçbir şekilde bozulmuyor. Ne zaman benzini biterse o zaman duruyor. Bu teknoloji bütün dünyada ilgi gördü. Çünkü dünyada 200 yıldan bu yana pompa üretiliyor ve bizim pompamızdan sonra o 200 yıllık firmaların bile şartnamesini değiştirme gibi bir durum oluştu. Şu anda bu sayede Türkiye’deki 30-35 büyükşehirde ve dünyadaki 28 ülkede bizim cihazımız kullanılıyor" şeklinde konuştu.

“ORMAN YANGINLARINDA KESİNTİSİZ MÜDAHALE YAPABİLİRSİNİZ"

Orman yangınlarında 3 bin 600 metre uzaklıktaki bir su kaynağından çekilen su ile kesintisiz müdahale yapılabildiğini söyleyen firma sahibi Karaosmanoğlu, “Bu ürünün orman yangınlarına müdahalede kullanım alanlarını 4-5 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, bizim pompamız suyu emip 40 derece eğimli arazide 3 bin 600 metre uzağa taşıyabilir. Ormancıların kullandığı arazözler 3 tonluk tankerler. Bu 3 tonluk tanker ile bir yangına en fazla 15-20 dakika müdahale edebiliyorsunuz. Ormanlardaki yaşam havuzlarındaki suları da kullandığınızda bu süre en fazla yarım saate çıkıyor. Bizim bu pompamızı kullandığınızda, suya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki bir yerden suyu yangın yerine pompalayabilirsiniz. Burada hem arazözü doldurabilirsiniz, hem havuzu doldurabilirsiniz. Eğer ikinci bir pompayı koyarsanız onunla kesintisiz bir müdahale yapabilirsiniz. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir sudan bahsediyorum. Denizdeki suyu veya deredeki suyu 3 bin 600 metre uzaklıktaki ormanın herhangi bir yerinde kesinti olmadan, devamlı kullanabilirsinizö dedi.

“8 MİLİMETREDEN BÜYÜK OLAN HER ŞEYİ PARÇALIYOR"

Sel suları içerisindeki katı maddelerin de hortumdan geçmesini sağladıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Sellerde ise şöyle bir avantajımız var. Bu 3 bin 600 metre mesafe sellerde de geçerli. Yani su basan yerlerdeki suları alıp 3 bin 600 metredeki istediğiniz bir yere aktarabilirsiniz. Ayrıca, sel sularının içerisinden ne çıkacağı belli olmaz. Çamurlu su olabilir, taş çıkabilir veya suyun içerisinde başka bir şey olabilir. Bu pompanın hortumunun içerisindeki pervane 8 milimetreden büyük olan her şeyi ya dışarıda bırakıyor ya da parçalayarak hortumun içerisinden geçip suyla birlikte gitmesini sağlıyor. Ayrıca diğer pompalarda su bittiğinde motoru kapatmanız gerekir yoksa motoru yakarsınız. Bu pompada öyle bir şey yok. Bir kişi gidip bir pompayı kurduktan sonra onu bırakabilir ve gidip ikinci, üçüncü pompaları kurabilir. Bu da daha hızlı müdahale şansı veriyor. Su bittikten sonra zaten motor yanmıyor. O yüzden gelen kirli suyu, biz buna garanti veriyoruz, lağım suyu, kirli suyu veya kimyasal suyu her şekilde başka bir yere nakledebilirsinizö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

- Pompanın suyu 3 bin 600 metreye taşıdığı testten görüntüler(firmadan alındı)

- Üretim bölümünden görüntüler

- Firma sahibi Müslüm Karaosmanoğlu ile röp.

- Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),()

===============

Adana'da CANKUR ekibi kaza yaptı:5 yaralı

Adana'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan araç kaza yaptı, meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazasına giden 01 ETS 91 plakalı CANKUR aracı, Ferhat Suren'in kullandığı 06 DT 7425 kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, CANKUR aracı, kavşakta çiçek dikmek için görevli getiren park halindeki Adana Büyükşehir Belediyesine ait minibüse çarparak devrildi. Meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----

- Olay yerinden görüntü

- Kaza karışan araçlar

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()