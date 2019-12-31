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DHA YURT BÜLTENİ - 5

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı   Balıkesir’de Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan Marmara Adası’na hala...

GÜNDEM 31.12.2019, 11:31
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı
 
Balıkesir’de Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan Marmara Adası’na hala elektrik verilemiyor. Bugün saat 11.00 itibariyle 44 saattir süren arızanın giderilmesi için hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte ekipler bölgeye hareket etti.
Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nden Marmara Adası’na denizin dibinden giden elektrik kablolarına, Pazar günü saat 15.00 sıralarında bölgeden geçen bir gemi zarar verdi. Arıza nedeniyle adanın elektrikleri kesildi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, bugün saat 11.00 itibariyle 44 saat geçmesine karşın adaya henüz elektrik verilemedi.
Konuyla ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den açıklama yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahalede ekiplerin zorlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir’e bağlı Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi, bir geminin deniz altı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada, karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmaları aralıksız sürüyor, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Bu sürede Marmara Adası’nda jeneratör kurma çalışmaları da başlamıştır."
EKİPLER FERİBOTLARLA MARMARA ADASI'NA GEÇİYOR
Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte UEDAŞ ekipleri, malzeme yüklü TIR’lar ile Erdek Limanı'ndan Marmara Adası'na gitmek için yola çıktı. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla arızayı gidermek için çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Ayrıca, adaya götürülen jeneratörlerle, arıza giderilene kadar ilçenin büyük bir kısmına elektrik verilecek.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/MARMARA (Balıkesir), ()- 

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Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü
 
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Nazmiye Koyuncu (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Polis, genç kadının eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve kayınvalidesini gözaltına aldı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Berber S. Koyuncu, akşam Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğünü belirledi. 1 yıllık evli olan Nazmiye Koyuncu'nun cenazesi, evde polisin yaptığı incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haber sonrası genç kadının yakınları eve akın etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis Nazmiye Koyuncu'nin eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), ()

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Tunceli'de 70 köy yolu kardan kapalı
 
Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçesinin yüksek alanlarında kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı sonrası ilçe ve köy yollarının açılması çalışması sürerken 70 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaaları (amatör kamera)
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,()

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Otomobil, sel suları arasında hendeğe düştü

Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle seyir halinde kontrolden çıkan araç, hendeğe düştü.
Tarsus ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde dün öğleden sonra ana cadde üzerinde ilerleyen bir araç, aşırı yağıştan biriken suyun içerisinde kontrolden çıktı. Sele dönen caddede hendeğe düşen aracını terk eden sürücü, yardım istedi. İş makinesiyle bulunduğu yerden çıkartılan araç, kullanılamaz hale geldi. 

Görüntü Dökümü
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- Suya gömülen otomobilin görüntüsü

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),()

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Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu
 
Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Yeni yıla kış turizminin önde gelen merkezlerinden Erciyes'te girmek isteyen tatilciler, otelleri tamamen doldurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanında Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden gelen turistlerle birlikte tesislerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kimi tatilciler de snowboard yaparak, heyecan yaşadı. Bazı  tatilciler de kayak dersi alarak, ilk kez piste çıkmanın heyecanını yaşadı.

Görüntü Dökümü
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-Erciyes Kayak Merkezinden görüntü
-Vatandaşlarla röportaj
-Genel detay

Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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