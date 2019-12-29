DHA YURT BÜLTENİ-5 

Kömür sobasından etkilenen 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı



Sivas'ta sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 üniversite öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi, 9'uncu sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında oturan üniversite öğrencisi Sinem Angun (22) ile Gülçisem Erdem (26), evdeki kömür sobasından çıkan gazdan zehirlendi. Baygın halde olduklarını fark eden evdeki diğer arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Angun ve Erdem, olay yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binadan görüntü

-Ambulansla götürülen öğrenciler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ()

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İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar



Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp, kaçtı. Soyguncuların, alt kattaki boş iş yerinin beton tavanını delip, kuyumcudaki kasaya ulaştığı anlaşıldı.

Manavgat kent merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi'nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların yerinde olmadığını fark etti. Ramazan Arıkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının çevresinde önlem alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BETONU DELİP KASAYA ULAŞMIŞLAR

İlk belirlemelere göre kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığı, kasayı da delip, içerisindeki altınları alarak kayıplara karıştığı anlaşıldı.

20 kiloya yakın altınla ortadan kaybolan soyguncuların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuyumcu dükkanının önünden görüntü

- Detaylar

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Rus turistler yılın son günlerinde Demre'de denize girdi

Antalya'nın Demre ilçesine tatile gelen Rus turistler tekne turuna çıktı. Bölgenin güzelliklerini seyretme fırsatı bulan turistler, yılın son günlerinde denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin birçok yerinde kara kış kendini gösterirken, Demre'de ise yazı andıran günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 17 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ilçeye tatile gelen bir grup Rus turist, önce 'Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan Rus turistler, Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni yat üstünde gördü. Turistler burada bol bol fotoğraf ve görüntü çekti.

TEKNEDEN DENİZE ATLADILAR

Tur kapsamında yat bir koyda mola verdi. Molada güzel havayı ve güneşi gören Rus turistler aralık ayı sonunda denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Yüzenlerden biri de 8 yaşındaki Konstantin Litra oldu. Küçük Konstantin babasıyla birlikte denizde yaklaşık yarım saat yüzdü. Rus turistlerin kendi ülkelerinde hava buz keserken, Demre'deki yazı yaşadıkları tur, başladığı Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

'KENDİ ÜLKEMDE YAZIN BİLE BULAMAM'

Denizin tadını çıkaranlardan Rus Emil Gazimzyanov, "Benim şehrimde şu an hava sıcaklığı eksi 30 derece. Benim için aralık ayının sonunda denize girmek, denizde yüzmek bir rüya. Su çok güzeldi. Ben bu su sıcaklığını kendi ülkemde yazın bile bulamam. Kekova bir cennet" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Kekova'da denize giren Konstantin Litra, "Kış mevsiminde yüzdüm. Yüzmek çok güzel. Yüzmeyi seviyorum. Su ilk girişte biraz soğuk geldi. Ama sonra alıştım. Çok mutluyum. Kekova çok güzel" diye konuştu.

'BURASI BİR CENNET'

Konstantin'in babası Alexey Litra da "Oğlumla beraber denize girdim. Aralık ayında denize girmek bizim için bir rüya. Kekova, deniz, her şey harika burada. Her şey için teşekkür ediyorum. Buraya yine geleceğim. Çünkü burası bir cennet" dedi.

Diğer yandan Demre'deki güneşli havada birçok vatandaş deniz kenarında balık tuttu, bazıları da küçük tekneleriyle denize açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yata binenler

- Yatta yolculuk

- Batık Kent ve Simena Antik Kenti

- Denizde yat

- Balık tutan küçük tekneler

- Kıyıda insanlar

- Denizde yüzme görüntüleri

- Yattan iniş

- Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), ()

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Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık güzellik

Bolu'da çam ormanlarının arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'nda oluşan kar manzaraları eşsiz güzelliği gözler önüne serdi. Gölcük Tabiat Parkı'nın kartpostalları aratmayan saklı güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, son günlerde kentte etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Gölcük'e gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkardı. Beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkı görenleri hayran bıraktı. Gölcük Tabiat Parkı'nındaki manzaralar kartpostalları aratmadı. Gölcük'e gelen ziyaretçiler eşsiz manzaralar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Tabiat Parkı'da bulunan gölün de bir kısmı buz tuttu. Gölcük evi ve ağaçların göle yansıması da eşsiz görüntüler oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki güzellik drone ile havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gölcük manzaraları

-Ziyaretçilerle röportajlar

-Drone görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Şantiyeye gelen tilki ile yavrularını elleriyle besledi



Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde anne ve iki yavru tilkinin geldikleri şantiyede, bir çalışan tarafından beslendiği anlar, kameraya yansıdı.

Şuhut'a bağlı Başören köyünde rüzgar türbini inşaatının şantiyesine gelen anne tilki ve iki yavrusu, buradaki görevliler tarafından beslendi. Yaklaşık bir yıldır şantiyeye gelen anne tilkinin, son dönemde yavrularını da getirdiği belirtilirken, şantiyede çalışan tüm personelin, hayvanları elleriyle beslediği kaydedildi.

Son günlerde bölgede sert kış koşulları etkisini gösterirken, şantiyeye gelen anne tilki ve yavrularının çalışanlardan Mehmet Poyraz tarafından beslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şantiyedeki odanın camına çıkan tilkinin, Mehmet Poyraz'ın eliyle uzattığı ekmeği alıp gittiği anlar yer aldı. Yine tilkilerin pencereden önlerine atılan ekmek parçalarını almaları da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pencereye çıkan tilkinin görüntüsü

- Çalışanın tilkiye yiyecek vermesi

- Pencereden tilkilere yiyecek atan çalışan

- Detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()