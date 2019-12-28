istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5

Anne-babası darbedip, sokağa attı   Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı. Olay,...

GÜNDEM 28.12.2019, 11:57
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Anne-babası darbedip, sokağa attı
 
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı.
Olay, Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darbedildi. Ardından da sokağa atıldı.
Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.
Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.  

Görüntü Dökümü
-------------
- AİLEDEN FOTOĞRAFLAR

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), ()

========================

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, çabuk gel, durma
 
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 117'nci günde de sürdürüyor. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı iddia ettiği oğlu Vahit (19) için oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel durma" dedi. 
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
Eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu, Cafer Ceylan, terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğluna kavuşan Hatice Ceylan, diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye de 5 yıl sonra örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Üç ailenin evlatlarına kavuşmasıyla, evlat nöbeti tutan diğer anne ve babaların da çocuklarına kavuşma umudu arttı. Kaya çifti, diğer ailelere destek için oturma eylemini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 117'ncı günde eyleme devam etti.
'ARKADAŞLARINLA BİRLİKTE GELİN DEVLETİMİZE TESLİM OLUN'
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oğlu Vahit'in 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını öne sürüp 7 Eylül'den beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdüren Bedirhan Çur, Hacire Akar, Hatice Ceylan ile Hüsniye Kaya'nın evlatlarına kavuşması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Bedirhan Çur, "Ben çocuğum için buraya geldim. Bugün 117'nci gündür ben çocuğumu bekliyorum. 117 yıl da geçse ben burada kalmaya devam edeceğim ve çocuğumu almadan bir yere gitmeyeceğim. Oğlum durma, gel. Gel devletimize teslim ol. Annen ve ben hastayız. Kardeşlerinle birlikte seni bekliyoruz. Arkadaşlarını da al gel. Arkadaşlarına da söyle hep beraber gelin. Devlet zaten size ceza vermez. Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel, durma" dedi. 

Görüntü Dökümü
---------
-HDP il binasından görüntü
-Oturma eylemindeki aileler
-Bedirhan Çur'un konuşması 
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

============================

Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı

Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan Yasin K. (21), bindiği minibüste yakalanıp, gözaltına alındı.
Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki taksi durağına 8 Aralık günü saat 19.30 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taksi durağında maddi hasar meydana geldi. 19 Aralık günü saat 00.30 sıralarında ise merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Denizli Sokak'ta başında motosiklet kaskı bulunan kişi, Sami Çamurcu'yı (34) iş yerinde tabanca ile ateş ederek her iki bacağından vurup, yaraladı. Çamurcu ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli, kendisini yakalamaya çalışan polislere de ateş açarak kaçtı.
CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ
Her iki olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 3 Aralık günü 'yaralama' suçundan hüküm giyen, cezasını çektiği Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Yasin K. olduğunu tespit etti. 
MİNİBÜSTE YAKALANDI 
Polis, Yasin K.'nın gidebileceği tüm adresleri kontrol etti. Ekipler, dün akşam saatlerinde Yasin K.'yi, Nalçacı Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüste yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yasin K. adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
--------------
- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
- Şüphelinin başında kaskla beklemesi ve kaçması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

==========================

Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
 
Erzurum'da 15 HDP'li belediye meclis üyesi, haklarında yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
Haklarında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK/KCK terör örgütüye üye olma, propagandası yapma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından soruşturma yürütülen 8'i Karayazı, 4'ü Karaçoban ve 3'ü Tekman olmak üzere toplam 15 Belediye Meclis üyesi hakkında görevden uzaklaştırılma kararı verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen karar sonrası, 15 belediye meclis üyesi görevden alındı. 

HABER: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, ()

========================

Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor
 
Tunceli'nin Pertekli ilçesinde bakır işleme atölyelerinde eğitim alan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.
Pertek ilçesinde 2 yıl önce halk eğitimi merkezince açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan 30 kadın, usta öğretici Nazım Civan'dan eğitim aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 5 kadın, merkez bünyesindeki bakır işleme atölyesinde istihdam edildi. Bakıra hayat veren kadınların ürettikleri ürünler Tunceli Valiliği, ilçe kaymakamlıklarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurum ve kuruluşlarına satılıyor. 
'KADINLARIMIZ ARACILIĞIYLA BU MESLEĞİ YAŞATIYORUZ'
Bakır işleme atölyesinin usta öğreticisi Nazım Civan, Türkiye'de bakır işlemesinin, bir erkek mesleği olarak görüldüğünü ancak Pertekli kadınların bu işi çok daha iyi yaptığını söyledi. Civan, "Bakır işleme işini Türkiye'de hep erkekler yapardı. Pertek Halk Eğitim Merkezi 2 yıl önce kadınlara yönelik böyle bir kurs açınca 30 kadın katıldı ve başarıya kursu tamamladılar. Şu an merkezimizin bünyesinde bakır işleme atölyemizde 5 kadın istihdam ediliyor. Bakır işleme sanatı günümüzde kaybolmak üzere ama biz Pertek'te kadınlarımız aracılığıyla bu mesleği yaşatmaya devam ediyoruz. Bizden sonraki nesillerin de bu sanatı yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Pertekli kadınlar bu mesleği çok severek ve isteyerek yapıyor. Özellikle Tunceli Valimiz Tuncay Sonel ile Pertek Kaymakamımız Emin Nasır bize destekleri çok oluyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletiyorum. Tuncelili iş insanlarının desteğini bekliyoruz" dedi. 
'BİZ KADINLAR HER MESLEĞİ RAHATLIKLA YAPABİLİRİZ'
Atölyede çalışan Elif korkmaz, kadınların her mesleği rahatlıkla yapabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Biz zor olanı başardık. Bu mesleği Türkiye'de genelde erkekler yapardı ama görüyorsunuz kadınlar daha iyi yapıyor. Biz kadınlar her mesleği rahatlıkla yapabiliriz. Ben ağırlıklı olarak Tunceli yöresini temsil eden Aleviliği temsil eden motifleri bakır hediyeliklere işliyorum. Şu an bakır tepsiye semah dönen iki kişiyi ve Hz. Ali'nin kılıcını işliyorum. Her türlü işlemeyi motifi rahatlıkla bakır üzerine işliyoruz. Ürünlerimizi satın alıp bize destek olunursa daha iyi ürünler üretebiliriz."

Görüntü Dökümü
----------
-Bakır işleme atölyesinden görüntü
-Bakır işleyen kadınlar 
-Kadınların ürettiği ürünler
-Röportajlar
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

============================

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:11
İkindi 15:30
Akşam 17:50
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Beşiktaş 17 30
4. Trabzonspor 16 29
5. Fenerbahçe 16 28
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 17 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 19 39
3. Man City 19 38
4. Chelsea 19 32
5. Wolverhampton 19 30
6. Tottenham 19 29
7. Sheffield United 19 29
8. M. United 19 28
9. Crystal Palace 19 26
10. Newcastle 19 25
11. Arsenal 19 24
12. Burnley 19 24
13. Everton 19 22
14. Southampton 19 21
15. Brighton 19 20
16. Bournemouth 19 20
17. West Ham 18 19
18. Aston Villa 19 18
19. Watford 19 13
20. Norwich City 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort