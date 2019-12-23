DHA YURT BÜLTENİ-5 

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanmasına başlandı. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor. Duruşma öncesi kadın platromu temsilcileri açıklamada bulunup, olaya tepki gösterdi.

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek, özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki saldırganın, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü açık cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.

POLİSLERİ YARALADI

Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

KATİL ZANLISI HAKKINDA 2 AYRI İDDİANAME

Cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı. Başsavcılık Arduç hakkında jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede de 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi.

DURUŞMA BAŞLADI

Ceren Özdemir cinayeti davasının görüldüğü Ordu Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyeye girenler üzerleri ve çantaları arandı. Jandarma ekiplerinin dedektör köpeği ile yaptığı aramanın ardından katılımcılar, adliyeye alındı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00 sıralarında yargılanmasına başlanan katil zanlısı Özgür Arduç ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla katılıyor.

DURUŞMAYA YOĞUN İLGİ

Duruşma öncesi sabah saatlerinde Ordu Adliyesi önünde toplanan Kadın Savunma Ağı, Ordu ve Giresun Kadın Platformu üyesi çok sayıda kadın ellerinde dövizler taşıyarak, yaşanan olaya tepki gösterip, kadına yönelik cinayetleri kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ölmek değil yaşamak istiyoruz' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Öte yandan, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'in de duruşmaya katılıp, ardından da açıklama yapacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye önünden görüntüler

-Alınan önlemlerler

-Detaylar

HABER KAMERA: Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY-Mustafa KIRLAK/ORDU, ()-

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Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı (1)



Denizli'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen yolcu midibüsündeki 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında, Denizli-Uşak Karayolu Zıpır Yokuşu yakınlarında meydana geldi. Denizli-Çivril seferini yapan yolcu midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 20'nin üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT / HONAZ (Denizli), ()

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Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün 07.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 499 borda numaralı savaş gemisi 'Admiral Makarov', saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından gecen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Çanakkale'de lodos yaşamı olumsuz etkiledi



Çanakkale'de dün sabahtan itibaren etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz ulaşımını aksatan fırtına kent genelinde çok sayıda ağacı da devirdi.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreye çıkan Çanakkale'de ise 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri dün gün boyu yapılamadı. Lodosun şiddetini artırdığı anlarda Lapseki-Gelibolu ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Gece saatlerinde sağanak yağmurla birlikte şiddeti azalan lodos kent genelinde çok sayıda ağacı da devirdi. Barbaros Mahallesi'ndeki bir plajın bahçesinde büyük iğde ağacı ile birlikte tente de yıkıldı.

Gestaş firması, son seferin Cumartesi akşam saatlerinde yapıldığı Bozcaada- Geyikli hattı ile Gökçeada-Kapatepe hattında seferlerin bu sabahtan itibaren başlayacağını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı ve lodos ile oluşan sahildeki dalgalardan görüntü.

-Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle yıkılan ağaç ve tenteden görüntü.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen ve gözaltına alınan 67 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheli ise bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 67 şüpheliden 64'ünün İzmir'de, 3'ünün ise farklı illerde adli makamlara sevkinin sağlandığı öğrenildi. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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Bitlisli kayakçılar kar olmayınca antrenman için 2 bin 500 rakımlı dağa çıktı



Bitlis’te bu yıl merkeze kar yağmaması nedeniyle Bitlisli kayakçılar, antrenman için kente 13 kilometre mesafede bulunan 2 bin 500 rakımlı Nemrut Krater Dağın'a gidiyor.

Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen Bitlis kent merkezine halen karın yağmaması özellikle kayakçıları zora sokuyor. Daha önceki yıllarda Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Elemanhanı Kayak Tesisi'nde anternmanlarını yaparak yarışmalara hazırlanan Bitlisli kayakçılar, kar yağmaması nedeniyle Nemrut Krater Dağı'na gitmek zorunda kalıyor. Hafta sonları yaklaşık 50 kayakçı ile birlikte araçlarla karın bulunduğu Nemurt Dağı eteklerine gelen kayakçılar, burada kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgede antrenman yapıyor.

2020 yılındaki yarışmalara hazırlananmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren kayaklı koşu sporcuları burada hem güç depoluyor, hem de antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2019 - 2020 yılı faaliyet programında yer alan kayak yarışmalarına merkezde kar olmamasından dolayı Nemrut Krater Dağı’nda hazırlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada, 2020 Türkiye Kayak Federasyonu’nun programında yer alan yarışmalara hazırlanıyoruz. Bu yıl 9-12 Ocak tarihleri arasında İsviçre’de yapılacak olan Biatlon Gençler Olimpiyatı'nda sporcumuz Barış Oduncu ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Aynı şekilde şu anda Erzurum’da kampı devam eden üç kayakçımız var. Bu sporcularımız Balkan Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Geçen yıl da antrenmanlarımızın başlangıcını Nemrut’ta yapmıştık. Yaklaşık 40-50 sporcu ile start verdik. Yaklaşık 20 gün önce çalışmalarımıza başladık. Maalesef bu yıl il merkezinde kar olmadığı için Nemrut’ta çalışmalarımızı yapıyoruz. Buradaki kar kalınlığı bizim antrenman yapmamız için yeterli. Tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()



