DHA YURT BÜLTENİ - 5 

Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yol kenarında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen, üzerinde battaniye örtülü adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisinde meydana geldi. Çalışmak için portakal bahçesine gidenler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunun Karaisalı bağlantı yolu kenarında, battaniyenin altında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, ayakkabılarının da yol kenarına savrulduğunu tespit etti. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oltaya 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Antalya'da botla balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, 150 kilogram ağırlığında 1,5 metrelik köpek balığı takıldı. Hem korkup hem de şaşıran balıkçılar, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Kaleiçi Yat Limanı'nda geçen perşembe gecesi balık avlamak için botla açılan balıkçılar, falezlerin açığında oltalarını denize fırlattı. Bir süre sonra Teoman İpkin, oltasına takılan balığı yakalamak için tüm gücüyle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 1.5 metrelik balığı gören İpkin, şaşkınlığını arkadaşlarıyla paylaştı. Hem şaşıran hem de korkan İpkin, yakaladığı balığın kılıç balığı olduğunu düşündü. Balığı inceleyen İpkin, köpek balığı olduğunu fark etti.

Köpek balığının botu ısırma ihtimalini düşünen ve tedirgin olan amatör balıkçılardan biri cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Köpek balığından çok korkan İpkin, "Botu ısırtmayalım. Çekin şunu ben çok korktum. Bıçağı vurun oltaya gitsin şu. Çok ürperdim insanlar bir de burada yüzüyor. Yaklaşık 150 kilogramlık bir köpek balığı" dedi.

İpkin, misinayı keserek köpek balığını serbest bıraktı.

Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan şifa kaynağı ıhlamurun kilo fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı. 200 lirayı bulan ıhlamurun fiyatının havalar soğudukça artması bekleniyor.

Soğuk havaların başladığı ve mevsimsel salgınların oluştuğu sonbahar ve kış aylarında daha çok tüketilmeye başlanan ıhlamur, güzel kokusu ve aroması ile birçok kişi tarafından bu dönemlerde tercih ediliyor. A vitamini ve kalsiyum açısından zengin olan ıhlamur, gripten öksürüğe, stresten kalp sağlığını desteklemesine kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Kış aylarında yüksek ağaçlardan toplaması zorlaşan ıhlamurun kilo fiyatı ise 200 lirayı buldu. Gram altın fiyatıyla yarışan ıhlamur, müşteriler tarafından 50'şer gramlık paketlerde alınmaya başlandı.

"SOĞUKLAR ARTINCA FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK"

Ihlamur fiyatlarının kış aylarında ciddi derecede arttığını belirten Adnan Kurtuluş (54), "Kıştan dolayı ıhlamur fiyatları, toplaması güç olan bir bitki olduğu için köylüler tarafından biraz fazla fiyat çekildiği zaman müşterilere de yansıyor. Şu ada yaprağı 150, çiçeği 200 lira. Fakat kış biraz bastırırsa bu fiyatlar biraz daha yükselebilir. Köylü, elindeki malı çıkarmadığı için fiyatlar yükselme yapıyor. Kış bastırırsa ıhlamur fiyatları da artış gösterecek" dedi.

IHLAMURA ALTERNATİF ARANIYOR

Ihlamurun yüksek fiyatı sebebiyle insanların farklı bitki çayları arayışlarına girdiğini söyleyen Kurtuluş, "Farklı arayışlar var. Zencefil, Osmanlı kış çayı ve bunlar gibi değişik alternatifler sunuyoruz. Daha ucuz, daha sağlıklı şeyler vermeye çalışıyoruz. Bitki olarak altın otu, deniz kadayıfı, ada çayı, gibi ürünler satıyoruz. Ihlamurun fiyatı altın fiyatlarını geçebilir. Kış ayları ve soğuklarla beraber fiyatlar yükselebiliyor" diye konuştu.

"IHLAMURUN BARDAĞA GELENE KADAR ÇOK AŞAMASI VARö

Ihlamuru ağaçlardan toplamanın çok zor olduğunu dile getiren ıhlamur üreticisi Kemal Kaya, "Ihlamur toplamak gerçekten çok zor. Ağaçlar çok yüksek. Bunlara çıkmak herkesin harcı değil. Yükseklik korkusu olmaması gerekiyor. 30-40 metre yüksekliğe çıkıp, dalları aşağı indirip bu dalları makasla toplamak zorundayız. Çok aşaması var. Ihlamur evlere, kahvelere, soframıza kolay gelmiyor. Fiyatı şuan üreticide 100 lira. Bu biraz da arz ve talep meselesidir. Havalar soğudukça 120-130 lira gibi fiyatlara satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı (2)

BULANIK BELEDİYESİ BAŞKANI VE YARDIMCISINA DA GÖZALTI

Muş'un HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile yardımcısı Eylem Saruca, haklarındaki terör soruşturması kapsamında bu sabah evlerinde gözaltına alındılar. Emniyete götürülen Adnan Topçu ve Eylem Saruca'nın işlemleri devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde gemiş güvenlik önlemi alırken, bina içerisindeki aramalar sürüyor.

KOSGEB desteğiyle ilçenin ilk kadın kasabı oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kasiyer olarak başladığı kasapta mesleği öğrenen Fatma Canbolat (35), KOSGEB hibesiyle kendi işyerini açarak ilçenin ilk kadın kasabı oldu. Kendisini kasap olarak ilk görenlerin şaşırdığını belirten Canpolat, "Ben asıl niyetim ve amacım kadınların bu dünyada her işi istediklerinde hayal ettiklerinde başaracaklarını ispatlamaya çalışıyorum. Bir nevi kadılarımızın önünü açmaya çalışıyorum. Erkek egemen bir dünyada değiliz, biz kadın olarak sadece dövülmek ve şiddet için yaratılmadık. Biz başarılar için de varız. Biz aslında çok güçlü insanlarınız" dedi.

Saray'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Fatma Canbolat, 5 yıl önce kasiyer olarak işe başladığı kasapta mesleği öğrendi. Canbolat, KOSGEB'ten aldı 23 bin liralık hibe ile kendi 1.5 yıl önce kendi kasabını açarak ilçenin ilk kadın kasabı oldu. Zamanla kasaplığı eşine de öğreten Canpolat, mesleğini severek yaptığını belirterek, "Kadınların yapamayacağı ya da başaramayacağı hiç bir iş yok. Kasapta çalışırken kasaya bakıyordum. Orada yanımızda çalışan ustalar vardı. Onlara bakarak öğrendim. Merakım varmış nasıl yapıyorlar, eti nasıl sıyırıyorlar. Bir gün kendim kaldım tezgah arkasında yavaş yavaş başladım bu işe daha sonrada kendimi geliştirerek çalışmayı bırakmayarak bu günlere geldim" dedi.

'MÜCADELEYLE BURAYA KADAR GELDİM'

Canbolat, kendisini kasap olarak ilk görenlerin şaşırdığını ve iyi tepkiler aldığını belirterek, "Ben asıl niyetim ve amacım kadınların bu dünyada her işi istediklerinde hayal ettiklerinde başaracaklarını ispatlamaya çalışıyorum. Bir nevi kadılarımızın önünü açmaya çalışıyorum. Erkek egemen bir dünyada değiliz, biz kadın olarak sadece dövülmek ve şiddet için yaratılmadık. Biz başarılar için de varız. Biz aslında çok güçlü insanlarınız. Hayal edip başarıp bu günlere gelebiliyoruz biz. Ben daha önce beş yıl başka bir kasapta çalıştım. Çalışırken herkesin bir hayalleri de vardır bu dünyada. Binim de hep içim de olan kendi işimi yapmak, kendi işimin başında durmaktı. Bunun içinde bazı yollardan geçmem gerekiyordu. Mücadele ile buraya kadar geldim " diye konuştu.

MESLEĞİ EŞİNE DE ÖĞRETTİ

İş yerini açtıktan sonra eşine de kasaplığı öğrettiğini kaydeden Canbolat, "Önce işi öğrenmek için çok çaba sarf ettim. Bedenen, ruhen, psikolojik olarak, her türlü. Çünkü bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. İnsanlara bir şeyleri kanıtlamak çok zor oluyor. Çalıştım mücadelemi ettim. 'Bende varım' dedim, bir kadın olarak. Sağ olsun eşimde bana bu konuda çok destek oldu. Benim önüme geçip, beni bastırıp 'kadının yeri evidir' deyip baskı yapmadı. 'Senin arkandayım, birlikteyiz' dedi. Hayat ortaklığımız iş hayatımıza da devam ediyor. Bizim en iyi iş arkadaş ve en iyi evli çift olarak olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizde baskı yok. Bizde bir birimize destek var. Çok paralar kazanmak değil derdim. Sadece var olduğumuzu ispatlamak. Bizim işimiz, güç isteyen bir iş. Bakıldığında gerçekten bir erkek işi fiziki olarak. Dışarıdan gelen insanların dikkatini çekiyor. Özellikle İstanbul'dan gelen müşteriler şaşırıyor. Ama sonra daimi müşterim oluyor" dedi.

'EŞİM, USTAM OLDU'

Eşinin böyle bir işe girmesiyle çok mutlu olduğunu belirten Bülent Canbolat da, "Kesinlikle ilk ustam diyebilirim. Bu mesleğe başladığım da hiçbir şey bilmiyordum. Daha sonra eşimin yanında öğrendim. Kendimiz de araştırarak günümüz internet ortamın da bir çok şeyi araştırarak görebiliyoruz. Mücadele ettik. Gerçekten bu işi öğrenmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Eşimle gurur duyuyorum. Her zaman arkasındayım. İkimiz el ele verdik. İlk başta günümüz şartlarında çekindik. Eşim benden daha özgürdü ve daha istekliydi. Keşke daha önce bunu yapsaymışız" dedi.

'ERKEK, KADIN AYIRT ETMEMEK GEREKİYOR'

Saray'ın ilk kadın kasabının müşterilerinden Pınar Hepgüven, "Bence kadınların gücü, bence çok güzel bir duygu. Çünkü kadınların bu dünyada yapamayacağı bir şey yok. İnsanları erkek, kadın ayırt etmemek gerekiyor. Kadınlar bir nebze daha becerikli her iş onların üzerinde. Çocuk ev yemek hepsi. Ben Fatma hanımla çok gurur duyuyorum. İlk gördüğümde şaşırdım. Çünkü bu erkek işi diye adlandırılıyor. Burada kocaman etler. Çok güzel bir duygu benim için. Çok rahatla gelebileceğim bir ortam. Geldiğiniz zaman iki güler yüz. Buradan alış veriş yapıyorum ve çok memnunum" dedi.

Zirvede 'Noel Anne' çekimi

Antalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anneler' fotoğraf çekimi, 2365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde gerçekleşti. 20 manken, tipinin etkili olduğu zirvede, noel anne kostümü giyerek objektif karşısına geçti.

Antalya'nın ilk mankenlik ajansı Esline tarafından 2009 yılında başlatılarak geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl da yapıldı. 2020 yılına özel 20 mankenin katıldığı fotoğraf çekimleri, teleferikle çıkılan Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleşti. Noel anne kostümü giyerek kar yağışı altında poz veren mankenler, soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Eksi 8 derecede poz vermeye çalışan mankenler, sık sık kapalı alana girerek ısınmaya çalıştı. Çekimlerde 'Melissa' adlı köpek de mankenlerle birlikte poz verdi.

Esline Ajans kurucusu Esra Keskinol, 'barış ve sevgi' mesajı vermek istediklerini belirterek, "Gerek tarih, gerek coğrafyası ile dünyanın görmek istediği bir şehirde yaşıyoruz. Noel baba, Antalya'nın Demre ilçesinde yaşadı. Bu projeyi 11 yıl önce başlattık. Bu yıl çekimler için Tahtalı Dağı'nı seçmemizin nedeni ise burası mitolojide 'Tanrılar dağı' olarak bilinir. Zeus ve Hera'ya ev sahipliği yaptığına inanılır. Dünyanın her yerinden turistler burayı görmeye geliyor ve teleferikle dağın zirvesine çıkıyor" dedi.

