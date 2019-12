DHA YURT BÜLTENİ-5 

Sahibinden 'kelepir' ada

Marmaris'te eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 381 bin metrekare büyüklükteki Karaca Adası'nın satış ilanı 145 milyon TL olarak güncellendi. Fiyatında 65 milyon lira indirim yapılan, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare arasında 3 müstakil ev bulunan Karaca Adası'na günübirlik turizm tesisi ve marina yapılabilecek.

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk koyu karşısındaki 381 bin metrekarelik Karaca Adası, geçen 22 Eylül'de 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 23 Kasım'da güncellenen ilanda adanın metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 145 milyon olarak belirlendi.

65 MİLYON LİRALIK İNDİRİM

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, Gökova Körfezi'nde yer alan adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Adanın 4 yıldır satışta olduğunu belirten Özcan, geçen eylül ayında 210 milyon liradan satışa sunulan adanın fiyatında indirime gidildiğini kaydetti. ABD'de yaşayan sahibinin bir an önce satılmasını istediğini anlatan Özcan, "Satış fiyatımızda indirime gittik. Ciddi bir indirim yaptık" dedi.

OTEL YAPMAK İÇİN SATIN ALDI

Karaca Adası'nın 1984 yılında ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Uğur Özcan, adanın o zaman imarlı olduğunu kaydetti. Adanın bulunduğu alanın 1990 yılında birinci dereceden sit alanı ilan edildiğini, tüm Gökova Körfezi'nin imara kapatıldığını vurgulayan Özcan, "Bu nedenle otel yatırımı gerçekleşmedi. Sahibi yıllardır vergisini ödediği halde istediği yatırımı yapamadı. Yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Üzerinde 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak bunlar metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var. Şu an Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunduğu için 5 yıl süreyle vergiden muaf. Süre dolduğunda yeniden vergisini ödeyecek" diye konuştu.

Sahibinin yatırım yapamadığı için zarara uğradığını anlatan Uğur Özcan, "Ada aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunuyor. 4 koyu bulunuyor. Toplam 316 dönüm tapu tescili var. Yine 65 dönüm orman kullanım alanı var. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Adanın drone görüntüleri

HABER: Yılmaz KILIÇKAYA- KAMERA: ANTALYA, ()

=========================

İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı



İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan Zülfikar Fidancı (50), internetten 7 bin liraya satın aldığı tabletin kutusundan tablet yerine iki parça cam çıktı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Fidancı, "Ailem ve ben çok üzüldük. Gerekli yerlere müracaat edip, haklarımızı sonuna kadar savunup paramı geri alacağım" dedi.

Bornova'da, grafik tasarım işiyle uğraşan Zülfikar Fidancı, 2 Aralık günü bir alışveriş sitesi üzerinden tablet siparişi verdi. Bir gün sonra Fidancı'nın eline ulaşan kargonun içinden tablet yerine iki parça cam çıktı. Bunun üzerine Fidancı, hem site yetkilileri, hem de gönderici firmayla irtibata geçmesine rağmen olumlu cevap alamayınca, konuyu Tüketici Mahkeme Heyeti'ne taşıdı. Tablet almak için daha önceden de alışveriş yaptığı ve güvenilir olduğunu düşündüğü bir siteden sipariş verdiğini aktaran Fidancı, "Piyasa değeri 7 bin 500 TL olan tabletin, çeşitli indirimlerle 6 bin 925 TL'ye düştüğünü görünce, büyük bir hevesle daha önceden de alışveriş yaptığım siteden siparişimi verdim. Ardından satıcı firmayla da irtibata geçtim ve ertesi gün kargom elime ulaştı. Kargoyu aldıktan sonra masaya bırakıp açmadan evden çıktım. Ben yokken eşim, oğlumla kargoyu açmışlar ve içinden iki parça bantla sarılmış cam çıkmış. Çıkan camları koruma amaçlı zannetmişler. Bunu yaparken de videoya çekmişler. Eve döndüğümde hevesle kutuyu elime aldım ve içindeki camları çıkardıktan içinde yalnızca kullanma kılavuzu ve şarj cihazının olduğunu, tabletin ise olmadığını gördüm" dedi.

'SORUMLULUĞU KİMSE ÜZERİNE ALMADI'

Gönderici firma ve internet sitesiyle irtibata geçtiğini, ancak sorunun çözümü noktasında sonuç alamadığını belirten Fidancı, "Haberlerde gördüğüm durumun başıma gelmesi beni inanılmaz derecede etkiledi. İnternet sitesini arayınca ve kargo tutanağımın olup olmadığını sordular. Ben de olmadığını söyledim. Bunun üzerine, 'Video çektiniz mi' diye sordular ve ben yine olumsuz cevap verdim. Ardından ürünü aldığım firmayı aradığımda yine aynı soruları sordular ve durumun alıcı ile kargo şirketi arasında olduğunu iddia ettiler. Durumu evdekilere açıkladığımda eşim, 'Biz kutu açılırken video çektik' deyince tekrar firmayla ve satıcıyla irtibata geçtim. Bu kez de kargo tutanağımın olmaması için yardımcı olamayacaklarını ilettiler. Sorumluluğu kimse üzerine almadı. Hal böyle olunca durumu Tüketici Hakem Mahkemesi'ne taşıdım. Paramı geri alacağımdan şüphem yok, çünkü haklıyım. Fakat yapılanın doğru olmadığını düşündüğüm için geri adım atmayacağım. Savcılığa gidip şikayetçi de olacağım. Başka insanlar da benzer bir durum yaşasın istemiyorum. Leblebi bile alsam kargocunun yanında açıp videosunu çekeceğim. İnternetten alışveriş yapan insanlar da daha dikkatli ve tedbirli olsunlar" diye konuştu.

'KARGO GELDİĞİ ZAMAN MUTLAKA KONTROL ETMENİZ GEREKİYOR'

İnternetten alışverişlerde bu tarz sıkıntıların yaşandığını belirten Avukat Berfin Seydaoğlu (28) ise, tüketicilerin mağdur olmaması için uyarılarda bulundu. Tüketicilerin, kargoyu almadan önce kontrol etme haklarına sahip olduğunun altını çizen Seydaoğlu, şunları söyledi:

"İnternet alışverişlerinde tüketiciler, mesafeli satış sözleşmelerini kabul ederek alışveriş yaparlar. Mesafeli satış sözleşmesinde tüketiciler çok dikkat etmez, ama ürün ayıplı çıkarsa sorumluluk alıcıya aittir. Ürünü teslim almadan önce kargo geldiği zaman mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Kargo çalışanlarının buna müsaade etmiyor olması, tamamen hukuka aykırı bir eylem. Böyle bir durumda tüketicilerin, Tüketici Gümrük Bakanlığı'na şikayet hakları var. Şikayet durumunda kargo firmalarına idari para cezası uygulanıyor. Kargo elemanının ürünü inceletmesine izin verilmemesi durumunda kargo fişine, 'Kontrol ettirilmeden teslim alındı' ibaresi düşülmesi gerekiyor. Eğer ürün ayıplı çıkarsa, bu durumu ispat olarak kullanabilirler. İade edilmesi durumunda ise bir nüshasının saklanması gerekiyor. Bunların yanı sıra ürünler açılırken kayıt altına almanızda bir ispat aracı olarak kullanılır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zülfikar Fidancı röportaj

- Zülfikar Fidancı genel ve detay görüntü

- Tablet kutusu açılırken görüntü

- Avukat Berfin Seydaoğlu ile röportaj

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Kadir ÖZEN /İZMİR, ()

=======================================

Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu



Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi (41), 13 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Sabah saatlerinde Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapanlar, balık ağlarına takılı bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan cesedin 2 Aralık'ta kontrolden çıkıp nehre düşen kamyonette kaybolan Bedrettin Oruç'a ait olduğu belirlendi. Oruç'un cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Dalgıçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber:Erkan BAY-Kamera:ELAZIĞ,()

==========================

Boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor

Emekli emniyet müdürü Ömer Güneş (74), ilkokul yıllarında maddi imkansızlık nedeniyle boya kalemlerine ulaşamayınca tarladan topladığı çavdar sapından resim yapmaya başladı. Güneş, 60 yıldır elinden bırakmadığı çavdar sapıyla sergilik yüzlerce pano oluşturdu.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde oturan emekli 1'inci sınıf emniyet müdürü Ömer Güneş, 14 yaşında Sivas'ta başladığı çavdar sapından resim çalışması hobisini 60 yıldır sürdürüyor. Emniyet mensubu olarak görev yaptığı yıllarda dahi evinde mutlaka her akşam hobisiyle ilgilenen Güneş, emekli olunca tüm vaktini buna ayırdı. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Güneş, kahvaltısını yapar yapmaz hemen masasının başına geçip çavdar saplarını birbirine yapıştırıp keserek sevdiği resimleri panoya işliyor. Ömer Güneş'in çalışmalarında en büyük yardımcısı ise eşi Fatma Güneş. Güneş, eşine hem kahve yaparak hem de resmedeceği panoların yapıştırmasında yardımcı oluyor. Ömer Güneş'in panoya işlemeyi en sevdiği resimlerin başında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı fotoğrafları ve hat sanatı yer alıyor.

'ÇOCUKKEN BOYA KALEMİ YOKTU'

Sivas'ta geçen çocukluk yıllarında boya kalemi gibi resim araçlarına ulaşmanın çok zor olduğunu, bu nedenle çavdar sapından resim yapmaya yöneldiğini belirten Ömer Güneş, "Sivas'ta en çok yetişen bitki çavdardır. O yıllarda öğrencilerin imkanı yoktu boya kalemi almak için. Biz de tarlalarda çavdar sapı toplayıp resim yapma becerisi kazandık. En çok Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını resmettim. Bir tabloyu yapmak birkaç gün sürüyor. Büyük tabloları ise 7-8 günde yapıyorum" dedi.

Emekli olmadan önce yaptığı tabloları satıp gelirini şehit ve gazi ailelerine yardım için kullandığını anlatan Güneş, eserleriyle ilgili birkaç sergi açmayı da planladığını söyledi. Güneş, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser hediye ettiğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Evin içerisinden detay görüntüler

- Yapılan eserlerden detay görüntüler

- Emekli komser Ömer Güneş eserlerini yaparken görüntü

- RÖP: Ömer Güneş

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

===========================

Afyonkarahisar'da mobil tahsilat minibüsü

Afyonkarahisar'da mahalle ve sokakları dolaşarak vatandaşların istek ve şikayetlerini toplamak, bir yanda da belediyeye bağlı tüm tahsilat işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan Beyaz Masa İletişim ve Mobil Vezne Aracı hizmete başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşa kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan Beyaz Masa İletişim ve Mobil Vezne Aracı, mahallelerin en yoğun olduğu yerlerde ve özellikle semt pazarları noktalarında hizmet veriyor. Belediyeye gelemeyen vatandaşlar mobil araçtan faydalanıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Hasan Azak, mobil aracının Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla hizmete girdiğini söyledi. Azak, "Eylül ayı içerisinde Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla mobil vezne ve iletişim aracı vatandaşlarımızın hizmetine başladı. Buradaki hedefimiz yaşlılara, engellilere ve diğer bireylerin hizmeti ayağında almalarını sağlamak. Biz burada vatandaşımıza kolaylıklar sağlamak istiyoruz. Haftanın her günü belirli semtlere giderek vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Buraya gelen vatandaşımız hem faturasını ödüyor hem de istek ve şikayetini dile getirebiliyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun. İstek ve talepte bulunan vatandaşlarımıza gerekli birimlerle görüşüp en geç 5 iş günü içerisinde dönüş sağlıyoruz" dedi.

Mobil araçtan faydalanan vatandaşlardan Müzeyyen Topsöğüt, "Pazarcı esnafı olduğumuz için fazla çarşıya gitme imkanımız olmuyor. Bu araç sayesinde ödemelerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Özellikle mobil araç çalışanlarımızdan da memnunuz" diye konuştu.

Mobil araçta faturasını ödeyen Emre Şirin de "Esnaf ve tek kişi olduğum için zorlanıyordum. Şu an fatura ödeme konusunda sorunumuz kalmadı. Fatura ödeme noktası ayağımıza geliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Mobil fatura ödeme aracından detay

- Pazar yerinden detay

- Vatandaşlardan detay

- Mobil araç içerisinden detay

- Fatura ödeyen vatandaşlardan detay

- Fatura ödenirken detay

- Vatandaşa şeker ve kolonya ikram edilirken detay

- Sorumlu Azak ile röp

- Müzeyyen Topsöğüt ile röp

- Emre Şirin ile röp

- Genel detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()