DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ÇÜRÜK DİŞİNİ KARIŞTIRDIĞI ÇATAL BOĞAZINA KAÇTI

BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, 19 yaşındaki Naciye Ak’ın dişini karıştırmak için kullandığı çatal boğazına kaçtı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Naciye Ak’ın boğazına kaçan çatal operasyonla çıkarılırken, genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi’nde meydana geldi. İddia göre, iftardan sonra çürüyen dişinin arasına giren yiyecek parçalarını çıkarmak isteyen Naciye Ak, çatalla dişini karıştırmaya başladı. Çatal, genç kızın elinden kayarak boğazına girdi. Naciye Ak ailesinden yardım isteyince taksic baba İsmail Hakkı Ak, kızını kendi aracıyla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın boğazındaki çatal operasyonla çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan kızının bugün akşam saatlerinde taburcu edilmesini beklediklerini söyleyen İsmail Hakkı Ak, “İftardan sonra durakta beklerken eşim arayarak, ‘Koş Naciye ölüyor’ diyerek durumu haber verdi. Eve gelip hastaneye götürdüm. Naciye’nin dişlerinden bazıları çürüğü için sürekli şikayet ediyordu. Dişlerini karıştırdığı çatal boğazına kaçmış. Bir türlü doktora götürememiştik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hastane dış plan görüntü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () -

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2)FETHİYE'DE 129 KAÇAK TERMAL KAMERAYA YAKALANDI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 22'si çocuk 37'si kadın 129 kaçak, sahil güvenlik ekiplerinin termal kamerayla yaptığı incelemede görüntülenerek yakalandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda görevli TCSG 65 Sahil Güvenlik Botu ile rutin denetime çıkan sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında Ölüdeniz açıklarındaki 'Aleyna 3' isimli guleti termal kamerayla inceledi. 22 metre uzunluğundaki ahşap guletin kamaralarında çok sayıda insan olduğunu tespit eden ekipler operasyon başlattı. Guleti durdurup, kamaralara giren ekipler, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 129 kaçakla karşılaştı.

KİŞİ BAŞI 4 BİN DOLAR ÖDEDİLER

Gulet, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na çekilirken kaçaklardan 42'sinin Somali, 19'unun Afganistan, 13'ünün İran, 26'sının Suriye, 23'ünün Pakistan, 5'inin Irak, 1'inin ise Eritre uyruklu olduğu tespit edildi. Teknede bulunan ve organizatör olduğu öne sürülen 32 yaşındaki Türk vatandaşı M.K. ise gözaltına alındı. Kaçakların İstanbul'dan kiralık araçlarla Fethiye'ye getirildiği belirlendi. Kaçakların İtalya'ya gitmek için kişi başı 4 bin dolar ücret ödediklerini kaydedildi. İşlemleri devam eden kaçakların arasında bebek ve çocuklar dikkati çekti. Kaçaklara sahil güvenlik ekipleri tarafından bisküvi, su ve battaniye dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kadın ve çocuk kaçakların görüntüsü

-Kaçaklardan genel detay görüntüler

-Yakalanan guletin görüntüsü

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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3)OTOMOBİLİNİ 1 YILDIR APARTMAN ASANSÖRÜNDEN ÇIKARAMIYOR

ESKİŞEHİR'de market sahibi, 37 yaşındaki Cengiz Önal, 1 yıl önce ziyarete gittiği babasının oturduğu apartmanda, araç asansör halatının kopması sonucu otomobili ile yaklaşık 6 metreden düştü. Olayda yanında bulunan 1.5 yaşındaki kızı Belinay ve kendisinin yara almadan kurtulduklarını belirten Önal, aracını bir yılı aşkın süredir bulunduğu yerden çıkaramadı.

Olay, 23 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı Yüzügüllü Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman altında bulunan ve araç asansörü ile inilen otoparktan çıkmak için 26 UF 882 plakalı 2012 model Audi marka otomobiline kızı Belinay ile birlikte binen Cengiz Önal, yukarı çıktıkları sırada asansör halatının kopmasıyla kabinle birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Kazayı yara almadan atlatan Cengiz Önal ve kızı Belinay apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Olayı yargıya taşıdığını, 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde apartman yönetimi hakkında açılan davanın sürdüğünü anlatan Cengiz Önal, otomobilinin ise halen kaza yerinde olduğunu belirtti. Önal, şöyle konuştu:

"Bu olay insanların başına çok kolay gelebilecek bir kaza değil. Kaza demiyorum, ihmal diyorum. Kızımla beraber otomobilime binip asansörle çıkarken, en üst seviyedeyken halatların kopmasıyla kabinle birlikte zemine çakıldık. Otomobilimin üzerine halatların sarıldığı makara düzeneği düştü. Normal asansörlerde düşme anında fren sistemi açılıyormuş. Maalesef böyle tonajlı bir asansörde bu sistemin olmadığını gördük. Kazadan 2 gün önce asansörün bakımlarının yapıldığı apartman defterinde gözüküyor. Gerekli mercilere başvurduk. Fakat üzerinden bir yıl geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Yetkililerden bu sürecin hızlandırılarak, aracımın buradan çıkarılmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum."

Cengiz Önal, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için görüştüğü bazı vinç firmalarılarının çok yüksek ücret istediklerini ekledi.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilin araç asansöründeki görünütüsü,

-Cengiz Önal'ın otomobilin yanında olayı anlatması,

-Apartmanın dışından çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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4)ŞÜPHELİ ÖLÜMDEN AŞK CİNAYETİ ÇIKTI

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesinde evinde ölü bulunan 51 yaşındaki fırın işletmecisi Mehmet A.'nın (Akçalı) bayıltıldıktan sonra boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Akçalı'nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi 41 yaşındaki A.D.A. (Arzu Damar Akçalı) ve onun yasak aşk yaşadığı iddia edilen 33 yaşındaki S.T. (Sefer Türkan) tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fırın işletmecisi Mehmet A.'yı, geçen 26 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında evinde ölü buldu. Ölümü şüpheli bulunan Mehmet A.'ın cesedi otopsi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki otopsi sonucu Mehmet A.'nın bayıltıllıp, boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayet kurban gittiği belirlenen Mehmet A.'nın eşi A.D.A.'nın bir süredir besicilik yapan evli, üç çocuk babası S.T. ile yasak aşk yaşadığı bilgisine ulaştı. S.T.'nin, olay gecesi de Mehmet A.'nın öldürüldüğü eve geldiği tespit edildi. İlk eşinden iki çocuğu bulunan A.D.A. ve ilişkisi olduğu ileri sürülen S.T., şüpheli olarak gözaltına alındı. A.D.A. ve S.T., polisteki işlemlerinin ardından dün (Cumartesi) akşam sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Öldürülen Mehmet A.'nın (Akçalı) eşi A.D.A. ile nikah fotoğrafı

-Cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan S.T.nin (Sefer Türkan) fotoğrafı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilirken cep telefonu ile çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇAN (Çanakkale), ()

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5)KAMYONETİ ATEŞE VERDİ

ADAPAZARI'nda satın aldığı kamyonetin satış işlemleri ile ilgili sorunlar yaşayan Uğur Şimşek, eski model kamyoneti kentteki Demokrasi Meydanı'nda ateşe vererek yaktı. Uğur Şimşek gözaltına alındı.

Olay saat 11.30 sıralarında Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Uğur Şimşek yük taşımacılığında kullanılmak üzere kamyonet satın aldı. Uğur Şimşek kamyonetin satış işlemleri ile ilgili sorunlar yaşayınca kamyonetin sahibi ile tartıştı. Aracın sahibi ile aralarındaki sorunlar nedeniyle kamyonetin ruhsatını üzerine alamayan Uğur Şimşek, 54 EA 248 plakalı kamyoneti Demokrasi Meydanı'na getirerek üzerine benzin döküp herkesin gözü önünde ateşe verdi. Yük taşımacılığında kullanılan eski model kamyonet alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi olay yerine gelerek yanan aracı söndürdü. Polis, Uğur Şimşek'i gözaltına alırken vatandaşların "Neden meydanda yakıyorsun, başka yer yok muydu?" sorusuna "Bu ekmek davası başka bir şey değil" diyerek cevap verdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın yanması

Şahsın gözaltına alınması

ADAPAZARI /

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6)RAMAZAN'IN VAZGEÇİLMEZİ: SUCUK İÇİ

KAYSERİ'de esnaf, Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceği sucuk içi satışından memnun olduklarını söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle Kayseri'de pastırma, sucuk satan esnafda hareketlilik de başladı. Esnaf İsmet Altun, "Ramazan ayına pastırma, sucuk ve sucuk içi olarak satışa hızlı başladık. Ramazan'da vazgeçilmezimiz Kayseri yöresine ait sucuk içimiz bulunuyor. Sucuk içi baharatlı olması ve iftar sırasında iştah açması nedeniyle insanlarımız tarafından tercih ediliyor. Sucuk içi, sadece kıyma ve baharattan yapılır. Yağ oranını vatandaşlarımız kendine göre ayarlayıp iftarda tüketirler. Vatandaşlarımız sucuk içine pastırma ve sucuktan daha fazla ilgi gösteriyor. Sucuk içinin kilogramını 45 liradan satıyoruz. Bu fiyat, içine konulan yağ oranıyla değişebilir" ifadelerini kullandı.

Pastırma, sucuk satışıyla ilgili de bilgiler veren Altun, "Kayserimizde Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında pek değişiklik yok. Birinci sınıf pastırmamızın kilogram fiyatı 90 liraydı, 100 lira oldu. Sucuğumuz da 40 liradan, 45 liraya çıktı. Bu etteki talebin artmasından kaynaklanan bir artış oldu. Diğer büyük illerimizde pastırma fiyatlarının 190-200 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Bu, Ramazan fırsatçılığıdır. Yapılan yanlış bir harekettir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Esnaf İsmet Altun ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

2 dakika 19 saniye/76 MB

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