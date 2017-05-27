DHA YURT BÜLTENİ-4

Gemi direğine gizlenen kokain, Gemi Arama Timleri tarafından bulundu

Gemiye düzenlenen operasyondan görüntüler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gemi Arama Timleri, Ekvador'dan gelen Singapur bayraklı bir gemide yaptıkları aramada 600 bin TL değerinde kokain ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün deniz yoluyla yapılan kokain kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, Güney ve Orta Amerika'dan gelen tüm gemiler, ilk kez AB destekli bir eşleştirme projesi kapsamında oluşturulan ve halihazırda 8 farklı operasyon bölgesinde faaliyet gösteren Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timlerince detaylı olarak aranıyor. Gemide bulunan konteynerler ise başta X-Ray'ler olmak üzere son teknoloji ekipmanlarla kapsamlı bir kontrolden geçiriliyor.

Bu kapsamda, Gümrük Muhafaza Ekiplerince İzmit Limanı'nda yürütülen son uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 135 gram kokain ele geçirildi. 24 Mayıs tarihinde saat 10.00 sularında İzmit Limanı'na yanaşan Ekvador çıkışlı Singapur bayraklı bir geminin narkotik dedektör köpeklerinin de katkısı ile yaşam mahalli, genel alanı ve makine dairesi İzmit Gemi Arama Ekibi tarafından detaylı olarak arandı.

GEMİ DİREĞİNE GİZLENEN KOKAİN GEMİ ARAMA EKİBİNCE BULUNDU

Yapılan kontrol sırasında, geminin baş direği içerisine gizlenmiş çöp torbalarına sarılı, ayakkabı tabanı şeklinde preslenmiş şüpheli paketler görüldü. Narkotik dedektör köpekler Astor, Zeyna ve Porsuk'un da yoğun tepki verdiği paketlerin açılması sonucu paketlerin içerisinde toz formundaki beyaz renkli madde ele geçirildi. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analizde maddenin uyuşturucu maddelerden kokain olduğu tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda ele geçirilen 3 kilo 135 gram kokainin piyasa değerinin 600 bin TL olduğu bildirildi. Olay sonucunda gözaltına alınan 4 şahıs Başsavcılığa sevk edilirken suçun bağlantılarının ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

Görüntü DÖKÜMÜ

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-operasyondan görüntü

-Gemi Arama Timlerinin gemiye çıkası

-yapılan arama

-kokainin bulunması

-detaylar

HABER: ANKARA - KOCAELİ ()

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CHP'den voltalı, terazili tepki

CHP İzmir milletvekilleri, İl Başkanı Asuman Ali Güven ve partililer, Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyon ile meslekten atıldıkları için açlık grevi yapan akademisyen ve öğretmenin tutuklanmasına tepki için 'voltalı ve terazili' eylem yaptı. Türkiye'nin yarı açık cezavine dönüşmesini simgelemek için volta atan CHP'li milletvekilleri, ellerindeki tuttukları teraziyi göstererek "Adalet istiyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'deki İl Danışma Kurulu toplantısı öncesinde, CHP'li milletvekilleri ilginç bir eylem gerçekleştirdi. CHP'liler Sözcü gazetesinin İzmir Muhabiri Gökmen Ulu ve internet sitesinin Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ile açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakçanın tutuklanmasına, "Türkiye yarı açık cezaevine dönüştü" sözleriyle tepki gösterdi. CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Ali Yiğit, Özcan Purçu, İl Başkanı Asuman Ali Güven ve partililer Kültürpark'ta 'volta atarak' tutuklamalara gönderme yaptı.

Volta sonrası eline aldığı terazinin bir kefesine Sözcü gazetesi diğer kefesine temsili iddianemeler koyan Milletvekili Mustafa Balbay açıklama yaptı. Balbay, "Sözcü gazetesindeki arkadaşlarımız dün sabaha karşı tutuklandı. Şu anda Türkiye, Genel Başkanımız'ın dediği gibi yarı açık cezaevi haline gelmiştir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Cumhuriyet yazarlarının Sözcü gazetecilerinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Özgürlük, adalet istiyoruz. Bu kefenin düzgün olmasını istiyoruz. Adaletin sembolü olan genç kızın kimseyi görmeden eşit adalet dağıttığı gibi eşit adalet istiyoruz. Hükümetin devletin terörle mücadelede yanındayız ama herkesin terörist ilan edilip aynı çuvala konulmasına karşıyız. Adalet terazisinin dengesi kaymıştır. Biz adalet ediyoruz. Artık insanlar hak aramak için bedenlerini ölüme yatırmak zorunda kaldı. Hemen onları da terörist ilan ediyorsunuz. Savcılık kayıtlarında açıklandı. Sicillerinde bir şey yok. AKP iktidarını desteklemeyen herkesin terörist ilan edilmesine karşıyız" dedi.

İl Başkanı Asuman Ali Güven ise ülkede tutuklu gazeteci sayısının 160'ı geçtiğini söyledi. Bunun bir utanç olduğunu belirten Güven "Biz böyle bir ülke istemiyoruz. Özgür basın istiyoruz. Herkesin özgürce tavrını belirleme hakkı vardır. Artık bu haklar iktidar tarafından kullanılamaz hale getirilmiştir. Biz CHP olarak tavrımızı açıkça ortaya koyuyoruz. Bu faşizan uygulamaları reddediyoruz. Hayır diyen yurttaşlarımızla birlikte mücadelemiz devam edecektir. Cumhuriyetin temel ilkelerinden yana olanlar mutlaka kazanacaktır. Hep birlikte ilk seçimde, bu tavrı gösterenleri layık olduğu yere göndereceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Ali Yiğit ise, "Çok kötü bir durumdayız. Sözcü'nün yıllarca attığı başlıkları incelesinler. FETÖ'ye karşı dik durmuş ama bugün ona destek vermekten yargılanıyor. Ülke bu hale geldi. Kendilerine karşı olan herkesi susturuyorlar. Televizyonlar, gazeteler kapandı, sesimizi çıkarmadık. Ama kim bilir daha kaç tane gazeteci tutuklanacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Milletvekilleri ve partililerin volta atmasından görüntü

- Milletvekili Mustafa Balbay'ın açıklamasından görüntü

- İl Başkanı Asuman Ali Güven'in açıklamasından görüntü

- Milletvekil Ali Yiğit'in açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Utku BOLULU -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Manisa'da ramazan topu geleneği sürüyor

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazan topu geleneğini devam ettiriyor.

Osmanlı'nın sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için 1821'de Anadoluhisarı'ndaki topu ateşlenmesiyle başlattığı ramazan topu geleneği, Manisa'da, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince devam ettiriliyor. Ramazan topu atışları, sahur ve iftar vakitlerinde Spil Dağı Topkale Mevkii'nde yapılıyor. Sahur ve iftar öncesi atışın yapılacağı alana gelen ekipler, herhangi üzücü bir kaza yaşanmaması için alanda sıkı önlemler alıyor. Hazırlıkların sona ermesinin ardından saatin gelmesiyle birlikte görevli zabıta personeli tarafından fitil ateşleniyor. Manisa merkez Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin her yerinden duyulacak şekilde gürültüyle patlayan 3 inçlik ses bombası ve ezan sesini duyanlar iftarını açıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ses bombasından detay

- Ekipler ses bombasını yerleştirirken detay

- Vakitle birlikte ses bombasının patlatılması ve ezan sesi detayı

- Manisa'dan görüntü

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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Fatma Şahin, Lizbon'da ASEM toplantına katıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 53 Avrupa ve Asya ülkesinin belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen 4'üncü ASEM Toplantısı’na katıldı.

Türkiye'den sadece Başkan Şahin'nin temsil ettiği toplantıda Şahin, 'Kültürlerarasılık ve Kapsayıcılık' başlıklı' oturumda üç yıldır yürüttüğü yerel yönetim tecrübelerini anlattı. Türkiye’nin dünyanın en çok göç alan ülkelerden bir tanesi olduğunu belirten Şahin, belediyenin yaptığı projeler ve çalışmalardan bahsetti. Suriyeli göçmenler noktasında yapılan çalışmalara da dikkat çeken Şahin, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere kucak açan Gaziantep modelini anlattı.

Toplantının soru cevap bölümünde söz alan Hollanda'nın Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, katılımcı ülkelerin belediye başkanlarına mültecilere yardım konusuna dikkati çekerek "Hepiniz bu konuda teoride kaldınız. Bunu en iyi uygulayan Türkiye ve Gaziantep'tir. Bu model çok net bir başarı hikayesidir" dedi.

Aboutaleb, daha sonra mültecilerle ilgili yapmak istediklerini anlatarak AB'nin özgürlüklerinden bahsetti. Bunun üzerine Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kendi vatandaşlarını görmek için 16 Nisan'daki halk oylaması öncesinde gittiği Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde yaşadıklarına dikkati çekerek bunun AB'nin kuruluş felsefesine aykırı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'de 'önce insan' diyerek yola çıktıklarını ve AB kriterlerini insan hakları, demokrasi, kadın, çocuk ve engelli hakları açısından çok önemli bulduklarını anlatan Şahin, "AB uyum yasalarını da çok hızlı şekilde parlamentomuzdan geçirdik. Bunların hepsine şahitlik etmiş bir kardeşinizim" diye konuştu. Daha sonra salonda bulunanları işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"Bu salonda başörtülü kardeşlerimiz de var, başı açık olanlar da. Bu şekilciliğin çok yasakçı bir anlayış olduğunu, Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesiyle kesinlikle örtüşmediğini gördük ve kendi içimizde başörtülü kızlarımızın eğitim almamasının, ekonomi hayatında, istihdamda olamamasını büyük bir yanlış olduğunu gördük. Bunun için kendi içimizde bir mücadele verdik. Bugün bizim kızlarımız eğitim hayatından istifade edebiliyor. Bugün bizim kızlarımız ekonomik hayatın içerisinde iş yaşantısına girebiliyor. Onların kalkınmadaki gücünü toplum kullanabiliyor. Parlamentoda bugün başı açık, başı kapalı kadın parlamenterlerimiz var, bunu çok önemli buluyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-)

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KADEM'den sinema eğitimi

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya İl Temsilciliği tarafından yürütülen 'Sinema Akademisi' projesi kapsamında sinema eğitimi verilen 28 kişiye sertifikaları verildi.

Rixos Downtown Antalya Oteli'nde gerçekleştirilen Sinema Akademi kapanış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Antalya İl Müdürü Esen Diler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende senaryo, görüntü, kurgu gibi konularda verilen teorik ve uygulamalı eğitime katılan çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerlere sertifikaları verildi.

24 YURT KIZI TURIZME HAZIRLANIYOR

KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş, törende yaptığı konuşmada; Antalya'da denilince akla kültür, sanat ve turizmin geldiğini söyledi. Bu kapsamda KADEM olarak yetiştirme yurtlarında kalan 24 genç kızı geleceğe hazırlayıp turizme entegre etmek amacıyla eğitim çalışması başlattıklarını bildiren Taş, "Bu genç arkadaşlarımız 1 aya kadar eğitimlerini tamamlayıp staj dönemine geçmiş olacak. Vereceğimiz psikolojik, sosyal ve kültürel destekle hayata daha güçlü tutunmalarını sağlayıp işe yerleştirmeleri sağlanacak" dedi.

KADEM SİNEMA AKEDEMİSİNİN AMACI

Antalya'da sanat denilince akla ilk gelenin ise sinema olduğunu belirten Taş, "Kültürümüzü ve tarihimizi dünyaya doğru tanıtabilmek için Türk sinemasına ağırlık verilmesi gerekiyor. 'Sinema Akademisi' ile değerlerimizi sanatla yoğurarak özelde kadın haklarını, genelde ise insan hakları odaklı çalışmalar yapabilmeyi hedefledik" dedi.

SİNEMA KURŞUNSUZ BİR SİLAHTIR

KADEM kurucu üyelerinden Melek Çakıroğlu da yaptıkları çalışmalarla toplumun kalkınmasını hedeflediklerini söyledi. Kadınların ve gençlerin siyasetten ekonomiye, akademiden hukuka her alanda gelişmesi, bilinçlenmesi ve kalkınması için çalıştıklarını anlatan Çakıroğlu, “Sinemada sanat değil de belirli düşünceler empoze edilmeye çalışılıyor. İnsanların bilinçaltına hükmeden sinema kurşunsuz bir silah olarak toplumların değer yargılarını istenilen tarzda değiştirmeyi sağlayan en tehlikeli araçtır. Burada bize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 3 ay süren eğitimi tamamlayan aralarında öğrencilerin de bulunduğu psikolog, diş hekimi gibi farklı mesleklerden 28 kursiyere sertifikaları verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapanış toplantısına katılan davetlilerden genel görüntüler

- Kadem Antalya İl Temsilcisi Zeynep ayşe Taş'ın konuşmaları

- Kadem Kurucu Üyelerinden Melek Çakıroğlu

- Sertifika töreni

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA-)

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