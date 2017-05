DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

AĞRI'nın Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in acı haberi, memleketi Samsun'un Terme İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in acı haberi ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından memleketi Samsun'un Terme İlçesi Sakarlı Mahallesi'nde yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Yakınları ve komşuları da eve akın ederek taziye ziyaretinde bulundu. Sakarlı Mahallesi'nde bulunan baba evine Türk Bayrağı asıldı.Evli ve bir çocuk babası olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesinin Samsun'a getirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

TERME (Samsun), () -

================================================

2)KIRSALDA SÜREN EN UZUN OPERASYON; KATO'DA 38'İNCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR

TÜRKİYE'de PKK'nın kuruluşundan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, Türkiye sınırları içerisindeki kırsal alanda en uzun süreli operasyonu, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 38'inci gününde sürüyor. Operasyonlar kapsamında ilk kez bu kadar fazla silah ve mühimmat ele geçirildi.

Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda silahlı faaliyet yürüten teröristlerin etkisiz hale getirilerek kamp, sığınak ve mağaralarının kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla 19 Nisan tarihinde başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyon 38'inci gününde sürüyor. Mayıs ayı sonu olmasına karşın örgüte karşı, -10 derece soğuklarda mücadele eden komandolar, geceleri dağda konaklıyor, gündüz saatlerinde ise kaçmaya çalışan PKK'lıların izini sürüyor.

Örgütün önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve çok sayıda kamp, sığınak ve mağarasının bulunduğu Kato Dağı'nda, binlerce eğitimli komando, özel harekat polisi ve bölgeyi çok iyi bilen güvenlik korucularının katıldığı operasyon 38'inci gününde sürüyor. Zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı, operasyon kapsamında onlarca PKK'lı etkisiz hale getirilirken, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir çok PKK'lı da kendiliğinden teslim oldu.

Kato Dağı eteklerinde komandoların yaptığı operasyonlar sırasında, bulunan kamp, sığınak ve mağaralar kullanılmaz hale getirilirken, buralarda çok sayıda ağır silah ve mühimmatlar da bulundu. Silah ve mühimmatlara el konulurken, bulunan yaşam maddeleri ise bulundukları yerde imha ediliyor. Yine operasyonlar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla onlarca kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan bir kişi önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

PKK'lılara karşı, aynı şartlarda mücadele eden komandolar, zorlu doğa şartlarına rağmen hareket kabiliyeti yüksek bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor. Geceleri güvenli bölgelerde konuşlanan birlikler, gündüz saatlerinde ise kaçmaya çalışan PKK'lıların izini sürüyor. Sık sık asker değişimi yapılan Kato Dağı'nda, helikopterlerle geceleri sevkiyat yapıyor. Kato Dağı'ndaki stratejik noktalarda hakimiyet sağlayan komandolar, örgütün çok sayıda ağır silah, patlayıcı ve çok sayıda mühimmatını ele geçirdi. Örgütün lojistik kanallarını da kesen komandolar, kaçmaya çalışan silahlı PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla yeni stratejileri uyguluyor.

23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyon kapsamında şimdiye kadar doçka, sözde komutan düzeyindeki PKK'lıların kullandığı M-16, bixi, uçaksavar, kaleşnikof, Zagros, taşınabilir havan ve RPG-7, çeşitli markalardaki taşınabilen hafif roket ve bu silahlara ait mühimmat, örgütsel döküman, tıbbi malzeme, elekronik cihat, el yapımı patlayıca ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, yaşam malzemeleri ve giysiler ele geçirildi. Yine Türkiye'deki kırsal alanda düzenlenen operasyonda ilk kez bu kadar fazla silah, mühimmat ve malzeme ele geçilen operasyon 38'inci günde sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

Ele geçirilen silah ve mühimmat sergisi

Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()-

===============================================

3)MAHKEME, FETHULLAH GÜLEN'İN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI KARARI ALDI

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında iş adamlarının yargılandığı dosyada bir numaralı sanık olan terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara bir karar aldı. Böylece, mahkeme kararı ile Gülen hakkında ilk kez bir 'vatandaşlıktan çıkarma kararı' alınmış oldu.

Çoğunluğunu iş adamlarının oluşturduğu aralarında FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen'in de olduğu 25'i tutuklu 14'ü firari 105 sanık hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Mahkeme Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması için gönderilen yazıdaki gerekçe bölümünde ise şöyle yazıldı:

"2 Ocak'ta çıkan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre 'Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir. Mahkememizde yukarıda atılı suçlardan yargılaması devam eden sanık Fethullah Gülen'in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurt dışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin ve ifasının KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığı'na sunulmuştur." Türkiye'de ilk olarak 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.



Salih ÜÇTEPE/ ADANA, ()

===============================================

4)KAÇAK SİGARA CEZASINI CAMİDE BEKLEYEREK GEÇİRİYOR

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 55 yaşındaki Yılmaz Dertli otomobilinde kaçak sigara bulunması nedeniyle 150 gün hapis cezasının karşılığı 300 saat kamuda yararlı bir işte çalışma cezasına çarptırıldı. Bedensel engelli Yılmaz Dertli her gün camiye gelip imza atıp 4 saat bekliyor.Bedensel engelli Yılmaz Dertli'nin iddiasına göre 5 yıl önce İstanbul'da yaşadığı sırada arkadaşı E.A. memleketi Diyarbakır'dan gelen bal ve tereyağını Esenler otogarından almak için yardım istedi. Yılmaz Dertli arkadaşını otogara götürürken, arkadaşı otobüsle gönderilen paketleri alarak araca koydu. Polisin operasyonunda paketlerden kaçak sigara çıktı. Yılmaz Dertli serbest bırakılırken, İstanbul'dan Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne taşındı. Yılmaz Dertli yürütülen dava sonucu 3 bin TL adli para cezası karşılığı 150 gün hapis cezasını 300 saat kamuya yararlı bir işte çalışma cezasına çarptırıldı. Yılmaz Dertli her gün Değirmendere Merkez Camii'ne giderek imza atarak caminin avlusunda zaman geçiriyor.

7 yaşında düşmesi sonucu kalça kemiğinin kırıldığını ve sağ bacağının kısa kaldığını söyleyen Yılmaz Dertli, "Engelli olmam nedeniyle aracım var. Bir arkadaşım memleketinden tereyağı ve bal geldiğini söyleyerek otogardan gidip almamızı istedi. Otogara gittik, bana engelli olduğumu yorulmayayım diye kendisi alıp getireceğini söyledi. O sırada polis bastı ve paketlerde kaçak sigara varmış. İfademde paketlerde kaçak sigara olduğunu bilmediğimi söyledim. Ceza geldi. 3 bin lira para cezasını ödeyemedim. Her gün camiye gelip imza atıyorum. 4 saat camide bekliyorum. 2,5 ay her gün buraya gelip bekleyeceğim. Burada yaptığım şey sadece 4 saat sandalyede oturmak" dedi.

Yılmaz Dertli eşinin emekli olduğunu ancak felç geçirmesi nedeniyle bakımının gerektiğini belirterek, "Engelli olmam nedeniyle herhangi bir iş yapamıyorum. Sadece burada 4 saat bekliyorum. 3 bin TL ceza benim ödeyebileceğim şekilde taksitlere bölünecek olsaydı para cezasını öderdim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Yılmaz Dertli ile röp.

Yılmaz Dertli'nin caminin bahçesinde ve içerisinde çekilen görüntüleri

Belgeyi göstermesi

(Haber:Ergün AYAZ-Kamera: Orhan UZUN-GÖLCÜK(Kocaeli), ()

===================================================

5)MEZUNLAR SÜMER EZGÜ'YLE COŞTU

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) 6 bin öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreninde sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü öğrencileri coşturdu.

MAKÜ 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından meydandan Gazi Atatürk Stadı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gazi Atatürk Stadındaki törene, Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, işadamları, akademik ve idari personelle veliler de katıldı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "6 bin öğrenciyi mezun ediyoruz. Akademik faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren MAKÜ, kısa bir süre içerisinde şehrine ve bölgesine değer katan, bir marka haline geldi. Bugün MAKÜ ferdi olarak bu iftihar gününde mezun olan her arkadaşımı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Milli mücadelenin şahsiyetlerinden biri olan Mehmet Akif'in adını taşımanın sorumluluğu bizler kadar sizlerin de omuzlarında olduğunu biliyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği sizler, Edirne'den Kars'a kadar tüm ülkeye yayılarak memleketin kalkınmasını vazife edineceksiniz. Bu vazifede Mehmet Akif sizler için rehber olacaktır" dedi.

Vali Şerif Yılmaz, öğrenciler ve ailelerini tebrik ederek, "Gençler, uzun bir eğitim hayatından sonra hayata başlıyorsunuz. Çocukluğunuzdan beri ailelerinizle birlikte birçok sınav stresi yaşadınız. Bugün yeni bir hayata başlıyorsunuz. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Bu aziz milletin büyük umutları olan gençlerisiniz. Sizleri, devletin tüm imkanlarını kullanarak yetiştirmeye çalıştık. Aile ve hocalarınızla birlikte bu ülkenin gelişmesi için gece gündüz demeden bu ülkenin geleceği için sizlere yatırım yaptık. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. O yüzden bugün üniversitesi olmayan şehrimiz kalmadı ve öğrenci kapasiteleri her geçen gün arttırılmaktadır. Aldığınız eğitim ve edindiğiniz tecrübelerle aziz millete hizmet zamanı geldi. Gençler, hepinizin kamuya girme şansı yok. O yüzden mezun olduktan sonra kendi işinizi kurun, yeni istihdam alanları oluşturun. Girişimcilik ruhu olan kendine güvenen kim varsa Türkiye'nin verdiği teşviklerle bunları çok rahat yapabilirsiniz" diye konuştu.

Daha sonra bölümlerini dereceyle bitirenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Mezuniyet töreninde ünlü türkücü Sümer Ezgü sahne aldı. Aileler ve mezun öğrenciler Sümer Ezgü'nün seslendirdiği birbirinden güzel parçalara hep bir ağızdan eşlik ederek büyük coşku yaşadı. Konser sonunda Vali Şerif Yılmaz ve Rektör Adem Korkmaz, Sümer Ezgü'ye çiçek vererek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

--------------

- Çelenk sunma

- Kortej yürüyüşü

- Öğrenci geçişi

- Rektör Adem Korkmaz'ın konuşması

- Vali Şerif Yılmaz'ın konuşması

- Ödül verilmesi

- Konserden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

====================================================

6)ŞANLIURFA'DA 'KORE KÜLTÜR GÜNÜ'

ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesi'nde Kore Kültür Günü etkinliği ve 'Türkiye-Kore İlişkileri' konulu seminer düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenen seminere; Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcıları öğretim üyeleri ve okul öğrencileri katıldı. Seminerin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın Kore Türkiye ilişkilerinin önemine değinerek, şöyle dedi:

"Kore denince ülke olarak insanlarımızın kalbinde bir sıcaklık hissediliyor. Bizim çok eskilere dayanan bir dostluğumuz var. Kore bize karşı hiçbir zaman yanlış bir tutum içerisine girmedi. Ben yurt dışında araba alırken Japon ve Amerikan yerine Kore arabası tercih ettim. Bana daha sempatik geldiği için böyle bir tercihte bulundum. Bizim Kore’den alacağımız en önemli olgu teknolojidir. Bugün ise eğitim alanında da fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ülkemizde de tünel, köprü ve demiryolu ağlarıyla ilgili Kore Cumhuriyeti yaptığımız işbirliği, aramızdaki samimiyete dayanıyor. Bu iş birliğimizin her zaman için devam etmesini temenni ediyorum."

Konuşmasına insanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa’da olmaktan onur duyduğunu söyleyerek başlayan Büyükelçi Cho ise, iki ülke arasında çok fazla benzerliklerin olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Cho, iki ülkenin ilişkilerinin daha iyiye gitmesi için çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Sizinle fikir alışverişi yapmaya geldik. Bu amaçla bu etkinlikleri yapıyoruz. Türk insanında çok yüksek bir potansiyel var. Ülkemizde ise ileri teknoloji var. Türkiye’deki insan potansiyeli ile Kore Cumhuriyetinin teknolojik altyapısını birleştirerek iki ülkenin çıkarları için atılım yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Akşam saatlerine kadar devam eden program, Kore Kültür Günü ve Geleneksel Müzik Konseri ile son buldu.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Üniversitede düzenlenen Kore gösterisi

- Sahne alan Koreli öğrencilerin dansları

- Gösterileri izleyenler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB