DHA YURT BÜLTENİ-4

1)NUSAYBİN'DE ZIRHLI POLİS ARACI DEVRİLDİ: 3 YARALI



MARDİN’in Nusaybin İlçesi'nde zırhlı polis aracının kavşaktan dönerken devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı. Kaza, dün akşam ilçenin Girmeli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Devriye görevini yapan zırhlı polis aracı, İpek Yolu'na çıkan kavşakta devrildi. Araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Servis ambulansları ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisler tedaviye alındı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

NUSAYBİN (Mardin), ()-

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2)OTOBÜS DERE YATAĞINA DÜŞTÜ: 7 YARALI

BOLU'da, virajda kontrolden çıkarak dere yatağına düşen otobüste sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Bolu ile Mudurnu ilçesi arasındaki yolun Çepni Köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu'dan Mudurnu'ya yolcu taşıyan 31 yaşındaki İsmail Şen yönetimindeki 14 LF 307 plakalı otobüs, yolun daraldığı virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü. Ön tarafı dere yatağındaki yamaca çarpan 50 yolcunun bulunduğu otobüste sürücü İsmail Şen ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yara almadan kurtulan diğer yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti. Bazı yolcular, sürücü İsmail Şen'in direksiyonda fenalaştığını ileri sürdü. Firma yetkilileri ise 10 yılı aşkın süredir çalışan sürücü İsmail Şen'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü

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-Otobüsten görüntü

-Yoldan görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

SÜRE (01.50 DK) BOYUT : (204 MB)

HABER-KAMERA:Ersin ERCAN-Mutlu YUCA/BOLU()

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3)'KEFENLİ DEDE' GURBETÇİ İŞÇİ HANİFİ DOĞAN ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADI

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinden işçi olarak gittiği Almanya'da 43 yıl çalışan ve 1995 yılında 'Anadolu Aslanları' olarak ortaya çıkan 'Yeşil Sermaye' dolandırıcılarına yaklaşık 1 milyon Mark kaptırdığın iddia ederek Türkiye'de ve Almanya'da verdiği hukuk mücadelesinden sonuç alamayan gurbetçi işçi 71 yaşındaki Hanifi Doğan, evinde ölüm orucuna başladı. Günde bir bardak su içerek yaşamaya devam edeceğini belirten Doğan, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine PTT aracılığı ile 5 ayrı faks çektiğini belirterek, "Eğer bizleri dolandıranlardan devlet hesap soramıyorsa, o zaman mağduriyetimizi devlet karşılasın" dedi. Kamuoyunda 'Kefenli Dede' olarak bilinen holding zede Hanifi Doğan, Avrupa'da 1994-2000 yıllarında 500 bin gurbetçi vatandaştan yaklaşık 150 milyar Euro dolandırıldığını, bu durumun araştırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi istedi. Doğan, çektiği fakslara cevap verilene kadar ölüm orucuna devam edeceğini söyledi. Doğan, mağduriyetine dikkat çekmek için Ankara'nın Mamak İlçesi, Mamak Caddesi üzerinde bulunan evinde günde bir bardak süt içerek ölüm orucuna başladığını belirtti.

Yurt dışında çalışırken iddiaya göre Kombassan ve Yimpaş gibi şirketlere, gurbetçi işçilerle birlikte kendisinin ve çocuklarının da ortak edildiğini belirten Doğan, 1994-2000 yılları arasında toplam 1 milyon Mark para yatırmasına rağmen geri alabilmek için hukuki yollar başta olmak üzere başvurduğu kapıların tamamının kapatıldığının altını çizdi. Doğan, "Dolandırılmamıza rağmen yargı önünde biz haksız çıktık. Üstelikte dolandıranlar tarafından darp gördük, hakaretlere maruz kaldık. Benim gibi dolandırılanların birçoğu intihar etti, çoğu ailenin düzenleri bozuldu, bazıları psikolojik sorunlar yaşamaya devam ediyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti yetkilerine çektiği fakslarla nasıl dolandırıldıklarını anlatmaya çalıştığını ifade eden Hanifi Doğan, "Devlet mağdurun yanında olmalıdır. Biz Avrupa kapılarına cahil gittik, 'Müslümanız' diyenler tarafından dolandırıldık. Dolandırıcılığın boyutu çok büyük. Eğer devletimiz bizi koruyamadıysa, o zaman devlet bizim mağduriyetimizi gidersin. Devlet yetkililerine çektiğim fakslara cevap verilene kadar ölüm orucuna devam edeceğim. Zaten 71 yaşındayım. Ölürsem benden kurtulurlar, ölene kadar da bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kefenli Dede" olarak bilinen Hanifi Doğan'nın kar ortağı adı altında holdinglere nasıl para kaptırdığını açıklayan ifadeleri

- Evinin içinde ve dışında astığı dövizlerle dolandırıldığını anlatmaya çalıştığını belirten Doğan'nın açıklamaları

- Evden detay görüntüler

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, ()

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4)KIZINA KÖTÜ DAVRANAN DAMADINI ÖLDÜRDÜ

KÜTAHYA'da Hüseyin Doğru (52) kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Bilal Doğru'yu (23) çıkan kavgada pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, dün gece Atakent Mahallesi TOKİ Konutları arkasındaki boş arazide meydana geldi. İddialara göre Hüseyin Doğru, kızı F.N.D.'ye iyi davranmadığı için damadı Bilal Doğru ile telefonda tartıştı. Arkadaşlarıyla boş araziye park ettiği otomobilinin yanında içki içen Bilal Doğru, kayınpederi Hüseyin Doğru'yu konuşmak için yanına çağırdı. Hüseyin Doğru, eşi Nuray Doğru (42) ile birlikte damadının bulunduğu yere geldi. Kayınpeder ve damadı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin Doğru otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek damadını kafasından vurdu. Hüseyin Doğru ve eşi Nuray Doğru otomobile binerek kaçarken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Bilal Doğru'nun ölmüş olduğunu belirledi. Bilal Doğru'nun kayınpederi ile kavga sırasında sağ eline muşta taktığı belirlenirken, cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan Hüseyin Doğru ile eşi Nuray Doğru'yu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki cesedin görüntüsü

-Ölenin yakınlarının görüntüsü

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Gözaltına alınan Hüseyin Doğru ve eşi nuray doğru'nun görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

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5)İREM DERİCİ: EN ÇOK ÖRNEK ALDIĞIM KADIN

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde konser veren şarkıcı İrem Derici, 'Yakar Geçerim' şarkısı öncesi Ajda Pekkan'la ilgili, "Sektörde kendime her şekilde en çok örnek aldığım kadının şarkısı" dedi.

Kemer merkezdeki Club Aura'da İrem Derici konser verdi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan şarkıcıya dansçıları da eşlik etti. İrem Derici, konseri boyunca kendisine demet demet gül gönderen hayranlarına teşekkür etti. Eğlence merkezinin go-go dansçı kızları ise danslarıyla izleyicilerin ilgisini çekti.

İrem Derici, Ajda Pekkan'ın 'Yakar Geçerim' adlı şarkısını söylemeden önce, "Sektörde kendime her şekilde en çok örnek aldığım kadının şarkısı. Gerek sesi olsun, gerek sanatı olsun, duruşu olsun, gerekse sayısız estetikleri olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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Go go dansçılarından detay

Dj setup'ından yakın detay

İrem Derici sahnesinden detay

İrem Derici'nin Ajda Pekkan ile ilgili sözleri

İrem Derici kısa şarkı detay

138 MB /// 04:19"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya) ()

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