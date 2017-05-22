DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖN HABER) Alpaslan Çelik'e 5 yıl hapis cezası

SURİYE'de düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayından dolayı hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılıp yeniden soruşturma başlatılan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanığın İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde geçen yıl 31 Mart'ta üzerlerinde, otomobillerinde ve evlerinde yapılan aramada 5 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirilen, '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp silahı bulundurmak' suçlarından yargılanan sanıklardan, aralarında Alpaslan Çelik'in de bulunduğu 7 kişiye 5'er yıl hapis cezası verildi. Ayrıca 1 kişi 1.5 yıl, 2 kişi de 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

Alpaslan Çelik, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde bulunuyor.

Haber: Bahri KARATAŞ / İZMİR, ()

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Otomobil 75 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, sürücü 22 yaşındaki Emre Kumlu, dağ yolunda motoru arıza yapan otomobili, aşağı inip ön kapının olduğu bölümden iterek hız kazandırdıktan sonra çalıştırmak istedi. Ancak rampa aşağı hızlanan araç, sürücüsüz olarak 75 metreden uçuruma yuvarlanınca, içindeki üniversiteli 3 genç kızdan biri öldü, diğerleri ise ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Honaz Kalesi yanındaki dağ yolunda meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DESKİ) çalışan, aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Emre Kumlu'nun kullandığı 20 YH 966 plakalı otomobil, dağ yolunda arıza yaptı. Sürücü Kumlu, motoru çalışmayan ve içinde Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri 19 yaşındaki Fatmanur Bağbakan, 21 yaşındaki Ayşegül Öner ile 20 yaşındaki Kader Güldaş'ın bulunduğu otomobili, sürücü kısmından dışarı çıkıp, iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada yokuş aşağı itilen otomobil, aniden hızlandı. Sürücünün içine binemediği otomobil, yaklaşık 75 metreden uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Kumlu'nun haber vermesi üzerine kaza yerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Uçuruma inen Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi ile AFAD'ın ekibi, otomobildeki ağır yaralı Fatmanur Bağbakan ile Ayşegül Öner'i çıkardı. Ağır yaralı Fatmanur Bağbakan ile Ayşegül Öner, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öldüğü belirlenen Bankacılık Bölümü öğrencisi Kader Güldaş'ın cesedi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna konuldu. Otomobil sürücü Emre Kumlu'yu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiye kamerasından görüntüler

- Yaralıların çıkarılması

- Kader Güldaş'ın fotoğrafı

- Sürücü Emre Kumlu'nun fotoğrafı

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Hatay'da 6 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

HATAY Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen eski öğretmen ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı alındı. Geçen hafta gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların emniyetten çıkarılması

-Minibüse bindirilmesi

-Minibüsün hareket etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Başkale'de 19 Afgan kaçak yakalandı

VAN'ın Başkale İlçesi'nde sınır devriyeleri tarafından yapılan gözetlemelerde yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 19 kaçak yakalandı.

Başkale İlçesi İran sınırındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirlendi. Ekiplerin sevk edildiği bölgede 2'si çocuk 19 Afanistan uyruklu kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklara sıcak yemek ikramı yapıldıktan sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçakların hastaneye getirilişi

-Hastane önü ve kaçakların sağlık kontrolune götürülüşleri

-Kaçaklardan ve parkta oynayan çocuklarından detaylar

-Kaçakların minibüse bindirilişi ve detaylar

Haber-Kamera: Engin ERTÜRK/ BAŞKALE(Van), ()-

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Kahraman kadın yaşadıklarını anlattı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde cezaevi firarisi 23 yaşındaki Oğulcan A.'nın döner bıçağıyla saldırdığı eşi 21 yaşındaki Melek A. ve kucağındaki çocuğunu ölümden kurtaran 23 yaşındaki Sertab Naktan, saldırının yaşandığı noktada o gece yaşadıklarını anlattı. Naktan, yaşadıklarını çevresine anlattığında "O kadar erkek varken bir kadın bunu nasıl yapar? Atacaksan daha iyi bir yalan at" sözlerine maruz kaldığını belirterek, çok üzüldüğünü söyledi. Eski nişanısından şiddet gödüğü için bu konuda çok duyarlı olduğunu vurgulayan Naktan, dövüş tekniği bilmediğine dikkat çekti ve "İnsanlara rica ediyorum. Erkeklerden şiddet gören kadınlara lütfen yardım edin. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' derseniz, yarın o yılan annenize, kız kardeşinize, çocuğunuza zarar verebilir" dedi.

Melek A., 4 yıl önce henüz lise öğrencisiyken, ailesinin rızası olamadan kaçarak Oğulcan A. (Akbas) ile evlendi. Garsonluk yaparak geçimlerini sağlayan ve iki çocukları dünyaya gelen çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle zor günler geçirirken, Oğulcan A. 2012'de işlediği 'cinsel istismar' suçundan 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen ağustos ayında eşi cezaevine girince Melek A. boşanma davası açtı. Cezasını çektiği Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçen 12 Mayıs'ta firar eden Oğulcan A., 15 Mayıs'ta Melek A.'yı arayıp çocuklarını görmek istediğini söyledi. Melek A., biri 2 ve diğeri 1 yaşında olan çocuklarını alıp, buluşma yeri olan alışveriş merkezine gitti. Oğulcan A. kucağında 1 yaşındaki oğulları A.M.A.'nın bulunduğu Melek A.'ya önceden çiçeklerin arasına sakladığı döner bıçağıyla saldırdı. Melek A.'nın sol bacağına darbeler indiren öfkeli koca, genç kadından kucağındaki oğlunu bırakmasını isterken 2 yaşındaki A.A. saldırıyı birkaç metre öteden gözyaşları içerisinde izledi.

SALDIRGANA YİNE BİR KADIN MÜDAHALE ETTİ

Alışveriş merkezinin amfi bölümünde güvenlik görevlileri ve vatandaşların aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişinin gözü önünde bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Melek A.'nın yardım çığlıklarına amfide arkadaşlarıyla oturan ve bir otelde aşçı olarak çalışan Sertab Naktan koştu. Çevresindekilerin bakışları arasında döner bıçaklı saldırgana arkadan sarılan ve boğuşmaya başlayan Naktan da saldırının hedefi oldu. Sol ayak başparmağından yaralanan Naktan, Oğulcan A.'yı merdivenlerden iterek aşağı yuvarladı. Oğulcan A. olay yerinden kaçarken bacağında 20 santimlik bıçak yarası olan Melek A. ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Melek A.'nın bacağına 50 dikiş atıldı. Polis tarafından yakalanan cezaevi firarisi Oğulcan A ise sorgusunun ardından cinayete teşebbüs suçundan sevk edildiği adliyede tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

SALDIRIYA KAYITSIZ KALAMADI

Fethiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen ve sol ayak başparmağına 5 dikiş atılan Naktan olay yerinde korku dolu anları anlattı. Olayın ardından Melek A.'yı hastaneleri gezerek bulduğunu ve ziyaret ettiğini belirten Naktan, eski nişanlısından şiddet görmüş bir kadın olarak saldırıya kayıtsız kalamadığını söyledi. Olayı ilk anda basit bir karı koca kavgası sandığını aktaran Naktan, "Çığlıkların artması üzerine arkamı döndüm. Olay yerinde 2 güvenlik görevlisi uzaktan yaşananları seyrediyordu. 'Müdahale etmeyecek misiniz' diye bağırdım. Koşarak geldim ve arkasından sarıldım ve kollarımla sıktım. Döner bıçağını sallamaya devam ederken, ayak parmağımın üst kısmını aldı. Başta acı hissetmedim. Kollarımla sıkarken çok güçlü olduğunu fark ettim. Baktım daha fazla tutamayacağım, diz kapağına arkadan vurarak merdivenlerden aşağı ittim. Merdivenlerden aşağı düştü" dedi.

"ÇOCUĞU VERMEZSEN ONU DA ÖLDÜRÜRÜM"

Hemen Melek A.'nın kucağındaki çocuğu istediğini belirten Naktan, "Saldırı sırasında Oğulcan A. çocuğu vermezsen onu da öldürürüm' diye bağırıyordu. Zaten bu nedenle üzerine atlama gereği duydum. Çocuğu aldım, polisler gelene kadar kimseye vermedim. Melek o sırada yerde yatıyordu ve bilincini kaybetti. Güvenlik görevlileri saldırgan kaçtıktan sonra Melek A.'ya müdahale etti. Daha sonrada olay yerine polisler geldi" diye konuştu.

"ATACAKSAN DAHA İYİ BİR YALAN AT"

Çevresine yaşadıklarını anlattığını ancak kimseyi inandıramadığını ve yalancı durumuna düştüğünü vurgulayan Naktan, inananların kendisini tebrik ettiğini kaydetti. Bazı arkadaşlarının ise "O kadar erkek varken bir kadın bunu nasıl yapar? Atacaksan daha iyi bir yalan at" diye yorumlar yaptığını ve çok üzüldüğünü aktaran Naktan, haberler çıkınca herkesin kendine inandığını sözlerine ekledi. Eski nişanlısından şiddet gördüğü sırada da çevresinde insanların bulunduğunu ancak kimsenin müdahale etmediğini vurgulayan Naktan, dövüş eğitimi alıp almadığı şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Herhangi bir eğitim almadım. Normalde boyun fıtığı hastasıyım. Döner bıçaklı saldırganı kavrayacak güç ve cesaret nasıl geldi, bilmiyorum. Ama yapabildiğim için çok mutluyum. Herhangi bir tekniğim yok. Sadece babam müdahale etmemiz gereken birkaç hareket göstermişti. Oğulcan A.'yı tuttuğum sırada yapabilecek çok fazla şey yoktu. Kafa atamazdım, benden çok uzundu. Ellerimi kullanamadığım için arkadan dizine vurdum. Sendeleyince de merdivenlerden aşağı ittim"

"3 KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİDEBİLİRDİ"

5-6 dakika kimsenin müdahale etmediği olayın 3 cinayetle sonlanabileceğini savunan Naktan, "Ben, Melek hanım ve çocuğu burada cinayete kurban gidebilirdik. Saldırganın olay sırasında şuuru kapalıydı. Belki geri dönüp üçümüzü öldürecekti. Herkesten rica ediyorum. Biri öldürülüp dövülürken bunlara göz yummayın. Çevremde her yaş gurubundan insanlar var. İnsanlara rica ediyorum. Erkeklerden şiddet gören kadınlara lütfen yardım edin. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' derseniz, yarın o yılan annenize, kız kardeşinize, çocuğunuza zarar verebilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sertab Naktan'ın olayın yaşandığı yerde görüntüsü,

-Sertab Naktan'ın ayağındaki yaradan görüntü,

-Sertab Naktan'ın olay yerinde yaşananları anlatması,

-Hastanede tedavi gören Melek A.'nın arşiv görüntüsü,

-Oğulcan A.'nın sosyal paylaşım sitesinden alınmış satırlı fotoğrafı.

Haber - Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Lösemili Efe 4 yıllık savaşı kaybetti

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 4 yıldır lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki Efe Güney, ilik nakli olmasına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Efe Güney, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sugözü Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki Ali ve 32 yaşındaki Esma Güney çiftinin oğulları Efe, 4 yıl önce lösemi şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tahliller sonunda Efe'ye lösemi teşhisi konuldu. Aynı hastanede tedavisine başlanan Efe Güney'e 1 yıl ağız, 1 yıl da damar yolundan olmak üzere kemoterapi uygulandı. Tedaviye cevap veren Efe Güney, 2015 yılı şubat ayında hastalığı atlattığı gerekçesiyle kemoterapi sonlandırıldı.

İLİK ARANDI

Aradan geçen sürede durumu iyiye gittiği düşünülen Efe Güney'in, 2015 ekim ayında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki kontrollerinde hastalığının tekrar ettiği tespit edildi. Doktorlar Efe'nin sağlığına kavuşabilmesi için ilik naklinin şart olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile Efe'yi Antalya'da özel bir hastaneye yatırırken, ona uygun ilik bulabilmek için de araştırmalara başladı. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ve kendileri de dahil olmak üzere akrabaları ve çevresindekilerden uygun ilik arayan ailenin çabaları sonuçsuz kaldı.

4 YILDIR SAVAŞIYORDU

Ulusal medyada konuya ilişkin haberlerin yer almasının ardından mart 2016'da ilik bulundu. Türkiye ve Almanya'dan ilik bulunmasıyla tedavisine başlanan Efe'ye Antalya'daki özel bir hastanede geçen yıl mayıs ayında ilik nakli yapıldı. Nakil olduğu günden bu yana hastanede tedavisi süren Efe, önceki gün akşam yaşamını yitirdi.

ALANYA'YA DEFNEDİLDİ

4 yıllık lösemi savaşında yenik düşen Efe Güney'in cenazesi dün memleketi Alanya'ya getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve akrabaları katıldı. Namazın ardından Cikcilli Mahallesi'ndeki Hacı Baba Mezarlığı'na defnedilen Efe'nin cenaze töreninde baba Ali Güney gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeden görüntüler

- Efe Güney'in görüntüye iliştirilmiş fotosu

Haber- Kamra: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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'Bizim arsamız' deyip yolu kapattılar

MERSİN- Antalya karayolunun Anamur İlçesi'ndeki yaklaşık 3 dönümlük bölümü, 'tapulu arazimiz' diyen kişilerce kapatıldı.

Yenileme çalışması nedeniyle kapalı olan yolun Çarıklar Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 dönümlük kısmının kendilerine ait olduğunu öne süren 59 yaşındaki Mehmet Toru, 61 yaşındaki Hatice Felek ve 69 yaşındaki Emiş Azıtepe, geçmiş dönemde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden istimlak paralarını alamadıklarını ileri sürerek yolun bir bölümünü ağaç parçalarıyla geçişe kapattı. Karayollarına defalarca dilekçe verdiklerini ancak bir türlü sonuç alamadıklarını iddia eden Mehmet Toru, söz konusu arazide toplam 8 hissedarın bulunduğunu ve ellerinde tapularının olduğunu söyledi. Antalya-Mersin D-400 karayolunun Mersin yönünde yolun ortasına çaktığı demir çiviler ile sınırları belirlemeye çalışan Toru, paralarını almadan yolu trafiğe açmayacaklarını söyledi. Mehmet Toru "Buraların dönümü 400 bin lira. Arazimizin yaklaşık 3 dönümlük kısmını Karayolları işgal etti. Kaç defa paramızı ödemelerini istedik. Her defasında çözeceklerini söylüyorlar ama şu ana kadar bir çözüm bulamadık. Biz de mecburen bu yola başvurduk" dedi.

Yolun sıcak asfalt yapılan Kocaçay Köprüsü Anamur Çarıklar ve Bozdoğan Mahalleleri arasındaki kesimin kendilerine ait olduğu iddia ettikleri bölümünde asfalt yapılmasına da izin vermeyen varisler, toplam 1.2 milyon lira olduğunu öne sürdükleri paralarını istedi. Paralarının ödenmemesi durumunda yolu açmayacaklarını kaydeden 8 kişi, sorunun çözümü konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Yolun kapalı şeridi

- Araçlar diğer şeritten geçerken

- Yolun genel görüntüleri

- Yolu gösteren ok levhaları

- Yolu kapatanlardan görüntü

- Yolu kapatan vatandaşlarla röp.

- Genel ve detaylar

- Tapunun fotoğrafı

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin), ()

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Urla'da korkuluk festivali yapıldı

İzmir'in Urla ilçesi Barbaros Köyü'nde yöresel adı "Oyuk" olan birbirinden güzel 400 korkuluk binlerce konuğu ağırladı. 2'nci kez düzenlenen Oyuk Festivali'nde en güzel oyuklar yarıştı.

Kaybolmaya yüz tutan tarımsal, kültürel ve geleneksel değerleri korumak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Korkuluk Festivali'nin ikincisi binlerce konuğu 300 nüfuslu köyde ağırladı. Türkiye'de eşi benzeri olmayan festival tarımsal kalkınma açısından örnek teşkil ediyor. Festival kapsamında köylülerin hazırladığı el yapımı 400 adet korkuluk (oyuk) sergilendi. Festivalin açılışına Urla Belediyesi Başkanı CHP'li Sibel Uyar katıldı. Başkan Sibel Uyar, korteje katılarak köyün 4 farklı bölümünde sergilenen kuklaları izledi, stantları gezdi. Uyar, festivallerin bölgeye, kente ve yapıldığı yöreye katkısının büyük olduğunu hatırlatarak, ‘Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Oyuk Festivali çok güzel ve çok eğlenceli geçmişti. Bu yılda coşkulu ve daha güzel başladı, büyük bir keyifle sonuçlandı" dedi. Festival Komitesi Başkanı Demet Küçükkayalar, “korkuluğu simge olarak belirledik. Simgeye yüklediğimiz anlam, ürünü korumanın ötesinde gelenekleri, çevreyi ve kültürel değerleri korumaktır. Festivalimiz kaybolan değerler üzerinde farkındalık yaratmak, üretimi artırmak ve Barbaros’u markalaştıracak" dedi.

FESTİVALİN EN GÜZEL OYUKLARI SEÇİLDİ

Barbaros Köyü’ne akın eden konuklar, oyuk yarışması, yöresel yemek yarışması, keçeden figürler, halk oyunları gösterileri, Barbaroslu kadınlardan oluşan koro, kırkyama ve bonsai sergilerini izleme imkanı buldu. Barbaroslu Oyuklar ve Konuk Oyuklar olmak üzere iki kategoride düzenlenen oyuk yarışması ilgi gördü. Oyuk yarışmasında birinciliği Gönül Güneş, ikinciliği Seçil Akay ve üçüncülüğü Ece Doğru kazandı. Haksız rekabeti önlemek için köy dışından yarışmaya katılanların yarıştığı Konuk Oyuklar kategorisinde ise birinciliği Oya Altınkök kazanırken Hande Çaksu ikinci, Suna Şahin ise üçüncü oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Korkuluklardan genel ve detay görüntü

- Urla Belediyesi Başkanı CHP'li Sibel Uyar'ın stant ziyareti

- En güzel korkuluk yarışması

- Vatandaşların davul zurna eşliğnide oynaması

- Korkuluk sergisi

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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Şanlıurfa'da minik öğrencilerden yıl sonu etkinliği

ŞANLIURFA’da, Karaköprü İlçe Müftülü bünyesinde bulunan Hz. Sümeyye Kuran Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, yılsonu etkinliği düzenledi.

Şanlıurfa Karaköprü İlçe Müftülüğü bünyesinde bulunan Hz. Sümeyye Kuran Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için yılsonu etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Karaköprü İlçe Müftüsü Ahmet Altıok, Hz. Sümeyye Kuran Okulu görevlisi imam Ahmet Sabuncu, Emekli imam Aziz Kutluay, Ali Topal ile öğrenci velileri katıldı. 4-6 yaş arası minik çocukların düzenlediği etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. Tek tip kıyafet giyen öğrenciler ilahiler söyleyip Hatim duasını tamamladı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tiyatro oyunu da sahnelendi. Temsili Kabe etrafında dönerek hac vazifesinin nasıl yapıldığını anlatan çocuklara plaket ve kurs bitirme belgeleri verildi. Kuran eğitiminin önemini anlatan Karaköprü İlçe Müftüsü Ahmet Altıok, miniklerin gösterdiği başarının takdire şayan olduğunu belirterek, herkesin çocuklarına küçük yaştan Kuran-ı Kerimi anlayabilmeleri için müftülük bünyesinde bulunan kuran kurslarına göndermeleri gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Etkinliğe katılanlar

- Kuran-ı kerim tilavetinin okunması

- Öğrencilerin etkinlikleri

- İlçe Müftüsü Ahmet Altıok’un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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Kuş Cenneti Festivali, Volkan Konak Konseri ile sona erdi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 17 Mayıs tarihinde başlayan 28. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda Volkan Konak'ın 10 bin kişiye verdiği konser ile sona erdi.

Festivald kapsamında verilen konserlerde, Mor ve Ötesi , Pamela'nın yanı sıra son olarak Volkan Konak, Bandırmalılar ile buluştu. Konser öncesi konuşma yapan Bandırma'nın CHP'li Belediye Başkanı Dursun Mirza, festivalin bir çevre festivali olmasına işaret ederek “Bizim festivalimiz bir panayır değil. Nitelikli kültürü öne alan ve sizlerin en çok sevdiği sanatçılarla buluşturan bir festival. Birazdan, isteyip de uzun yıllar getiremediğimiz, Volkan Konak ile buluşturacağız sizi. Onu çok seviyoruz. .Sizleri seviyoruz, her şey sizler için. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum"dedi.

Sponsor firmalara plaketlerinin verildiği tören sonrası sahneye çıkan Karadeniz Müziğinin önemli isimlerinden Volkan Konak, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran 10 bin kişiye konser verdi.

Görüntü dökümü

Belediye Başkanı Mirza konuşma

Plaket töreni

Volkan Konak konseri

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), ( )-

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