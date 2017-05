DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL)

1)MİNİK YAĞMUR'UN HAYALİ YÜRÜYEBİLMEK

ANTALYA'da erken doğum nedeniyle beyni oksijensiz kalan ve serebral palsi (beyin felci), tanısı konulan 10 yaşındaki Yağmur'un en büyük hayali, bir gün yürüyebilmek ve polis ya da itfaiyeci olmak. Antalya'da 33 yaşındaki Netice Yörükoğlu ve oto tamircisi 35 yaşındaki Özkan Yörükoğlu çiftinin ilk çocukları olarak 7 aylıkken dünyaya gelen Yağmur, azmiyle çevresindekileri şaşırtıyor. Yürüyemeyen, el ve ayaklarını çok iyi kullanamayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi serebral palsi hastası Yağmur, bir gün yürüyeceği inancıyla tekerlekli sandalye kullanmayı kabul etmiyor. Küçük Yağmur, annesinin kucağında okula gidip geliyor.

İNSANLARA YARDIM İÇİN POLİS YA DA İTFAİYECİ OLMAK İSTİYOR

Evde fizik tedavi gören, babasının kendisi için evlerinin balkonunda yaptığı paralel barda her gün yürümeye çalışan Yağmur'un en büyük hayali ise polis ya da itfaiyeci olmak. Derslerinin çok iyi olduğunu, matematik ve İngilizcede arkadaşlarından önde olduğunu söyleyen Yağmur'un polis ya da itfaiyeci olmak istemesinin nedeni ise zor durumda kalan insanlara yardım etmek.

İkinci kızı da erken doğum nedeniyle hidrosefali hastası (beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının, kimi zaman da kafatasının büyümesine yol açan bir hastalık) olan anne ise her zaman çocukları için daha iyi ne yapabileceğini, yaşam seviyelerini nasıl yükseltebileceğini düşündüğünü, hiçbir zaman pes etmediğini, en büyük hayalinin Yağmur'un desteksiz yürüyebilmesi, 5 yaşındaki Güneş'in de desteksiz oturabilmesi olduğunu söyledi.

7 AYLIK DÜNYAYA GELDİ

Kızı Yağmur'un 2007 yılında 7 aylık dünyaya geldiğini belirten Netice Yörükoğlu, “Anne karnında su azaldığı için Yağmur'u sezaryenle almak zorunda kaldılar. Erken doğum olduğu için beyinde kan pıhtıları oluştu. O da yürümesinde, elinde, ayağında hareket kısıtlılığını, serebral palsi hastalığını ortaya çıkardı" dedi.

Yağmur'u kucağında okula götürdüğünü anlatan Yörükoğlu, kızının arkadaşlarıyla çok iyi iletişimi olduğunu söyledi. Evlerinin karşısındaki okula her teneffüs saatinde gittiğine değinen Yörükoğlu, “Yağmur'un dersleri iyi. Destek eğitimi de alıyor. Güzel gidiyor okulu" diye konuştu.

İlk başlarda kızını kucağında görenlerin kendisine Yağmur'la ilgili soru sorduğunu kaydeden Netice Yörükoğlu, “Şimdi kimse soru sormuyor" dedi. Yağmur'un polis ya da itfaiyeci olmak istediğini sık sık dile getirdiğini belirten Yörükoğlu, “Birlikte gelecekle ilgili planlar yapıyoruz" diye konuştu. Yörükoğlu, en büyük dileğinin kızının bir gün desteksiz yürüyebilmesi olduğunu ifade etti.

DİĞER KIZI GÜNEŞ 900 GRAM DOĞDU

İkinci çocukları Güneş'in de erken doğduğunu söyleyen anne Yörükoğlu, “Güneş 26 haftalık doğdu. Doğum başlayınca durduramadılar. Güneş 900 gram doğdu. İki ay yoğun bakımda yattı. O dönemde beyin kanaması geçirdi. Beyin kanamasına bağlı olarak hidrosefali ortaya çıktı. Beyinde şant var şu anda. Ayrıca Güneş'te epilepsi de var" dedi. Güneş'in tedavilere iyi yanıt verdiğini sözlerine ekleyen anne Yörükoğlu, “Güneş üç aylıkken doktora gittiğimizde, doktor çok daha ağır bir tablo beklediğini söylemişti. Şu anda başını tutabiliyor. Anne ve babası olarak bizi tanıyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİM"

Tedavive bakıma muhtaç iki çocuğu olmasına karşın hiçbir zaman pes etmediğini belirten anne Yörükoğlu, kendisi gibi tedaviye muhtaç çocukları olan ailelere de “Onlar bizim çocuklarımız. Hep 'onlar için daha iyi ne yapabilirim, ne yapabilirim ki daha iyi yaşam seviyesine gelsinler' diye düşündüm" diye konuştu. Büyük kızı Yağmur'un bir gün desteksiz adım atabileceğini umut eden Yörükoğlu, Güneş'in ise oturabilme seviyesine gelmesini dilediğini belirterek, “Daha fazlasının olmayacağını biliyorum" dedi.

ANTALYA'DA 350 ÇOCUK VE YETİŞKİN EVDE TEDAVİ HİZMETİ ALIYOR

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü fizyoterapisti Melda Durukan, halen 350 civarında çocuk ve yetişkin hastaya evde fizik tedavi hizmeti verdiklerini söyledi. Durukan, Yağmur ve Güneş'in haftada 3 gün 1 saat evde fizik tedavi aldıklarını belirterek, “Yağmur destekli adım atabiliyor. İleriki günlerde desteksiz kendi kendine adım atmasını bekliyoruz. Güneş ise daha küçük ve doğduğunda daha zor durumdaydı. Yıllar geçtikçe kendi vücudunu toparlıyor ve biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

2)İZMİR'DE HAVAİ FİŞEKLİ, KONSERLİ KUTLAMA

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 3 günlük 'İzmir Gençlik Festivali' etkinlikleri çerçevesinde Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği havai fişek gösterisi ve Şebnem Ferah konseri, İzmirlilere bayram sevincini yaşattı. Başkan Aziz Kocaoğlu, bu coşkuyu "Ne mutlu İzmir'e" cümlesiyle özetledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Gündoğdu Meydanı'nda buluşan binlerce İzmirli, güzel bir gece yaşadı. Beş dakikalık havai fişek gösterileri eşliğinde Gençlik Marşı'nı söyleyen İzmirliler, tam bir bayram coşkusu yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği İzmir Gençlik Festivali etkinliklerinin ikinci gününde, Şebnem Ferah'ın konserini izlemeye gelen gençler, bayram coşkusunu doruklara taşıdı. Gençlerle birlikte Şebnem Ferah konserini izleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bugün hem Atamızı anıyoruz hem de Ulu Önderimizin gençlere emanet ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı İzmir'de kutluyoruz. Ne mutlu Mustafa Kemal gibi bir kahramanı yetiştiren bir ulusun ferdi olmak. Ne mutlu güzel İzmir'imizde Mustafa Kemal'in annesini ağırlamak" dedi. Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:

"İzmir olduğu müddetçe, İzmirliler olduğu müddetçe, Atatürk'e, demokrasiye, insan haklarına inanan, hukuk devletine inanan İzmirliler olduğu müddetçe, sizler ve bizler olduğumuz müddetçe, bu ülke dimdik ayakta kalacaktır. Ulu Önderimizin devrimleri ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu İzmir'e, ne mutlu gençlerimize... Her 19 Mayıs'ta daha coşkulu, daha da coşkulu kutlamak dileğiyle."

3)GÖLBAŞI'NDA MEŞALELİ 19 MAYIŞ YÜRÜYÜŞÜ, ZARA KONSERİ

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi, şarsıcı Zara konser verdi.

Gölbaşı Belediyesi'nin organize ettiği meşaleli yürüyüş, Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nden başladı. Yürüyüşe, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın yanı sıra gençler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, ellerinde meşaleler, Türkiyem şarkısı eşliğinde Atatürk Sahil Parkı'na yürüdü. Burada, Ankara Kulübü Gölbaşı Şubesi Seymen ekibi gösteri sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü tarihin adı olduğunu söyledi.Başkan Duruay'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Zara, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla müzik ziyafeti sundu. Zara'nın şarkılarına, zaman zaman hayranları da eşlik etti.

Kutlamalar, havai fişek gösterisin ardından son buldu.

4)YAVRU KEDİ SIKIŞTIĞI YERDEN 5 SAAT SONRA KURTARILDI

MANİSA'da bir binanın metal dış cephe kaplamasına sıkışan yavru kedi, 5 saat sonra, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Dün (cuma) saat 16.30 sıralarında, Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle Bahtiyar Tosunbaşa Caddesi üzerindeki bir binanın yanından geçenler, kedi sesi duyup çevreyi araştırdı. Bir binanın metal dış cephe kaplamasına sıkışan yavru kediyi görenler önce kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi, ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu kediyi 21.30'da sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Metal dış kaplamanın sökülmesiyle itfaiyenin tuttuğu ağa düşen kedi, özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Kaçan kedi, gözden uzaklaştı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı.

Kedinin kurtarılması için itfaiyeyi arayan 33 yaşındaki Zeynel Abidin Çınar, "Yoldan geçerken sesini duydum. Vatandaşlık görevimi yaptım. Uğraştım ama bulunduğu yerden çıkaramadım. İtfaiyeci arkadaşlar geldi. Sağolsunlar, kurtardılar" dedi.



5)SUZUKİ MOTOSİKLET DÜNYASI BODRUM'DA BULUŞTU

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bu yılın modeli 'Suzuki Vstorm 650' başta olmak üzere 7 yeni model motosikletin tanıtımı yapıldı. Tanıtımı 3 ülkeden gelen 300'e yakın Suzuki tutkunu izlerken, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Suzuki motosikletleri teknoloji, performans, güvenirlik ve yakıt tüketimi açısından çok önemli bir motosiklet. Bu yıl 7 yeni modelle bu pazara giriş yaptık. Sürüş güvenliği ve bir motosikletten beklenenden çok daha fazlası bu modellerde var" dedi.

Bodrum'da Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. tarafından düzenlenen 9. Ulusal ve 2. Uluslararası Vstorm Buluşması, Turgutreis Mahallesi'ndeki Lablanche Otel'de yapıldı. Türkiye Bulgarıstan ve Yunanistan'dan yaklaşık 300 Suzuki tutkununun motorları ile birlikte geldiği buluşmaya, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Satış ve Pazarlama Müdürü Eren Yüksel, Pazarlama Müdürü Umut Ceyhun, Teknik Destek Uzmanı Murat Evren, Pazarlama İletişim Koordinatörü Nihat Germeyan da katıldı.

MOTOSİKLET KAZALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Geçen yıl 12 bin kilometre yol kat ederek Türkiye- Norveç Nordkapp turunu tamamlayan Özhan Ünverdi ve Aliye Saygı'nın sunumuyla tur yolculuğu sinevizyon eşliğinde anlatıldı. Motosiklet kullanmanın bilinçli eğitimden geçtiğini, kazaların büyük çoğunluğunu eğitimsizlikten, yetersiz kıyafet donanımından kaynaklandığını belirten Ünverdi, "Motosiklet kullanıcılarının tamamen korumalı kıyafet giymesi zorunlu. Ayrıca güvenli sürüş eğitimi almalı ve en önemlisi ise yavaş gitmeli. Kasksız motosiklete binmemeli. Yol üzerindeki kavşak, kamyon, traktör ve diğer araçlarla belirli bir mesafe korunmalı ve öngörülü olabilmeli. Bir motosiklet sürücüsü 10-15 saniye sonra neler olabileceğini mutlaka tahmin edebilmeli. Her an durabileceği hızda seyretmeli, ancak bu şekilde ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçebiliriz" dedi.

"SUZUKİ DÜNYANIN TERCİH ETTİĞİ MOTOSİKLET OLDU"

Ünverdi'nin ardından Eren Yüksel, yeni Suzuki Vstorm 650 ABS motosikletinin tanıtımını yaptı. Suzuki motosikletlerinin güvenli ve emniyetli sürüş önceliğinin olduğunu; teknolojik olarak Euro3 normlarından Euro 4 normlarına geçildiğini belirten Yüksel, "Motosikletlerimizin güvenliği ve kalitesi sonucunda bu markayı tercih edenlerin sayısında rekor artış oldu. 2002-2015 yılları arasında tam 237 bin 200 kişi Vstorm motosikletleri kullanmayı tercih etti ve dünyanın en çok satan modeli olma özelliğini korudu" dedi.

Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan ise Suzuki motosiklet kullanıcılarını VStorm Kulübü ile birlikte buluşturmaya devam edeceklerini ve yeni modelellerle birlikte dünya turlarına sponsor olduklarını belirterek, "Suzuki Vstorm kulübü üyeleriyle birlikte düzenlediğimiz etkinlikte yeni modellerin tanıtımını yaptık. Suzuki motosikletleri teknoloji, performans, güvenirlik ve yakıt tüketimi açısından çok önemli bir motosiklet. Bu yıl 7 yeni modelle bu pazara giriş yaptık. Bugün Vstorm'un 650'sinin tanıtımını yaptık. Haziran ayından itibaren de diğer yeni modeller gelecek. Ülkemizde motosiklet kullanımı kalite bazda yaygınlaşmaya devam ediyor. Yani kaliteli motosiklet kullanıcısı artıyor. Çünkü insan hayatının önemi, kaliteli sürüş güvenliği çok önemli distribütör olarak biz bunlara çok önem veriyoruz. Şehirleşme ile birlikte motosiklet kullanımıda artarken gördüğünüz gibi motosiklet tutkunlarının bir yaşam haline geliyor" dedi.

Karaarslan ve Yücel organizasyona katkısı olanlara plaket vererek teşekkür etti. Toplantıya katılanlar yeni Suzuki Vstorm 650 ABS motosiklet ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



6)GÜLEN'DEN 'KOCA' İSTEMİŞLER



ERZURUM'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan esnaf Nurullah D. hakkında hazırlanan iddianamede, kız kardeşlerinin yazdığı mektubun içeriği de yer aldı. Mektupta kız kardeşlerin örgüt elebaşı Fethullah Gülen'den evlenmek için koca istedikleri ortaya çıktı.

15 Temmuz başarısız darbe girişimi ardından örgütün Erzurum'daki esnaf yapılanmasından sorumlu olan kişilerin bulunmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında '14 Aralık Operasyonu' olarak bilinen Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmalarına ilişkin protesto eylemlerine katılan Nurullah D. ile Cihan A., örgütün yayın organlarından Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi'ne çok sayıda kişiyi abone yaptığı, örgüte finans sağlayanlar arasında bulunduğu ve her ortamda örgüt lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Nurullah D. ve Cihan A., FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla 17 Ağustos 2016'da tutuklandı. Cihan A., 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçen 20 Ocak günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 7.5-15 yıl hapis cezası istenen Nurullah D. ve Cihan A. hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Nurullah D.'nin Erzurum Adliye binası önünde örgüt lehine basın açıklaması yaptığına yer verildi. Nurullah D.'nin örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile çok sayıda birlikte çekilmiş fotoğraflarının ele geçirildiğine dikkat çekilen iddianamede, örgütün simgesi olan ve Fethullah Gülen tarafından 'Bereket ve işlerinin yolunda gitmesi için' okunarak verilen ABD dolarlarının Nurullah D.'nin işyerinde bulunduğu kaydedildi.

Nurullah D.'nin kız kardeşleri Gülhan ve Gönül D.'nin evlenmek için elebaşı Fethullah Gülen'e mektup yazdığı evde yapılan aramada anlaşıldı. İddianamede içeriğine yer verilen mektupta Gülhan ve Gönül D.'nin evlenmek için Gülen'den koca istedikleri tespit edildi. Sonuna ev adresini de yazan küçük kız kardeşin 'Saygıdeğer efendim' başlıklı mektubunda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Saygıdeğer efendim istirham ve şikayet niteliğindeki mektubu affınıza sığınarak yazıyorum. Ben Erzurum Hasankale'den Nurullah D.'nin 22 yaşındaki küçük kız kardeşiyim. Zatıallerinizi çocukluğumuzdan beri babam vasıtasıyla tanıyabildik.1985 yılında Prof. Suat Yıldırım ve İbrahim Kocabıyık hocamlar Hasankale'ye geldiler, hizmeti anlattılar o zaman hizmeti tanıyabildik. Saygıdeğer efendim, sizden istirham ve şikayetim şu olacak, benden büyük ablam var. Ablama beş yıldır dünürcü (görücü) geliyor fakat abim vermiyor. Bize engel oldu. Tutturdu illa da ya hizmetten birisi veya şakirt (cemaate mensup öğrenci) olacak. Hizmetten kimse yok ve şakirtlerin çoğuda üniversite mezunu istiyorlar, o da bizde yok. Valide, abimi sıkıştırınca abim Ali Bayram hocama Erzurum'da iken bizim evlenme meselemezi anlatmış. Ali hoca ilgileneceğini söyledi ama ilgilenmedi. Ali hocam ve Ahmet hocamın Erzurum'daki bazı esnaf abilerin kızlarını çoğu şakirt kardeşlerle evlendirdiğini öğrendik. Bizimle ilgilenen olmadığından son çare size ulaşmanın yollarını ararken, ablam rüyasında gördüğü zatın 'sizin evlenmeniz hocaefendinin eliyle olacak' demesi mektubu yazmamıza neden oldu. Ben ve ablamla beraber bizim izdivacımız özellikle de bu işin sizin elinizden olacağı arzusuyla telefonunuzu bekleceğiz. Ya bir elçinizi bekleyeceğiz ya da zatıalilireniniz Erzurum'a gelince inşallah bizede gelecekler arzusuyla sebatla bekleyeceğiz. Sizin tercih ettiğiniz kardeşleri emir kabul edip itiaat edeceğiz."

"İNTİHAR KOMANDOSU OLMAK İSTİYORUM"

Öte yandan Pasinler ilçesi Zaman Gazetesi eski temsilcisi Nurullah D.'nin evinde ele geçirilen 'Saygıdeğer mütevelli abilerim' başlıklı bir başka mektupta "1978 yılında elimden tutan hocamdan ve arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Allah yolunda ölmek için intihar komandolarınız varsa ne olur beni oraya kaydedin, bu uğurda ölmek istiyorum. Bazı ağabeylerimiz yazdığımız haberlerle benimle alay ediyor. Rahatsız oluyorlar. Gözümün içerisine baka baka yüzüme karşı en sevdiğim arkadaşım bana 'ulan riyakar' deyip manevi havamı bozması da şimdi benim geçmiş üzüntülerimin birikimi. Her defasında benim yaptığım artistlik onun yaptığı ise hizmet " diyerek istifa ettiği de iddianamede yer aldı.



