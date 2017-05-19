DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAMSUN'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINA YAĞMUR ERTELEMESİ

SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle Yarı Maraton Koşusu dışındaki tüm törenler yarına ertelendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Samsun'da hava şartları nedeniyle ertelendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 98'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikler yağmur engeline takıldı. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı nokta olan Tütün İskelesi'nin önündeki Kurtuluş yolundaki tören, Valilik binası önündeki tören alanındaki etkinlikler, Paramotor Gösterileri, Sahil Güvenlik'in arama kurtarma gösterisi Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibi jet uçakları gösterisi yarına ertelendi.

Bugün sadece 19 Mayıs Yarı Maraton koşusu yapıldı. Vali İbrahim Şahin tarafından startı verilen yarışların ödül töreni de yarına yapılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması

-Törene katılanlardan detay

-19 Mayıs Yarı Maratonu stant verilmesi

-Detaylar

(SÜRE:4.01 Dk) (BOYUT:129.947 MB)

Haber-Kamera:SAMSUN,()

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2)2 BİN 265 METREDE EVLİLİK TEKLİFİ

ADANA Profesyonel Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi astsubay başçavuş Emrah Özyüksel, kız arkadaşı Seda Gülhan'a 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı'nın zirvesinde evlilik teklifinde bulundu.

PRODOSS üyeleri, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ndeki 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı zirvesine tırmandı. Dağcılar zirveye ulaştıklarında, 'Hayat umutsuzluktan umut yaratmaktır, umudum oldun Sedam. Benimle evlenir misin? Emrah' yazılı pankart açtı. Astsubay Başçavuş Emrah Özyüksel de önünde diz çöktüğü bilgi işlem memuru kız arkadaşı Seda Gülhan'a evlilik teklifinde bulundu. Alkışlar eşliğinde yapılan evlilik teklifine şaşıran Seda Gülhan, "Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Zirvede böyle bir organizasyonun planlanması çok ilginç ve çok güzel. Ömrümüzce unutmayacağım çok mutluyum" dedi.

Teklifi kabul edilen Özyüksel, kız arkadaşına yüzük taktı.

Görüntü Dökümü

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- Çiftin zirveye varışı

- Kadının zirvedeki pankartı görmesi

- Sevgilisine sarılması

- Dağcı gencin diz çökerek evlilik teklifi etmesi

- Dağcı gencin sevgilisine yüzük takması

- Zirvenin çevresinden görüntü

- Anı fotoğrafı çektirmeleri

- Türk bayrağı ve parkartı açan dağcıların zirvede görüntüsü

SÜRE: 02'37" BOYUT:160 MB

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA,()

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3)İZMİR'DE GENÇLERİ BULUŞTURAN FESTİVAL

TÜRKİYE'nin dört bir yanındaki 46 üniversiteden İzmir'e gelen gençler, İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen festivalde buluştu. Çadırlarını kurup müzik eşliğinde spor aktivitelerine katılan gençler, festivalin ilk gününde Manga grubunun sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği üç günlük festival hareketli başladı. Konserler ve spor etkinlikleriyle dolu 'İzmir Gençlik Festivali' için Türkiye'nin farklı kentlerindeki 46 üniversiteden gelen 1200 öğrenci, İnciraltı Kent Ormanı'nda çadır kurup dün (perşembe) gün boyunca spor ve oyun aktivitelerine katıldı. Gençler, yerel rock gruplarının mini konserlerinden sonra günü, sevilen müzik grubu Manga'nın unutulmaz konseriyle tamamladı.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Gençlik Festivali'nin ikinci gününde sevilen şarkıcı Şebnem Ferah Gündoğdu Meydanı'nda üçüncü gününde ise Mor ve Ötesi grubu İnciraltı'nda sahne alacak.

İzmir'de konuk olan öğrenciler için her şey Büyükşehir Belediyesi tarafından eksiksiz düşünüldü. Sadece çadırlarını getiren gençler için festivalde her şey ücretsiz olarak hizmete sunuldu. Wi-fi, telefon şarj imkanı, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, gün boyunca atıştırmalıklar, su ve sıcak içecek ikramı, duş ve tuvalet, spor etkinlikleri, kütüphane çadırı ve halı saha gibi olanaklara sahip olan konuk gençler için 24 saat aralıksız güvenlik, görevli personel ve sağlık ekibi görev yaptı. Alanda ayrıca bir itfaiye aracı da hazır bulunduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllü takımı da gelen öğrencilere güzel bir evsahipliği sergiledi.

Festivale katılan gençlerden bazılarının düşüncelerini şöyle özetledi:

Egemen Sonugüler -Ege Üniversitesi: Kız arkadaşımın vasıtasıyla bu etkinliği öğrendim. Konservatuar öğrencisiyim, müzisyenim. Festivalde sahne alacak sanatçılar çok özenle seçilmiş. Hepsini çok severim. Çeşitli aktiviteler var ve beklentimiz yüksek. Güzel günler geçireceğiz.

Burak Işık - Ankara Üniversitesi: Buraya yaklaşık 11 kişilik bir arkadaş grubuyla beraber geldik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz gerçekten çok büyük bir organizasyon çadırların böyle güzel bir yerde toplanması gerçekten çok güzel çok teşekkür ediyoruz.

Rabia Sultan Pekin- Dokuz Eylül Üniversitesi: İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Beklediğimden çok çok daha güzel. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir yine farkını konuşturmuş.

Tuğberk Bayraktar Katip Çelebi Üniversitesi: Etkinlik cidden güzel. Ben bu çadır işini çok merak ediyordum. Bu festival fırsat oldu, ben de çadırımı almış oldum. İzmir Belediyesi'nin böyle bir şey yapması, benim için şans oldu.

Gülçin Kabakçı -MarmaraÜniversitesi: Burada beklediğimizden daha çok ilgi gördük, hatta şaşırdık da.. Çok temiz bir ortam var. Her şey çok ince düşünülmüş, çok beğendik. Ben İstanbul'dan geliyorum. Orada hiç böyle bir 19 Mayıs kutlaması görmedim. Burada gençler için çok güzel bir şey yapılmış. Kent yaşamından uzak ama kentin ortasında bir yer. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne biz gençlere değer verdiği için çok teşekkür ederiz.

Mert Burak Kale- Dokuz Eylül Üniversitesi: Belediyemiz böyle güzel bir festival hazırlamış. Çalışanlarımız çok kibar, çok ilgileniyorlar, çok sıcaklar. Hani böyle yabancı bir ortamda değilmiş de ailemizle beraber kampa gelmişiz gibi bir ortam var. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Böyle bir organizasyondan dolayı çok teşekkür ederiz.

Şeymanur Büyük- Gazi Üniversitesi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz çünkü çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Öğrencileri hiçbir şekilde yormadılar. Buraya geldiğimizde çok rahat bir şekilde ulaştık. Çok güzel ve çok eğlenceli geçiyor. Teşekkür ederiz.

Umutcan Erkılıç- Yıldırım Beyazid Üniversitesi: Gerçekten çok canlı bir organizasyon. Birçok aktivite var; spor, kütüphane, konserler, oyunlar. Yer deniz kıyısında, çok canlı. Güvenlik görevlileri de sağ olsun sürekli devriye atıyorlar. Her açıdan düşünülmüş bir organizasyon. İzmir Belediyesi'ne bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum.

Görüntü Dökümü

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- Festival alanından görüntü

- Çadır kuran gençlerden görüntü

-Konserde görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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4)ODUN KÖMÜRÜ HAZIRLAYARAK AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde oturan 62 yaşındaki Nasibe Çetin, odun kömürü hazırlayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Gazipaşa Doğanca Mahallesi'nde eşi ve çocuklarıyla oturan Nasibe Çetin, evinin önünde odun kömürü hazırlayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Satışını yaptığı firmadan elde edilen odunları düzgün şekilde istifleyip yakan Nesibe Çetin, ürettiği kömürün kilosunu ise 30 kuruşa firmaya satıyor. Her biri 25 kiloluk olmak üzere yılda yaklaşık 1200 çuval kömür elde eden Çetin, bu sayede yaklaşık 9 bin lira kazanıyor.

Nasibe Çetin, "Bahçemizde az da olsa kirazımız var, ayrıca odun kömürü elde ederek geçinip gidiyoruz. Kömür elde etmek için 2 kamyon odun geldi. Bu odunu yığıp pürü (çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları) üzerine serip, üzerini toprakla kapatıp, istifli odunun tepesinden ateşle tutuşturuyoruz. Ağır bir şekilde odun içten 5-10 gün yanıyor. İçten yanma işlemi tamamlanınca, elde edilen kömürü çuvallayıp firmaya kilosunu 30 kuruşa teslim ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bahçede istiflenmiş odun

- Üzeri toprakla kapatılmış ve içten yanma işlemi devam odun

- Nasibe Çetin'in odunu istiflemesi

- Yanma işlemini kontrolü

- Kömürü çuvallaması genel görüntü

- Detaylar

- RÖP: Nasibe Çetin

63 MB /// 01.58'

(HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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5)NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN SEVDA ÇİÇEĞİ ÇİÇEK AÇTI

DÜNYADA, sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan Sevgi Çiçeği, çiçek açtı. Gölbaşı Belediyesi tarafından koruma altına alınan özel alanda geçtiğimiz aylarda toprakla buluşturulan dünya endemik bitki listesinde yer alan Sevgi Çiçeği'nin tohumları çiçek açtı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Sevgi Çiçeği'nin 'Peygamber', 'Yanardöner' ve 'Gelin Düğmesi' isimleriyle de bilindiğini belirterek, Türkiye'ye özgü bir bitki olup, sadece Gölbaşı ilçesinde yetiştiğini söyledi. Sevgi Çiçeği'nin neslinin tehlike altında ve kesin korunan bitki türleri listesinde yer aldığını aktaran Başkan Duruay, "Gölbaşı'nın Hacılar ve Karaoğlan Mahallesi'nin bir bölümünde yetişen Sevgi Çiçeği, ilçemiz sınırlarında Çevre Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 102 bin 965 metrekare ve Gölbaşı Belediyesi kontrolünde 8 bin17 metrekare olmak üzeri iki farklı doğal koruma alanı bulunuyor" dedi.

SAKSILARDA DA YETİŞECEK

Başkan Duruay, nesli tükenmekte olan bu endemik tür için yapılan çeşitli araştırmalar sonucu tohumla çoğaltmanın çok zor olduğu sonucuna varıldığını söyledi. Duruay, "Belediyemizin titiz çalışmaları sonucu bu bitkiden tohum elde edilerek 2016 yılı Ekim ayında kendi yetiştiği alanın dışında ilçemiz Eymir Mahallesi içerisinde bulunan 3 bin metrekarelik alanda tohum ekimi yapıldı. Tohum ekiminden bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün çalışmaları sonuç verdi ve Sevgi Çiçeği yoğun şekilde açtı. Biz de Sevgi Çiçeği'mizin saksılarda da yetişebileceğine kanaat getirdik. Bundan sonraki dönemlerde de koruma altında olan çiçeğimizi kendi seralarımızda Gen Bankası gibi yetiştirip, kendimize has bir şekilde de Gölbaşı'ndaki parklarımızda kullanacak hale geleceğiz" diye konuştu.

'SEVGİ ÇİÇEĞİ GÖLBAŞI'NIN SİMGESİ'

Vatandaşların bu çiçek hakkında fazla bilgisi olmadığını belirten Başkan Duruay, "Vatandaşımız bahçesini sürmüş, oraya domates biber ekmiş. Ama biz bunu koruyacağız. Gölbaşı olarak bu bizim simgemiz" dedi. Duruay, birçok anlamlı olayın kutlandığı 20 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasındaki bu zaman dilimini 'Sevgi Ayı' ismiyle andıklarını da belirtirken, "Sevgi ayında bu nadide çiçeği ilçemizdeki farklı noktalarda daha fazla yetiştirmek suretiyle sevginin gerek ilçemiz, gerekse ülkemizde daha da çoğalması için gerekli tüm gayreti göstermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Gölbaşı Esnaf Odası eski Başkanı Hulusi Gürpınar ise Sevgi Çiçeği'nin 2009 yılında Viyana'da Dünya Endemikler Kraliçesi seçildiğini kaydetti. Gürpınar, "Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın desteğiyle nesli giderek tükenmekte olan Sevgi Çiçeği'nin tohumlarını bu alana ektik ve Sevgi Çiçeği açtı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sevgi Çiçeğinden detaylar

- Sevgi Çiçeğinden Genel Görüntüler

- Sevgi Çiçeği Hakkında Gölbaşı Belediye Başkanı Ropertajü

- Sevgi Çiçeği Kitabı Yazarı ve Esnaf Odası eski Başkanı Hulusi Gürpınar'ın açıklaması

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), ()-

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6)ULUSLARARASI KEMER SUALTI GÜNLERİ BAŞLADI

SELÇUK Üniversitesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Antalya'nın Kemer İlçesi'nde başladı. Kemer'deki Selçuk Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan açılışa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Fatih Erhan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Grup Komutanı Binbaşı Önder Göksel, Rusya Sualtı Federasyon Başkanı Prof. Dr. Sergey Fazlilun, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, KETAV Başkan Yardımcısı Tayyar Gül, sualtı fotoğraf sanatçısı Tahsin Ceylan, akademisyenler ve sualtı fotoğrafçıları katıldı.

Etkinliğe ,Türkiye'nin yanı sıra Polonya, KKTC, Macaristan, İtalya, Almanya, Sırbistan ve Rusya'dan 50 sualtı yarışmacısı katılıyor.

Vali Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmasında, 650 kilometrelik sahili bulunan Antalya'da karadaki güzelliklerin yanı sıra denizin altında da birçok güzellik olduğunu söyledi. Bu tarz etkinliklerle Antalya'da sualtı ile ilgili olumlu gelişmeler olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, ellerinde büyük nimet bulunduğunu ve yapılması gerek çok şeyin olduğunu kaydetti.

Karaloğlu, esprili olarak Selçuk Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeoloğu Yar. Doç. Dr. Hakan Öniz'i Akdeniz Üniversitesi'ne transfer etmek istediklerini anlatarak, "Antalya'da ve Kemer'de denizle ilgili eğitimler yapmamız lazım. Kemer'de yeni denizcilik fakültesi kurduk. Bu fakülteyi kurmadaki amacımız, turizmin denile irtibatını sağlayacak kişiler yetiştirmek. Aynı zamanda sualtıyla ilgili bölümlerin de olduğu fakülte olması amacımız var. 16 yıl önce başlayan bu sualtı günleri aslında bugün denizcilik fakültesiyle meyvesini vermiş oldu" dedi.

Karaloğlu, fakülteyle beraber Kemer'de daha çok deniz araştırmaları yapılacağına inandığını belirtti.

Kaymakam Feslihan ise Selçuk Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kemer'e değer kattığını ifade ederek, Kemer'in tanıtımına yarar sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut'da yarışmanın verimli ve heyecanlı olmasını temenni ederek, bütün yarışçılara başarılar diledi.

KETAV Başkan Yardımcısı Tayyar Gül de Kemer'de turizmin çeşitliliği için bu tarz etkinliklere önem verdiklerini belirterek, Kemer bölgesinin dünyada en iyi dalış yapılabilen 50 yer arasına girdiğini kaydetti.

Akdeniz'in Antalya kıyılarındaki sualtı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla yapılan ve 21 Mayıs'a kadar devam edecek sualtı günleri kapsamında sualtı görüntüleme yarışmaları düzenlenecek. Kemer'in kıyılarında çekilecek fotoğraf ve videolar, uluslararası jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenlere ödül verilecek.

Açılışta sualtı fotoğraf sanatçısı Tahsin Ceylan'nın da sualtında çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı sergide yer aldı.

Görüntü Dökümü

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Sualtı günleri afişi detay

Vali Münir Karaoğlu'nu karşılama detayı

Fotoğraf sergisi afiş detayı

Protokolden detay

Vali Münir Karaoğlu konuşma

Vali Karaoğlu'na Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısından hediye

Brifingden detay

05:02 dakika ve 160 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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7)MİNİK ÖĞRENCİLERİN, ATIK MALZEMELERDEN 'GERİ DÖNÜŞÜM'LÜ DEFİLESİ

KOCASİNAN Sabit Bozahmetoğlu Anaokulu öğrencileri, çöp poşeti, plastik tabaklar,bardaklar, şişeler,kağıtlar, kartonlar ,streçler, folyolar gibi geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerle bir alışveriş merkezinde defile sundu.

Defilenin açılışına; Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan İlçe Şube Müdürü Erol Öztürk ve Sabit Bozahmetoğlu Anaokulu Müdürü Beycan Doğanay, öğrenciler ve veliler katıldı. Anaokulu Müdürü Beycan Doğanay, Okul Müdür Yardımcısı Tülay Uçak ile Okul Öğretmenlerinden Fatma Gürsöz, Aniş Dilek Şimşek, Zekiye Bayram, Büşra Ören, Rukiye Kundakçı, Huriye Karataş, Belkıs Bulut ve Ümmügülsüm Ataş'ın yönlendirmesiyle 8 ana sınıfı öğrencileri için hazırlanan 150 kıyafeti, minik öğrenciler sergiledi. Sergi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Beycan Doğanay, "Öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizin bir aylık süreçte evde anne babalarıyla birlikte geri dönüşüm materyallerinden faydalanarak bir kıyafet tasarlamalarını istedik. Tasarlanan kıyafetlerin ise yine öğrencıler tarafından alışveriş merkezinde defilesini gerçekleştirmeyi hedefledik. 'Geri dönüşüm ile geleceğe yolculuk' projesiyle öğrencilerimiz ve velilerimizin geri dönüşüme dair farkındalık kazanmasını ve bir ürün tasarlayarak evde geçirilen vaktin daha kaliteli hale gelmesini amaçladık. Proje sonucu pek çok ilginç tasarım ortaya çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dönüşüm malzemelerinden oluşturulan kıyafetleri giyen öğrenciler

-Detaylar

( Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

DV 1 DOSYA, 1,5 dakika/62 MB

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8)TUĞBA YURT, KEŞAN'DA KONSER VERDİ

POP Müzik Şarkıcısı Tuğba Yurt, Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen 'Gençlik konseri'nde sahne alarak, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Keşan Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında pazaryeri kompleksinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Radyo programcısı Arif Güven sunumunda yapılan etkinlikler yerel müzisyenlerden oluşan Grup 3+1 ve Grup Dörtyol konserleri ile başladı. Program, 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde yapılan havai fişek gösterileriyle sürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Pop Müzik Şarkıcısı Tuğba Yurt sahne aldı. Tuğba Yurt kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu, Harun Kolçak gibi birçok ünlü şarkıcının da eserlerini seslendirdi. Konserde Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan'da Tuğba Yurt'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Tuğba Yurt, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Görüntü Dökümü

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-Tuğba Yurt konseri

-Konsere katılanlar

-Telefon kamerasına çekenler

-Havai fişek gösterisi

-Belediye başkanının konuşması

-Belediye başkanının Tuğba Yurt'a çiçek vermesi

-Keşan Belediyesi tabelası

-Konser alanı genel gör.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

(SÜRE: 04.54 - BOYUT: 156 MB)

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