DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MERSİN'DEKİ CİNAYETTE 5 SURİYELİ TUTUKLANDI

MERSİN'de 24 yaşındaki Hanifi Hisak'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 5 kişi tutuklanırken 2 kişi ise serbest bırakıldı.Merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta gürültü nedeniyle çıkan kavgada Hanifi İshak, komşusu Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Abdurrahman El Casm (21), İbrahim Alsatouf (23), Abdulcabbar El Casm (20), Casm El Casm (18), Omar Khatab (18), Yousuf El C. (14) ve Moustafa El C. (13) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Suriyeliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suriyelilerin, eşlerine baktığını ileri sürdükleri Hanifi İshak ile konuşmak için evine gittikleri bu nedenle aralarında çıkan kavgada İbrahim Alsatouf'un İshak'ı boğazından bıçakladığı ileri sürüldü.

Nöbetçi mahkemece Abdurrahman El Casm, İbrahim Alsatouf, Abdulcabbar El Casm, Casm El Casm ve Omar Khatab tutuklanırken yaşları küçük olan Yousuf El C. ile Moustafa El C. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaya karışan 36 Suriyeli ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayın ardından mahallede Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırılar olmuş, 7 kişi yaralanıp 11 kişi gözaltına alınmıştı.



2)OPERASYONLARIN GÖLGESİNDE SAĞLIKÇILARIN PİKNİK KEYFİ

ŞIRNAK'ın, Bestler-Dereler, Cudi ve Kato dağlarında PKK'ya yönelik başlatılan son yılların en kapsamlı operasyonları devam ederken, Şırnak Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte kentte zor şartlar altında görev yapan sağlıkçılar Balveren beldesinde piknik yaparak stres attı.Yıllardır çatışma ve operasyonlarla adını duyurun Bestler-Dereler ve Cudi Dağı'nda asker, polis ve güvenlik korucuların müşterek olarak PKK'lılara yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Operasyonların yapıldığı bölge yakınındaki yerler ise piknikçilerin uğrak yeri haline geldi. Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimliği'nce düzenlenen etkinlike, kentte zor şartlar altında görev yapan sağlıkçılar piknikte bir araya geldi. Doktor, hemşire, hastane çalışanları ve ailelerine yönelik Bestler-Dereler ile Cudi Dağı'nın kesiştiği Balveren Beldesi'nde piknikte doğayla iç içe bir ortamda keyifli bir gün geçirildi. Operasyonların sürdürüldüğü bölgede Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halaylar çeken sağlıkçılar, doğa yürüyüşü yaparak stres attı. İlk kez böylesi bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esra Şahin, "Güzel bir bahar günü. Bütün meslek hayatı boyunca özverili bir şekilde, gözünü kırpmadan çalışan hemşirelerimizin bu sayede hem haftalarını kutlamış olduk. Hem de onların motivasyonunu artırmak için, onların streslerini azaltmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel geçtiğini umuyoruz"dedi.

Şırnak Devlet Hastanesi Müdürü Sami Zeyrek ise, bölgeye huzur gelmesini dileyerek, "İnşallah bölgemize huzur gelir. Çalışanlarımızın motivasyonu daha iyi olur diye vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla bu gün piknik etkinliği düzenledik. Çalışanlarımıza biraz moral ve motivasyon olsun diye piknik yaptık" diye konuştu.

3)127 YILLIK TREN İSTASYONU SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

AFYONKARAHİSAR'da teknolojinin ilerlemesiyle bazı tren istasyonları sessizliğe büründü. Günümüzde kullanılmayan tescilli kültür varlığı olarak koruma altına alınan 127 yıllık Balmahmut İstasyonu da günde iki trenin geçtiği ancak durmadığı istasyon haline geldi. Afyonkarahisar'da geçen yıllarda pek çok kişinin ulaşımda kullandığı tren istasyonları günümüzde sessizliğe büründü. Bölgede hızlı tren çalışmalarının yaygınlaşması ve gelişen teknolojiyle köylerde ikamet edenlerin de araç sahibi olmasıyla tren yolculuğu tercih edilmez hale geldi. Bu sebeple özellikle güzergah üzerindeki bazı ara istasyonlar kullanılmamaya başladı.

TREN GEÇİYOR ANCAK DURMUYOR

Merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1890 yılında İngilizlere yaptırılan Balmahmut İstasyonu da benzer kaderi yaşadı. 2010 yılında tescilli kültür varlığı olarak koruma altına alınan istasyon, 2013 yılında yeniden restore edildi. Yıllarca çevredeki köylülerin ulaşım sağladığı Balmahmut İstasyonu, Denizli-Eskişehir hattında çalışan Pamukkale Ekspresi'nin gidiş ve geliş olmak üzere günde sadece iki kez geçiş yaptığı, ancak durmadığı bir istasyon haline geldi.

YENİDEN CANLANDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Afyonkarahisar'daki bu tür istasyonların binalarıyla birlikte ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni projeler üretilmeye çalışılıyor. TCDD 7'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak projelerle kullanımına son verilen istasyon ve bahçelerinin kafe, otel ve çay bahçesi olarak kiraya verilerek yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

Afyonkarahisar'daki bu tür istasyonlar özellikle fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oluyor.

4)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gözaltına alınan 9 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ile ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyon kapsamında 9 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

5)BAŞARIDA ENGEL TANIMIYOR

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde Spina Bifida omurga hastası olan 15 yaşındaki Sezer Yaşar, TEOG'da 569 puan aldı. Tekerlekli sandalye ile okulda eğitimini gören, sınıflarını takdirle geçen Sezer Yaşar, iyi bir lisede eğitim görmeyi hedefliyor.

Zafer Orta Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Sezer Yaşar eğitimindeki başarısıyla takdir topluyor. Spina Bifida omurga hastalığı nedeniyle evinde yürüteç ve ellerinin yardımı ile yürüyen, okulda ise tekerlekli sandalye ile eğitimini gören Sezer Yaşar, sınıflarını hep takdir ile geçti. Sezer Yaşar, TEOG'dan 569 puan alırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de başarısı nedeniyle kutladı. Aynı okulda hizmetli olan babası Ayhan Yaşar ile birlikte okula gidip gelen Sezer Yaşar'ın hedefi iyi bir lisede eğitim görmek.

Sezer Yaşar, TEOG'da 569 puan aldığını belirterek, "Bu hastalık yürümemi engelliyor. Sadece kollarımı kullanabiliyorum. Karnelerimin hepsi takdir. TEOG sınavından 569 puan aldım. Lise olarak İzmit'ten bir okul düşünüyorum. İleride spor spikeri veya tarih profesörü olmak istiyorum ama avukat da olabilirim. İlber Ortaylı gibi tarih profesörü olmak istiyorum. Babam benim okuduğum okulda hademe olarak çalışıyor. İzmit'te bir lise kazanırsam babamın ekonomik durumu yetersiz. Okulda beni taşımak için hademe olarak işe girmek zorunda kalması benim canımı biraz sıkıyor. Bize yetkililerin sahip çıkmasını, destek olmasını istiyorum. Okula giderken ilk zamanlarda traktör bazen de bebek arabasıyla götürüyorlardı. Şimdi bir arabamız var onunla gidiyoruz. Sınıfa giderken de kucakta veya tekerlekli sandalye ile annem, babam veya ağabeyim taşıyor" dedi. Sezer Yaşar taraftarı olduğu Galatasaray'ın bir karşılaşmasını izlemeyi çok istediğini söyledi.

Ayhan Yaşar çocuğunun iyi bir okulda okumasını istediğini belirterek, "Kandıra Zafer Orta Okulu'nda ücretli olarak çalışıyorum. Sürekli bir işim yok, çocuğumun okuması için daha düzenli ve sürekli bir iş olmasını istiyorum. Yürüyemediği için biz anne babası olarak okula kendimiz götürüyoruz. Çocuğumun daha iyi bir okulda okumasını istiyorum. Yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.

Çocuğunun birinci sınıftan itibaren çok başarılı olduğunu ve takdirname getirdiğini söyleyen Nagehan Yaşar, "Çok başarılı birinci sınıftan bu yana hep takdir getirdi. 90 üstü ortalaması geliyor. Çok iyi derslerini de düzenli çalışıyor. TEOG'ta çok güzel başarılar elde etti. Bizi mutlu etti, gururlandırdı. Daha iyi bir okumasını istiyorum. Artık bize destek olacak birilerinin çıkmasını istiyoruz. En azından iyi bir okulda okuması için" dedi.

