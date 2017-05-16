DHA YURT BÜLTENİ-4

1)MAÇKA’DA PKK’LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI; 1 ASKER ŞEHİT

TRABZON’un Maçka İlçesi kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede operasyonlar sürüyor. Olay bugün Karaağaç Yaylası mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevinde bulunan jandarmalar bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, ağır yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Karaağaç Yaylası mevkii giriş ve çıkışlara kapatılırken, bölgeye diğer illerden de takviye birlikler sevk edildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Çatışma bölgesinden görüntüler geçildi



MAÇKA (Trabzon), () -

=====================================================

2)DARBE GİRİŞİMİNE KATILDIKLARI BELİRLENEN 3 SAT KOMANDOSU EDİRNE'DE YAKALANDI

15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosunun yurt dışına çıkma istediği sırada , İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Edirne gişeler çıkışında arazi kısmında tespit edilerek yakalandı. Emniyet kaynalarından alınan bilgilere göre; Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosunun Edirne güzergahını kullanarak yurt dışına kaçacakları yönünde bilgiler elde edildi. Dün Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucu 3 SAT komandosu , İstanbul-Edirne Otoyu'nun Edirne gişeler çıkışındaki arazi kısmında tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan 3 SAT komandosunun Üsteğmen A.Ç, Astsubay Başçavuş Y.Ö ve Astsubay Başçavuş M.Ö olduğu belirtildi. Şüphelilerin, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan firari olarak arandıklarının anlaşıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

İLK İFADELERİ

FETÖ yapılanması ile bağlantılarını kabul eden 3 SAT komandosunun verdikleri ifadelerinde; darbe girişiminden 5 gün önceden haberdar olduklarını; planlamanın 'Cumhurbaşkanı'nın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra'ya götürüleceği ardından Marmara açıklarında bir gemiyle kaçırılacağı' şeklinde yapıldığını, ancak Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olmasıyla, Marmaris'e gitmek üzere yola çıktığı, fakat kendilerine gelen bir telefonla Akıncı Üssü'ne yöneldiklerinin belirtti.

3 SAT komandosunun sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

(EDİRNE)

-Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden görüntüler

- 3 SAT komandosunun yakalandığı bölgeden görüntüler

FOTOĞRAF - (SIRAYLA)

Astsubay Başçavuş M.Ö

Astsubay Başçavuş Y.Ö

Üsteğmen A.Ç

Haber: ANKARA - EDİRNE ()

=============================================

3)ASKERİ ÜSSE PATLAYICI DÜZENEKLİ ARAÇ SOKMA GİRİŞİMİNDE 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

DİYARBAKIR'da, 8'inci Ana Jet Üssü'ne giren servis aracının altına yerleştirilen borularda amonyum nitrat ve çivi bulunması olayı ile ilgili polis, sürücünün ardından 2 kişiyi daha gözaltına aldı.Merkez Bağlar İlçesi'ndeki 8'inci Ana Jet üssünde, dün sabah saatlerinde personel taşıyan servis aracının nizamiyede yapılan kontroller sırasında, aracın alt kısmında cisimler fark edildi. Askeri birlikten dışarı çıkarılan araçta yapılan detaylı aramada, aracın alt tarafına yerleştirilmiş bomba düzeneğinde kullanılan 2 boru içinde amonyum nitrat ve çiviler tespit edildi. Düzenek uzmanlar tarafından olay yerinde fünye ile imha edildi.

Aracın şoförü olay yerinde göz altına alınırken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri servis aracının altına yerleştirilen boru içerisindeki bulgular kriminal incelemeye gönderirken, diğer yandan aracın çıkış noktasından başlayarak güvenlik kameraları ve mobese görüntülerini incelendi. Yapılan detaylı incelemeler kapsamında polis, 2 kişiyi daha göz altına aldı. Araç şoförü ile göz altına alınan 2 kişiyle birlikte toplam 3 kişinin Terörle Mücadele şubesindeki sorguları devam ederken, polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()-

=================================================

4)BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN MÜCADELE ETTİĞİ ENGELLİ OĞLU KAZADA ÖLDÜ

MERSİN'de, yüzde 91 engelli raporu olmasına rağmen çeşitli bürokratik engeller yüzünden annesine evde bakım maaşı bağlanmasını bekleyen doğuştan serebral palsi hastası olan ve belden aşağısı tutmayan 12 yaşındaki Ayberk Demir, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Adana'nın Seyhan Kaymakamlığı'nda memur olan ve Mersin'de oturan Funda Demir, belden aşağısı tutmayan oğlu Ayberk Demir'e bakmak için istifa edip, evde bakım maaşına müracaat etti. Ancak 3 yıl süren mücadelesine karşın maaş ödenmeyen Demir, 2014'de memuriyete dönüp İstanbul'a atandı. Ailesiyle İstanbul'da yaşayan Demir'e yüzde 91'lik rapor ile evde bakım maaşı da bağlandı. 2 yıl sonra Ayberk'in isteği üzerine tekrar Mersin'e dönen Funda Demir, adres değişikliği nedeniyle kesilen evde bakım maaşı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'ne başvurdu. 3 yıl mücadele etmesine karşın maaş alamadığı Mersin İl Müdürlüğü, İstanbul'da kabul edilen raporu önce kabul etmedi, ardından başvuruyu kabul etti ama geçen sürede herhangi bir işlem yapmadı. Evde bakım maaşı almak için yaklaşık bir yıl süren yeni bir mücadeleye başlayan anne ile oğlu Niğde'de 13 Mayıs'ta trafik kazası geçirdi. Kendi kullandığı otomobille uçuruma yuvarlanan Funda Demir ağır yaralanırken engelli oğlu Ayberk ise yaşamını yitirdi. Ayberk'in cenazesi Mersin'e getirilerek çok sevdiği Beşiktaş forması ile son yolculuğuna uğurlandı. Güneykent Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedilen Ayberk'in ardından babası Murat, ağabeyi İlkay ve ablası Merve gözyaşlarına boğuldu.

MAAŞLARI ONLARA KALSIN

Oğlunun mezarı başında ağlayan ve Ayberk'in son giydiği kıyafet olan Beşiktaş formasını öpüp koklayan baba Demir, "Daha bir maaş bile alamadı, çok uğraştık. Onlara kalsın maaşları. Çocuğum gitti benim. Bu saatten sonra ne söyleyebilirim. Çok uğraştık. 'En son bağlanacak, karar gelecek, tebligat gelecek' dediler. Şimdi maaşı alacağı zaman çocuğum gitti. Çok üzgünüm" dedi.

YARDIM İSTEMİŞTİ

Kazada ağır yaralanan halen Niğde Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan anne Funda Demir ise, kazadan günler önce 'ya özel olarak yaptığı açıklamada yetkililere seslenmiş, yetkililerin bir annenin değil, engelli bir çocuğun sesini duymalarını isteyerek maaşın bir an önce bağlanmasını talep etmişti.

Görüntü Dökümü

------------------------

(ÖZEL)

- Cenazeden görüntüler

- Cenaze namazı kılınırken

- Cenaze namazı sırasında baba Murat Demir ağlarken

- Defin sırasında ağabey İlkay Demir gözyaşları dökerken

- Mezar taşına forma giydirilirken

- Baba ve oğlu, Ayberk'in mezarı başında ağlarken

- Mezar taşındaki formadan görüntüler

- Baba Murat Demir'in konuşması

- Aile yakını Nurhayat Şeremet'in konuşması

***KAZADAN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER***

- Anne Funda Demir, Ayberk'e mama verirken

- Ayberk yatakta yatarken

- Anne Funda Demir yetkililerden yardım isterken

SÜRE: 07:39 BOYUT: 244.34 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()



=======================================================

5)BOWLİNG SALONU ÇAĞDAŞ SANATLAR GALERİSİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

SANAT GALERİSİ'NDE HANEFİ YETER'İN ESERLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Eskişehir Odunpazarı'nda bowling salonu sanat galerisine dönüştürüldü. Kapılarını Salvador Dali ile açan Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde Hanefi Yeter'in sergisi açıldı . Odunpazarı Belediyesi, Alman ve Türk çağdaş resminin ve heykelinin önemli sanatçılarından Hanefi Yeter'in son dönem yapıtlarından oluşan özel eserlerini Eskişehirli sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı sergi, 11 Haziran 2017 Pazar gününe kadar sürecek Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen açılışa; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanatçı Hanefi Yeter ve eşi sanatçı Serpil Yeter ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiyi gezmek için çevre illerden vatandaşların geldiği öğrenildi.

"KENT, RUHUYLA GÖRÜNÜR HALE GELİR"

Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bugün burada, yaşamsal imgelerle yüklü birikimini, kendine özgü bir üslupla zenginleştiren, bizi eserlerindeki görsel şölenle buluşturan uluslararası sanatçımız Hanefi Yeter'in "Ahvalö adlı sergisinin açılışı sebebiyle bir araya geldik. Bir ay sürecek sergimizin, sanata değer katmasının ve kentimizin kültürel kimliğini çoğaltacak olmasının kıvancını yaşıyoruz.ö Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise "Bowling salonunda muhteşem bir çağdaş sanat merkezine dönüştürülen kültür merkezinin Eskişehirimize çok büyük artı katacağı muhakkaktır emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ESKİŞEHİR GURUR DUYDUĞUMUZ BİR ŞEHİR"

Yaklaşık 26 resim ve 10 tane de heykelle bu sergiyi geçekleştirdiklerini belirten Hanefi Yeter, serginin daha çok son dönemde yaptığı resimleri kapsadığını söyledi. Yeter, "Daha çok insan temalı, insan sorunlarını kaynak alan, Anadolu'nun türkülerinden etkilenerek yaptığım ya da bir sözden etkilenerek yaptığım resimler yer alıyor sergide. Burası Eskişehir için muhteşem bir galeri. Eskişehir; gözümüzü yaşartan, gurur duyduğumuz, yüzümüzü güldüren bir şehir" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Sergiden görüntü

sergi açılışından görüntü

sanatseverlerin sergiyi gezmesi

konuşmalar

detaylar

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR ()

======================================================

6)DOKUMA KÜLTÜRÜ CANLANSIN DİYE EVLENEN ÇİFTLERE YÜZDE 40 İNDİRİME GİTTİ

DÜĞÜN sezonunun başlaması ile birlikte alışveriş telaşı başlarken, Ankara'da birçok mağaza, gelin ve damat adaylarına cazip fiyatlar uygulayıp, yeni ev kuracak çiftlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Ankara'da Antik halı müzayedeleri ile ön plana çıkan Aydın Halıcılık sahibi Mehmet Aydın'ın yeni evlenecek çiftlere evlenme cüzdanlarını göstermeleri halinde etiket fiyatı üzerinden antika halı ve kilimlerde yüzde 40 indirim uygulayacağını açıklarken gelin ve damatların da ilgi odağı oldu.

Tunalı Hilmi Caddesi üzerindeki bir stüdyoya düğün fotoğrafı çektirmek için gelen Asuman Kırbaş ve Demir Özmen, 30 yıldır antika el dokuması halı ve kilim satan bir mağazanın yeni evlenen çiftlerin evlendiklerine dair evlilik cüzdanlarını göstermeleri halinde yüzde 40 indirim uyguladığını öğrendi. Düğün fotoğrafı çektirdikten sonra antika halı ve kilim satan mağazayı ziyaret eden çiftler, asırlar önce el emeği ve göz nuru ile dokunan Türk, İran, ve Afgan halılarına ilgi gösterdiler. Damat emir Özmen, "Yaşadığımız evde ailemizin yerde serili tüm halı ve kilimleri dokuma tezgahlarında dokunmuştu. Otomasyona geçişle bu kültürümüz yok olma aşamasına geldi. Evde dokunan halı ve kilimler ev ekonomisine katkı sağlar. O dönemin kültürünü bir sanat eseri olarak desenlerine renk renk aktarırlardı" dedi.

Aydın Halıcılık sahibi Mehmet Aydın ise 30 yıldır dokuma kültürümüzü gözler önüne sermeye çalıştığını belirtti. Aydın, "El dokuması halı ve kilimlerle dokunduğu yılların kültürünü gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Her dokumanın kendine özgü bir hikayesi var. Dokuma kültürümüz de artık yok olan meslekler arasında. Bu kültürümüzün ölmemesi için büyük çaba gösteriyoruz. Bu nedenle evleneceklere ve ev alanlara Allah yardımcı olurmuş. Biz de yeni evlenecek çiftlere evlilik cüzdanlarını göstermeleri halinde etiket fiyatı üzerinden yüzde 40 gibi indirimle yanlarında olmaya çalışacağız. Başlattığımız kampanya 1 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Yeni evlenecek gelin ve damadın antika halı ve kilim satan mağazayı gezerken detay görüntüler

- Antika dokumalar hakkında bilgi alan çiftin mağaza sahibi ile yapılan görüşmelerden detay görüntüler

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (ANKARA))

======================================================

(ÖZEL)

7)İSLAHİYE'DE MÜZİK YARIŞMASI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Geleneksel Türk Müziği Solo Ses' yarışması düzenlendi.

Demokrasi Meydanında düzenlenen final yarışmasına; Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkan vekili İzzet Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, şube müdürleri Mustafa Özdemir, İbrahim Yağçı, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Faruk Uyanık, okul müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ses yarışmasının finalinde öğrenciler tüm yeteneklerini sergilerken izleyiciler de seslendirilen türkülere eşlik etti. Müzik öğretmenlerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda birinciliği İslahiye Anadolu Lisesi öğrencisi Songül Dağ, ikinci Farabi Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Yılmaz ve üçüncü Dervişpaşa Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kara oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Demokrasi meydanı

- Öğrencilerin sahne alması

- Öğrencilere ödüllerinin verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB