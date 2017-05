DHA YURT BÜLTENİ-4

(GENİŞ HABERİ)

1)SURİYELİLERİN 'GÜRÜLTÜ YAPMAYIN’ CİNAYETİ;1 ÇOCUK BABASI BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

MERSİN'de Suriyeli bir aile, 'Gürültü yapmayın, uyuyacağım' uyarısı yapan 24 yaşındaki Hanifi Hisak'ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra büyük gerginlik yaşanırken, Suriyeli aile mensupları zırhlı polis araçlarıyla sokaktan uzaklaştırılarak gözaltına alındı.Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5007 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile fertleri, komşuları Hanifi Hisak ve kardeşlerinin oturduğu evin önündeki merdivene oturup, nargile içerek yüksek sesle sohbet etmeye başladı. Bu sırada inşaat ve narenciye bahçelerinde gündelikçi olarak çalışan Hanifi Hisak, bundan rahatsız oldu. Hisak, camdan aşağıya bağırarak sabah işe erken gideceği için uyuduğunu bu nedenle gürültü yapmamaları konusunda Suriyelilere uyardı. Ancak Suriyeliler, nargile sohbetini gürültü yaparak sürdürdü. Bunun üzerine öfkelenen Hanifi Hisak, aşağıya inip Suriyelilerle tartıştı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Gürültü üzerine Hanifi Hisak'ın evde bulunan kardeşlerinin de katıldığı kavga bir anda sokağa taştı. Hanifi Hisak, boynuna ve göğsüne isabet eden iki bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Hisak, götürüldüğü Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

ZIRHLI ARAÇLARLA TAHLİYE EDİLDİLER

Kavga üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı polis araçları ulaştı. Polis ekipleri, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı ablukaya aldığı evde bulunan Suriyelileri zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırılırken, 5 kişiyi gözaltına aldı. Ancak, cinayeti işlediği öne sürülen ve polis tarafından kimliği belirlenen Suriyeli zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Suriyeli ailenin oturduğu evin önünde ve sokağın giriş ve çıkışlarında zırhlı araçlarla önlem alırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Hanifi Hisak'ın, hastaneye akın eden yakınları, acı haberle yıkıldı. Polis, Suriyeli ailenin kirada oturduğu ve kimsenin bulunmadığı eve saldırmak isteyen Hanifi Hisak'ın yakınlarını güçlükle sakinleştirildi. Bu nedenle polisle aralarında yaşanan kısa süreli gerginlik aile büyüklerinin ara girmesiyle önlendi.Yaşanan acı olay nedeniyle yıkılan ölen gencin ağabeyi Mehmet Hisak gözyaşlarına boğularak şunları söyledi:

"Kardeşim 40 dakika yerde uzandı, ambulans gelmedi. Sonra da ben arabamla hastaneye götürdüm. Bizim evin merdivenlerinde oturuyorlarmış. 16 kişi benim kardeşime vurmuş, şah damarından bıçaklamış. Kardeşimi önce dövmüşler ondan sonra bıçaklamışlar. Ben ambulansı arayıp 'Suriyeliler kardeşimi vurdu' dedim. Belki de bu yüzden ambulans gelmedi. Yağmur yağdığı zaman Suriyelilerin evini su bastı. Hanefi kardeşim bunları eve çağırıp 'Oturun' dedi. Ben ve kardeşlerim suyu kovalarla çıkardık onlara da evimizi açtık. Kardeşim onlara kıyafet ve yemek veriyordu, gürültü yapmayın uyarısı canından etti.

3 hafta önce de bir başka mahallede Suriyeliler ile yerli sakinler arasında tartışmalar kavgaya dönüşmüş, Suriyeliler mahalleden çıkarılmıştı.

2)OTOMOBİL 90 METRE UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Doğantepe Köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden köye giden Sinan Akyol'un kullandığı 34 VY 8083 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 90 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücü Sinan Akyol yaralanırken, yanındaki yakını 45 yaşındaki Saadettin Akyol hayatını kaybetti. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Sinan Akyol, ambulansla kaldırıldığı Akıncılar Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi. Hayatını kaybeden Saadettin Akyol'un cesedi ise ilçe hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

3)GAZİANTEP'TE, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SURİYELİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu 65 yaşındaki Zehra Eysa, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde GATEM Nakliyatçılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Zehra Eysa'ya, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 63 LK 236 otomobil çarptı. Zehra Eysa çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eysa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis çevrede yaptığı incelemede otomobil sürücüsünü kaza yeri yakınlarında yakaladı. Suriyeli Eysa'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

4)KARKAMIŞ'TA 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' UYGULAMASI

GAZİANTEP Valiliği, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu denetimine giren Suriye'nin Cerablus İlçesine komşu Karkamış sınır hattındaki alanı, 15 gün süreyle yeniden 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere sınır özel güvenlik bölgesi uygulamasının süresinin uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 15 Mayıs 2017 - 29 Mayıs 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacaktır."

GAZİANTEP/

5)12 YAŞINDA ÇOCUK GELİN OLDU, 13 YAŞINDA KAYINPEDERİNİN TECAVÜZÜNE UĞRADI



DİYARBAKIR'da 2009 yılında 23 yaşındaki Sedat D. ile evlendirilen 12 yaşındaki L.Ç., eşinin cezaevine girmesi üzerine, evine yerleştiği kayınpederi 46 yaşındaki İbdahim D.'nin tecavüzüne uğradı. Yapılan yargılamada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, küçük çocuğa evlenmesi için baskı yapan damadın kardeşi S.D., annesi Semra D., küçük çocukla evlenen Sedat D. ve tecavüzle suçlanan kayınpeder İbrahim D.'nin 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bir tek kayınpederin tutuklu olduğu davada, savcının diğer sanıkların da tutuklanmasına yönelik talebi mahkemece reddedildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Bağlar ilçesi'nde yaşayan Sedat D.'nin annesi 47 yaşındaki Semra D. ve kardeşi 17 yaşındaki S.D., 2009 yılında 12 yaşında olan L.Ç.'yi oğulları ile evlendirmek için küçük kıza baskı uygulamaya başladı. Semra ve S.D.'nin sık sık evlerine gelerek baskı yapması sonucu küçük kızın evlenmeye ikna olduğunu belirten savcı, imam nikahının ardından L.Ç.'nin Sedat D. ile ayrı bir evde yaşamaya başladığını anlattı. Küçük kız ile bir çok kez cinsel ilişkiye giren Sedat D.'nin bir süre sonra başka suçlardan tutuklandığını kaydeden savcı, bunun üzerine L.Ç.'nin, kayınperderi İbrahim D.'nin evinde kalmaya başladığını vurguladı.

'ÇABUK ELBİSENİ ÇIKAR YOKSA ÖLDÜRÜRÜM'

2010 yılının Nisan ayında kimsenin evde olmadığı bir sırada İbrahim D.'nin küçük çocuğa, "Çabuk elbiseni çıkar. Karşı koyma, seni döverim. Ses edersen öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini belirten savcı, bunun üzerine mağdurenin korkudan kayınpederine karşı koyamadığını vurguladı. Şüpheli İbrahim D.'nin zorla L.Ç.'nin elbiselerini çıkararak cinsel istismarda bulunduğunu anlatan savcı, mağdurenin bu durumu kendisine evlenmesi için baskı yapan kayınvalidesi Semra ve görümcesi S.D.'ye anlattığını belirtti.

KAYINVALİDE OLAYI GİZLEDİ

Kayınvalide ve görümcesinin olayı kimseye anlatmaması ve evden çıkmaması konusunda L.Ç.'yi uyardığını kaydeden savcı, mağdurenin bu şekilde yaklaşık 40- 50 gün boyunca zorla evde tutulduğunu belirtti. Mağdurenin bir süre sonra fırsatını bularak polise sığınması üzerine devlet korumasına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Savcı kayınvalide Semra D., kızı S.D., küçük çocukla evlenen Sedat D. ve zorla cinsel istismarda bulunan kayınpeder İbrahim D.'nin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

BİR TEK KAYINPEDER TUTUKLU

İddianamenin kabul edilmesinin ardından küçük çocukla evlenen Sedat D.'nin tutuklu, kayınpeder İbrahim D.'nin firari, diğer iki sanığın ise tutuksuz yargılanmasına 2011 yılında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yargılama sırasında suçlamaları reddeden Sedat D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve teslim olan kayınpeder İbrahim D. ise tutuklandı.

DAVAYA BAKANLIK DA KATILIYOR

Davanın geçtiğimiz gün görülen 27'nci duruşmasında söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, mağdurenin olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu belirterek, sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları fikir ve eylem birliği içinde yaptıklarını söyledi. Tüm sanıkların 29'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı, kaçma şüphesi bulunan tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını istedi. Daha sonra söz hakkı verilen sanıklardan Semra D., Sedat D. ve İbrahim D. suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, savcılığın sanıkların tutuklanması talebini reddetti. Sanıklar ve avukatlarına davanın esasına ilişkin son savunmalarını yapmak üzere süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, ()

6)KONYA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ 4 YARALI

KONYA'da aynı aileden 6 kişinin içinde bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Ereğli İlçesi yakınlarında meydana geldi. 31 yaşındaki Ahmet Kuştepe yönetimindeki 02 KR 906 plakalı otomobil ile seyir halinde iken direksiyon kontrolünü yitirdi. Refüje çarpan otomobil takla attı. Kaza ardından araçta bulunan 31 yaşındaki Veysel Kuştepe ve annesi 70 yaşındaki Perize Kuştepe öldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Kuştepe ile araçtaki 26 yaşındaki Tülay Kuştepe, 25 yaşındaki Dilek Kuştepe ve 3 yaşındaki Bilal Mirza Kuştepe yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile igili soruşturma başlattı.

7)HALI DOKUMACILIĞI CAN ÇEKİŞİYOR

BURDUR'un Büğdüz Köyü'nde 1970'li yıllarda kurulan halı atölyelerinde 400'e yakın halı dokunurken, makine halılarının çıkmasıyla üretim bitme noktasına geldi. Köyde halı dokuyan yalnızca 10 kişi kaldı.

Burdur'da 1971 yaşanan depremin ardından halkın gelir düzeyini artırmak için dönemin valisi Ömer Naci Bozkurt'un girişimiyle Büğdüz Köyü'ne halı atölyeleri kuruldu. Kısa sürede faaliyete geçen atölyelerde özellikle kadınlar çalışarak dokudukları ipek ve yün halılarla ev ekonomisine katkı sağladı. Son dönemde makine halılarının yaygınlaşmasıyla atölyelerdeki üretim de bitme noktasına geldi. O dönem 10'dan fazla atölyede 260'ın üzerinde tezgah bulunan köyde, günümüzde sadece 1 atölyede 8 tezgah kaldı. 400'e yakın kadının ipek ve yün halı dokuduğu köyde halı dokuyan sayısı ise 10'a düştü. Mevcut atölyede yalnızca özel siparişler üzerine üretim yapılıyor.

'GELİRİMİZ ÇOK İYİYDİ'

13 yaşından bu yana halı dokuduğunu söyleyen 43 yaşındaki Fatma Candan, bölgede halıcılığın bittiğini söyledi. 6 metrekare halıyı yaklaşık 2 ayda bitirdiklerini anlatan Candan, "Köyümüzde 90'lı yıllarda 300-400 kişi halı dokuyordu. Şu anda 10 kişi kaldık. O zamanlar gelirimiz çok iyiydi. Asgari ücret kadar gelirimiz vardı. Şu anda halıcılıktan pek fazla gelirimiz yok. 90'lı yıllarda ben ilk kurbanımı halıdan kazandığım para ile kestim. O kadar iyiydi. Ama şu an halıcılık bitti. Fabrika halıları çıkınca el halılarına ilgi azaldı. Halı dokuyanlar başka iş sahalarına gitti" dedi.

'HALICILIK BİTTİ'

31 yaşındaki Kadriye Altın da annesi halı dokurken kendisinin de halı tezgahları arasında oynayarak büyüdüğünü aktardı. Evlendikten sonra kendisinin de halı dokumaya başladığını belirten Altın, "Ortam güzeldi, arkadaşlıklar güzeldi. Hem halı dokur hem hayvanlarımıza bakardık. Ama şimdi insanlar sigortalı iş arıyor. Şu anda Büğdüz'de halıcılık bitti. Keşke halıcılık ölmese de devam etse. Geleneklerimizi sürdürsek. Makine halıları çıktı, yün halılar, ipek halılar bitti" diye konuştu.

8)NOEL BABA MÜZESİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

RUSYA ile yaşanan uçak krizi sonrası ziyaretçi sayısında düşüş yaşanan Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki Noel Baba Anıt Müzesi'nde, krizin aşılmasıyla Rus ziyaretçi sayısında artış gözlendi. Özellikle müzeyi ilk kez ziyarete gelen Rus turistler, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini ve ilişkilerin düzelmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Demre'de 2014-2015 yıllarında Antalya'nın en çok ziyaretçi çeken, en çok gelir getiren ören yeri konumundayken, Rusya krizi sonrası ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşayan Noel Baba Anıt Müzesi, yeni turizm sezonuyla birlikte yeniden hareketlendi. Geçen yıl günlük 200-300 kişinin ziyaret ettiği müzenin mayıs ayı itibariyle günlük ziyaretçi sayısı günlük 1000-1500 kişiye yükseldi. Yabancı turistlerin gruplar halinde ziyarete başladığı Noel Baba Anıt Müzesi'nde ziyaretçilerin çoğunluğunu Rus ve Ukraynalılar oluşturdu. Müzeye turistlerin güvenliği için x-ray cihazı da konuldu.

'SON DERECE MUTLUYUM'

Müzeye ilk kez gelen Rus İgor Sergeyev, "Türkiye'ye gelmekten son derece mutluyum. Türkiye'nin farklı dini inanışlara saygıyla yaklaştığını, bütün inançların birlikte yaşadığını gördüm. Biz Ortodokslarca kutsal sayılan bu yapının korunup bugünlere taşınması, özgürce burayı ziyaret etmemiz bunun en güzel kanıtı" dedi.

'İYİ Kİ İLİŞKİLERİMİZ DÜZELMİŞ'

Rus Sergey Novıtskiy, "Türkiye'ye ilk kez geldim. Türkiye'nin bu kadar tarih zengini olduğunu bilmiyordum. İyi ki ilişkilerimiz düzelmiş. Farklı ülkeleri gezdim. Çok kilise ziyaret ettim. Ama Noel Baba'daki ziyaretim beni farklı duygulara itti" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Ukraynalı Galina Kozyaravskaya, "Türkiye'ye, Türk insanına çok teşekkür ediyorum. Bizi kucakladılar. Burada kendimi ülkemde hissediyorum. Son derece güvenli bir ülke. Türkiye'de çok şey öğrendim. Tarihi, doğayı, konukseverliği, güler yüzü gördüm. Noel Baba'da çok duygulandım. Yine geleceğim" dedi.

'DAHA İYİ OLACAĞINA EMİNİZ'

Noel Baba'ya her gün turist grupları getiren rehber Fuat Bayram da şöyle dedi:

"Geçen yıl Türk-Rus ilişkileri siyasi problemlerden dolayı durgunluğa girmiş, turistler gelmemişti. Bu yıl daha iyi olacağına eminiz. Çünkü şu anda sezon başlamadan bu kadar turist geliyorsa, ileride çok daha fazla turist geleceğinin göstergesi. Bundan hepimiz çok mutluyuz."

ENDER YAPILARDAN BİRİ

Noel Baba Müzesi, MS 4'üncü yüzyılın sonlarında Ortodoks Hıristiyanlarca kutsal kişi olan, bir Anadolu ereni Noel Baba (Nicolaus) adına yapılmış bir kilise yapısından oluşuyor. Anadolu'da kalan birçok antik kilise yapısından farklı olarak Noel Baba Anıt Müzesi'nde zengin duvar resimleri bulunuyor. Günümüzde orijinal olarak kalan ender yapılardan biri olan müzenin meydanında ve bahçesinde 3 farklı Noel Baba heykeli ziyaretçileri karşılıyor.

9)TARİHİ HAMAM RESTORE EDİLECEK

BURDUR'da tarihi Hocabali Hamamı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilecek.

Burdur Merkez Sinan Mahallesi'nde bulunan ve 1582 yılında Hocabali Muslihiddin tarafından yaptırılan hamam 1950 yılına kadar hamam olarak kullanıldıktan sonra bir süre depo ve marangoz hane olarak da kullanıldı. Kaderine terkedilen, bazı bölümleri yıkılan ve yoldan geçenler için de tehlike arz eden tarihi hamam Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilecek. amam için restorasyon proje ihalesine çıkıldığı, projenin yenilenmesinin ardından yaklaşık maliyetinin çıkarılarak restorasyon ihalesine çıkılacağı belirtildi.

