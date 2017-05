DHA YURT BÜLTENİ-4

(GENİŞ HABER)

1)TUR KAZASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ALINMAYA BAŞLADI



ANNELER Günü gezisi için İzmir Buca'dan Marmaris'e giden 34 kişilik grubu taşıyan tur otobüsü dün (Cumartesi) virajı alamayıp 30 metreden düşünce üçü erkek 21'i kadın 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Gözü yaşlı aileler bugün cenazelerini teslim aldı. Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden kalkan içinde 34 kişi bulunan tur midibüsü, dün (Cumartesi) saat 12.30'da Muğla Marmaris Yolu'ndaki Sakar Geçidi'nden inerken kontrolden çıktı. Şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden bir başka otomobilin üzerine düştü. Kazada, Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur, yaralandı. 21'i kadın 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazada midibüsün altında kalan araçta mucize eseri ölen olmadı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından sabaha karşı İzmir'e getirilirken Şoför Armağan Sertbaş'ın otopsi işlemi uzun sürdüğü için öğle saatlerinde kente geldi. Acılı aileler, Kaynaklar Mezarlığı'nda cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerini teslim aldı.

"MAHALLE TURLARINDAN VAZGEÇİLSİN"

Kazada ölen Sultan Karadağ'ın arkadaşı Fahriye Aras, Karadağ'ın bir hastanede temizlik işçisi olarak çalıştığını, kendisini de geziye davet ettiğini ancak çocukları ziyaretine glediği için gitmediğini belirterek, mahalle arasında düzenlenen bu tür turların denetimsiz olduğunu ileri sürdü ve şöyle dedi:

"Çok iyi arkadaştık, hastenede temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Geziye beni de çağırmıştı ama çocuklarım burada olduğu için gitmedim. Böyle mahalle arası düzenlenen turlardan vazgeçilsin ya da denetlensin. Bu kazada kesin ihmal var. İhmal olmasa bu kadar ölüm olmazdı. Ben de daha önce böyle turlara katıldım ama mahalle arasında düzenlenen tur değildi. Başımız sağ olsun" dedi.

"ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI"

Kazada ölen Sultan Karadağ'ın kızı Beyza karadağ'ın kazadan yaralı olarak kurtulduğunu vurgulayan arkadaşı Ayla Karakılıç, beyza'nın Anneler Günü'nde annesiz kaldığını vurgulayarak, "Sultan'la çocuklarımızdan dolayı arkadaştık. Şimdi ben bu durumu çocuğuma nasıl anlatacağım, bilemiyorum. Bizi de geziye davet etmişti ama gitmedik. benim gelemeyeceğimi öğrenince kızımın glemesi için ısrar etti etti hatta 'o zaman kızın gelsin, Beyza ile iyi vakit geçirirler' dedi. Ben çocuğumu göndermedim. İyiki göndermemişim. Sultan'la her gün görüşüyorduk şimdi kızı Beyza yaralı. Kızı Anneler Günü'nde annesiz kaldı" dedi.

ŞOFÖR AYRI CAMİDEN

Üç cenaze Çanakkale'ye gönderilirken Şoför Sertbaş'ın cenazesinin Öğle Namazı'nda diğer cenazelerden farklı Kaynaklar Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazıyla toprağa verileceği öğrenildi. Diğer cenazeler öğle namazında Eyüp Sultan Cami'nde ikindi namazında Yaylacık Cami'nde toprağa verilecek. İkinci namazı'ndaki cenaze körenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her iki camideki cenaze törenine de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya'nın katılacağı öğrenildi.

ÜÇ KIZ KARDEŞİN ACI HİKAYESİ

Kazadan sonra acının düştüğü Yaylacık Mahallesi'ndeki evlerden feryatlar yükseldi. Her birinin ayrı hayat hikayesi olan 24 candan en dikkat çekenler ise üç kız kardeşin yaşattığı acı oldu. Birlikte eğlenmenin hayalini kuran kardeşlerden iki çocuk annesi Fatma Sevindik ve bir çocuk annesi Hatice Güllü hayatını kaybetti, kardeşleri bir çocuk annesi Bahar Sinur ağır yaralandı. Üç kardeşten geriye kazadan yarım saat önce verdikleri molada turdaki diğer yolcularla ve kendilerini çektikleri mutluluk fotoğrafları kaldı. Üç kız kardeşin, geziden bir gece önce yakınlarının düğününde de bir arada oldukları öğrenildi. Bahar Sinur'un, üç kız kardeş çektirdikleri fotoğrafları üzerine kalp çizip sosyal medya hesabında yayınladığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Geziye üç yakınıyla gitmekten son anda vazgeçen ölen üç kız kardeşin kuzeni Gönül Dişsiz, "Biz de aynı otobüste olacaktık ama son anda vazgeçtik. Bel ki bizde hayatımızı kaybedebilirdik. Ölen kız kardeşler yakınlarım. Çok mutluluklardı. Anneler gününü mutlu kutlamanın hayalini kuruyorlardı. Ama olmadıö dedi.

SON ANDA GİTMEKTEN VAZGEÇTİLER

İzmir'in Buca İlçesi sakinleri Muğla-Marmaris karayolunda 24 kişinin hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini gözyaşları ile karşıladı. Acı kazada kuzenleri iki çocuk annesi Fatma Sevindik ve bir çocuk annesi Hatice Güllü’yü kaybeden, diğer kuzeni Bahar Sinur da yaralı olan Gönül Dişsiz, “Ben, Şehnaz Dişsiz ve Nergis Gülbak, son anda tura gitmekten vazgeçtik. Nedenini bilmiyoruz ama gitmedik. Hepsi kuzenimdi. En son kuzenimin oğlunun düğünde görüşmüştük. Birlikte eğlenmiştik. Gece birlikteydik, sabah da hayatlarını kaybettiler. Çok güzel şeyler konuşmuştuk. ‘Erkenden kalkıp valiz hazırlayalım’ dediler. ‘Siz neden gelmiyorsunuz? Çok eğleneceğiz’ dediler ama biz istemediğimizi söyledik. Gelmemizi çok istediler ama sanki içimize bir şey doğdu ve gitmedik. Bugün Anneler Günü ama acı bir Anneler Günü. Çok genç yaşta gittiler" diye konuştu.

Cenazeler helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi. Sokağa çıkan mahalleli, hayatını kaybeden komşuları ve yakınları için dua edip gözyaşı döktü. Ayşe Kolcu’nun bir yakını sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden iki çocuk annesi Ayşenur Namlıerkan’ın komşusu Rabia Solanıgir, “Karşı komşum elimizde büyümüştü. İki gün önce balkonda torunumu görüp sevmek istedi. Tura gideceklerinden haberim yoktu. Haberim olsaydı belki ben de giderdim. Allah günahlarını affetsin. Bir oğlu bir kızı var. Kızı Yasemin hastanede yaralıymış. Kendisi de hayatını kaybetti. Allah kızına şifa versin" dedi. Namlıerkan'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen İlknur Bayır isimli komşusu ise, “Beraber büyüdük. Hiç ayrılmamıştık. Daha önce ben de turlara gittim ama bu sefer evimde badana işleri olduğu için gitmedim" diye konuştu.

2)KATO DAĞI OPERASYONUNUN 25'İNCİ GÜNÜNDE 10 MAĞARA TESPİT EDİLDİ

ŞIRNAK'ın Beytüşebap İlçesi'ndeki İncebel Dağları- Kato bölgesinde 19 Nisan günü başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu 25'inci gününde sürdürülürken, güvenlik güçleri bölücü terör örgütü üyeleri tarafından kullanılan 10 mağarayı daha tespit etti. Mağaralarda çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şırnak Valiliği, operasyonda 25 günde 419 silah, 200 binden fazla mühimmat ve 5 ton amonyum nitrat patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliği Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde 13 Mayıs 2017 tarihinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı komutasında sürdürülen operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Tespit edilen mağaralarda PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 22 bin 620 adet Kalaşnikof mühimmatı, 7 bin 110 adet M-16 mühimmatı, 1932 adet uçaksavar mühimmatı, 1413 adet Doçka mühimmatı, 3 adet el bombası, 2 bin 19 litre mazot, 1 ton amonyum nitrat, 57 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp ele geçirilmiştir. Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 419 adet muhtelif tipte silah, 201 bin 742 adet muhtelif mühimmat, 5 ton Amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

Genelkurmay Başkanlığı'nın operasyona ilişkin hazırladığı bilgilendirme notunda güvenlik korucuları ile takviyeli 3 jandarma komando taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 25 gündür aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Operasyon bölgesinde 13 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 10 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 38'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

3)BURSA'DA YAŞLI KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BURSA'da yaşları 65 ile 80 arasında değişen kadınlar ile iletişime geçerek, çocuklarının Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçundan gözaltına alındığı ve kendisinin kurtarabileceği yalanıyla 40 bin lira dolandıran İsmail D., gözaltına alındı. İsmail D.'nin, 1 haftada, 1'i böbrek ameliyatı olmaya hazırlanan 5 kadını dolandırdığı öğrenildi.

Bir süre önce cezaevinden çıkan 33 yaşındaki İsmail D., Bursa'nın merkez ilçelerindeki parklara giderek, yaşlı kadınların yanına sokulup iletişim kurdu. Burada çocukları olan kadınlara, "Çocuğunuz Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan gözaltına alındı, şu anda karakolda nezarethanede yatıyor. Ben onun yakın arkadaşıyım. Onu kurtarmamız için paraya ihtiyaç var" diyerek kandırdı. İsmail D.'ye inanan, yaşları 65 ila 80 arasında değişen E.C., A.A., P.Y., B.Ç. ve L.İ, kadınlar, toplam 40 bin lira parayı İsmail D.'ye verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadınlar polise şikayetçi oldu.

BÖBREK HASTASI KADININ AMELİYAT PARASINI DOLANDIRDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, 60 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin kısa bir süre önce cezaevinden çıkan ve 7 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail D. olduğunu tespit etti. İsmail D.'nin otomobilini belirleyen polis, şüpheliyi otomobilinde seyir halindeyken durdurup gözaltına aldı. İsmail D.'nin, dolandırdığı yaşlı kadınlardan L.İ.'nin, böbrek hastası olduğu ve ameliyat için biriktirdiği 20 bin lirayı kaptırdığı öğrenildi. İsmail D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

4)GÖNEN ÇAYI'NDA KİRLİLİK

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 10 köye hayat veren, sulamanın yanı sıra içme suyu olarak da kullanılan Gönen Çayı'nde, çevredeki fabrika ve tesislerin kirliliğe neden olduğu belirtildi. Gönen Çayı'nı mercek altına aldıklarını söyleyen CHP Balıkesir milletvekilleri Namık Havutça ve Mehmet Tüm, nehirden su örnekleri aldı. Sorunu TBMM’de yaptığı 5 ayrı konuşmada gündeme getirdiğini belirten Namık Havutça, “TUBİTAK inceleme yaptı veriler korkunç. Aldığım numuneyi bir kez daha tahlil ettireceğim. Çözüm için Cumhurbaşkanlığı'na müracaat edeceğiz" dedi.

Bandırma'da çevresinde 10 köy bulunan ve 150 bin hektar arazinin yanı sıra içme suyu olarak da kullanılan Gönen Çayı’ndaki kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı. CHP Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça ve CHP Çevre Komisyonu Üyesi de olan Mehmet Tüm ile Güney Marmara Doğal Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMCED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu Gönen Çay'ın aktığı Misakça Mahallesi'ne gelerek buradan su numuneleri aldı. Artık, Gönen Çayı'nda hiç bir canlının yaşamadığını bildiren Namık Havutça, şöyle dedi:

"Bu çay insanların ve toprağın su ihtiyacını karşılıyor. Maalesef zehir gibi akıyor. Burada artık balıklar yaşamıyor. İnsanlar ve çocuklar da mı yaşamasın. Mecliste daha önceki dönemlerde yaptığım 5 konuşmada burayı gündeme getirdim. Önlem alınmasını istedim. Hiç kimse tedbir almadı. Aslında çayı kirletenler belli ama hiç kimse gerekeni yapmıyor. Aldığımız su numunesini tahlil ettireceğiz. Sonuçları bir kez daha mecliste paylaşacağım. Çözüm için Cumhurbaşkanlığı'na müracaat edeceğiz."

CHP Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Tüm ise, ortada ciddi bir facia bulunduğunu ifade ederken, "2013 yılında TÜBİTAK gelmiş ve araştırma yapmış Raporda burada ağır metallerin olduğu, burada canlıların yaşamadığı kamuoyu ile paylaşılmış. Böyle bir rapor olmasına rağmen hükümet, kör ve dilsiz davranmaktadır. Bu kirlilik, bölgede yaşayan herkesi tehdit etmektedir" diye konuştu.

GÜMCED Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu da Bandırma Devlet Hastanesi’ne bir yıl içinde 500 kanser hastasının başvuruda bulunduğunu söyledi. Zehirli suyun tarımda kullanılmasına da değinen Mutlu, “Bu kirli suyla tarım ürünleri sulanıyor. Bu zehirli sularla yetişen mısır, çeltik, ayçiçeği, domates gibi ürünleri yemek zorunda kalıyoruz. Bandırma’da kanser hastalığı gittikçe artıyor.2016-2017 yılında Bandırma Devlet Hastanesi’ne başvuran kanser hastası sayısı 500’ün üzerinde" ifadelerini kullandı.

ÇAYIN PİSLİĞİ DENİZE DÖKÜLÜYOR

Köy sakinlerinden olup, uzun yıllar balıkçılık yapan 80 yaşındaki Turgut Kartal da çayın denize döküldüğünü ve çaydaki kirliliğin denize taşındığını söyledi. Geçmiş yıllarda denizden tutulan balıkla, bugünü karşılaştıran Kartal, “Ufak kayıklarla gecede 100 kilo jumbo karidesi alıyorduk. Bunun yanında iri istavrit, zargana, tekir, Misakça kefaline önem veriliyordu. Şuanda kefal satılmıyor, çayın pisliği buraya tesir etmiştir" diye konuştu.

5)ADIYAMAN'DA, SURİYELİLER'İN YAŞADIĞI EVDE YANGIN

ADIYAMAN'da, Suriyeliler'in yaşadığı tek katlı evde mutfak tüpünün alev almasıyla çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin mutfağında bulunan mutfak tüpünün alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle evdeki eşya yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

