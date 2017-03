DHA YURT BÜLTENİ- 4

Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasına geniş güvenlik önlemleri altında devam edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 13'üncü celsesine geniş güvenlik önlemleri altında başlandı.

Dün sabah duruşmanın yapıldığı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Salonu önünde toplanan kalabalığın cezaevi araçları ile getirilen 44 tutuklu sanığa idam ipleri ve yumurta fırlatıp, küfürlü protestoda bulunması nedeniyle, bugün güvenlik önlemleri daha da artırıldı.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI, PROTESTOCU GELMEDİ

Özel Harekat ve Çevik Kuvvetin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis, sağanak yağmura rağmen duruşmanın yapılacağı salonun etrafında adeta kuş uçurtmadı. Protestocu grubun ise bugün duruşma salonu önüne gelmemesi dikkat çekti. Sanıkların "Can güvenliğimiz tehlikede önlem alınsın" talebi de dikkate alındı.

Sanıklar, daha önce olduğu gibi duruşma salonu önünde cezaevi aracından gruplar halinde indirilmedi. Cezaevi araçları doğrudan duruşma salonunun altındaki otoparka götürülüp, buradan içeri alındı. Duruşmanın başlamasından sonra da salon çevresinde önlemler devam etti.

BASIN MENSUPLARINA UYARI

Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının dinlenmesine bugün de devam edildi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıkların dinlenmesine geçmeden önce basın mensuplarına yönelik uyarılarda bulundu.

Medyada farklı ve ağır manşetler atıldığını belirten Baştoğ, "Olmayan şeyler yazılıyor. Örneğin, mahkeme tutanaklarının kimseye verilmeyeceği yazılmış. Bu doğru değil. 'Sayfa çokluğu nedeniyle tamamını veremeyiz' dedim. Yoksa her tutuklu kendisi ile ilgili ifade tutaklarını elbette alabilir. Bu nedenle dikkat edilirse çok iyi olur. Bizim, medyada yer almak gibi bir niyetimiz yok. Ama sona yaklaştıkça medya hataları da çoğalmaya başladı. Basın mensuplarından biraz daha dikkatli olunmasını rica ediyorum" dedi.

Haber: Yaşar ANTER- Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()-

============================================

Tunceli'de 750 kilo patlayıcı bulundu

Patlayıcının imha edilme anı

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'nde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü arazi aramalarında, 500 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve patlatılmaya hazır 750 kilo el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 kilo uyuşturucu, yakıt ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Ovacık İlçesi kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; İlimiz merkez ve Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde farklı bölgelerde devam eden arama/tarama faaliyetlerinde; 750 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği (patlatılmaya hazır), 500 kilogram amonyum nitrat gübre, 50 kilogram esrar, 125 litre benzin, 50 litre mazot, 5 piknik tüpü, 7 terörist kıyafeti, bin 400 kilo un, 750 kilo patates, 300 kilo şeker, 100 kilo soğan, 150 kilo bulgur, 100 kilo tuz tuz, 180 litre sıvı yağ ele geçirildi. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzenekleri ve malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

PATLAYICININ İMHA EDİLME ANI

Haber: TUNCELİ, () -

===============================================

Bakan Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı sistemi, cumhuriyetin ilanı kadar önemli

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili, "Türkiye'nin kurtuluşu bu yeni gelecek sistemdedir. Türkiye'deki sistemin adı belirsizliktir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, cumhuriyetin ilanı kadar önemli" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında esnaflarla ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, "Daha etkin daha iyi bir hizmet etmek istiyorsak ki hepimiz istiyoruz. İşte önümüzde büyük bir fırsat var. Türkiye'nin etkin bir yönetime sahip olması lazım. Zaman kaybına ve kaynak israfına yol açmayacak bir sisteme ulaşmamız lazım. İşte bununda yolu 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına 'evet' vermekten geçiyor. Anayasalar millet tarafından yapılır, devletin sınırını belirler. Vatandaşın değil. Fakat şimdiye kadar hiçbir zaman millet tarafından yapılmadı. Anayasayı yaptılar vatandaşın sınırını belirlediler. 'Düşünürsün ancak şu şartlarda, inanırsın ancak şu şartlarda, ticaret yaparsın ancak şu şartlarla' diyerek adeta vatandaşa çerçeve çizdiler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, cumhuriyetin ilanı kadar önemli, çok partili demokratik hayata geçiş kadar önemli" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SİSTEMİN ADI BELİRSİZLİKTİR"

Bakan Yılmaz konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Türkiye'de şu andaki mevcut sistem doğru mudur?' diye herkese soruyoruz. 'Doğru değil' diyorlar peki doğru olmayan sistemin devamını savunmak doğru mudur? O da doğru değildir. Ama niye savunuyorsunuz? Zaten bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı var, AK Parti karşıtlığı var. Bazı yerlerde hepsi bir araya geliyor. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi. 16 parti bir araya geliyor birde buna bazen Almanya bazen de terör örgütleri ekleniyor. Ayrı bir geniş cephe kuruluyor. Ama elini vicdanına koyan bir kimse bakar ki Türkiye'nin kurtuluşu bu yeni gelecek sistemdedir. Türkiye'deki sistemin adı belirsizliktir. İsmi parlamenter demokratik sistem ama parlamenter demokratik sistemlerde cumhurbaşkanına bu kadar yetki verilmez. Niye bu yetkiyi verdiler, cumhurbaşkanını güçlü kılmak istediler. Niye cumhurbaşkanını millet seçmiyor. Ankara'dan seçime dahil olanlar zamanı gelince muhtıra verenler, zamanı gelince yönlendirme yapanlar, zamanı gelince Cumhurbaşkanını tehdit edenler 'biz her nasılsa Ankara'daki milletvekillerini de bir şekilde yola getiririz ama milleti yola getiremeyiz' diye düşündüler. Milletin seçmiş olduğu hükümete fren görevi görmesi ve biraz zapturapta alabilmek için bir vesayet makamı oluşturdular. Bunun en güzel örneğini Erbakan döneminde gördük. Bu kadar çok yetki verdiniz cumhurbaşkanına, hiçbir sorumluluğu da yok. Cumhurbaşkanı tek başına yapmış olduğu eylem ve işlemlerden dolayı zaten sorumlu değil. Başbakan ve bakanlarla imzalanan kararnamelerden dolayı da sorumluluk başbakan ve ilgili bakana aittir. Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar yetki kullanıp da bu kadar sorumsuz olan hiçbir kimse de yok. Neden? Çünkü bu mevkiye bir siyasetçinin, milletin içinden çıkan bir milletin adamının geleceğini düşünmediler."

Görüntü Dökümü:

-Kahvaltı programından görüntüler

-Bakan Yılmaz'ın konuşmaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

===========================================

Bakan Eroğlu bakanlık kasasına vasiyet bırakacak

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kentte kazandırılan tesislerin açılış ve temel atma törenleri için Uşak'a geldi. Vasiyet hazırlayıp bakanlık kasasına koyacağını belirten Eroğlu, kent sakinlerine 49 yıllığına gelir getirmesi amacıyla verilen yatırımların zamanını, bitiminde, bir o kadar daha uzatılmasını isteyeceğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Uşak'ta tamamlanan ve inşa edilecek 7 tesisin temel atma ve toplu açılış töreni için Uşak'a geldi. Ankara'dan Uşak'a uçakla gelen Bakan Eroğlu, Uşak Havalimanı'nda; Vali Ahmet Okur, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, AK Parti Uşak milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay ile bürokratlar tarafından karşılandı. Bakan Eroğlu karayoluyla Uşak'ın Banaz İlçesi'ne geçerek, Banaz Belediye Başkanı AK Partili Zafer Arpacı'yı makamında ziyaret etti.

VASİYET BIRAKACAK

Açıklama yapan Bakan Eroğlu, "Bakanlığa gelecekte gelecek bakana bir mektup bırakacağım. Bu bir vasiyet niteliğinde olacak. Benden sonra bakanlığa gelecek arkadaşımız, bakanlığımızca desteklenen ve vatandaşlarımıza 49 yıllığına gelir getirmesi amacıyla verilen yatırımları, 49 yılda kendilerinin uzatmasını isteyeceğim. Bu mektubu bakanlık kasasına bırakacağım" dedi.

30 milyon lira yatırımla Uşak'a yapılacak 8 tesisin açılışını ve temelini atmak için Uşak'a geldiklerini ifade eden Eroğlu, Banaz Çayı üzerinde DSİ tarafından yapılacak olan ve 12 milyon 500 bin TL değerindeki Banaz Çayı 1. Kısım Taşkın Koruma Tesisinin temelini atacaklarını söyledi. Bakan Eroğlu, Banaz Çayı Taşkın Koruma tesisi ile 3 yerleşim yeri ve 80 dekar zirai arazinin taşkından korunacağını ifade etti. Uşak'a son 5 yılda 481 milyon TL'lik yatırım yaparak 83 tesis inşa ettiklerini belirten Bakan Eroğlu, "Yatırım fakiri olan Uşak'ı, 14 yılda cennet haline getirdik. Uşak'ta 476 milyon TL tutarında 75 yatırım yaptık. Şimdi de 5 milyon TL yatırımla 8 tesis daha kazandıracağız. Böylece son 5 yılda Uşaklılara 481 milyon TL'lik 83 yatırım kazandırdık. 42 dere ıslahı ile Uşak'ı su baskınlarından korumak için tesisleri bitirdik. 64 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye genelinde 5 bin köyde bal ormanı kuracağız" dedi.

TÖRENDE VATANDAŞA SESLENDİ

Banaz Belediye Başkanlığından ayrılan Bakan Eroğlu, Banaz Pazaryeri'ndeki programda vatandaşlara seslendi. Bakan Eroğlu, "Banaz, Türkiye'de en çok baraj ve gölet yapılan bir ilçedir. 9 tane baraj ve gölet yapıldı. 2 tane daha yapılacak. Banaz'ın toplam 11 baraj ve göledi olacak. Uşak unutulmuş bir ildi hiçbir yatırım yoktu. Banaz çayının islahını tamamladıktan sonra üzerine köprüler yapacağız. Uşak'a yatırımın yanı sıra vatandaşlarımıza fidan dağıtıyoruz. Orman köylülerine gelir getirecek fidanlarla orman kuruyor, 49 yıllığına vatandaşımıza teslim ediyoruz. Sizlere hizmet etmez bizim için ibadettir. Biz de bir yere giderken eli boş gidilmez. Size yine müjdeyle geldim. 58 tesisin yapımı tamamlandı, 17 tesiste bu yıl sonunda bitirilecek. Uşak'a o kadar çok yatırım yaptık ki, 25 adet baraj ve gölet yaptık. 11 tane inşa halinde, Uşak'a 42 baraj ve gölet inşa ediliyoruz. Bereketli olsun. Sulama tesisleri de 41 oldu. Bu yatırımları en üste çıkaracağız. Uşak'ta aşırı yağmurda her şeyi sel basardı. Bu nedenle 42 dereyi ıslah ettik. 11 proje daha var. 53 dere ıslah projesi ile Uşak sular altında kalmayacak. Uşak'ta köprüleri de biz yapıyoruz. Hemşeri olmanın da bir faturası vardır. Banaz çayı üzerine de kemerli bir köprü yaptırma sözü veriyorum. Uşak ve Banaz'a her şeyin en güzeli yakışır. Ormanlarda yangın sezonu başlamadan önce, yangın söndürme tankerlerini de yerlerine ulaştıracağız" dedi.

Uşak ve Ege bölgesi için geliştirme projesi hazırladıklarını belirten Bakan Eroğlu, "Uşak'a büyük yatırımlar yapılacak ege gelişim projesi kapsamında EGEGREP projesi yıllarca sürüncemede kalmayacak. 2019 da tamamlanacak Uşak'a içme suyu problemi tamamlanacak 35 baraj ve gölet 46 sulama tesisi 45 taşkın koruma olmak üzere 130 tesisi Uşak'a kazandıracağız. Banaz Hamamboğazı Termal Tesisi bittikten sonra termal turizm cenneti olacak. Uşak'a ulaşım artık çok kolay çok kısa zamanda hızlı tren gelecek. Uşak'ta Ulubey Kanyonu ve Taşyaran Vadisi'ni turizm alanı ilan ettik yatırımlar devam ediyor. Uşak yapılacak yatırımlarla her alanda gelişecek" dedi.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandumda vatandaşlardan evet oyu isteyen Bakan Eroğlu, "16 Nisan'da milletin önüne sandık gelecek aslında 16 nisan şanı milletimizin kahraman milletimizin önündeki fırsattır bir dönüm noktasıdır. 16 Nisan'da evet demek için en az 100 sebep vardır İki başlılık kalkıyor. 1923'ten itibaren şimdiye kadar kaç hükümet geçti 65 hükümet geçti. 93 yılda yıla böl, 17 ay yapar 17 ayda büyük projeler yapılabilir mi? Ülkemizde istikrar olmadı için neler yaşadık neler. Sezer Ecevit'e anayasa kitabı fırlattı bankalar battı. Banka borçlarını ve IMF borçlarını 2011 yılında bitirebildik, 23.5 milyar dolar borcu ödedik. Sürekli ekonomik kriz borçlanma buna razımsısınız değilseniz ne diyeceğiz, evet diyeceğiz. Cumhurbaşkanı ve başbakan arasında kavga olmaması için evet diyeceğiz. Geçmiş iktidarlar hep kavga ettik. Gençler tarihi okuyun mevcut parlamenter sistem kriz doğuruyor, ekonomik kriz yaratıyor. Gençlerin istikbali için evet diyeceğiz. Küresel bir güç Türkiye için evet diyeceğiz. Banaz ve Uşak'a güveniyorum. Gençler geleceğimizin teminatıdır. 18 yaşını dolduran her genç seçilebilecek" dedi.

Banaz Çayı 1. Kısım Taşkın Koruma tesisinin temelini atan Bakan Eroğlu, toplu temel atma ve açılış törenine katılmak için Uşak'a geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Eroğlu'ndan görüntü

- Bakan Eroğlu'nun konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

============================================

Çelik-İş'ten, referandumda 'Evet'e destek

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa referandumunda ilişkin olarak, “Siyasi krizlerin son bulması, ülke yönetiminde çift başlılığın ortadan kalkması, biz emekçilerin en çok önemsediği ekonomik istikrarın sağlanması için referandumda 'Evet' oyu vereceğiz" dedi.

Genel Başkanı Değirmenci, memleketi Kayseri'de bir dizi ziyaretlerde bulundu ve Çelik-İş Kayseri Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Değirmenci, sendikal çalışmalarını anlatarak başladığı açıklamasında, önceki gün kazada hayatını kaybeden kadınlara Allah'tan rahmet diledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini ifade ederek, "Bu hain darbe girişimiyle ülkemiz bölünmenin ve parçalanmanın eşiğine gelmişti. Ancak milletin vakur duruşu ve demokrasiye sahip çıkması sayesinde hainler, emellerine ulaşamamıştır. Darbe girişimi sırasında halkın üzerine bomba yağdıranların yargılanması ise yüreğimize bir nebze olsun su serpmiştir. Bu hainlerin en büyük cezalara çarptırılması ise en büyük arzumuzdur. Çelik-İş'in bağlı bulunduğu Hak-İş Konfederasyonumuz ve sendikamız, darbe girişimini takip eden 27 gün boyunca meydanlarda demokrasi nöbetlerini sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRAR İÇİN REFERANDUMDA EVET DİYECEĞİZ"

Çelik-İş Başkanı Yunus Değirmenci, ülkenin geçmişte çift başlılıktan çok çektiğini ve büyük bedeller ödediğini belirterek, şunları söyledi: "Ayrı dünya görüşüne sahip cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki sürtüşmelerin bedelini millet olarak bizler ödedik. Tarihimiz bunların örnekleri ile dolu. Bu sürtüşmelerin ortadan kalkması ve siyasi istikrarın sağlanması için 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda, evet diyeceğiz. Ülkemizin çift başlılıktan kurtulması, seçimden sonra 5 yıl boyunca istikrarın ve yönetimin devam edecek olması, ülkenin geleceği için tüm üyelerimizi ve Kayseri halkını referandumda evet oyu vermeye davet ediyoruz."

Değirmenci, Türk bakanlara konuşma izni vermeyen Almanya ve Hollanda'yı da kınayarak, "Bakanların konuşmalarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda, demokrasi adına büyük bir yanlış yapmıştır. Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

==============================================

Cam balkon korkuluğu yoldan geçen gencin üzerine düştü

Güvenlik kamerası görüntüleri

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde fırtına yüzünden yerınden kopan 5 katlı binanın cam balkon korkuluğu yoldan geçen 19 yaşındaki Abdullah Dursun'un üzerine düştü.

İskenderun İlçesi'nde gece başlayan fırtına yaşamı felç etti. Saatte hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına sırasında Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi'ndeki yeni tamamlanmış 5 katlı binanın 5'inci kat balkonunun cam korkuluğu yerinden sokuldu. 5 metre uzunluğunda 70 santimetre yüksekliğindeki cam yoldan geçen Abdullah Dursun'un üzerine düştü. Cam buz gibi dağılırken, Abdullah Dursun kanlar içinde kaldı. İskenderun Özel Gelişim Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Dursun’un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemi alıp soruşturma başlattı.

AÇIKTA HIZI 90 KM

İskenderun’da 50- 70 kilometre hızla esen sert rüzgarın, İskenderun Körfezi açıklarında zaman zaman 90 kilometreye ulaştığı belirtildi. Fırtına nedeniyle İskenderun Limanı'nda yükleme ve tahliye işlemleri de aksadı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Binadan ve balkondan görüntüler

- Yerdeki cam kırıkları

- Vatandaşlardan görüntü

- Yerde yatan yaralı genç ve etrafındaki kalabalıktan fotoğraf

- Vatandaşlarla röp.

- Polisin olay yerinde güvenlik önlemi alması

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

================================================

Emniyet önüne 3 metrelik beton

NİĞDE Emniyet Müdürlüğü binasının ön tarafına terör saldırılarına karşı 3 metrelik beton blok konuldu.

Niğde Emniyet Müdürlüğü terör saldırılarına karşı güvenlik önlemi artırdı. Daha önce Emniyet Müdürlüğü çevresinde uygulanan beton blok önlemi binanın önünde de gerçekleştirildi. Uygulamanın olası terör saldırılarına karşı yapıldığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Bariyerlerden görüntü

- 3 metrelik bariyerin önünden geçen vatandaşlardan görüntü

- Emniyet binasından görüntü

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

================================================

Otoban kenarında orman yangını

HATAY’ın İskenderun İlçesi'nde otoban kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alandaki agaçlar zarar gördü.

Karayılan Mahallesi'nde otobanda hareket halindeki bir araçtan atılan izmarit ya da çevredeki elektrik nakil hatlarından kaynaklandığı düşünülen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede makilik ve çam ağaçlarına sıçradı. Duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdtürlüğü ve İtfaiye ekipleri gönderildi. İsdemir, Payas ve İskenderun'dan gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Araç seyir halinde çekilen yangın görüntüsü

- Olay yerinde alınan tedbirler

- Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri

- Geçen araçların yavaş geçişini sağlayan zabıta ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

===============================================

Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı (2)

BAŞKA BİRİYLE OLMASINI ERKEKLİĞİNE YEDİREMEMİŞ

Mert Toprak, tutuklanmadan önce emniyetteki ifadesinde, "Benden ayrıldıktan sonra başka biriyle olmasını erkekliğime yediremedim. Barışmaya gidip, ikna etmeye çalıştım. Bana hakaret etti. Tartışma kavgaya dönüştü. Bana hakaret edince önce boğazını kestim ve kalbinden bıçakladım. Onu çok seviyordum. Bir anlık öfke, kıskançlık beni çılgına çevirdi. Üzgünüm, böyle olmamalıydı. Onunla çok güzel hayallerim vardı" dedi. Eski eşinin öldürdüğü Gizem Olgun'un, bugün öğle namazından sonra Yalıkavak Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------

Mert Toprak'ın adliyeye getirilmesi

Gizem Olgun'un fotoğrafı

Haber-Kamera: BODRUM ()

=======================================

Samsun'da 2 kilo 410 gram bonzai ele geçti; 5 kişi gözaltına alındı

SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu ile 3 kişi emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İstanbul'dan Samsun'a kamyonla gelen baba 52 yaşındaki Cemil Ç. ve 26 yaşındaki Ertuğrul Ç.'yı takibe aldı. Ertuğrul Ç., Tekkeköy İlçesi'nde kamyondan inerek motorsikletle İlkadım İlçesi'nde bulunan Derebahçe Mahallesi'ne gitti. Polis takip sonrasında kamyonu durdurarak, motorsikletinde gittiği adrese operasyon düzenledi. Kamyonda yapılan aramada 4 paket halinde 1 kilo 940 gram bonzai, motorda yapılan aramada ise 1 paket içerisinde 470 gram bonzai olmak üzere toplam 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Polis olayla ilgili baba ve oğlu Cemil Ç. ve Ertuğrul Ç. ile 26 yaşındai Oğuzhan U., 19 yaşındaki Onur A. ve 19 yaşındaki Selim Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

--------------

-Emniyetten detay

-Şüphelilerin çıkması

-Polis araçlarına bindirilmeleri

-Polis aracının gidişi

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

=====================================

Oksijen tüpü patlamasında yaralanan doktor Ankara'ya sevkedildi

DENİZLİ'de Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakımda oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralanan Dr. Gökhan Peker, ambulans uçakla Ankara'ya sevkedildi. Denizli Tabip Odası da, oksijen tüpünün nasıl alev aldığının incelenmesi gerektiğini, olayın tabipçisi olacaklarını bildirdi.

Servergazi Devlet Hastanesi'nin ikinci katındaki Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde, dün saat 09.40'ta, sedyeyle röntgene götürülmek istenen bir hastanını solunumunu sağlayan cihaza bağlı oksijen tüpü patladı. Patlama nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı. Patlama nedeniyle çarşaf ve sedye yatağının bir kısmı alev aldı. Patlama sırasında hastanın başında bulanan anestezi uzmanı doktor Gökhan Peker, hemşire Aysen Gök ve hastabakıcı Gülsen Dalkara yaralandı. Sedyedeki hasta ise yara almadan kurtuldu. Ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Dr. Gökhan Peker, Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından akşam saatlerinde ambulansla Çardak Havalimanı'na götürüldü. Burada ambulans uçağa nakledilen Dr. Peker, Ankara'ya sevkedildi. Sağlık durumu iyi olan diğer yaralılar hemşire Ayşen Gök ile hastabakıcı Gülsen Dalkara'nın tedavilerine ise Servergazi Devlet Hastanesi'nde devam edildiği bildirildi.

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, yaptığı yazılı açıklamada, Servergazi Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu olayın takipçisi olacaklarını bildirdi. Önem, meydana gelen iş kazası sonucu yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Önemli iş kazası riskleri içinde görev yapmak durumunda olan sağlık personelinin iş güvenliğinin denetlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yaşanan iş kazasında oksijen tüpünün nasıl alev alabildiği ciddi olarak incelenmelidir. Denizli Tabip Odası konunun takipçisi olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-FOTOĞRAFLI

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () -

===========================================

MHP'ye 48 saatte referandum şarkısı yaptılar

İZMİT'te, Figen ve Murat Türkücüoğlu kardeşler MHP için 48 saatte hazırladıkları referandum şarkıları 100 beste arasından en iyi beste seçildi.

Birçok belediye başkanı ve milletvekili için özel seçim şarkıları hazırlayan Figen ve Murat Türkücüoğlu kardeşlerin 48 saat içerisinde hazırladıkları "Yeminimiz var" ve "Şimdi Evet, Haydi Türkiye" adlı eserleri 100 seçim şarkısı arasında seçilerek MHP'nin referandum şarkısı oldu. Figen ve Murat Türkücüoğlu basın toplantısı düzenleyerek, seçim şarkıları hakkında bilgi verdi. MHP'nin referandum çalışmaları için hazırladıkları iki eserlerinin seçildiğini söyleyen Murat Türkücüoğlu, "Referandum seçiminin ülkemizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını gönülden istiyoruz. MHP'nin referandum çalışmaları için 100'e yakın eser içerisinden iki şarkımızın seçilmesi bizi çok mutlu etti. Böyle bir çalışma içerisinde yer almaktan gururluyuz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eserlerle yakından ilgilendiğini söyleyen Figen Türkücüoğlu, "Referandumun önemli olması nedeniyle sayın Devlet Bahçeli eserlerimizle yakından ilgilendi. 5 kez kendisiyle görüşme yaptık. Çok hassas davrandı, eserler üzerinde ve ufak tefek değişiklikler yaparak şarkılarımızı hazır hale getirdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat ve Figen Türkücüoğlu açıklamaları

-Şarkıdan detaylar

HABER: ERGÜN AYAZ-KAMERA:FARUK KIYAK / İZMİT ()

===========================================

Tüp bebek için biriktirdikleri 30 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı

ADANA'da telefonla aradıkları 39 yaşındaki Nurten Yavuz'un evine kadar gelip, tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 30 bin lira değerindeki altın ve parayı alan taksi şöförü 34 yaşındaki İbrahim Çağan yakalandı. Taksici, aracına binen ve komiser olduğunu söyleyen müşterisinin yönlendirmesiyle altın ve paraları aldığını öne sürerek, "Beni de dolandırdılar, parayı alıp müşterilerime teslim ettim" dedi.

Merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde oturan Nurten Yavuz'u 28 Şubat'ta telefonla arayan kişiler, "FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor" diyerek korkuttu. Yavuz, belediye temizlik işçisi eşi ile birlikte biriktirdikleri 30 bin lira değerindeki altın ve parayı, kapısına kadar gelen kişiye teslim etti. Parayı alan kişi evden ayrıldıktan kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Nurten Yavuz'un şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

TÜP BEBEK İÇİN BİRİKTİRMİŞLER

Şikayet için karakola giden Nurten Yavuz'un ifadesi ailenin girdiği sıkıntıyı ortaya çıkardı. İfadesinde parayı tüp bebek tedavisi için biriktirdiklerini anlatan Nurten Yavuz, "Çocuğumuz olmuyordu, bebek sahibi olabilmek için dişimizden, tırnağımızdan artırıp para biriktirdik. Tedaviye başlamadan bebeğimiz oldu. Bunun üzerine o parayı çocuğumuzun geleceği için kullanmaya karar vermiştik. Bebeğimizin geleceğini çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.

'TAKSİME BİNEN 2 MÜŞTERİM GÖNDERDİ'

Olayın meydana geldiği sokaktaki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis, parayı alan şüphelilin taksicilik yapan İbrahim Çağan olduğunu belirleyip, evinde gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda ailenin durumunu ertesi gün gazete ve televizyonlardaki haberlerden öğrendiğini söyleyen İbrahim Çağan şunları anlattı:

"Aracıma 2 kişi bindi. Mahalleye gelince, biri polis kimliğini gösterip, 'Ben Komiser Kemal. Bu sokakta yengem oturuyor, bize bir emanet verecek. Ama hasımlarımız var biz giremiyoruz. Sen alıp getir' dedi. Ben de gittim kadından poşeti alıp geldim. Merkez Cami'nin yanına gelince de inip gittiler."

WEmniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Çağan, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Çağan, "Ben de dolandırıldım, kandırdılar. Allah benim belamı versin. Çok pişmanım" diye açıklama yaptı.

Polis, Yavuz çiftinin para ve altınlarını bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Dolandırıcı şahsın Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- 'Allah benim belamı versin' demesi

- Polis aracı içinde konuşması

- Polis aracının gidişi

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

==============================================

El işi bebek örüp gelir kaynağı yarattı

ÇANAKKALE'nin Eceabat İlçesi'ne bağlı Bigalı Köyü'nde gençliğinden bu yana tarlalarda çapa yayıp, domates biber toplayarak çalışan yaşayan 73 yaşındaki Mahmure Beceren, girişimcilik ruhunu 70 yaşından sonra keşfetti. Elleriyle rengarenk ve farklı kıyafetli bebekler yapan Beceren, tanesini 20 liradan satarak gelir elde ederek gençlere örnek oluyor.

Çanakkale Kara Savaşları'nda, Atatürk'ün Anafartalar Grup Komutanı iken 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Bigalı Köyünde, kadınların el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları elişi örgü bebekler geçim kaynağı oldu. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat İlçesine bağlı Bigalı Köyünde yaşayan ve dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen 73 yaşındaki Mahmure Beceren de o girişimci kadınlardan birisi oldu. El emeğiyle ördüğü renkli bebekleri satarak 70'inden sonra içindeki girişimcilik ruhunu ortaya çıkaran Mahmure Beceren, 4 yıldır el emeğiyle şişle örüp, içini elyafla doldurduğu birbirinden renkli bebekleri, Atatürk Evi nedeniyle ziyaretçi çeken köydeki evinin önünde satarak geçimini sağlıyor. Dizindeki rahatsızlık yüzünden yürüyemeyen Mahmure Beceren, bir bebeği 2 günde hazır hale getirip, 20 liradan sattığını söyledi.

Bebek satışıyla geçimini sağlayan Mahmure Beceren, Bigalı Köyü'nde doğduğunu ve burada yaşamını sürdürdüğünü belirterek, restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu için Atatürk Evine 2 yıldır fazla ziyaretçi gelmediği söyledi. El örgüsüyle bebek yaparak geçimini sağladığını kaydeden Mahmure Beceren, "Ayağım sakat yürüyemiyorum. Bu bebekleri şişle örüyorum. İçini elyafla dolduruyorum. Çamaşır makinesinde dahi yıkasanız hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor. Bir bebeği 2 günde örüp, hazır hale getiriyorum. Geçen seneye kadar bu ördüğümüz bebekleri 10 liradan satıyorduk. Bu yıl ise bebeklerin boyutunu büyüttüğüm için 20 liradan satıyorum. Bu bölgede herkes bu bebekleri yapıyor. Köye ziyarete gelen olursa günde bir ya da iki tane satıyoruz. Bu bebekleri çoğunlukla doğal diye alıyorlar. Bu bebeği makineye atıyorsun, yıkıyorsun. Sonra bebeğin eline ver oynasın. Bunun hiçbir zararı yok. Bu bebekleri alanlar çok oluyor. Bebekleri örmeden önce renkleri ben seçiyorum. Yünü alıyorum. İsteğe göre yapıyorum. İlk önce bebeği ayağından yapmaya başlıyoruz. Bebeğin üzerine jile, şapka ve saçını örüyoruz. Sonra kaşını, gözünü yaptıktan sonra kolunu ve bacağını dikiyoruz. Her bebeğe farklı kıyafetler örüyorum, el emeği çok" dedi.

Örgü bebek işini yıllar önce köye dışarıdan örgüyle yapılmış bebek getiren bir kadın sayesinde öğrendiklerini anlatan Beceren, "O zaman hiçbirimiz örmüyorduk. Dışarıdan getiren bir kadın sayesinde köydeki herkes bebek örmeye başladı. Ben 4 yıldır bu işi yapıyorum. 5-6 senedir bu işi yapanlarda var. 4 sene boyunca çok satış yaptım. Dışarıya da sattım. Dışarıdan da ahbaplarım var. Onlara da satış yaptım. Bu işi yapmadan önce gençliğimizde çapa kazdık. Domates topladık. Eşim sağken 8 sene tavukçuluk yaptık. Benim bir anneannem vardı. 108 yaşında öldü. Atatürk'ü görmüş. Hep bize Atatürk'ü anlatırdı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bigalı köyünden genel ve detay görüntü

- Mahmure Beceren'in yaptığı el örgüsü bebeklerden görüntü

- Mahmure Beceren açıklama görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

================================================

Kazada ölen 112 görevlisinin adı, çalıştığı istasyona verildi

GAZİANTEP’te, trafik kazasında yaralananlara müdahale ederken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitiren sağlık görevlisi 33 yaşındaki İlknur Bedir'in adı, görev yaptığı acil sağlık hizmetleri istasyonuna verildi. Bedir'in ailesine de şehitlik beraatı verildi.

12 Ocak akşamı, askerden izne gelen Adil Erhan Özdurmuş ile arkadaşları Enes Birincioğlu'nun bulunduğu otomobil, Özdemirbey Caddesi’nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İzinli asker Adil Erhan Özdurmuş’un öldüğü kazada yaralanan Enes Birincioğlu'na, gelen sağlık ekibi müdahale etmeye başladı. Ancak, sağlık ekibi ve yaralı Enes Birincioğlu’na, 20 yaşındaki Oğuzhan P. yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil çarparak devrildi. Çarpma sonucu 112 acil servis ambulansında görevli İlknur Bedir ile Berna Kavak ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinden İlknur Bedir, tedaviye alındığı hastanede 11 sonra yaşamını yitirdi.

1 çocuk annesi İlknur Bedir'in adı, Düztepe Mahallesi'nde görev yaptığı acil sağlık hizmetleri istasyonuna verildi. Törene Vali Ali Yerlikaya, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, İlknur Bedir'in babası İbrahim Tiryaki ile eşi Hüseyin Bedir ile sağlık çalışanları katıldı.

Törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, 10 yıl boyunca kentte görev yapan İlknur Bedir'in adının, kentte açılacak bir anaokuluna da verileceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı da, İlknur Bedir'e şehitlik beraatı verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İlknur Bedir'in babası İbrahim Tiryaki ise kızının görev şehidi olmasından onur duyduğunu belirtti.

'SAĞLIK ÇALIŞANI AİLESİ OLMAK ÇOK ZOR'

İlknur Bedir'in eşi Hüseyin Bedir de, sağlık çalışanlarının zorluklarına değinerek şöyle konuştu: "Sağlık çalışanı ailesi olmak gerçekten çok zor. Bunu eşimin her nöbetinde yüreğimiz ağzımızda her halükarda hissediyorduk zaten. Bir gün böyle bir şey olacağı aklımıza gelmezdi. Ama insanın alnına yazılan bir kader var. Biz bunu takdiri ilahi olarak görüyoruz. Bu mertebeyi gördüğü için inşallah yüce Allah cenneti dahil etmiştir. Protokolde de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, İlknur Bedir'in babası ve eşine şehitlik beraatını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Acil sağlık hizmetleri istasyonu

- Törene katılanlar

- Vali Ali Yerlikaya'nın konuşması

- Sadettin Yazı'nın konuşması

- İbrahim Tiryaki'nin konuşması

- Hüseyin Bedir'in konuşması

- Şehitlik beraatının verilmesi

- istasyonun isminin verildiği tabela

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

=============================================

Golü attı, teklifi yaptı

BALIKESİR'deki lisanslı futbolcu Hakan Aydın, frikikten gol attıktan sonra maçı durdurarak saha ortasında kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Seyirci tribününden koşarak sahaya giren Canan Kaya, teklife 'Evet' cevabı verdi.

Balıkesir 1'inci Amatör Ligi takımlarından Bostancıspor-Küçükşapçıspor karşılaşması sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Edremit ilçesindeki Ferit İdacı futbol sahasında, maçın ilk golünü atan Küçükşapçıspor oyuncusu Hakan Aydın (30), hem taraftarlara hem de futbolculara farklı bir heyecan yaşattı. Golün ardından yaşanan birkaç saniyelik duraklamayı fırsat bilen 15 yıllık futbolcu Aydın, arkadaşlarıyla hazırladığı sürpriz planı sahneledi. Sahadaki futbolcular üzerinde, ‘Benimle Evlenir misin Canan' yazılı pankartı seyirci tribününe doğru açarken, Hakan Aydın da, diz çöküp cebinden çıkarttığı yüzüğü tribünlerde kendisini izleyen sevgilisi Canan Kaya'ya (25) uzattı. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Kaya, koşa koşa tribünden inip, sahaya girdi. Teklife ‘Evet' cevabı veren Canan Kaya, sevgilisi Hakan Aydın'a sarıldı. Çiftin arkadaşları da, sahada konfetiler patlatıp meşaleler yakarak küçük bir kutlama yaptı. Sürpriz evlilik teklifi ile yaklaşık 5 dakika duraklayan maç, hakemin düdüğüyle kaldığı yerden devam etti.

Böyle bir evlilik teklifini yıllar önce vatani görevini yaparken planladığını söyleyen Hakan Aydın, teklifi kabul eden sevgilisine teşekkür ederek, bu yıl içinde evlilik planları yaptıklarını belirtti. Aydın, "Bu maçta Allah gol atmayı nasip etti. Frikikten gol attım ve bununla birlikte, önceden hazırlık yaparak planladığımız teklifi yaptım. Pankart yedek kulübesinde duruyordu. Takım arkadaşlarım hemen getirdi ve teklifi yaptım. Teklifimi kabul eden hayat arkadaşım Canan Kaya'ya teşekkür ederim. Emeği geçen herkes sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hakan Aydın'ın frikik golünden görüntü,

-Futbolcuların pankart açmasından görüntü,

-Hakan Aydın'ın teklifinden görüntü,

-Canan Kaya'nın sahaya gelişinden görüntü,

-Hakan Aydın ile röp.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

============================================

Muş’ta PKK/KCK’dan 5 gözaltı

MUŞ’un Korkut ilçesine bağlı Karakele köyünden 1, Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Beldesinden 1 ve Varto’nun Kaynarca Köyünden 3 kişi olmak üzere PKK/KCK’ya yardım eden toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 08 Mart 2017 tarihinde yapılan çalışmalarda; Korkut-Karakale köyünden 1, Malazgirt ilçesinin Konakkuran Beldesinden 1 kişi PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yaptığı, Varto'nun Kaynarca köyünden ise 3 şahsın PKK/KCK Terör Örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi

Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL MUŞ, ()

===========================================